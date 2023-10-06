Rewrite this title: كيفية الجمع بين تتبع المكالمات والتحويلات لإدارة عروض الأسعار بشكل أكثر فعالية

ستساعدك المقالة التالية: كيفية الجمع بين تتبع المكالمات والتحويلات لإدارة عروض الأسعار بشكل أكثر فعالية

لدينا في White Shark Media الكثير من عملاء الأعمال الصغيرة الذين يعتمدون بشكل كبير على العملاء المحتملين للمكالمات الهاتفية التي يتم إنشاؤها عبر Google AdWords. يضيف هذا جانبًا آخر إلى جانب إدارة حساب PPC الخاص بك، حيث أنه لم يعد يعتمد فقط على بيانات التحويل الخاصة بك في الواجهة.

عند إنشاء عملاء محتملين عبر AdWords، من المهم عدم التركيز فقط على الحصول على تحويل، ولكن أيضًا على ما يحدث بعد التحويل.

في وايت القرش ميديا نحن ندرج تتبع المكالمات الأساسية في جميع خطط إدارة AdWords لدينا وتشجيع جميع العملاء المؤهلين على الترقية إلى حل تتبع المكالمات على مستوى الكلمة الرئيسية. يعد تتبع المكالمات الأساسي أمرًا رائعًا لمعرفة عائد الاستثمار الإجمالي من جهود الدفع لكل نقرة (PPC)، ولكنه لا قيمة له إلى حد ما عند محاولة تحسين حملة الدفع لكل نقرة (PPC) الخاصة بك.

أنت بحاجة إلى مقاييس على مستوى الإعلان والكلمة الرئيسية حتى تتمكن من معرفة الجوانب التي تولد غالبية العملاء المحتملين. في هذا المنشور، أقوم بتلخيص العملية التي نقوم بها داخليًا في White Shark Media من أجل معالجة العملاء المتوقعين الواردين لحملاتنا الإعلانية الخاصة وكذلك لمعظم عملائنا.

50% من العملاء المتوقعين في نماذج الاتصال، و40% من المكالمات، و10% من رسائل البريد الإلكتروني العشوائية

عند محاولة جذب عملاء محتملين، ستحصل دائمًا على نسبة كبيرة جدًا من العملاء المحتملين الذين يفضلون الاتصال بك بدلاً من ملء نموذج الاتصال الخاص بك. تقودنا دراسة تم إجراؤها في أوائل عام 2011 إلى استنتاج مفاده أن أقل من 10% من أكثر من 25 وكالة إعلانية استجابت خلال 24 ساعة لنموذج الاتصال.

إذا قررت أنك بحاجة إلى مساعدة من إحدى الشركات، فإن الاتصال بدلاً من ملء نموذج الاتصال يمكن أن يوفر الكثير من الوقت إذا كنت تخشى عدم الاتصال بك في الوقت المناسب. نعم، يجب عليك تخطي الشركة إذا لم يكن لديها خدمة جيدة بما يكفي للرد على طلبات العملاء الجدد، ولكن ليست كل الصناعات مليئة بالبدائل الموثوقة.

لمساعدتنا في تتبع المكالمات الهاتفية العديدة التي نتلقاها كل شهر، قررنا الاشتراك فيها مقاييس النمس، أحد أقدم شركاء تتبع المكالمات لدينا. تعتبر Mongoose Metrics أغلى قليلاً (IMO) من الحلول الأخرى المتوفرة، لكن خدمتهم رائعة والمنصة تعمل بشكل لا تشوبه شائبة.

تتبع المكالمات الديناميكية على مستوى الكلمات الرئيسية باستخدام مقاييس النمس

تسمح لنا تقنية Mongoose Metrics بدمج تتبع مكالماتهم في Google Analytics. ويتيح لنا هذا أيضًا دمج المكالمات الهاتفية المؤهلة في Google AdWords حتى نتمكن من تحسين حملاتنا في AdWords مباشرة في الواجهة (أو استخدام القواعد الآلية) دون الحاجة إلى الاعتماد على تقارير مراجعة الطرف الثالث.

هناك ميزة أخرى مهمة جدًا عند استيراد بيانات تتبع المكالمات إلى Analytics وهي ذلك لا ترغب في احتساب جميع المكالمات الهاتفية كتحويلات. لقد فوجئت جدًا بكمية المكالمات العشوائية التي ظهرت من خلال تتبع المكالمات لدينا. تتم بالطبع تصفية العديد من المكالمات، ولكننا لا نزال نرى الكثير من المكالمات الهاتفية تأتي من أجهزة آلية أو مكالمات لا علاقة لها بحملاتنا الإعلانية.

