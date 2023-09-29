Rewrite this title: كيفية الحصول على المزيد من قائمة أعمالي على Google

ستساعدك المقالة التالية: كيفية الحصول على المزيد من قائمة أعمالي على Google

يمكن أن يكون نشاطي التجاري على Google أداة قوية لأنواع معينة من الشركات للوصول إلى المزيد من العملاء، ولكن معظم الأشخاص لا يستغلون إمكاناتها الحقيقية.

في الواقع، معظمهم لا يبدأون حتى في خدش السطح.

عندما يقوم معظم الأشخاص بإنشاء ملف تعريف، فإنهم يقومون فقط بملء معلومات الاتصال الأساسية وترك الأمر عند هذا الحد.

هذه بداية جيدة، ولكن هناك عددًا من التفاصيل الأخرى التي يمكنك تحسينها لتحسين تصنيف قائمتك.

يمكن أن تساعد هذه التفاصيل نفسها أيضًا في إظهار خبرتك وإلهام الثقة وتحويل الباحثين إلى عملاء متوقعين.

وأفضل ما في الأمر هو أن الأمر ليس معقدًا بشكل لا يصدق. يستغرق الأمر وقتًا وجهدًا متسقًا.

1. معلومات الاتصال

من الواضح أنك تحتاج إلى إضافة معلومات الاتصال الخاصة بنشاطك التجاري إلى ملفك الشخصي في Google My Business، ولكن هذا هو الحد الأدنى.

يتضمن ذلك عنوانك ومناطق الخدمة وساعات العمل ورقم هاتفك.

2. الوصف

يمكن أن يساعد الوصف الخاص بك في تحسين تصنيفك، ولكنه يوفر أيضًا فرصة رائعة لمنح الباحثين سببًا للتعامل معك.

يفشل الكثير من الأشخاص هنا إما عن طريق كتابة وصف غير مهم أو ببساطة عدم كتابته على الإطلاق.

تعامل مع هذا كما تفعل مع أي جزء آخر من المحتوى – ركز على المشكلات التي تحلها لعملائك بدلاً من الخوض في معلومات حول المدة التي قضيتها في العمل، أو حجم شركتك، أو أي من الهراء الذي يستخدمه الأشخاص غالبًا عندما يكتبون عن شركتهم.

عليك أن تجعل الأمر يتعلق بهم وباحتياجاتهم، وليس عنك وعن غرورك.

كما قد تظن، من المهم تضمين الكلمات الرئيسية التي قد يستخدمها الأشخاص عند البحث عن نوع المنتجات أو الخدمات التي تقدمها، ولكن لا تبالغ في ذلك.

ضع في اعتبارك أيضًا أن لديك مساحة محدودة هنا (750 حرفًا) لذا تأكد من أن المعلومات الأكثر أهمية موجودة في البداية وإلا فقد لا يرونها.

3. المراجعات

يمكن للمراجعات الإيجابية أن تحول عملك بسرعة من كيان غير معروف إلى كيان أكثر موثوقية.

وهذا مفهوم يسمى الدليل الاجتماعي، وهو متجذر بعمق في علم النفس البشري.

في الأساس، يعد ذلك اختصارًا لبناء الثقة لأنه عندما يرى الأشخاص أن الآخرين قد اشتروا منتجاتك أو خدماتك وكانوا سعداء بها، سيفترض الكثيرون أنه من المحتمل أن يكون لديهم تجربة مماثلة.

يتطلب الأمر الكثير من العمل لجعل العملاء يتركون تعليقاتهم، لكنه بالتأكيد يستحق ذلك بسبب تأثيره على بناء الثقة.

المفتاح هنا هو أن نسأل متى تكون المشاعر الإيجابية في ذروتها. قد يكون هذا بعد الشراء مباشرة، أو قد يكون في وقت مبكر من العملية.

من المهم مساعدة عملائك في صياغة مراجعتهم للتأكد من أنها مفيدة للعملاء المحتملين الآخرين.

ستحتاج إلى منحهم إرشادات حول النقاط الرئيسية التي يجب تضمينها والتي ستساعد في تسليط الضوء على المشكلات التي قمت بحلها وكيف أثر ذلك بشكل إيجابي عليهم. وهذا يجعل المراجعات أكثر فعالية.

فكر في الأمر على هذا النحو…أي من هذه المراجعات تشعر أنها أكثر تأثيرًا:

“ريتشارد محامٍ عظيم. أوصي بخدماته.”

أو…

“عندما كنت أواجه تدقيقًا من مصلحة الضرائب الأمريكية، ساعد ريتشارد في تقليل حالة عدم اليقين والخوف التي شعرت بها من خلال إنشاء استراتيجية قوية للدفاع عني. لقد وفر لي آلاف الدولارات وجعل العملية برمتها سلسة وغير مؤلمة بقدر ما كنت أتمنى. كان ذلك مهمًا حقًا لأنه سمح لي بالتركيز على إدارة عملي بينما كان يقاتل من أجلي. لقد أذهلتني خبرته واهتمامه بالتفاصيل وخدمته. أنا أوصي خدماته.”

