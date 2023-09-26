Rewrite this title: كيفية الحصول على روابط مجانية لحجز الفنادق في جوجل

ستساعدك المقالة التالية: كيفية الحصول على روابط مجانية لحجز الفنادق في جوجل

برنامج تعليمي جديد حول إعلانات Google YouTube تتناول القناة تعليمات سهلة خطوة بخطوة لإعداد روابط مجانية لحجز الفنادق.

يمكن أن يساعد هذا الفيديو مستخدمي إعلانات Google في التعرف على كيفية الاستفادة من إحدى الميزات التي أطلقتها الشركة خلال العام الماضي.

أعلنت Google عن روابط حجز مجانية للفنادق في مارس 2021، مما أدى إلى توسيع الفرص المتاحة للمتاجر الصغيرة لتشمل السلاسل الكبيرة في جميع أنحاء البلاد.

توفر هذه القوائم حركة مرور مجانية مباشرة إلى موقعك وتوفر تحديثات مباشرة ومدى التوفر. مع الإضافات إلى هذا النوع من الروابط، يمكن استخدام روابط الحجز المجانية جنبًا إلى جنب مع إعلانات الفنادق لزيادة عدد المشاهدين إلى أقصى حد.

ما هي روابط الحجز المجانية؟

تظهر روابط الحجز المجانية حاليًا على Google عندما يبحث المستخدم عن أسعار الفنادق ومدى توفرها ويطلع على تفاصيل فندق معين.

الميزة الرئيسية لهذه الروابط هي أنها تسمح لك بإرسال المستخدمين مباشرةً إلى صفحة من اختيارك.

عندما يبحث المسافرون عن فندق في جوجل وينقرون على “التحقق من التوفر”، يأخذهم إلى صفحة تدرج جميع الخيارات لحجز الفندق المحدد.

لقطة شاشة من YouTube.com/GoogleAds، كانون الثاني (يناير) 2022.

كيف تعمل روابط حجز الفنادق المجانية؟

هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين روابط الحجز المجانية وروابط الحجز المدفوعة.

إعلان الفندق عبارة عن رابط مدفوع، حيث يتم ترتيب القائمة وفقًا لمزاد إعلانات Google والخوارزمية.

روابط الحجز المجانية هي روابط غير مدفوعة يتم تصنيفها وفقًا لمدى فائدتها للمستخدمين.

تعرض Google أحيانًا روابط حجز مجانية إلى جانب إعلانات الفنادق المدفوعة.

كيف تبدو إعلانات الفنادق؟

تعرض روابط الحجز المجانية معلومات مشابهة لإعلانات الفنادق المدفوعة. يعرضون:

اسم موقعك (أو اسم الفندق)

سعر الغرفة للتواريخ المحددة

شارة الموقع الرسمية (إذا كنت مالك الفندق أو المورد المباشر أو مزود التكنولوجيا)

لقطة شاشة من YouTube.com/GoogleAds، كانون الثاني (يناير) 2022.

كيفية إعداد روابط الحجز المجانية

إذا كنت أحد شركاء Hotel Center، فربما تظهر لك بالفعل روابط الحجز المجانية.

الفنادق مؤهلة تلقائيًا لعرض روابط الحجز المجانية من خلال استيفاء المتطلبات التالية:

الشريك الحالي لمركز الفنادق

المشاركة حاليا في إعلانات الفنادق

أي فندق لديه عرض أسعار وأسعار متاحة وصفحة مقصودة مخصصة في حملات الفنادق الحالية يكون مؤهلاً للعرض.

إذا كنت فندقًا أو شريكًا في فندق، ولم تقم بإعداد حساب Hotel Center، فهذا هو المكان الأول للبدء. هناك أدلة متعددة حسب دور الفندق منها:

مالك الفندق

شريك الاتصال

وكالة

مركز الفندقة هو المركز الذي يمكنك من خلاله إدارة تواجد العقار عبر الإنترنت. يتم تأكيد معلومات الفندق وتفاصيل الإدارة من خلال الملف التجاري على Google.

بمجرد إعداد هذه المعلومات، يكون لديك خيار إعداد روابط حجز مجانية و/أو عرض إعلانات الفنادق.

إذا كان فندقك يستخدم نظام حجز، فقد يكون متصلاً بـ Google من خلال هذا المزود. من الأفضل مراجعة المزود لإعداد روابط الحجز المجانية الخاصة بك.

هل منازل تأجير العطلات مؤهلة؟

المالكون الفرديون للعقارات المخصصة للإيجار لقضاء العطلات غير مؤهلين للحصول على روابط حجز الفنادق المجانية من إعلانات Google.

ومع ذلك، إذا كنت تمتلك شركة لإدارة العقارات، فقد تكون مؤهلاً للحصول على حساب Hotel Center.

حاليًا، تشمل المتطلبات في هذه الفئة ما يلي:

يجب أن تكون شركة مسجلة لإدارة الممتلكات

يجب أن يكون لديك موقع الحجز المباشر، أو

أن يتم إدراجك في موقع حجز متكامل مع Vacation Rentals على Google

لمزيد من المعلومات، شاهد الفيديو الكامل من جوجل أدناه: