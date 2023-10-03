Rewrite this title: كيفية الحصول على استراتيجية الكلمات الرئيسية الخاصة بك لتحسين محركات البحث بشكل صحيح: نصائح أساسية ومتقدمة

ستساعدك المقالة التالية: كيفية الحصول على استراتيجية الكلمات الرئيسية الخاصة بك لتحسين محركات البحث بشكل صحيح: نصائح أساسية ومتقدمة

أحد أسس أي حملة تحسين محركات البحث (SEO) هو البحث عن الكلمات الرئيسية.

عادةً ما يحدد البحث عن الكلمات الرئيسية الإستراتيجية وتحليل التوجيهات، مثل تحليل المنافسين والتحليل الرأسي.

لم يعد بإمكان إستراتيجية الكلمات الرئيسية الحديثة أن تأخذ في الاعتبار الكلمات التي يكتبها المستخدمون في مربع البحث فقط.

أصبح البحث الصوتي أحد الاعتبارات الأساسية لاستراتيجيات الكلمات الرئيسية لدينا.

في حين أن هذا له دور يلعبه في كيفية اكتشاف المستخدمين للمعلومات، إلا أن البحث الصوتي لا يزال في أيامه الأولى، ولا تزال الأجهزة مثل Amazon سوف يعمل Echo على تعطيل سلوك المستخدم وأنماط الشراء بشكل أكبر، مما يبعد هؤلاء المستخدمين عن البحث التقليدي، كما نعرفه.

إذًا كيف يمكنك الحصول على استراتيجية الكلمات الرئيسية الخاصة بك بشكل صحيح؟

فيما يلي بعض النصائح الأساسية والأكثر تقدمًا.

الأساسية: فهم بيانات حجم البحث

عند اتخاذ قرار بشأن الكلمات الرئيسية التي تريد استهدافها، من المرجح أن يكون حجم البحث أحد المقاييس التي تستخدمها في عملية اتخاذ القرار.

يمكننا استخدام عدد من مصادر البيانات للحصول على هذه البيانات، ولكن من المهم أن نفهم ونقدر البيانات التي نتعامل معها بالفعل.

تاريخيًا، استخدم الكثير من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) البيانات من Google Keyword Planner لتحديد حجم البحث واكتشاف الكلمات الرئيسية المرتبطة.

ومع ذلك، لم تكن أداة مخطط الكلمات الرئيسية مخصصة لتحسين محركات البحث.

تم تصميم الأداة للمعلنين المدفوعين، كما أنها مقتصرة أيضًا على الحسابات التي ليس لديها إنفاق إعلاني كبير.

البيانات ليست رقمًا عضويًا بحتًا، وهي تشير بشكل أكبر إلى عدد عمليات البحث التي يظهر فيها الإعلان المدفوع.

في الواقع، يعتبر فريق AdWords وفريق البحث في Google فريقين منفصلين.

إذن، بعد معرفة كل هذا، ما مدى فائدة مخطط الكلمات الرئيسية كأداة للبحث عن الكلمات الرئيسية؟

في تجربتي، أنها محدودة.

لا يكشف مخطط الكلمات الرئيسية من Google عن أي شيء مبتكر. يمكن أن يوفر بعض الكلمات الرئيسية وعبارات البحث المرتبطة، لكنه لا يساعد في الاستعلامات الطويلة.

لا يقدم العديد من المعلنين عروض أسعار على الاستعلامات ذات المسار الأطول، لذا لا يظهر سوى القليل من حجم البحث لتلك الاستعلامات أو لا يظهر على الإطلاق.

نصيحة: استخدم مخطط الكلمات الرئيسية من Google كدليل إرشادي فقط. إذا كان حجم البحث مرتفعًا، فافترض أنه استعلام شائع لأنه لا يوجد دخان بدون نار. ومع ذلك، لا ينبغي عليك اختيار الكلمات الرئيسية بناءً على حجم البحث وحده.

