Rewrite this title: كيفية الحصول على تصنيف الصفحة المقصودة الصحيح: قائمة مرجعية كاملة لتحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: كيفية الحصول على تصنيف الصفحة المقصودة الصحيح: قائمة مرجعية كاملة لتحسين محركات البحث

أصبحت تجربة العملاء في مقدمة أولويات جميع أنواع المسوقين وحملات تحسين محركات البحث (SEO) والتسويق على شبكة البحث بجميع أنواعها.

ومع ذلك، فإن الحصول على نسخة خاطئة من الصفحة المقصودة – وأحيانًا الصفحة الخاطئة – يؤثر على التحويل والأرباح. وفي النهاية، يؤثر هذا على نجاح أي حملة.

حتى لو كنت تعتقد أنه لا يزال من الرائع أن تحتل صفحتك مرتبة عالية، بغض النظر عن المحتوى، فقد تواجه العواقب التالية:

تنخفض نسبة النقر إلى الظهور : قد يفتقر المقتطف إلى الملاءمة، ولا يتطلب الكثير من النقرات.

: قد يفتقر المقتطف إلى الملاءمة، ولا يتطلب الكثير من النقرات. معدل الارتداد يرتفع : بمجرد عدم حصول المستخدمين على إجابة كافية لاستعلامهم، فإنهم يرتدون دون تفكير مرة أخرى.

: بمجرد عدم حصول المستخدمين على إجابة كافية لاستعلامهم، فإنهم يرتدون دون تفكير مرة أخرى. التحويلات تنخفض: صفحة أخرى ذات محتوى أقل صلة قد لا تحتوي على عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء.

لا تقلق، هذه الأشياء يمكن إصلاحها.

فيما يلي قائمة مرجعية بإجراءات الطوارئ التي ستساعدك على وضع كل شيء في مكانه الصحيح.

تحسين الكلمات الرئيسية

1. علامة العنوان

تستطيع محركات البحث تفسير موضوع الصفحة بدون كلمات رئيسية محددة في علامة عنوان HTML، لذلك لا تزال لها أهمية، حيث يتم رؤيتها في ثلاثة أماكن ذات رؤية عالية:

نتائج البحث عن نتائج.

علامات تبويب متصفح الويب.

الشبكات الاجتماعية (عند مشاركة الصفحة).

ما يجب القيام به:

انتبه لطول العنوان: اجعلها أقل من 60 حرفًا. استخدم حافظات الأحرف (مثل “&” و”/”). لا تستخدم CAPS LOCK.

اجعلها أقل من 60 حرفًا. استخدم حافظات الأحرف (مثل “&” و”/”). لا تستخدم CAPS LOCK. احتفظ بالعناوين بحيث يصل طولها إلى 50-60 حرفًا (لكي لا يتم اقتطاعهم في SERPs). يتم اختصار العناوين الطويلة إلى حوالي 600-700 بكسل على SERP.

(لكي لا يتم اقتطاعهم في SERPs). يتم اختصار العناوين الطويلة إلى حوالي 600-700 بكسل على SERP. استخدم الكلمات الرئيسية المستهدفة بذكاء: لا تملأ العناوين بالكلمات الرئيسية؛ استخدام واحد أو اثنين.

لا تملأ العناوين بالكلمات الرئيسية؛ استخدام واحد أو اثنين. ضع الكلمات الرئيسية في الجزء الأول من علامة العنوان: عندما يقوم المستخدمون بتصفح قوائم البحث، سيرون معلوماتك البارزة أولاً.

عندما يقوم المستخدمون بتصفح قوائم البحث، سيرون معلوماتك البارزة أولاً. استخدم علامة تجارية في العنوان: يمكن أن ينجح هذا إذا كانت علامتك التجارية مشهورة – وسوف تدعم المحتوى الخاص بك.

يمكن أن ينجح هذا إذا كانت علامتك التجارية مشهورة – وسوف تدعم المحتوى الخاص بك. تجنب العناوين المكررة: قد تكون العناوين المكررة مؤشرًا على محتوى مكرر، مما قد يضر بتصنيفك على Google.

في الفراغ، قد تبدو علامات العنوان أقل أهمية. ومع ذلك، عند العمل في السياق وبالتزامن مع جميع العوامل الأخرى الموجودة على الصفحة ومع جميع صفحات موقع الويب، يعد ذلك عاملاً في اكتساب المزيد من الزيارات.

ابق على اطلاع على SEJ من خلال هذه المقالات أدناه:

2. الوصف التعريفي

أهمية هذه العلامة قابلة للمقارنة بعلامة العنوان. يساعد الوصف التعريفي في:

نتائج البحث عن نتائج.

الشبكات الاجتماعية (عند مشاركة الصفحة).

الصور.

ترميز المخطط.

يوفر الوصف للمستخدمين مزيدًا من التفاصيل حول المحتوى الخاص بك ويساعدهم في تحديد ما إذا كان ذا صلة باستعلامهم.

تنصح جوجل يجب عليك أيضًا إضافة بعض المعلومات حول الصفحة التي سيستخرجها محرك البحث للحصول على صفحة SERP أكثر سخونة. يمكنك أيضًا إضافة تاريخ النشر واسم المؤلف.

تؤثر هذه المعاينة على نسبة النقر إلى الظهور.

ما يجب القيام به:

احذر من الطول: احتفظ بها حوالي 155 حرفًا.

احتفظ بها حوالي 155 حرفًا. قم بإنشاء إعلان من الوصف الخاص بك: اكتب وصفًا يكون بمثابة إعلان لصفحتك. بالإضافة إلى ذلك، تقوم محركات البحث بتسليط الضوء على الكلمات الرئيسية لاستعلام المستخدمين بالخط العريض في مقتطفات SERP. مثل هذه الكلمات الجريئة تلفت انتباه المستخدمين. لذا، يعد تحسين الوصف التعريفي للكلمات الرئيسية أمرًا مهمًا للغاية.

اكتب وصفًا يكون بمثابة إعلان لصفحتك. بالإضافة إلى ذلك، تقوم محركات البحث بتسليط الضوء على الكلمات الرئيسية لاستعلام المستخدمين بالخط العريض في مقتطفات SERP. مثل هذه الكلمات الجريئة تلفت انتباه المستخدمين. لذا، يعد تحسين الوصف التعريفي للكلمات الرئيسية أمرًا مهمًا للغاية. تجنب الأوصاف المكررة: قد تكون الأوصاف المكررة بمثابة إشارة إلى المحتوى المكرر لمحركات البحث.

قد تكون الأوصاف المكررة بمثابة إشارة إلى المحتوى المكرر لمحركات البحث. امنح صفحتك وصفًا تعريفيًا فريدًا يعكس بوضوح القيمة التي تحملها الصفحة.

يعكس بوضوح القيمة التي تحملها الصفحة. أضف عبارة جذابة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء أو اقتراح فريد من نوعه

ابق على اطلاع على SEJ من خلال هذه المقالات أدناه:

3. علامات الرأس

تُستخدم علامات رأس HTML (H1-H6) لتنظيم المحتوى وإظهار تسلسله الهرمي داخل الصفحة.

يساعد استخدام علامات الرأس محركات البحث على القراءة والفهم والمحتوى بشكل أفضل. بالنسبة للمستخدم النهائي، فهي تساعده على التنقل عبر الصفحة المقصودة – مما يسهل عليه البحث والمشاركة والتحويل.

توفر علامات الرأس أيضًا بنية لجزء معين من المحتوى الذي يسمح للزائرين باستهلاك النقاط الرئيسية في فترة زمنية قصيرة.

وفق جوجل جون مولر,

“…العناوين الموجودة على الصفحة تساعدنا على فهم محتوى الصفحة بشكل أفضل. العناوين الموجودة على الصفحة ليست عامل التصنيف الوحيد الذي لدينا. نحن ننظر إلى المحتوى من تلقاء نفسه أيضًا.

لكن في بعض الأحيان، يمنحنا وجود عنوان واضح على الصفحة مزيدًا من المعلومات حول موضوع هذا القسم.

ما يجب القيام به:

ضع العناوين بترتيب هرمي: استخدم H1 واحدًا فقط لكل صفحة ثم انتقل إلى هيكلة المستوى باستخدام H2-H6.

استخدم H1 واحدًا فقط لكل صفحة ثم انتقل إلى هيكلة المستوى باستخدام H2-H6. تحسين العناوين للكلمات الرئيسية: عادةً ما تساوي العناوين النقاط الرئيسية في صفحتك، لذا يُنصح بتضمين كلماتك الرئيسية المستهدفة فيها.

عادةً ما تساوي العناوين النقاط الرئيسية في صفحتك، لذا يُنصح بتضمين كلماتك الرئيسية المستهدفة فيها. اجعل عناوينك بارزة: بينما تقرأ محركات البحث العلامات الوصفية الخاصة بك، يقرأ زوار موقعك النص. استخدم أحجام خطوط وتنسيقات وأنماط مختلفة لجعل عناوينك تجذب انتباه المستخدمين.

بينما تقرأ محركات البحث العلامات الوصفية الخاصة بك، يقرأ زوار موقعك النص. استخدم أحجام خطوط وتنسيقات وأنماط مختلفة لجعل عناوينك تجذب انتباه المستخدمين. اجعلها قابلة للقراءة للمستخدمين.

ابق على اطلاع على SEJ من خلال هذه المقالات أدناه:

4. المحتوى

إنها واضحة مثل قواعد المحتوى.

لكي تتمكن محركات البحث من العثور على المحتوى الخاص بك، فإنها تحتاج إلى بعض الإشارات. الكلمات الرئيسية هي أفضل الإشارات التي يمكنك دمجها في صفحتك.

ما يجب القيام به:

ضع الكلمات الرئيسية في أول 100-150 كلمة من الصفحة : سيجدها كل من المستخدمين ومحركات البحث بشكل أسرع بهذه الطريقة.

: سيجدها كل من المستخدمين ومحركات البحث بشكل أسرع بهذه الطريقة. استخدم جميع أنواع الكلمات ذات الصلة: في عصر البحث الدلالي، لا يحتاج Google إلى كلمات رئيسية محددة للإجابة على الاستعلام. الشيء الوحيد المهم هنا هو المعنى وراء الكلمات. لا تتردد في استخدام جميع أنواع المرادفات والمصطلحات ذات الصلة.

في عصر البحث الدلالي، لا يحتاج Google إلى كلمات رئيسية محددة للإجابة على الاستعلام. الشيء الوحيد المهم هنا هو المعنى وراء الكلمات. لا تتردد في استخدام جميع أنواع المرادفات والمصطلحات ذات الصلة. حافظ على المحتوى الخاص بك بطول مدروس: عادة ما يكون المحتوى الأطول في مرتبة أعلى. ومع ذلك، قد يختلف الطول من مكان إلى آخر. وبالتالي، لفهم الطول المناسب بما فيه الكفاية، انظر إلى الصفحات التي حصلت بالفعل على تصنيف مرتفع بالنسبة لكلماتك الرئيسية المستهدفة.

عادة ما يكون المحتوى الأطول في مرتبة أعلى. ومع ذلك، قد يختلف الطول من مكان إلى آخر. وبالتالي، لفهم الطول المناسب بما فيه الكفاية، انظر إلى الصفحات التي حصلت بالفعل على تصنيف مرتفع بالنسبة لكلماتك الرئيسية المستهدفة. تحقيق التوازن بين المحتوى وتخطيط الصفحة مع الصور وعبارات الحث على اتخاذ إجراء (CTA) الجذابة.

ابق على اطلاع على SEJ من خلال هذه المقالات أدناه:

5. البحث الداخلي

عندما يتجاوز عدد صفحات موقع الويب الخاص بك 20 صفحة، فقد يكون من الجيد أن يكون لديك مربع بحث على موقع الويب الخاص بك.

إن الشيء الرائع في مربع البحث هو أنه يمكنك دمجه مع Google Analytics وعرض الاستعلامات التي يدخلها الزوار في موقعك. ستتيح لك هذه البيانات ما يلي:

فهم ما يبحث عنه المستخدمون وتحقق مما إذا كان لديك في مكانه. إذا اتبعت المبادرة، فسوف تقلل معدلات الارتداد بشكل كبير.

وتحقق مما إذا كان لديك في مكانه. إذا اتبعت المبادرة، فسوف تقلل معدلات الارتداد بشكل كبير. ابحث عن أفكار كلمات رئيسية جديدة بناءً على الاستعلامات التي يكتبها المستخدمون في مربع البحث الخاص بك.

ابق على اطلاع على SEJ من خلال هذه المقالات أدناه:

6. افتح الرسم البياني

تعمل علامات الرسم البياني المفتوحة على إنشاء مقتطفات من روابطك عند مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بهذه الطريقة، يمكنك التحكم في كيفية تمثيل المحتوى الخاص بك بعد مشاركته Facebook, Twitter، لينكدين، الخ.

فمن المنطقي إذن تحسين علامات OG لجذب النقرات والتحويلات.

ما يجب القيام به:

تحسين عنوان ووصف OG الخاص بك: بما أن لديك تلك الأجزاء الخاصة من HTML التي تستخدمها وسائل التواصل الاجتماعي، فاستخدمها أولاً، وثانيًا، استخدمها بحكمة. تذكر أنه لن يتم استخدام هذه العناصر في SERPs، لذلك ليس من المهم تحسينها لكلماتك الرئيسية، ولكن بدلاً من ذلك، اسمح لها بالتحدث إلى زوار موقعك المحتملين.

بما أن لديك تلك الأجزاء الخاصة من HTML التي تستخدمها وسائل التواصل الاجتماعي، فاستخدمها أولاً، وثانيًا، استخدمها بحكمة. تذكر أنه لن يتم استخدام هذه العناصر في SERPs، لذلك ليس من المهم تحسينها لكلماتك الرئيسية، ولكن بدلاً من ذلك، اسمح لها بالتحدث إلى زوار موقعك المحتملين. حقق أقصى استفادة من صورة OG: تجعل الصورة الرابط القابل للمشاركة أكثر جاذبية، حيث يمكن أن تستدعي بعض الارتباطات التي لا تنسى. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن وضع نص على الصورة لتلخيص النقطة الرئيسية للمحتوى الخاص بك.

التحسين البصري

7. ترميز المخطط

ترميز المخطط عبارة عن عدد من المفردات الخاصة التي يمكنك استخدامها لتمييز صفحاتك. ونتيجة لذلك، سوف تبرز مقتطفاتك في SERPs.

على سبيل المثال، قد تحتوي مقتطفاتك على عناصر إضافية مثل:

تقييمات النجوم.

الصور.

عدد المراجعات.

ما يجب القيام به:

لدى Google أداتان مفيدتان للغاية لمساعدتك في إضافة علامة المخطط إلى صفحاتك:

ابق على اطلاع على SEJ من خلال هذه المقالات أدناه:

8. الوسائط المتعددة

تعمل الصور والرسوم البيانية والرسوم البيانية ودروس الفيديو على جعل المحتوى أكثر جاذبية، وبالتالي زيادة الوقت الذي تقضيه على صفحتك المقصودة.

علاوة على ذلك، إلى جانب التحسين الواضح لتجربة المستخدم، يمكن تحسين بعض هذه العناصر للكلمات الرئيسية المستهدفة.

ما يجب القيام به:

تحسين السمات البديلة للصور: اختر صورًا مفيدة (الرسوم البيانية والرسوم البيانية وما إلى ذلك) وأضف النص البديل لها. اسمح لوصفهم بتضخيم سياق المحتوى الخاص بك عن طريق تقديم كلمات رئيسية مستهدفة. بهذه الطريقة، ستجعل صورك أكثر وضوحًا لمحركات البحث والزوار.

اختر صورًا مفيدة (الرسوم البيانية والرسوم البيانية وما إلى ذلك) وأضف النص البديل لها. اسمح لوصفهم بتضخيم سياق المحتوى الخاص بك عن طريق تقديم كلمات رئيسية مستهدفة. بهذه الطريقة، ستجعل صورك أكثر وضوحًا لمحركات البحث والزوار. إضافة نص الفيديو: إذا كان لديك محتوى رقيق نسبيًا، فسيصبح نص الفيديو هو المحتوى الإضافي على صفحتك. بالإضافة إلى ذلك، فهو مفيد جدًا عندما لا يتمكن المستخدمون من مشاهدة الفيديو لأي سبب أو عندما لا يفهمون بعض أجزاء منه تمامًا.

ابق على اطلاع على SEJ من خلال هذه المقالات أدناه:

9. فوق-Fold محتوى

لقد جاء مصطلح “الجزء المرئي من الصفحة” من محرري الصحف وأصبح مفهومًا لتحسين محركات البحث (SEO) بعد تحديث تخطيط صفحة Google، عندما بدأت في معاقبة المواقع بسبب وجود الكثير من الإعلانات فوق الجزء المرئي من الصفحة.

ما يجب القيام به

حتى لو كنت تحصل على قدر لا بأس به من الإيرادات من عرض الإعلانات على موقع الويب الخاص بك، عليك أن تتذكر أن الكثير من الإعلانات يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على تصنيفات البحث.

تأكد من وجود محتوى كافٍ في الجزء المرئي من الصفحة:

10. أزرار المشاركة الاجتماعية

إن الموضع البارز لأزرار المشاركة الاجتماعية سيجعل مشاركة المحتوى الخاص بك أسهل للزائرين.

ما يجب القيام به:

ضع أزرار المشاركة الاجتماعية بشكل استراتيجي: قد تؤدي هذه الأزرار إلى إبطاء وقت تحميل صفحتك، لذا استخدمها على الصفحات التي تعتبر مرشحة جيدة لجذب قدر كبير من زيارات الإحالة.

