Rewrite this title: كيفية الجمع بين تحسين محركات البحث & amp؛ استراتيجيات الكلمات الرئيسية PPC لتحقيق عائد استثمار أكثر فعالية

ستساعدك المقالة التالية: كيفية الجمع بين تحسين محركات البحث & amp؛ استراتيجيات الكلمات الرئيسية PPC لتحقيق عائد استثمار أكثر فعالية

في Estudio34، لدينا مزيج قوي بين SEO وPPC، مما يساعدنا على أن نكون أكثر فعالية في تحسين الإنفاق والاستهداف.

لذا، ابدأ ببناء خطة اتصال قبل إنشاء إستراتيجيتك الرقمية التالية. ركز على الاستفادة من بعض الدروس المستفادة من بعضها البعض.

الخطوة 2: تحديد مشكلة SEO وPPC لحلها

أولاً، يجب عليك أنت وفريقك أن تسألوا أنفسكم:

هل ندفع مقابل حركة مرور PPC التي كان بإمكاننا تأمينها من خلال تحسين محركات البحث؟

هل نقوم بمضاعفة تأثير حركة المرور المتزايدة من خلال مضاعفة نتائج PPC و SEO جنبًا إلى جنب؟

هل سأحقق نفس التحويلات إذا لم أقم بتغطية عمليات البحث على كلتا القناتين؟

هل معدل التحويل الخاص بي لنفس الاستعلام أعلى في PPC أو SEO؟

بمجرد أن يقدم كل فرد من فرق تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) الإجابات، سيكون من السهل إنشاء خريطة طريق مثالية للكلمات الرئيسية لكل فريق.

مثال على كيفية التغلب على تداخل الكلمات الرئيسية في SEO وPPC

في بعض الأحيان، يكون من الأسهل التعلم بالقدوة، لذلك دعونا نسافر عبر مشكلة تسويقية حقيقية كان علينا حلها.

في هذه الحالة، كان لدى عميل التجزئة للبقالة أمر بسيط ولكنه شائع جدًا مشكلة: الاعتماد الكبير على المصطلحات ذات العلامات التجارية وغير ذات العلامات التجارية في حملاتهم المدفوعة.

الزبائن موضوعي كان الهدف هو الاستفادة من جهود تحسين محركات البحث (SEO) من أجل تقليل التعرض للقنوات المدفوعة.

ال فرضية هو أنه إذا استهدفت مصطلحات الدفع لكل نقرة (PPC) الرئيسية، فيمكنك الحصول عليها بسهولة الرؤية العضوية لأنه يمكنك التوقف عن المزايدة عليها وبالتالي التوقف عن تفكيك مُحسنات محركات البحث من خلال البحث المدفوع.

ومن الجدير بالذكر أنه في حالتنا، كان هناك اعتماد كبير على المصطلحات ذات العلامات التجارية. كما قد تكون لديك خبرة، فإن الإنفاق على الكلمات الرئيسية للدفع لكل نقرة (PPC) التي لديك تصنيفات عضوية جيدة لها يمكن أن يكون منطقيًا من الناحية التجارية لحماية التغطية على SERP الأكثر ازدحامًا.

من أجل توضيح ذلك بطريقة مبسطة للغاية، هذه هي الطريقة التي يتم بها عادةً تعيين استهداف الكلمات الرئيسية مقابل النقرة (PPC) مقابل تحسين محركات البحث (SEO):

استراتيجية تحسين محركات البحث

نحاول تحديد مصطلحات محددة (المعروفة أيضًا باسم: منتصف مكتنز، أو حتى ذيل طويل)، وننتقل نحو المصطلحات الأوسع (المعروفة أيضًا باسم: Generics)، وبالتالي تجميع العديد من الكلمات الرئيسية في مجموعات (مجموعات في SEOmonitor).

على سبيل المثال: مطبخ الألعاب الخشبية: حجم البحث العالمي 11.4 ألف

استراتيجية الدفع لكل نقرة (PPC).

نحن نحاول تحديد مصطلحات أوسع (المعروفة أيضًا باسم: المطابقة التقريبية)، وننتقل نحو مصطلحات محددة (المعروفة أيضًا باسم: المطابقة التامة)، وبالتالي نقوم بتجميع العديد من الكلمات الرئيسية في مجموعات (المجموعات الإعلانية).

على سبيل المثال: الألعاب الخشبية أو الألعاب: حجم البحث العالمي 53.5 ألف

النتائج

يمكنك أن ترى أن أحدهما سيكون أكثر تحديدًا (PPC) بمرور الوقت، في حين أن الآخر سيكون محددًا من اليوم الأول ولكنه يعتمد على الحصول على رؤية جيدة من أجل الاستفادة من أي تأثير.