الأول إيجابي، لكنه فارغ، بينما الثاني يرسم صورة واضحة عما يمكن أن يتوقعه العميل إذا عمل مع ريتشارد.

تأكد من الرد على كل مراجعة لأنها توضح أنك تهتم بعملائك.

هذا مهم لجميع المراجعات، لكنه كذلك خصوصاً مهم بالنسبة للمراجعات السلبية لأنه يساعد على تعويض الضرر الذي يحدثونه بينما يُظهر أيضًا أنك على استعداد لمعالجة المشكلات مع العملاء.

4. المشاركات

يمكن أن تساعد المنشورات على Google My Business في زيادة مستوى الرؤية في تلك اللحظة الحرجة عندما يبحث الباحث عما تقدمه.

يمكن أن تساعد في زيادة التحويلات لأنها توفر الفرصة لعرض عنوان رئيسي وصورة ومنشور نصي وزر الحث على اتخاذ إجراء.

تتضمن عبارات الحث على اتخاذ إجراء الحالية ما يلي:

كتاب

اطلب عبر الإنترنت

يشتري

يتعلم أكثر

اشتراك

احصل على عرض

اتصل الان

غالبًا ما يستخدمها الأشخاص الذين يستخدمون المنشورات لنشر أنواع المحتوى الترويجية، ولكن يمكن أيضًا استخدامها لنشر أنواع محتوى معلوماتية بحتة أيضًا.

المفتاح هو جذب الباحثين ذوي القيمة، بغض النظر عما إذا كان منشورًا ترويجيًا أو إعلاميًا.

يمكن أن يكون المنشور المصمم جيدًا والمقترن بالدعوة إلى اتخاذ إجراء وسيلة قوية لجذب الباحثين إلى التفاعل مع علامتك التجارية وبدء دورة المبيعات.

يمكن أن تكون هذه المشاركة عبارة عن مكالمة هاتفية فورية، أو يمكن أن يتم نقلهم إلى موقع الويب الخاص بك حيث يمكنهم شراء شيء ما، أو قراءة مقال، أو حجز موعد، أو المشاركة بطريقة أخرى.

ملاحظة سريعة – إذا قمت بالنقر فوق الرمز الموجود في الركن الأيمن السفلي من المنشور، فيمكنك الحصول على رابط لهذا المنشور المحدد، والذي يمكنك بعد ذلك مشاركته على منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى.

5. أسئلة وأجوبة

بالنظر إلى أن الأساس الكامل لتحسين محركات البحث يعتمد على الإجابة على أسئلة الباحثين، فلا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن تلعب الأسئلة والأجوبة دورًا قويًا في تحسين ملفك الشخصي على Google My Business.

يكمن جمال هذا التكتيك في أنك لا تحتاج إلى الاعتماد على أشخاص آخرين للعثور على ملفك الشخصي وطرح الأسئلة هناك. ولا يُظهر علنًا من طرح السؤال، لذا يمكنك أنت أو الموظفون طرح هذه الأسئلة والإجابة عليها.

السؤال والجواب يحقق شيئين:

يمكن أن يساعد ملفك الشخصي في الحصول على مرتبة أعلى، مما يؤدي إلى جذب المزيد من الاهتمام لشركتك. عادةً ما يعني المزيد من الاهتمام بشركتك المزيد من العملاء المحتملين. والمزيد من العملاء المحتملين عادة ما يعني المزيد من المال بالنسبة لك.

كما أنه يساعد على إظهار خبرتك للعملاء المحتملين.

توضح لهم إجاباتك مقدار ما تعرفه، مما يمنحهم مؤشرًا أفضل عما إذا كنت قادرًا على حل مشكلتهم وما إذا كانوا سيستمتعون بالشراء منك أو العمل معك.

يمكنك أيضًا استخدام هذا لطرح المشكلات ذات الصلة التي ربما لم يأخذوها في الاعتبار بمهارة، مما قد يساعد في تبسيط عملية المبيعات لاحقًا.

من المهم جدًا صياغة هذه الأسئلة من وجهة نظر العملاء. لا ترتكب خطأ نشر مواد غير مفيدة للترويج للذات.

بدلاً من ذلك، قم بالإجابة على أنواع الأسئلة التي تسمعها عادةً من العملاء والعملاء المحتملين.

6. الصور

تحتوي معظم الملفات الشخصية في نشاطي التجاري على Google على عدد قليل من الصور التي تم تحميلها أو حتى لا يتم تحميلها على الإطلاق، وهي فرصة ضائعة للغاية.

في معظم الحالات، يقوم صاحب العمل أو المسوق بتحميل بعض الصور لواجهة متجره وينتهي من الأمر.

وهذا يكفي لمساعدة الأشخاص في التعرف على نشاطك التجاري عندما يحاولون العثور عليه شخصيًا، ولكن بإضافة المزيد من الصور، يمكنك تحسين تصنيف قائمتك بالإضافة إلى عرض منتجاتك أو خدماتك.

من المهم استخدام مجموعة من الصور لما يلي:

موقعك الفعلي.

منتجاتك.

إن أمكن، منتجاتك و/أو خدماتك قيد الاستخدام.

عملاؤك/عملاؤك.

فريق العمل الخاص بك.

ومن المهم أيضًا تحميل صور جديدة باستمرار.

إذا لم تقم بتحميل أي (أو العديد) من الصور ولديك مجموعة جاهزة للتحميل، فلا بأس بتحميل هذه المجموعة كلها مرة واحدة – طالما أنك تستمر في تحميل صور جديدة.

لا يتعلق الأمر فقط بحجم الصور، بل بحجمها إلى جانب التحميلات الجديدة المتسقة التي تساعد على تحسين الترتيب الخاص بك.

من الناحية المثالية، يجب أن تهدف إلى تحميل صورة واحدة على الأقل كل أسبوع، ولكن المزيد هو الأفضل.

كما هو الحال مع معظم الأشياء في تحسين محركات البحث، يجب عليك التركيز على الجودة أكثر من الكمية.

نحن لا نقوم بتحميل هذه الصور فقط ولتحسين تصنيفنا، فإننا نقوم بذلك أيضًا لمساعدة العملاء المحتملين في الحصول على فكرة أفضل عن كيفية مساعدة منتجاتنا وخدماتنا لهم.

لذا تأكد من تحميل صور كبيرة وعالية الجودة تمثل علامتك التجارية بشكل جيد.

7. المنتجات

يمكنك أيضًا تسليط الضوء على المنتجات التي تقدمها، مما يمنح الباحثين المزيد من المعرفة حول ما تقدمه ويزيد من احتمالية كسبهم كعملاء.

لديك أيضًا خيار تضمين عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء مرتبطة مباشرة بصفحة على موقع الويب الخاص بك. هذا الجزء واضح ومباشر.

8. الخدمات

تعد علامة التبويب هذه طريقة أخرى لتسليط الضوء على ما تفعله للعملاء، ولكن من واقع خبرتي، فإن خياراتك محدودة بعض الشيء.

تقدم Google خدمات مقترحة تلقائيًا بناءً على فئة الخدمة الخاصة بك، وعلى الرغم من وجود الكثير من الاختيارات المنطقية المفقودة، إلا أنه لديك القدرة على إضافة خدماتك المخصصة.

9. الأعمال التي يقودها المحاربون القدامى

أضافت Google مؤخرًا القدرة على الإشارة إلى الحالة التي يقودها المحاربون القدامى في ملفك الشخصي في Google My Business.

في رأيي المتحيز للغاية حول هذا الموضوع، تعد هذه ميزة رائعة لأن الكثير من الأشخاص يرغبون على وجه التحديد في شراء منتجات أو خدمات من الشركات المملوكة للمحاربين القدامى كلما أمكن ذلك.

وخاصة زملائه المحاربين القدامى.

وهذا يخلق فرصة قوية لزيادة الثقة مع الباحثين بسرعة، مما يزيد من احتمالية اتصالهم بك.

في الآونة الأخيرة، توقف هذا عن الظهور على سطح المكتب، ولكن وفقًا لمتخصص منتج Google My Business، بن بكرقيل لي أن هذا خلل معروف وسيتم إصلاحه.

لا يزال يظهر بشكل صحيح على الهاتف المحمول.

التعامل مع التغييرات غير المرغوب فيها

في بعض الأحيان، ستجد تغييرات مقترحة على بطاقة بياناتك في “نشاطي التجاري على Google” لم تقم بإجرائها.

يمكن أن يكون ذلك من Google الذي يقترح تغييرات خوارزميًا، أو من الباحثين ذوي النوايا الحسنة، أو حتى من منافسيك الذين يحاولون إيذاءك.

ولكن إذا لم تقم بتسجيل الدخول بانتظام ورفض هذه التغييرات، فسوف تقوم Google بتطبيقها تلقائيًا، مما قد يضر بظهورك والانطباع الذي تتركه لدى العملاء المحتملين.

أوصي بتسجيل الدخول أسبوعيًا على الأقل لمراقبة هذه التغييرات.

لا ينبغي أن يكون هذا صعبًا للغاية لأنك تحتاج إلى تسجيل الدخول لإنشاء المنشورات وتحميل الصور والرد على التعليقات على أي حال.

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