التحسين الفني

11. سرعة الصفحة

تعد سرعة الصفحة الآن واحدة من أهم اعتبارات تحسين محركات البحث (SEO) اليوم. يُظهر الطرح المرتقب لـ Core Web Vitals والتحول إلى فهرسة الهاتف المحمول أولاً مدى أهمية تجربة المستخدم في اعتقاد Google.

ما يجب القيام به:

قياس وتحسين نقاط التحسين الخاصة بك: ركز على قياس سرعة الصفحة واتبع الشائع أفضل ممارسات الأداء.

ركز على قياس سرعة الصفحة واتبع الشائع أفضل ممارسات الأداء. تعرف على أسلوب Google الجديد لقياس سرعة الصفحة.

فهم المفاهيم الأساسية مثل EAT وCore Web Vitals.

ابق على اطلاع على SEJ من خلال هذه المقالات أدناه:

12. سهولة استخدام الهاتف المحمول

حسابات المحمول الآن ل 54.8% من جميع زيارات الويب في جميع أنحاء العالم، وتقوم Google الآن بطرح فهرسة الهاتف المحمول أولاً.

وهذا يعني أن Google سينظر أولاً إلى إصدار الهاتف المحمول لديك عند الزحف إلى مواقع الويب الخاصة بك وفهرستها وتصنيفها، وليس إصدار سطح المكتب لديك.

ما يجب القيام به:

استخدم التصميم سريع الاستجابة لموقعك.

لموقعك. اذهب عبر قائمة مرجعية من أفضل الممارسات لفهرسة الهاتف المحمول أولاً.

من أفضل الممارسات لفهرسة الهاتف المحمول أولاً. تلبية تجربة المستخدم: تأكد من تحميل موقعك (بشكل عام) وصفحاتك المقصودة الرئيسية (بشكل خاص) بسرعة على كل من الهاتف المحمول وسطح المكتب، ومن عرض المحتوى بالكامل بشكل صحيح.

ابق على اطلاع على SEJ من خلال هذه المقالات أدناه:

ربط الأمثل

13. الروابط الخلفية

في بعض الأحيان، يتم تصنيف الصفحة المقصودة الخاطئة بدلاً من صفحتك المهمة لأنها تحتوي على روابط خلفية ذات مرجعية أعلى، وهي إشارة ذات صلة قوية بمحركات البحث.

ما يجب القيام به:

قارن الروابط الخلفية للصفحات المعنية وتحقق مما إذا كانت الصفحة الخاطئة تحتوي على بعض الروابط الخلفية ذات السلطة العليا.

وتحقق مما إذا كانت الصفحة الخاطئة تحتوي على بعض الروابط الخلفية ذات السلطة العليا. اتصل بالمواقع الخارجية واطلب منهم الارتباط بالصفحة التي تحتاجها.

واطلب منهم الارتباط بالصفحة التي تحتاجها. حاول أن تكسب روابط خلفية ذات سلطة عالية للصفحة التي تحتاجها.

روابط خلفية ذات سلطة عالية للصفحة التي تحتاجها. التركيز على الروابط الطبيعية والجودة على الكمية.

ابق على اطلاع على SEJ من خلال هذه المقالات أدناه:

14. الروابط الصادرة

تعد الروابط الصادرة إلى الصفحات الخارجية ذات الصلة إشارة ذات صلة تساعد محركات البحث في تحديد موضوع صفحتك.

قد تحتوي الصفحة الخاطئة التي تم تصنيفها على المزيد من الروابط الخارجية لمواقع ذات سلطة عالية. وبالتالي، قد تعتقد محركات البحث أن هذه الصفحة هي مركز للمعلومات عالية الجودة وتسحبها إلى قوائم البحث.

ما يجب القيام به:

اجعل الصفحة الصحيحة مركزًا للمعلومات عالية الجودة من خلال دمج كافة الروابط الخارجية لمواقع السلطة حول موضوع معين.

من خلال دمج كافة الروابط الخارجية لمواقع السلطة حول موضوع معين. تدهور الصفحة الخاطئة يتم ترتيبها عن طريق إزالة الروابط إلى مواقع السلطة.

ابق على اطلاع على SEJ من خلال هذه المقالات أدناه:

15. الروابط الداخلية

عندما تستهدف عدة صفحات نفس الموضوع (أو الكلمة الرئيسية)، تصبح روابطك الداخلية أقل قيمة، ولا يمكن لمحركات البحث دائمًا تحديد الصفحة الأكثر صلة بهذا الموضوع. إنه أحد الأسباب الأكثر وضوحًا لترتيب الصفحة الخاطئة.