لتجنب ذلك، استخدمنا ميزة في Mongoose Metrics تسمح لنا بعدم استيراد المكالمات الهاتفية التي تدوم أقل من 60 ثانية. إنها ليست مثالية، ولكنها تعمل على تصفية حوالي 95% من المكالمات غير المرغوب فيها حتى يتم احتسابها كتحويلات في واجهة AdWords الخاصة بنا.

مجرد الحصول على تحويل لا يكفي

الفرق بين إدارة حملات AdWords للتجارة الإلكترونية وتوليد العملاء المحتملين هو حقيقة أن مجرد الحصول على عميل محتمل هو نصف المعركة فقط.

يمكن العثور على مثال رائع في المنافسة الشديدة العلاج بالتستوستيرون صناعة. لقد استلمنا حملة من وكالة أخرى كان أداؤها رائعًا على الورق. كانت التكلفة الإجمالية للتحويل منخفضة جدًا وكانت الإعلانات تبدو رائعة.

ومع ذلك، بعد مراجعة موقع الويب والتأكيد مع العميل، اكتشفنا أن الحملة تم إعدادها دون اعتبار للحصول على جودة عالية من العملاء المحتملين.

جميع العملاء المحتملين جاءوا من كلمات رئيسية مثل مكملات التستوستيرون، التستوستيرون عضلات أكبر إلخ. كان عميلنا يبحث عن عملاء متوقعين بالملف الشخصي التالي:

ذكر

40-60 سنة

مشاكل العجز الجنسي أو الفحولة أو الاكتئاب

كانت الكلمات الرئيسية والرسائل الإعلانية المختارة تجتذب الباحثين الخطأ من SERPs.

إن معرفة جودة العميل المتوقع الخاص بك تحدد عملية تحسين عرض الأسعار الخاص بك

ستجذب الكلمات الرئيسية المختلفة عملاء محتملين مختلفين. إذا كنت لا تعرف الكلمات الرئيسية التي أدت إلى جذب العملاء المحتملين، فلن تعرف أبدًا كيفية تحسين عروض الأسعار الخاصة بك.

عند تحسين حملة AdWords الخاصة بك، من الضروري معرفة قيمة التحويل للمجموعات الإعلانية/الكلمات الرئيسية لتحسين عروض أسعارك. قد تولد كل حملتين 50 عميلًا محتملاً شهريًا، ولكن إذا قامت إحدى الحملتين بتحويل ضعف عدد العملاء المحتملين مقارنة بالأخرى، فيمكنك عندئذٍ دفع مبلغ أكبر بكثير لكل تحويل في الحملة الأولى.

لقد ذهبنا إلى أبعد من ذلك من خلال تتبع قيمة الكلمات الرئيسية بعد التحويل. لقد قمنا بتطوير كود PHP الذي يسحب الكلمة الرئيسية (عضوية أو AdWords) التي يستخدمها العميل المحتمل في Google ويضعها في البريد الإلكتروني الذي نتلقاه بعد أن يكمل العميل المحتمل نموذج الاتصال.

من خلال دمج هذه البيانات مع تتبع المكالمات على مستوى الكلمة الرئيسية، يمكننا إعداد ورقة مستندات Google التي يتم تحديثها على أساس يومي وأسبوعي وشهري. ومن خلال هذه البيانات، يمكننا تحديد كلماتنا الرئيسية ذات أعلى قيمة تحويل بالدولار بسرعة بدلاً من مجرد رؤية عميل محتمل عام.

أصبح تحسين حملاتنا في AdWords يدور الآن حول قيمة التحويل التي توفرها كل كلمة رئيسية. وقد أثبت هذا أنه أدى إلى زيادة عائد الاستثمار في AdWords بنسبة 100% مقارنة بالوقت الذي قمنا فيه بالتحسين فقط بناءً على عدد العملاء المحتملين الفوريين الذين تم توليدهم.

توليد العملاء المحتملين أصعب من التجارة الإلكترونية

تعد عملية إدارة العملاء المتوقعين الوافدين في كثير من الحالات أكثر تعقيدًا من مجرد تلقي طلب من عربة التسوق الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

هناك تأخير في معرفة القيمة الحقيقية من التحويل، وتحتاج إلى المتابعة المستمرة مع العميل المحتمل ولا نضمن لك الحصول على أي شيء من تحويلاتك في AdWords.

ومع ذلك، من خلال تطبيق نظام شامل لمعالجة العملاء المتوقعين الواردين، من المرجح أن تحصل على نفس القدر من البيانات كما لو كنت تدير حملة AdWords للتجارة الإلكترونية.