والشيء التالي الذي يجب اكتشافه هو ما يحدث عندما يكون لديك رؤية جيدة (التصنيفات) لذلك.

الخطوة 3: جرب طريقة Estudio34

هذه الخطوات هي المسارات الحقيقية والمثبتة لكيفية قيام فريق Estudio34 بدمج بيانات تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) لتحسين رؤية البحث مع تحسين الميزانيات لكلا القناتين.

الخطوة 3.1: تحديد أين وكيف يحدث تفكيك لحوم البشر

بمجرد الوصول إلى هذه الطريقة، يجب أن تقوم أنت وفريق PPC الخاص بك بالتواصل ومشاركة البيانات بشكل نشط.

وبدون التعاون بشكل فعال مع فريق الدفع لكل نقرة (PPC)، قد لا تكون على علم بذلك قضايا تفكيك لحوم البشر.

في هذا السياق، يشير التفكيك إلى تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) اللذين يستهدفان نفس الكلمات الرئيسية ويتنافسان على حركة المرور بدلاً من الاستفادة منهما معًا. عندما يحدث ذلك، قد تتضمن نتائج البحث صفحاتك المقصودة المنافسة، مما قد يؤدي إلى انخفاض التحويلات أو تشتت حركة المرور.

أين يحدث أكل لحوم البشر في كثير من الأحيان؟

قد تقوم فرق الدفع لكل نقرة (PPC) بالمزايدة بشروط دون معرفة جانب تحسين محركات البحث (SEO). أو قد يرث محترفو تحسين محركات البحث (SEO) هذه البنية منذ اليوم الأول دون أن يدركوا حدوثها.

نظرًا لأن الهدف من هذه الإستراتيجية هو الاستفادة عبر القنوات من خلال تداخل الكلمات الرئيسية، فقد بدأنا التحليل من الكلمات الرئيسية المدفوعة ثم الإسناد الترافقي مع بيانات تحسين محركات البحث.

كيف أوقفنا تفكيك الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث والدفع لكل نقرة (PPC).

أولاً، قمنا بسحب قائمة بمصطلحات الدفع لكل نقرة (PPC) التي كانت تولد نقرات ولم تكن هناك تحويلات على مدار فترة ثلاثة أشهر – وهذا يسمح لك بتجميعها حسب استعلامات البحث (تقرير SQR).

Note أن الإطار الزمني قد يختلف من شركة إلى أخرى بسبب حجم البيانات والإنفاق الفعلي في الفترة المحددة. يجب عليك الاختبار باستخدام النطاقات الزمنية لمعرفة عدد المصطلحات التي تستوفي المعايير. لا تريد أن تكون غارقًا في صفوف من البيانات، بل تريد أن يكون لديك خيارات قابلة للتنفيذ وقابلة للقياس.

لحل مشكلة “غير متوفر” والحصول على بيانات التحويل على مستوى الكلمات الرئيسية، استفاد فريقنا في Estudio34 من SEOmonitor وحدة المرور العضوية. يجلب SEOmonitor جميع بيانات الكلمات الرئيسية من Search Console معززة بالجلسات والتحويلات من Analytics باستخدام الأرضية المشتركة بينهما: الصفحة المقصودة.

بمجرد حصولنا على قائمة النتائج من فريق PPC، قمنا بتحميلها على متعقب الرتبة ككلمات رئيسية جديدة.

الصورة بواسطة Estudio34 باستخدام مجموعات الكلمات الرئيسية على SEOmonitor.com، نوفمبر 2022

نوصي بالقيام بذلك في مجموعة منفصلة، ​​ويرجع ذلك أساسًا إلى إمكانية قياس رؤية المجموعة واستبعادها من التوقعات المحتملة إذا لزم الأمر.

بعد ذلك، حان الوقت لتحديد التداخلات.

الخطوة 3.2: تصفية مصطلحات البحث التي تم تصنيفها في أعلى 3

بالنسبة لحالتنا، نظرنا إلى الكلمات الرئيسية في الموضع 3 أو أعلى.

لقد فعلنا ذلك يدويًا لأننا لم نرغب في إضافة مصطلحات جديدة إلا إذا قلنا ذلك، ولكن في SEOmonitor، يمكنك تعيين المجموعات الذكيةمما يعني أن أي شيء يقع ضمن خيار التصفية الخاص بك سيتم إضافته وتحديثه تلقائيًا.

الصورة بواسطة Estudio34 باستخدام مرشحات SEOmonitor.com المتقدمة والمجموعات الذكية، نوفمبر 2022

الخطوة 3.3: تصفية الكلمات الرئيسية مع الإعلانات

لقد واصلنا التصفية في أداة تعقب الترتيب الخاصة بـ SEOmonitor حتى نستبعد الكلمات الرئيسية التي تحتوي أيضًا على إعلان يظهر لها.

من الناحية النظرية، هذا الفحص غير ضروري لأننا سحبنا الشروط من حملات الدفع لكل نقرة (PPC).

ومع ذلك، من الجيد معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى القيام بذلك بالعكس. ضع في اعتبارك أن مصطلحات معينة قد لا يتم اختيارها في بعض الحالات لأنها تعتمد على عروض الأسعار القوية الخاصة بك وعندما تقوم الأداة بتصوير نتائج SERPs.

الصورة بواسطة Estudio34 باستخدام مرشحات SEOmonitor.com المتقدمة، نوفمبر 2022

وبمرور الوقت، سوف تحصل أيضًا على الموسمية وميزات SERP الرؤية تفاصيل.

إنها مفيدة بشكل لا يصدق لأن أيًا كانت المصطلحات التي تقرر اختبارها قد لا يكون لها أي تأثير إذا لم تكن ذات صلة بالموضوع موسميًا.

الصورة بواسطة Estudio34 باستخدام بحث SEOmonitor.com وبيانات SERP، نوفمبر 2022

الخطوة 3.4: اختبر كلماتك الرئيسية الجديدة

ابدأ ب تحديد الصفحة المقصودة التي ترتيب استعلام معين.

ستساعد الصفحة المقصودة في تحديد مقدار حركة المرور القادمة إليها بشكل عضوي وبالتالي ما إذا كانت تزيد أو تنقص. وبالمثل، يمكننا تقييم التحويلات التي ربما تم إنشاؤها من تلك الصفحة المقصودة. Note أننا نقدم تنازلات، حيث أن هناك حالات قد تخدم فيها الصفحة المقصودة مرحلة الاكتشاف بشكل بحت، لذلك قد لا تؤثر التحويلات على النتيجة الإجمالية.

الآن، يمكنك البدء في الاختبار.

قد تميل إلى إيقاف الحملات مؤقتًا لمعرفة التأثير على حركة المرور العضوية. ومع ذلك، لا ينصح بذلك، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنك قد تؤثر على صافي أرباحك. إن كيفية القيام بذلك يمكن أن تساعد في التخفيف من أي مخاطر مرتبطة بخسارة الإيرادات.

استهداف اختبار الكلمات الرئيسية الفردية عن طريق:

إضافة هذه الكلمات الرئيسية ككلمات رئيسية سلبية على أساس المطابقة التامة في حملتك أو حملاتك (مع مراعاة كيفية تكوينها).

تشغيل هذا لمدة 7 إلى 14 يوما. مرة أخرى، مع مراعاة حجم البيانات المذكورة سابقًا، قد يتعين أن يكون هذا أطول.

نظرًا لأن لدينا حركة مرور عضوية إلى عنوان URL للتصنيف، فلدينا لمحة سريعة عن التأثيرات السابقة واللاحقة للاستبعاد السلبي للكلمات الرئيسية من حملات الدفع لكل نقرة (PPC).

قارن ما يلي للإطار الزمني الذي تم اختباره مقابل الفترة السابقة:

حركة المرور من PPC إلى الصفحة المقصودة المعنية.

حركة المرور من SEO إلى الصفحة المقصودة المعنية.

CVR للصفحة المقصودة لكل قناة: PPC وSEO.

الإيرادات/المعاملات أو الأهداف من كلتا القناتين.

ابحث عن أنماط مثل:

تحسين عائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) في حملاتك المدفوعة. وذلك لأن المصطلحات المستبعدة من المفترض أنها لم تكن تؤدي إلى تحويل ولكنها كانت تولد نقرات (يجب أخذ الاعتبار في الاعتبار وهو أن هذه ربما كانت لأغراض الاكتشاف، وبالتالي انخفاض التحويل).

تزيد حركة مرور تحسين محركات البحث (SEO) – يجب أن يكون هذا هو المسار الصحيح إذا كان التداخل يساعد بالفعل في الدفع بالنقرة (PPC).

التحويلات. هذا يمكن أن يتأرجح في كلتا الحالتين. الفحص النهائي هو تحويلات أعلى. ومع ذلك، بالنسبة لبعض شروط الصفحات المقصودة، قد ينخفض ​​معدل التحويل وبالتالي التحويلات. لماذا؟ لأنك تلتقط حركة مرور تحسين محركات البحث (SEO) ولكن قد لا يتم تحويلها كما هو الحال عندما كان Paid نشطًا. يمكن أن يكون هذا هو الاستثناء الخاص بك، لذا قد تكون المضاعفة منطقية، أو ببساطة قد يكون أداء الدفع لكل نقرة (PPC) رائعًا من تلقاء نفسه.

ما يجب فعله بناءً على الأنماط السابقة:

احتفظ بالمصطلحات المستبعدة إذا تم استيفاء الحالات الثلاثة بشكل إيجابي – بمعنى:

المزيد من حركة مرور SEO.

عائد إنفاق إعلاني أفضل (مع تقليل الإنفاق).

ارتفاع تحويلات كبار المسئولين الاقتصاديين.

نفس إجمالي التحويلات أو أكثر (PPC + SEO).

إذا كانت هناك تساؤلات وكان لدى العميل مخاوف، فإليك ما يجب فعله:

معالجة المخاوف من خلال خطة عمل فعلية متفق عليها.

كوسيلة للتخفيف من خسارة المبيعات المحتملة، فإن السؤال الأول الذي يجب طرحه هو ما إذا كانت حركة مرور تحسين محركات البحث (SEO) تتحول بشكل أسوأ مما كانت عليه عند استهداف الاستعلام على الدفع. كان الإجراء الموصى به هو العودة إلى هذا المصطلح والتعمق في التفاصيل: هل الصفحات المقصودة هي نفسها تمامًا؟ ما الذي يمكن استخلاصه من الحملة المدفوعة لتحسين تجربة المستخدم على صفحة تحسين محركات البحث؟

هذا هو المكان الذي تلعب فيه الميزة الثانية لهذا النشاط: الاستفادة من التحسين على الصفحة والاستهداف الواضح للصفحة المقصودة المستخدمة في الدفع بالنقرة (PPC) لاستهداف مصطلح تحسين محركات البحث والصفحة المقصودة، على النحو التالي:

كان المحتوى الموجود على الصفحة المقصودة المدفوعة يركز بشكل أفضل على التحويلات.

يمكن أن تخدم نسخة الإعلان الأوصاف التعريفية.

يمكن أن تساعد عناوين نسخ الإعلان في العناوين التعريفية لنسبة النقر إلى الظهور (كن حذرًا هنا لأنها قد تؤثر على تقلبات التصنيف).

تم تصنيف الصفحة الخاطئة للمصطلح المطروح، مما يعني أن البحث المدفوع أخبرنا بالصفحة المقصودة الأكثر ملاءمة.

أنت بحاجة إلى المضاعفة، ولكن فقط في أوقات أو أيام معينة من الأسبوع، بناءً على مرحلة العملية التي تمر بها.

مع هذا العميل، علمنا أن أفضل النتائج جاءت من تبديل المصطلحات الدقيقة التي تتضمن العلامة التجارية. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن لديهم تكلفة تنافسية ومعدلات تحويل جيدة.

فيما يتعلق بالمصطلحات العامة، كانت النتائج مختلطة. ومع ذلك، فمن المعقول أن نذكر أنه بشروط باهظة الثمن، إذا كان لديك مُحسّنات محرّكات بحث جيدة، فسيكون ذلك فوزًا شبه مؤكد.

الخطوة 3.5: تقييم النتائج

بالنسبة لهذا العميل، استهدفنا اختبارًا يتضمن 1300 عبارة بمتوسط ​​تكلفة نقرة قدرها 0.12 يورو. إن توليد 20000 نقرة خلال الأسبوعين اللذين تم اختبارهما يوفر حوالي 4800 يورو شهريًا.

يمكن أن يساعدك SEOmonitor في التركيز على أداء تحسين محركات البحث

كما رأينا من سميث وفريق Estudio34، قد يكون اتباع نهج متكامل لتحسين محركات البحث والدفع لكل نقرة (PPC) مفيدًا للتجارب المستندة إلى البيانات وتقليل الهدر على كلا القناتين من خلال:

فهم تداخل الكلمات الرئيسية وتفكيك النتائج.

تعلم ما هو الأفضل في كل قناة وتحسين الأخرى (مصطلحات محددة، صفحات مقصودة، أوصاف تعريفية، وما إلى ذلك).

أن تضع في اعتبارك كيف ومتى يتم الاستفادة من تكتيك معين.

مع مراقب تحسين محركات البحثمن خلال دقة بيانات (التصنيف اليومي لسطح المكتب والجوال كمعيار قياسي) والحل غير المقدم، يمكن للوكالة التركيز على أداء تحسين محركات البحث وفهم كل تغيير.

بالإضافة إلى ذلك، بفضل إمكانات التصفية المتقدمة، يمكنهم إعداد مزيج من المجموعات لتتبعها بعناية.

هذه مجرد واحدة من الطرق العديدة التي يستخدمها متخصصو تحسين محركات البحث (SEO) للاستفادة من SEOmonitor ليكونوا أكثر فعالية في سير عملهم.

انضم إلينا، ووكالات مثل Estudio34، في سعينا لمساعدة محترفي تحسين محركات البحث (SEO) على التركيز على ما يهم.