ما يجب القيام به:

إنشاء مجموعة موضعية: من خلال ربط مشاركاتك حول موضوع معين، فإنك تقوم بإنشاء مجال من الخبرة حول هذا الموضوع. في هذا المجال من المعرفة، يمكنك رفع ترتيب الصفحة الأبرز عن طريق الارتباط بها من الصفحات الأقل شهرة. حاول استخدام نص الربط المُحسّن لكلماتك الرئيسية عند الارتباط بصفحاتك الأخرى ذات الصلة بالموضوع.

من خلال ربط مشاركاتك حول موضوع معين، فإنك تقوم بإنشاء مجال من الخبرة حول هذا الموضوع. في هذا المجال من المعرفة، يمكنك رفع ترتيب الصفحة الأبرز عن طريق الارتباط بها من الصفحات الأقل شهرة. حاول استخدام نص الربط المُحسّن لكلماتك الرئيسية عند الارتباط بصفحاتك الأخرى ذات الصلة بالموضوع. يستخدم يعيد التوجيه (بحرص): يمكنك إعادة توجيه الزائرين من الصفحات الأقل شهرة إلى الصفحات التي ترغب في تصنيفها لهذا الموضوع أو الكلمة الرئيسية.

ابق على اطلاع على SEJ من خلال هذه المقالات أدناه:

إلغاء التحسين

من النادر في عالم تحسين محركات البحث تقديم المشورة بشأن كيفية تقليل إشارات التصنيف الخاصة بصفحتك.

ولكن عندما يتم تصنيف هذه الصفحة بدلاً من صفحة أكثر بروزًا ولا تقدم أي فائدة على الإطلاق، فهذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا الوضع غير السار.

فيما يلي خطة قصيرة لهذا الفعل من التخريب الذاتي:

إزالة الكلمات الرئيسية المستهدفة

على الرغم من أن محركات البحث يمكنها الآن تحديد موضوع ما بدون كلمات رئيسية ذات مطابقة تامة، إلا أنه لن يضر إزالة الإشارات إلى الكلمات الرئيسية المستهدفة. يتضمن هذا أيضًا نص الربط المُحسّن للكلمات الرئيسية.

دمج الصفحات المشابهة

إذا كنت لا ترغب في خفض قيمة الصفحة التي تم تصنيفها بشكل خاطئ لأنها لا تزال تحتوي على معلومات قيمة وارتباطات واردة، فيمكنك دمج هذه الصفحات لإنشاء صفحة رئيسية حول هذا الموضوع.

إضفاء طابع قانوني

إذا كان لديك صفحتان تحتويان على محتوى متطابق تقريبًا، فاستخدم rel=canonical لإعلام محركات البحث بالصفحة الأكثر أهمية. سيمنعك من وجود محتوى مكرر ويخلصك من تفكيك الكلمات الرئيسية.

Noindex

يمكن اتخاذ هذا الإجراء لتلك الصفحات التي لا تزال ذات قيمة للزائرين، ولكنك لا تحتاج إلى ترتيبها في نتائج البحث.

على سبيل المثال، هذا صحيح بالنسبة لصفحات فئة المدونة. أنت لا تريد أن تتم فهرستها ومن المحتمل أن ينتهي بها الأمر في نتائج البحث بدلاً من صفحاتك الأكثر قيمة.

ما عليك سوى استخدام العلامة الوصفية لبرامج الروبوت في HTML الخاص بك لعدم فهرسة مثل هذه الصفحات.

يمسح

يبدو الأمر جذريًا جدًا، ولكن عليك القيام بذلك إذا كانت هذه الصفحة تحتوي على:

محتوى رقيق ويسرق حركة المرور من صفحة مماثلة ولكن أفضل بكثير.

لا قيمة للزائرين.

قبل الحذف، تأكد من أن هذه الصفحة لا تحتوي على أي روابط خلفية وروابط داخلية مهمة. أضف أيضًا إعادة توجيه 301 من هذه الصفحة إلى صفحة مماثلة ترغب في تصنيفها.

أنا متأكد من أنه من خلال الاطلاع على القائمة التي وضعتها أعلاه، ستجد المساعدة لضمان حصولك على الصفحة المقصودة الصحيحة لتحقيق التحويل الأمثل.

المزيد من الموارد: