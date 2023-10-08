Rewrite this title: كيفية الحصول على المزيد من عملاء SEO وAdWords في عام 2011

ستساعدك المقالة التالية: كيفية الحصول على المزيد من عملاء SEO وAdWords في عام 2011

كيف تحصل على المزيد من العملاء؟ لقد بدأت العمل بشكل مستقل منذ عام تقريبًا (للمرة الثانية في مسيرتي المهنية)، وعلى الرغم من أن الأمر كان في بعض الأحيان أكثر إثارة مما كنت أرغب فيه، فقد كانت رحلة رائعة وناجحة جدًا. أنا أحتفل اليوم بعام الاستقلال في عيد الاستقلال! لذلك فكرت في أن أشارككم ما نجح في جذب العملاء وبعض الجوانب الأخرى من الرحلة. أتمنى أن تجد ذلك مفيدًا لأعمال استشارات البحث الخاصة بك.

احصل على المزيد من العملاء مع Facebook إعلانات

إنها فرصة هائلة، خاصة في الوقت الحالي حيث لا يدرك الجميع أنها فرصة هائلة 😉 يمكنك الحصول على قدر كبير من الوعي والعرض، ناهيك عن النقرات الأرخص مما يمكن أن يقدمه لك AdWords. إذا كنت تريد أن تتعلم هذا، لدي وحدة وصول المعجبين عنهم على وجه التحديد.

إليك إعلان استخدمته بشكل أساسي للتوعية وحصل على 138.736 ظهورًا مقابل 26.31 دولارًا فقط.

إعلان مماثل قمت بنشره قبل أن أتحدث في مؤتمر AllFacebook شاهده عميل محتمل كنت قد تحدثت إليه قبل 6 أشهر – وهذا ذكره بي وأدى إلى محادثة وأصبح عميلاً جديدًا.

ما عليك سوى التفكير في ما تعرفه عن تحليلات نقاط الاتصال المتعددة وقيمة الوعي بمسار التحويل. العمل على ذلك.

احصل على المزيد من العملاء باستخدام AdWords

وهذا أغلى من Facebook الإعلانات، ولكن إذا كان عملاؤك المحتملون يعتقدون أن البحث مهم، فمن المحتمل أنهم يبحثون في Google عما تقدمه، لذلك قد تكون فكرة جيدة أن تظهر هناك. دعونا نضع جانبًا النقاش حول ما إذا كانت العضوية أو الإعلانات أفضل، فيجب عليك القيام بالأمرين معًا. لماذا؟ سأخبرك…

على الرغم من أنني بدأت في التسويق عبر الإنترنت مع SEO وAdWords، إلا أن ارتباطي بـ Facebook وقد علمني خبراء العلاقات العامة قيمة المشاركة الذهنية والوعي بالعلامة التجارية. إذا لم تكن قد درست تحديد المواقع، فاعلم فقط أن العلامة التجارية التي تظهر بشكل أكبر تكتسب مصداقية نفسية وثقة لدى عملائك المحتملين. (ولا تبحث عن إعلاناتي الآن، فلدي الآن حمولة كاملة أكتب كتابًا عنها Facebook ومساعدة عملائي الحاليين، لذا على الرغم من أنني أفكر في عملاء جدد، إلا أنني لا أسعى إليهم بقوة.)

أدى تطبيق سنوات من الخبرة في كيفية الإعلان عن نفسي إلى ما يمكن أن أصفه بـ . أقوم بالإعلان باستخدام الكلمات الرئيسية الأكثر دقة التي يمكنني العثور عليها، لأنني أريد فقط العملاء المحتملين المؤهلين حقًا.

احصل على المزيد من العملاء مع Facebook الصفحات وصناديق الإعجاب

Facebook الصفحات هي سلاح ذو حدين. على الرغم من الفوائد، يجب عليك النشر بانتظام وتريد زيادة عدد كافٍ من المعجبين حتى لا تبدو ضعيفًا، ولكنها توفر دليلًا اجتماعيًا (ضع علامة مثل الصندوق على موقع الويب الخاص بك لإظهار عدد المعجبين لديك) ويمكن أن تظهر كقوائم بحث عضوية في قائمة أفضل 10 إعلانات في Google.

احصل على المزيد من العملاء مع SEO

إذا كنت تعرف كيفية الحصول على نتائج تحسين محركات البحث للعملاء، فهل يجب عليك التصنيف حسب مهنتك؟ أعلم أن هناك أسبابًا وجيهة لعدم قيامك بذلك – ربما تعمل على عملائك كثيرًا لدرجة أنك تدفع دائمًا مواقعك الخاصة إلى أسفل قائمة الأولويات بحيث لا تتمكن من العمل عليها فعليًا. أنا أحثك ​​على تغيير هذا. إذا كنت لا تستخدم التقويم لجدولة وتنظيم عملك، فابدأ في القيام بذلك. ثم حدد بعض الوقت كل أسبوع لتحسين محركات البحث لمواقعك ومدونتك.

لا أستطيع أن أخبرك بعدد العملاء الذين أخبروني برغبتهم في العمل معي لأنني حصلت على تصنيف جيد جدًا بالنسبة لـ “مستشار AdWords”. في الواقع، لفترة من الوقت، كان اسمي عبارة عن اقتراح عندما كتبت “مستشار Adwords” في Google.

احصل على عملاء من التحدث في المؤتمر

ليس من السهل الحصول على قوة جذب في البداية، لكن الأمر يستحق ذلك. ما الذي يؤسس خبرتك وسلطتك بشكل أقوى من اختيارك للتحدث في مؤتمر؟ من الواضح أن منظمي المؤتمر يعتقدون أنك ضمن أفضل مجموعة من الخبراء، وهذا بمثابة تأييد من طرف ثالث.

إذًا كيف يمكنك التحدث في المؤتمرات؟ أولاً، عليك أن تتابعهم ثم عندما يفتحون أبوابهم لتقديم أفكار اللجنة، قم بإرسال بعض الأفكار – قد يساعدك ذلك في اختيارك. عندما يفتحون باب التقديم للمتحدثين، أرسل واحدًا يتضمن أفضل سيرة ذاتية تصف نظامك الأساسي وإنجازاتك. يريد منظمو المؤتمر أن يعرفوا أنك تعرف ما تتحدث عنه وستمنح الحاضرين قيمة جيدة. يكون الأمر أسهل عندما تتحدث من قبل، لذا قم بتسجيل أي مكان تحدثت فيه، حتى لو لم يكن مؤتمر بحث. في رأيي، حتى الذهاب إلى Toastmasters يمكن أن يساعد، لأنهم يعرفون أن لديك بعض القدرات في التحدث.

عندما تبدأ في التحدث، عليك أن تتحدث مجانًا. لقد كنت محظوظًا للغاية، وأنا ممتن لورين وديف وجوردان من Blue Glass/SEJ لطلبهم مني التحدث في Scary SEO في عام 2008. وقد أدى ذلك والتحدث عن AdWords في SES إلى الارتقاء بحياتي المهنية إلى مستوى آخر. لقد ساعدني وجود هذه العناصر في سيرتي الذاتية على التحدث في Pubcon وSMX وSocialize وAllFacebook Expo. لقد ساعدوني أيضًا في النهاية في الحصول على صفقة كتاب. كل هذا يبني سمعتك بمرور الوقت ويجعل المستوى التالي من النجاح ممكنًا.

لاحقًا، ستبدأ في الحصول على تكاليف سفرك ونفقاتك المدفوعة، وفي النهاية قد تحصل على عروض مدفوعة الأجر للتحدث. استمر في العمل على منصتك وسيرتك الذاتية. هذه تحتاج إلى التقدم مع مرور الوقت. إذا لم تقم بإعادة كتابة سيرتك الذاتية كل ثلاثة أشهر، فقد لا تفعل ما يكفي لبناء منصتك.

احصل على العملاء من خلال حضور المؤتمرات

عندما بدأت في هذه الصناعة لأول مرة، ذهبت إلى العديد من المؤتمرات كأحد الحضور. أدى ذلك إلى تكوين صداقات وشراكات مع بعض أقران الصناعة. لقد قمت أيضًا بالتغريد مع هؤلاء الزملاء، وكانت تلك العلاقات ضرورية للنمو في الصناعة. لقد أجريت مقابلات مع بعضهم من أجل مشاركات المدونة والندوات عبر الإنترنت. كان بعضهم من كبار المسئولين الاقتصاديين الذين قدموا لي أعمالًا في AdWords. في الواقع، لقد حصلت على عميل كنت متحمسًا جدًا للعمل معه في عام 2011 من شخص التقيت به وجلست معه في مؤتمرات في عام 2008. فأنت لا تعرف أبدًا متى وكيف يمكن لأصدقائك في الصناعة مساعدتك. كما قلت عن الشبكات الاجتماعية، فإن عائد الاستثمار لا يقدر بثمن – بطريقة جيدة!

هل يستحق الرسوم وتكاليف السفر؟ في تجربتي، هو كذلك. لا يمكنك ببساطة أن تفترض أنك ستقيم علاقات قوية بما فيه الكفاية مع الناس أثناء جلوسك في المنزل. إذا كان لديك الخير Twitter وأصدقاء فيسبوك، اذهب إلى مؤتمر معهم، لأنك بذلك تنشئ صداقات حقيقية شخصيًا. أعتقد أننا بطريقة ما نقوم بتقسيم علاقاتنا البحتة عبر الإنترنت ولا تؤثر علينا عاطفيًا بنفس الطريقة. إذا كنت قد سمعت عن هذا الكتاب “لا تأكل وحدك أبدًا”، وتناولت الغداء كثيرًا مع أقرانك، فيمكنك أن تشهد من خلال تجربتك الخاصة أن الروابط التي تم إنشاؤها وقيمة نفس الشيء تستحق العناء. علاوة على ذلك، نحن بحاجة إلى الأصدقاء، وهم بحاجة إلينا. ابق إنسانًا، يا مهووس الإنترنت!

