Rewrite this title: كيفية الحصول على النتائج من تصنيفات محرك البحث

ستساعدك المقالة التالية: كيفية الحصول على النتائج من تصنيفات محرك البحث

تصنيفات محرك البحث قوية. يمكن أن يؤدي الترتيب في الجزء العلوي من استعلام البحث إلى إضافة فواصل إلى أرباح عملك. فكيف نركز على الأشياء الصحيحة لنؤمن مكاننا في قمة محركات البحث؟ أغطي التفاصيل في هذا المنشور.

هذا هو الإثارة لكبار المسئولين الاقتصاديين. التصنيف والتقارير. مشاهدة SERPS وهم يقومون بعملهم. إن لذة النصر قليلة ومتباعدة. ما الذي يتطلبه الأمر لجعل الموقع ينمو إلى الأبد؟

تبدأ أزمة نهب محرك البحث المحبط النموذجي

عند بدء تشغيل موقع ويب، فأنت تريد حركة المرور. تريد أن يشارك الناس كل مشاركة. ثم تتوقع مشاركة أصدقائهم وزيارتهم. تتوقع أن يأتي الناس من جميع أنحاء العالم لقراءة موقع الويب المذهل الخاص بك. حتى أنك تتوقع كسب المال وبسرعة.

ولسوء الحظ، فقد شهد معظمنا تلك اللحظة من النقر على النشر وسماع الصراصير.

قم بتغريد هذا إذا كنت تعرف هذا الشعور!

ثم نتلقى تلك الرسالة الإلكترونية الرائعة. هناك تعليق على مدونتك معلق للإشراف. الإثارة تشعر بكل أوقية من جهازك العصبي. تبدأ قشعريرة في التشكل. ثم نقرأ التعليق.

“اشتري حبوبًا رخيصة من هذا الموقع.” بالطبع. الموقع على قيد الحياة. لقد عثر علينا البريد العشوائي.

حان الوقت لاتخاذ قرار فضولي شخصي حاسم

عند هذه النقطة، إما أن تتوقف أو تبدأ في التعلم.

التعلم يأخذنا إلى عالم مثير.

قم بتغريد هذا إذا كنت قد اتخذت قرارًا بالتعلم بدلاً من الاستقالة!

عالم مليء بالأعمال التجارية والمواقع الإلكترونية. ولها أحلام الدخل والملايين المتبقية. الدخل السلبي عبر الإنترنت مع تشغيل الروبوتات الآلية لكل شيء. أسابيع العمل لمدة خمس ساعات عبر تيم فيريس هي الغضب. فصول تعلمك أن تصبح ثريًا من راميت سيثي. منتديات على الإنترنت مع أصحاب الملايين تخبرك كيف فعلوا ذلك. حتى دمى اختبارات التصادم مثل بات فلين يكسبون أموالًا شهرية أكثر مما تجنيه خلال عام.

يطلق بات فلين على نفسه اسم دمية اختبار التصادم للتسويق عبر الإنترنت.

قراءة قصص النجاح عبر الإنترنت تساعدك على التركيز. الإثارة والحلم الخاص بك حقيقية. لقد رأيت ما هو ممكن وأنت تعلم أنه يمكنك القيام بذلك. الإثارة تدخل مجرى الدم مرة أخرى. هذا ممكن، وأنت ترى ذلك.

ثم تجد الاختصار الأكثر روعة. تحسين محركات البحث (SEO). يأتي في ظلالين. الاختيارات حاسمة، وهذا الاختيار يأتي مبكرًا وفي كثير من الأحيان.

الوقت لاتخاذ القرار. نقية أم مظلمة؟ الجانب المشرق أو المظلم. القبعة البيضاء أو السوداء SEO؟ دعونا الغوص في تلك المغامرة!

النهج الموجه لتصنيفات آمنة إلى الأبد

نريد تصنيفات تتحسن وتستمر إلى الأبد. تذكر أن تقنيات تحسين محركات البحث ذات القبعة السوداء خادعة. محركات البحث لن تتحمل القبعة السوداء SEO. إذا اكتشفوا موقعك باستخدام Black Hat SEO، فلن يتم تصنيفه. لن يستمر موقع الويب الخاص بك إذا حاولت خداع محركات البحث. مفتاح كل هذا يتم اكتشافه بواسطة محركات البحث. يبدو أنهم يصطادون معظمهم، ولكن ليس كلهم.

Black hat SEO هي ممارسة التلاعب بمحركات البحث. أنت تتلاعب بالعوامل التي تؤدي إلى تصنيف الموقع. هذه العوامل هي الطريقة التي تجمع بها محركات البحث الموقع الذي يجب أن يحتل المرتبة الأولى. وهذا يعني أن Black Hat SEO يتبع نمطًا يمكنك التعلم منه.

ليس للإهانة، ولكن من Black Hat SEO؟

هذا البيان يقفز من الصفحة عليك.

ما الذي يمكنك تعلمه من Black Hat SEO؟

يركز Black hat SEO على التصنيف لأغراض المرور. إنهم يريدون بيع شيء ما لتلك الحركة. إنهم لا يبنون المشاركة. وهي تركز على المدى القصير على التصنيف والخدمات المصرفية.

تعرف على كيفية تصنيفهم. لا تتدرب على البرامج الآلية التي يستخدمونها. انظر إلى نقطة واحدة رئيسية. إنهم يحققون التصنيف، حتى لو كان لفترة قصيرة.

يتم تصنيف Black Hat SEO بسبب الروابط الخلفية

قام بريان دين بالتحليل مليون نتيجة بحث جوجل. لقد اكتشف أن الروابط الخلفية هي عامل الترتيب الأكثر أهمية. قام موز ب دراسة مماثلة. استشارات المعبد الحجري انتهيت للتو من الدراسة أيضا. لقد توصلوا جميعا إلى نفس الشيء.

صحيح. الروابط الخلفية هي العامل الأول للتصنيف في Google أو أي محرك بحث آخر. قد يكون ذلك صادمًا بالنسبة لك.

هناك مدونات ومتحدثون وكتاب يقولون شيئًا مختلفًا. يتحدثون عن عوامل التصنيف الأخرى ويظهرون دراسات حالة سيئة. إنهم يخدعونك، وتنسى أهمية الروابط الخلفية. هم الأكثر أهمية.

الروابط الخلفية هي العامل الأكبر لتصنيفات الموقع. ولهذا السبب، يحتاج موقعك إلى روابط خلفية. الروابط الخلفية هي السبب الرئيسي وراء تصنيف موقعك أم لا. تركز تكتيكات Black Hat SEO بشكل أساسي على هذه الحقيقة. ولهذا السبب ما زالوا يعملون لفترات زمنية قصيرة. يحققون حجمًا كبيرًا من الروابط الخلفية. حتى أن البعض يحصل على روابط خلفية قوية عالية الجودة. يقومون بتصنيف الموقع وفي مرحلة ما يتعطل. تم منح ركلة جزاء وهم يمضون قدمًا.

الفرق هو أن Black Hat SEO يركز على سهولة الحصول على روابط خلفية. شبكات المدونات الخاصة التي تشتري الروابط منها موجودة في أعلى القائمة. إذا اتبعت المكاسب قصيرة المدى لـ Black Hat SEO، فسوف تتخلص من عقوبة Google.

تعلم منهم: الروابط الخلفية مهمة. فلا تمارس فن الخداع الذي يستخدمونه.

الحقيقة الرصينة حول التصنيف العالمي

أخذ لحظة واحدة لجلب المنظور الحقيقي للمماطلة. قد لا يتم تصنيف موقعك لفترة طويلة. هذه خطة نجاح طويلة المدى. هناك عدد قليل من الاختصارات. الاختصارات هي موهبتك ومهاراتك.

لن تؤدي العربات التي تبلغ قيمتها خمسة دولارات إلى تصنيف موقعك.

مقدار الوقت والجهد الذي سيستغرقه التصنيف إلى الأبد يحد من منافسيك. يتوقف معظم الأشخاص عن التدخين قبل فترة طويلة من بدء تحقيق النتائج المثالية. هذه أخبار جيدة. إذا ركزت على المدى الطويل، فيمكنك الفوز. سوف تكون واحدا من القلائل.

افعل الأساسيات وكن متسقًا

ما زلت بحاجة إلى مقالات رائعة. أنت بحاجة إلى موقع سريع. أنت بحاجة إلى أن تكون جميع عوامل التصنيف الأخرى في صالحك. ركز على القيام بالأشياء الصغيرة بشكل صحيح في البداية. مع مرور الوقت سوف تتحسن. في مرحلة ما، سوف تزيد من كفاءتك. ثم يمكنك أن تأخذ الروابط الخلفية الخاصة بك إلى أعلى مستوى. التركيز على التقدم المستمر.

الأساسيات المتسقة التي تحدثت عنها في المقالة لماذا تفشل مدونتك في الوصول إلى 1000 مشاهدة للصفحة يوميًا و23 طريقة لإصلاحها.

كيفية كسب الروابط الخلفية ورفع تصنيفاتك

اسمحوا لي أن أجعل هذا سهل الفهم.

الخطوة الثانية هي تركيز وقتك على تطوير الموارد الجديرة بالارتباط، والأدلة المتعمقة، والمشاركات المتعمقة الرائعة التي تغطي موضوعًا ما في مجمله. إنشاء المحتوى من أبحاث السوق. عليك التركيز على السوق الخاص بك وبناء الإجابات على أسئلتهم.

الخطوة الثالثة هي التواصل مع أصحاب المدونات ومواقع الويب الأخرى. قم بتكوين العلاقات واطلب منها الارتباط بالمحتوى الخاص بك. مدونة الضيف على مواقعهم لتوجيه حركة المرور إلى موقعك. تأكد من التركيز على الكلمات الرئيسية التي سيتم تصنيفها إلى الأبد. استخدم قوة تحسين محركات البحث لموقعهم للترتيب لهذا المصطلح إلى الأبد. بناء علاقات مع المؤثرين. وهذا يستغرق وقتا. لا يمكنك الوصول إلى هناك في بريد إلكتروني واحد. قد ترغب في وضع نفسك في مكانهم.

الخطوة الرابعة هي بناء عملية تجعل تكرار ذلك أسهل من خلال كونها تتسم بالكفاءة والفعالية. أنت تبني العملية والأشخاص. إدارة العملية مع الناس. هذه العملية هي المكان الذي تبدأ فيه تدريب الآخرين على إدارة موقع الويب الخاص بك وشركتك. احتفظ بأفكارك ولا تركز على الحبوب السحرية اللامعة. النتائج تخبرك بما ينجح. التتبع يخبرك بالسبب. حافظ على تركيزك على زيادة حركة المرور الخاصة بك. تأتي هذه الزيارات من مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) ومن جمهور موثوق به.

انتظر، الخطوة الأولى كانت ماذا؟

الخطوة الأولى هي العامل الأكثر أهمية. وهذا هو السبب وراء عدم وصول المزيد من المدونات والمواقع الإلكترونية إلى تصنيفات تصمد أمام اختبار الزمن. الاتساق هو الخطوة الأولى.

أنا مذنب مثل الشخص التالي لهذا.

تبدأ شيئًا بدافع الإثارة ولكن ليس لديك متابعة.

وبعد بضعة منشورات رائعة، تم تعليق المشروع.

أين المتابعة؟ أين ذهب كل هذا الشغف؟ أنا أكافح كما يفعل الجميع. لا تغلق نفسك عندما يحدث هذا.

قناعتك الشخصية هي التحدي

إن الطريق إلى الحصول على هذه المتابعة المتسقة أمر بالغ الأهمية. انه بسيط لكن ليس سهل. بسيطة لأنه من السهل أن نفهم. ليس سهلاً لأنه ينطوي على حواجز عاطفية قد تكون لديكم.

إذا لم تكن مقتنعًا بالمفهوم الذي يجيب عليه موقع الويب الخاص بك، فلن تلتزم به. لن تقوم بالخطوات الصغيرة اللازمة لتحقيق الفوز. لن تتمكن من رؤية المشروع حتى النهاية. المنتج يجب أن يكون قلبك فيه.

وهذا هو أصعب شيء. ليس هناك نهاية حقيقية.

يجب أن يتم بيعك لمساعدة جمهورك.

قم بتغريد هذا إذا تم بيعك بالكامل لجمهورك.

كيف يمكنك إصلاح الإدانة الشخصية؟

الانضباط الذاتي هو أول مكان يجب النظر إليه. ربما تكون بالفعل متذمرًا من هذه الكلمة.

لا تقلق. نحن جميعا نفتقر إلى الانضباط الذاتي في مجالات معينة من الحياة. تظل الحقيقة أنه يمكنك التغلب على عادات الانضباط الضعيفة لديك ببضع خطوات بسيطة.

السيطرة على الذات وقوة الشخصية

عليك أن تفهم معتقداتك التي تهزم نفسها بنفسها. هذه تنبع من رغبات متضاربة. الرغبات المتضاربة هي عندما تريد شيئًا ما، ولكنك أيضًا تريد العكس. أريد إنقاص وزني، لكني أريد أوريو. هذه طبيعية. إنها الفرق بين أهدافك قصيرة المدى وغريزتك في تحقيق نتائج اليوم. الرضا على المدى القصير مع مكاسب أكبر على المدى الطويل.

رغبتك الحقيقية سوف تحرر هذا لك . رغبتك الحقيقية تأتي من كونك متطابقًا. متطابق حيث يشير قلبك ومنطقك وروحك إلى نفس النتيجة. اكتشف ما تريده أكثر ولا تذهب إلا بعد ذلك.

ابحث عن رغبتك الحقيقية وابدأ في رسمها. تأتي الرغبات المتضاربة من الرغبة في النجاح مقابل متعة تأجيل المهمة. لماذا لا تنتج محتوى لمدة خمس ساعات يوميا؟ من الأسهل الانشغال وتجاهل المكاسب طويلة المدى من أجل الرضا على المدى القصير.

مرة أخرى المثال بالنسبة لي هو الرغبة في إنقاص الوزن ولكن الطعم الفوري لملف تعريف الارتباط. لا بد لي من الحصول على رغبة حقيقية في فقدان الوزن أكثر من طعم الكعكة على المدى القصير.

بالنسبة إلى مُحسّنات محرّكات البحث ومطوري مواقع الويب، تبدأ الدورة عندما تسمح للشكوك بالتسلل. ويتسلل هذا الصوت الناقد بمجرد اتخاذ قرار لست متأكدًا منه.

هذه هي الطريقة التي يحدث بها هذا. لقد بدأت موقعًا إلكترونيًا. ثم أدركت بعد ذلك أنه لم يحقق نجاحًا فوريًا. بدأت رغبتك المتضاربة في الدخل والثروة مقابل البقاء في الوقت الحاضر.

الآن ليس لديك أي دليل على أنك ستحقق هدف موقع ويب رائع. ليس لديك أي دليل على أن لديك ما يلزم لتحقيق النجاح. ولن يكون لديك أيضًا أي دليل “سريع” على أن طريقك في الاتجاه الصحيح. وهذا يجعل تحسين محركات البحث وتطوير مواقع الويب لرواد الأعمال أمرًا صعبًا.

لا ترتبط المكاسب قصيرة المدى بـ White Hat SEO. لهذا السبب انخرط الكثير منا في تحسين محركات البحث ذات القبعة السوداء. لماذا تبدو جاذبية شبكة المدونات الخاصة أو النطاقات المسقطة 301 أمرًا رائعًا. يمكننا أن نفعل شيئًا لتحقيق النجاح على المدى القصير.

ابحث عن الانضباط في النجاح المذهل للآخرين

سبب آخر لتعثر مشروعك الذي بدأته هو انخفاض مستوى الانضباط لديك إلى الصفر. هنا هو السبب.