الأساسي: فهم نية البحث

نية البحث هي شيء تستطيع محركات البحث اليوم فهمه بطرق لم نكن نتخيلها قبل 10 سنوات.

يجب أن نعترف بذلك ونفهم تمامًا كيفية تأثيره على إستراتيجية الكلمات الرئيسية لدينا.

إن الشرح للعميل أن تصنيف الكلمة الرئيسية التي يبلغ حجم بحثها 4000 أكثر فائدة من تلك التي يبلغ حجم بحثها 50000 ليس بالمهمة السهلة.

لكن مهمتنا لا تتمثل في توليد المزيد من الزيارات، أو تصنيفات أعلى – بل تتمثل في توليد الأموال في شكل مبيعات، وعملاء محتملين، واستفسارات عن الكتيبات، وما إلى ذلك.

هذا هو المكان الذي تلعب فيه نية البحث – بالإضافة إلى فهم أن نية البحث يمكن أن تتغير بمرور الوقت، أو حتى في لحظة بسبب أحداث العالم الحقيقي.

أحد الأمثلة الرائعة على ذلك (الذي استخدمته كثيرًا) هو الكلمة الرئيسية [ddos] وأحداث هجوم دين الإلكتروني في عام 2016.

القصة الطويلة باختصار: شهدت الكثير من مواقع الويب التي يتم الاتجار بها بشكل كبير فترات توقف عن العمل، وعندما خرجت وسائل الإعلام الرئيسية (وحتى البيت الأبيض) ببيانات تشرح أنه كان هجوم DDoS، ارتفع عدد الأشخاص الذين يبحثون عن هذا المصطلح بشكل كبير.

أدركت Google أن الاهتمام الجديد بالبحث كان يأتي من “الاتجاه السائد”، ونتيجة لذلك، غيرت نتائجها لاستيعاب جمهور أقل تقنية.

نية البحث

أفضل طريقة للبحث عن القصد من وراء الكلمات الرئيسية التي اخترتها هي إجراء عمليات بحث عنها وإلقاء نظرة على نوع النتائج التي يتم ملؤها بالصفحة 1 وكتل نتائج المحتوى الخاصة ولوحات المعرفة والمقتطفات المميزة التي يتم ملؤها بالصفحة.

بالنسبة إلى طلبات البحث ذات القصد الغامض، يحاول Google تقديم مجموعة متنوعة من النتائج لمطابقة التفسيرات الشائعة المتعددة لطلب البحث.

كما يمكن أن ينتج عن نفس الاستعلام صفحات نتائج مختلفة لمحرك البحث اعتمادًا على تخصيص المستخدم (بما في ذلك الموقع وسجل البحث).

للحصول على تحليل أكثر تعمقًا للعلم وراء نية البحث، اقرأ كيف يبحث الأشخاص: فهم نية المستخدم.

متقدم: تحليل منافسة الكلمات الرئيسية

لا يقوم Google بتصنيف الكلمات الرئيسية بشكل خطي من 1 إلى 10 استنادًا إلى أشياء مثل الروابط الخلفية، وعدد مرات ظهور الكلمة الرئيسية على الصفحة، وما إذا كان القمر يتضاءل أو يتضاءل.

تعد عملية التصنيف في Google أكثر تعقيدًا وتأخذ في الاعتبار عددًا كبيرًا من العوامل بما في ذلك تخصيص المستخدم (مثل الموقع وعمليات البحث السابقة).

عند النظر إلى المواقع التي تم تصنيفها بالفعل للكلمات الرئيسية التي تستهدفها، يتعين عليك إلقاء نظرة على:

هل يتم تصنيف الصفحات كخليط من المحتوى؟ (تجارية، غير تجارية، طويلة، قصيرة، جداول)

هل يؤدي المحتوى إلى محتوى داعم؟

هل يركز المجال بشكل أساسي على المحتوى التجاري أو المعلوماتي؟

هل يمثل المجال علامة تجارية؟ هل العلامة التجارية مرتبطة بموضوع الكلمة الرئيسية؟

هل تشارك العلامة التجارية بنشاط في أنشطة العلاقات العامة والتسويق؟ (وليس فقط الروابط الخلفية!)

من هذا التحليل عالي المستوى، يمكنك البدء في إنشاء حملة لموقع العميل الخاص بك لتصنيف الكلمات الرئيسية المستهدفة.

متقدم: المحلي لا يحتاج دائمًا إلى مُعدِّل محلي

تركز الكثير من المقالات حول تحسين محركات البحث المحلية على عوامل التصنيف المختلفة (لكل من Venice و Map Pack، وهما خوارزميتان/عمليتان غير مرتبطتين).

في بعض الأحيان يكون من المبالغة في التبسيط أن جميع استعلامات النية المحلية تحتوي إما على اسم الموقع (مع كلمة توقف مثل “في” أو “بالقرب”)، أو عبارة “بالقرب مني”.

ليس هذا هو الحال دائمًا، حيث يمكن لـ Google إجراء بعض الارتباطات الغريبة جدًا لإنتاج صفحات نتائج البحث التي تحتوي على عناصر النتائج المحلية.

توقع دائمًا ما هو غير متوقع

أحد الأمثلة الأكثر غموضًا التي وجدتها عن لعبة الارتباط الغريبة هذه هو إجراء البحث [dns] من سان فرانسيسكو IP.

بالإضافة إلى لوحة المعلومات المعتادة، و، وأداة تحميل أسئلة ajax، اختارت Google أيضًا تقديم حزمة الخرائط:

في ظاهر الأمر، تعد كل من Cisco وGandi شركتين برمجيات، لذا لا يوجد شيء غريب هناك – لكن مورينا واينز؟

عند التحقيق في الأمر، تبين أن شركة Morena Wines لا تمتلك موقعًا على الويب، كما أنها ليست مدرجة في قائمة Google My Business ذات المستوى العالمي.

فلماذا اختارت Google عرض متجر النبيذ أمام شركات التكنولوجيا الأخرى في سان فران؟

في نفس الشارع الذي يقع فيه Morena Wines، يوجد المكتب الرئيسي لشركة نبيذ أخرى، DNS Wines. لذلك يمكننا أن نفترض أن DNS + San Fran المحلي قد أدى إلى حدوث ارتباط، واستنادًا إلى الموقع الجغرافي لعنوان IP، فإن متجر نبيذ Morena أقرب من مكتب DNS Wines.

على الرغم من أن هذا مثال غامض للغاية، إلا أن الأمثلة الأقل غموضًا تتسلل إلى نتائج البحث – خاصة إذا تم اعتبار الاستعلام على أنه حجم بحث أقل (إذا كان الاستعلام يحتوي على حجم بحث منخفض ولا يراه العديد من الأشخاص، فمن المرجح أن يكون غامضًا ستظهر النتائج).

يرى جوجل أن النية هي “تفسيرات”، ويمكن أن يكون لعبارة البحث تفسير واحد مهيمن، مثل [seo agency leeds] أو [washington nationals]، أو يمكن أن يكون لها تفسيرات مشتركة متعددة، مثل [baseball]. يمكن للمستخدم أن يبحث عن معلومات حول كيفية لعب اللعبة أو فرق MLB أو النتائج الحالية.

خاتمة

لقد حان الوقت للتوقف عن الحديث عن الكلمات الرئيسية بكميات كبيرة، ولكن من حيث النية ومدى أهميتها للأعمال.

يعد تحسين محركات البحث أمرًا معقدًا ولا توجد استراتيجية واحدة تناسب الجميع، ولكن هناك ممارسات جيدة يمكن تنفيذها لتوفير نتائج متسقة.

لذلك من المهم أن نقوم بتثقيف وإبلاغ عملائنا حول استراتيجية الكلمات الرئيسية الحديثة وشرح سبب اعتبار الأشياء أفكارًا جيدة (أو سيئة).

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