احصل على عملاء من خلال التدوين ومنصتك والترويج الذاتي

ما هي أفضل طريقة لتأسيس الخبرة وجذب بعض الاهتمام لخدماتك، بدلاً من كتابة شيء يجذب الانتباه وموثوقًا؟ يمكنك إنشاء مدونتك الخاصة بمرور الوقت، ونشر المشاركات على المدونات القائمة، وحتى الحصول على عروض منتظمة على المدونات الكبيرة. يجب عليك تقديم معلومات قيمة مجانًا في هذه المنشورات، ولكنها تبني منصة. ما هي المنصة؟ أي شخص فكر في كتابة كتاب لناشر تقليدي أو حاول الحصول على مقابلات مالية مدفوعة الأجر قد واجه هذا المفهوم. النظام الأساسي الخاص بك هو مجموع علامتك التجارية وخبرتك وصوتك ومدى وصولك وتأثيرك. يتضمن أشياء مثل:

مدوناتك ومنشورات مدونتك

برنامجك الإذاعي على الإنترنت

ظهورك في الإذاعة التقليدية

كتبك المنشورة

الأعمدة المشتركة

Twitter متابعون

Facebook المشجعين

كم عدد الأشخاص المميزين الذين يمكنك الوصول إليهم، وكم مرة؟ الكثير من هذه الأشياء هي ما نسميه علامات المصداقية. إذا رأيتني عبر الإنترنت، أحيانًا ترى صورتي أعلى قائمة الدوريات المعروفة التي ظهرت فيها أو أجريت مقابلات معها:

على الرغم من أن الجانب السلبي هو أنه يبدو ترويجًا ذاتيًا بلا خجل، إلا أنه نجح بالنسبة لي فيما يتعلق بتنمية أعمالي. أخبرني أحد شركاء العمل الجدد أنه اختارني على وجه التحديد لأن تلك الأسماء الكبيرة فصلتني عن المنافسة.

إذا كنت تريد المزيد من الأعمال، فأنت بحاجة إلى التغلب على مخاوفك بشأن ما سيقوله أقرانك عن تسويقك. الأشخاص الوحيدون الذين يهمهم رأيهم هم الأشخاص الذين يدفعون لك أو يساعدونك. الأشخاص الآخرون يعيقونك فقط. هناك قصة عن سرطان البحر في دلو قد تكون أو لا تكون صحيحة – لم يسبق لي أن حصلت على مجموعة من السرطانات في الدلو. ولكن من المفترض، عند نقطة معينة، أن يكون هناك ما يكفي منها بحيث يمكن للمرء أن يتسلقها، لكن الأشخاص الموجودين أسفلهم يتمسكون بالأعلى ويسحبونها إلى الأسفل. لا تدع أقرانك يسحبونك إلى الأسفل، وإلا ستعلق في موقف غير سعيد إلى حد ما مع وجود الكثير من الأصدقاء الذين يمكنك التعاطف معهم. انظر إلى تلك الكلمة – تعاطف – إذا كنت تريد أن تعيش في بؤس مشترك، فاستمر. إذا كنت تريد المضي قدمًا، فقد يتعين عليك الترويج لنفسك إذا لم يقم أي شخص آخر بالترويج لك.

استخدم أيضًا التدوين لإجراء مقابلات مع الآخرين الذين تتواصل معهم. إنه فوز مربح للجانبين، لأنه يمكنك الحصول على بعض التعرض لهم بينما تحصل على معلومات قيمة لقراء المدونة، ويمنحك مشاركة مدونة رائعة. إنه يبني علاقاتك، والتي يمكن أن تؤدي إلى جميع أنواع الفرص.

احصل على عملاء من خلال الشبكات الاجتماعية

وكما ذكرت من قبل، فإن الجمع بين هذا والاجتماعات وجهًا لوجه أمر يستحق العناء. أود أن أقول، في المتوسط، أن كل لقاء أو مؤتمر ذهبت إليه، أدى إلى عميل واحد على الأقل. في بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى إنشاء علاقات تؤدي إلى عملاء متعددين من نفس الشخص. ولقد قمت بتمرير العملاء إلى هؤلاء الأشخاص أيضًا.

قم بتكوين علاقات مع الأشخاص الذين يقومون بما تفعله، والأشخاص الذين يقومون بأجزاء أخرى من لغز التسويق عبر الإنترنت لا تفعلها أنت. ابحث عن أصدقاء يقدمون استشارات في مجال تصميم الويب وWordpress، على سبيل المثال. تطوير العلاقات مع موظفي العلاقات العامة. إنهم يحترمون براعتك في التسويق عبر البحث ويشعرون بالحيرة منها، وسيحتاج عملاؤهم إليها في مرحلة ما.

المضي قدما وتنمية عملك

يغطي منشور المدونة هذا تكتيكات كافية لإبقائك مشغولاً لمدة عام! اسمحوا لي أن أعرف كيف يعمل بها لك. يمكنك دائما الاتصال بي هنا.