بمجرد أن بدأت في موقع الويب الخاص بك تغيرت عاداتك. لقد انشغلت. لقد توقفت عن قراءة كل قصص النجاح التي قمت بها عندما كنت تجري بحثًا.

قصص النجاح تلك هي ما دفعك للبدء. كنت في حاجة إليهم حينها وتحتاجهم الآن. ولهذا السبب تحدثت مازحاً عن بعض الكتب والمواقع التي أشرت إليها سابقاً. تيم فيريس، بات فلين، مواقع العضوية الخاصة بـ SEO جميعها تساعد في بناء الإثارة لديك. كما أنها تساعد في تأجيج نيران شغفك.

إنها ما يجعل رغبتك أقوى من الرغبة المتضاربة. أنها تساعدك على تحقيق رغبتك الحقيقية.

يجب أن يخبرك التقويم الخاص بك بقصة

دعونا نضع هذا في المنظور.

الرغبة هي شيء سوف تتجادل حوله مع شخص ما. الإدانة هي شيء سوف تموت من أجله!

التقويم الخاص بك هو عنصر شخصي. التقويم الخاص بك المخطط لها مع قطع مثالية من الوقت أمر لا بد منه. إذا كنت لا تستخدم التقويم، فابدأ.

يجب عليك إلقاء نظرة على التقويم الخاص بك ومعرفة ما إذا كان لديك الدافع. يبحث الأشخاص المتحمسون عن اجتماعات وأوقات للتفاعلات المعززة. إنهم يخططون لنتائجهم من خلال العمل.

يبدأ الفشل عندما تتوقف عن تنفيذ خطتك أو تفشل في الحصول على واحدة على الإطلاق. افعل شيئا عظيما! يبدأ أبحث عن المشاركات التحفيزية باردة.

البدء في استخدام التقويم الخاص بك ل خطط لحياتك. يمكن للتقويمات أيضًا مواكبة ذلك الأهداف والمهام.

القصة التي يخبرك بها التقويم الخاص بك هي قصة شخصية. نحن جميعا نكافح في بعض الأحيان. ابحث عن طرق لتخطيط الأوقات لتحفيز نفسك. لقد ساعدني هذا كثيرًا، وآمل أن يفعل نفس الشيء بالنسبة لك. اترك تعليقًا وأخبرني إذا حاولت ذلك.

التنفيذ أهم من المعرفة!

إن التنفيذ أهم بكثير من أن تصبح على دراية بنسبة 100٪.

تطبيق المعرفة قوي. المعرفة بلا تطبيق كتاب.

يجب عليك تطبيق ما تعلمته. التركيز على التطبيق بدلاً من اكتساب المزيد من المعرفة. اقرأ أو ابحث فقط عما يجب القيام به في تلك اللحظة. هذه هي الطريقة التي تبدأ بها تنفيذ المهام العملاقة بسرعة.

ابحث عن المفيد أنظمة الإنتاجية لمساعدتك على القيام بذلك.

كف عن التأخير وإنجاز المزيد. تنفيذ مهمة واحدة في أطر زمنية معينة. هذه المكاسب الصغيرة سوف تساعد على إيمانك.

بمجرد التخطيط لحياتك. يمكنك أن ترى ما تحتاج إلى تنفيذه لتحقيقه على مستوى أعلى. يمكنك تثبيت بعض العمليات.

7 خطوات للتصنيف إلى الأبد، أصبحت بسيطة

لديك التقويم الخاص بك. قناعاتك الشخصية في النظام. يمكنك الآن جدولة لحظات تحفيزية لإبقاء رغباتك ملهمة.

الآن تريد أن تبدأ بالفعل في بناء بعض تلك الروابط الخلفية القوية. نريد التركيز على الروابط الخلفية التي يتم الحصول عليها.

إليك العملية البسيطة لتحقيق ذلك:

ركز على جمهورك وآلامهم الترويج والتوعية يؤتي ثماره بشكل كبير استخدم الأدوات الموثوقة لتحسين سرعتك وتأثيرك استخدم البرامج لتحسين عمليتك ابق متحفزًا ومتسقًا ومتطورًا استفد من تحسين محركات البحث الفنية لزيادة تصنيفات البحث تتبع التقدم في مواجهة المنافسة واربح التركيز على آلام جمهورك!

ركز على جمهورك وآلامهم

سوف يأخذك الذكاء العاطفي شوطا طويلا في كتابتك. ركز على معرفة ما يشعر به جمهورك. احصل على فهم عميق واحتفظ به.

الآن اكتب قلبك. صب روحك في الكتابة لجمهورك. ركز على بناء صومعة واحدة ممتازة لتحسين محركات البحث. تأكد من وجود مغناطيس الرصاص والأتمتة في مكانها.

اتبع أ قائمة المهام اليومية للكتابة. تحسين كيفية أدائك في كل مرة. مع مرور الوقت، ستؤدي نتائجك إلى محتوى أفضل بشكل أسرع.

الالتزام بالتركيز لمدة ساعة يوميًا على كتابة الحد الأدنى. جمهورك يحتاج إليك.

هنا دورة كتابتي. لا تتردد في نسخه. اسمحوا لي أن أعرف في التعليقات إذا كنت تريد مني أن أتعمق في كل منها في منشور لاحق.

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الترويج والتوعية يؤتي ثماره بشكل كبير

الآن بعد أن تم بناء قاعدة صلبة. لديك نهج منظم لتطوير المحتوى. يمكنك الآن التركيز على بناء تلك الروابط الخلفية.

ابدأ بالعثور على مواقع الويب التي تم تصنيفها بالفعل حسب مصطلحات الكلمات الرئيسية التي تبحث عنها. اضغط على نموذج الاتصال لكل من هؤلاء وابدأ المحادثة. اسألهم عما إذا كانوا يجدون صعوبة في إنشاء المحتوى. الجميع يفعل. ثم اسألهم عما إذا كانوا قد حاولوا من قبل <أدخل طريقة تفعلها مثل هذا المنشور>؟ تساعد الأسئلة المفتوحة التي تمثل الصعوبات التي تواجهها في بدء العلاقة. أظهر أنك شخص حقيقي وضعيف. إنه يقلل من حساسيتنا جميعًا تجاه مرسلي البريد العشوائي. ثم يمكنك أن تسألهم عما إذا كانوا قد شاهدوا مشاركة مدونتك وأفكارهم. هل هناك أي نقاط متابعة سيضيفونها؟ العلاقة يجب أن تكون حقيقية.

بمجرد أن تكون لديك علاقة، يمكنك أن تسأل إذا كان بإمكانك إنشاء بعض المحتوى على موقعهم. ابدأ بطلب الارتباط. اسأل من خلال الإشارة إلى جملة معينة في الصفحة التي يكون فيها الرابط منطقيًا. وهذا يسهل عليهم نسخ الرابط ولصقه. أرسل لهم بطاقة ستاربكس كتعبير عن الشكر. ثم تأكد وعلق كثيرًا على منشوراتهم. اقرأ المدونة. كن نشطًا على قنواتهم.

هذه هي النسخة الأساسية من هذه المحادثة. هناك بعض الطرق المتطرفة لكسب الروابط التي يمكنك القيام بها لاحقًا أيضًا.

فيما يلي بعض الطرق الأخرى لكسب الروابط.

التركيز على المحتوى القابل للمشاركة. هذه كلها طرق سهلة لكسب المزيد من التعرض. تعمل تقارير الخبراء بشكل جيد. رابط للخبراء الذين تمت مقابلتهم. ضع علامة عليها في المشاركات الاجتماعية. أرسل بريدًا إلكترونيًا واطلب منهم المشاركة والربط مرة أخرى. سرقة الأخبار هي طريقة يمكنك من خلالها أخذ الأخبار العاجلة وتحويلها إلى محتوى. التركيز على النضارة. ابحث عن المحتوى الذي يحتوي على روابط تشير إليه وقم بإنشاء نسخة أفضل. ثم أرسل بريدًا إلكترونيًا يطلب من الروابط الأصلية تحديث روابطها. اربط بمدونات ومواقع أخرى في منشورك ثم أخبرهم أنك قمت بربطها بهم في القصة.

هناك الكثير من الآخرين أدلة وموارد متعمقة لهذا، لكن هذه الخمس سهلة التنفيذ. تحتاج جميع عمليات كسب الروابط إلى البشر لدعم عملية التوعية. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه تحسين عمليتك باستخدام البرنامج.

استخدم الأدوات الموثوقة لتحسين سرعتك وتأثيرك

يمكنك استخدام عدد قليل من الأدوات التي من شأنها أن تجعل حياتك أفضل. الأدوات مخصصة فقط للمساعدة في تسريع العملية. فهي ليست حبوب سحرية من شأنها أن تحل مشاكلك.

تذكر أن البرنامج يعمل على تحسين عملية #SEO. لا يجعل عملية.

إذا كانت لديك عملية ناجحة، فاستخدم الأدوات لجعلها أسرع أو أكثر كفاءة. تعمل الأدوات والبرامج فقط على تحسين ما تفعله بالفعل.

تعتبر بعض البرامج رائعة لتنمية روابطك وتصنيفات محرك البحث. لا تصاب بالجنون وتشتري برامج لم تستخدمها أبدًا. تطوير عملية وإضافة البرامج. ثم انتقل إلى التالي.

استخدم البرامج لتحسين عمليتك

تم تصميم البرنامج لتحسين عملياتك الحالية. يجب أن تبدأ فقط في استخدام الأدوات والبرامج للمساعدة في تسريع العملية.

قم بإجراء العملية أولاً. اختبر العملية. اجعله أفضل باستخدام البرامج والأدوات.

يمكن بناء تصنيفات محرك البحث الخاص بك دون أي منها. تذكر ذلك. التواصل البشري والمحتوى هو كيفية تصنيفك.

استخدم برامج التقاط العملاء المحتملين والأتمتة

هناك قوائم لا حصر لها من أي واحد للاستخدام. انظر إلى السعر وجرب العرض التوضيحي. هذه هي الطريقة التي أتخذ بها قراري هنا. يحتاج كل موقع وعملية إلى معايير معينة مختلفة للعمل. اختر بحكمة مع وضع النمو وقابلية التوسع في الاعتبار.

انظر إلى التصميم وقدرتك على نحته. الجماليات مهمة جدًا عندما يتعلق الأمر بالتقاط الرصاص. أستخدم سمات مزدهرة ولكني بدأت للتو في استخدامها. Bitblox غير مكلف ويبدو سريعًا وسهلاً مع اختباري الأول. فهي صغيرة وجديدة، لذلك ليست كل الميزات موجودة.

استخدام برامج إدارة العلاقات

لدى Ninja Outreach استخدامان محددان هنا. يمكنك استخدام أداتهم للتواصل وتتبع الأشخاص الذين قمت بإرسال بريد إلكتروني إليهم. يمكنك بناء عمليتك حول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني. أنها غير مكلفة.

الاستخدام الآخر هو لخدماتهم. يمكنهم تضخيم نفس عملية كسب الارتباط التي تقوم بها. Buzzstream هو البديل الذي استخدمته قبل ظهور Ninja Outreach.

استخدم CRM الذي يتفاعل مع التشغيل الآلي الخاص بك أيضًا. إجراء عملية صفقة لأغراض المبيعات.

الصفحات المقصودة أمر لا بد منه. ستحتاج إلى تصميم يمكنك تكراره بسرعة وبتكلفة زهيدة. هذا هو السبب في أنني أحاول تجربة المواضيع المزدهرة.

تصميم الصور الخاصة بك. استثمر في أداة مثل Picmonkey و مرسام. أنا أيضًا أستخدم Piktochart.

ليس عليك أن تنفق أموالك من خلال شراء أي من هذه البرامج. انظر إلى الشراء لمدة عام في كل مرة لتوفير المال.

ابق متحفزًا ومتسقًا ومتطورًا

سيكون لمستوى رغبتك وتحفيزك التأثير الأكبر على مشروعك. إدارة هذا وإنشاء نقاط التفتيش في التقويم الخاص بك لإدارته. تصنيفات محرك البحث الخاص بك تعتمد عليك.

تأكد من أنك تقرأ. القراء هم القادة. تقليد نجاح الآخرين. البقاء على طليعة.

ابحث عن موقع ويب واتبع نمط النجاح الذي أثبت فعاليته. إن البحث عن هذا النمط سيجعل تقدمك يبدو أكثر قابلية للتحقيق.

يأخذ ميزة تحسين محركات البحث الفنية لزيادة تصنيفات البحث

هذا الموضوع يتكرر كثيرًا لذا سأقوم بتغطيته قريبًا. الأساسيات هي تسريع موقعك وإسعاد Google.

الإصدار القصير السهل هو استخدام أدوات مثل GTmetrix لمعرفة ما الذي يبطئ موقعك. يمكنك في كثير من الأحيان استئجار شخص ما لتصحيح مشاكلك باستخدام هذه الأداة بسعر رخيص.

تحسين الصور باستخدام الأدوات والمكونات الإضافية عبر الإنترنت.

ابحث عن المحتوى المكرر وأخطاء الزحف وقم بإصلاحها. ابحث في أدوات مشرفي المواقع Google وBing عن هذه الأشياء.

استخدم منهج SEO Silo حتى لا تربك محركات البحث بشأن المحتوى الخاص بك.

انغمس في مجتمع مثل wpmudev لنظام إدارة المحتوى الخاص بك. يمكنك العثور على مستوى جديد تمامًا من الفهم. هؤلاء الرجال يساعدونني كثيرًا بدعم رائع.

تتبع التقدم ضد المنافسة والفوز

خذ الأدوات التي تستخدمها لرؤية الروابط الخلفية الخاصة بك وقم بتشغيلها على منافسيك. ابحث عن الروابط الموجودة بالموقع وابحث عن طرق للوصول إليها وكسبها أيضًا.

يجب ألا تحدق في الشاشة لأن تصنيفاتك تتغير يوميًا. خصص وقتًا أسبوعيًا لتتبع التقدم. تعرف على ما يحدث بناءً على الروابط المكتسبة في ذلك الشهر.

يعد التأكد من عدم تمسكك بالمستخدمين لأول مرة أمرًا مهمًا لتصنيفاتك.

تذكر سبب تصنيفاتك

الأشخاص الذين يأتون إلى موقعك هم السبب وراء رغبتك في الحصول على تصنيفات محرك البحث. لا تغفل عن ذلك.

المشاركة والتفاعل على موقعك سوف يؤدي إلى نجاحه أو فشله. تساعد حركة المرور من تصنيفات محرك البحث فقط عندما يكون لديك تفاعل. تأكد من أن موقعك يتحدث عن نقاط الضعف الأساسية لدى جمهورك.

جرب هذه النقاط وأخبرني إذا زاد تصنيف مواقعك. يتطلب الأمر عملاً شاقًا وانضباطًا، لكن يمكن أن تكون رحلة ممتعة!

ما هي أكبر الصعوبات التي تواجهها في جعل موقعك يتمتع بتصنيفات مذهلة في محركات البحث؟ قل لي في التعليقات.

اعتمادات الصورة

صورة مميزة: com.reallinemedia/موقع DepositPhotos.com

الصورة المنشورة 2: gustavofrazao/موقع DepositPhotos.com

الصورة المنشورة 3: ميريكو/موقع DepositPhotos.com

الصورة المنشورة 4: com.iqoncept/موقع DepositPhotos.com

الصورة المنشورة 5: edu1971/موقع DepositPhotos.com

الصورة المنشورة 6: alexndz/موقع DepositPhotos.com

جميع لقطات الشاشة بواسطة Will Robins. تم التقاطها في يونيو 2016.