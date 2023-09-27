Rewrite this title: كيفية الحصول على عملاء تحسين محركات البحث: 7 أهم النصائح

ستساعدك المقالة التالية: كيفية الحصول على عملاء تحسين محركات البحث: 7 أهم النصائح

إن الاحتفاظ بقائمة ثابتة من عملاء تحسين محركات البحث المعتمدين على التجنيب في دفاتر وكالتك يساعد في الحفاظ على استدامة أعمالك ومربحتها.

ولكن كيف تجد هؤلاء العملاء؟

في هذا الإصدار من “اسأل أحد كبار المسئولين الاقتصاديين”، يسأل راغوفير في أودايبور:

كيف يمكنني الحصول على عملاء تحسين محركات البحث (SEO) بمرتب شهري قدره 1000 دولار؟ ما هي أفضل النصائح الخاصة بك؟

سواء كان الرقم هو 1000 دولار أو 5000 دولار أو 20000 دولار، فمن الجيد أن يكون لديك هذا الرقم الأساسي الذي ستقبله مقابل الخدمات القائمة على التجنيب.

هذا مجرد عنصر واحد يحدد من هو عميلك المحتمل المثالي.

فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في الحصول على عملاء تحسين محركات البحث (SEO) الذين يدعمون قيم وكالتك ورؤيتها وعقلية النمو.

1. اكتشف شخصيات عميلك

من الذي تحاول الوصول إليه، وأين ستجده عبر الإنترنت؟

حتى لو كنت تعتقد أنك تعرف من هم العملاء المثاليون لوكالتك، فإن ممارسة تمرين بناء الشخصية يمكن أن يقدم رؤى وفرصًا جديدة ربما لم تكن لتتوصل إليها بطريقة أخرى.

نأمل أن يكون لديك بعض الخبرة في إنشاء الشخصيات في أعمال تحسين محركات البحث الخاصة بك للعملاء.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فاطلع على دليل آدم هيتسمان للمبتدئين لشخصيات المشتري.

2. تأكد من أن أسعارك متوافقة

مرة أخرى، سواء كان السعر 1000 دولار، أو 5000 دولار، أو 20000 دولار، فإن ما تقدمه ضمن هذا السعر هو المفتاح.

يجب أن تتوافق أسعارك مع توقعات ميزانية العميل بالإضافة إلى ما هو معروض بالفعل في السوق الخاص بك.

تأكد من أن بحثك التنافسي يشمل الخيارات المتاحة لعميلك المثالي في منطقته المحلية، في مجال تحسين محركات البحث (SEO) الخاص به (سواء كان عقارًا، أو شركة محاماة SEO، أو

وبنفس القدر من الأهمية، يجب أن تكون خدماتك مربحة من أجل الحفاظ على عملك. يبدو الأمر واضحًا، ولكن كثيرًا ما أرى أشخاصًا في المنتديات ومجموعات التواصل يسألون عن كيفية تحديد أسعارهم وما الذي يجب عليهم تحصيله.

إذا لم تكن متأكدًا، فاقرأ هذا الدليل حول تسعير تحسين محركات البحث للوكالة وسعر تشاك هل أنت تفرض رسومًا كافية؟

3. اطرح الأسئلة الصحيحة على العملاء المحتملين وكبار المسئولين الاقتصاديين

لدي قاعدة أساسية تتمثل في عدم التعامل مع العملاء الذين لا يفهمون قيمة تحسين محركات البحث.

بالطبع، علينا دائمًا تبرير وإثبات قيمة خدمات وكالتنا.

ولكن قد يكون من الصعب العمل مع العملاء الذين لا يرون قيمة ما تفعله.

إذا كان عليك دائمًا تثقيف وإثبات أن تحسين محركات البحث ككل هو ممارسة تسويقية رقمية جديرة بالاهتمام، فهل هذا حقًا استخدام مربح لوقتك؟

يعد وضع نفسك في القنوات المناسبة ليتم العثور عليك أمرًا مهمًا، ولكن طرح الأسئلة الصحيحة للعملاء المحتملين للتأكد من أنهم مناسبون لوكالتك هو الأمر الأكثر أهمية.

شاركت لورين بيكر موردًا رائعًا مليئًا بالأسئلة ليس فقط لمساعدة العملاء المحتملين على فهم القيمة التي تقدمها ولكن لمساعدتك في تقييم هؤلاء العملاء المحتملين أيضًا – ستجد ذلك هنا.

4. كن صريحًا مع العملاء المحتملين بشأن أسعارك

فكر حقًا في كيفية ووقت الكشف عن أسعارك للعملاء المحتملين.

إذا كان هناك معدل أساسي لا ترغب في العمل تحته، فمن الجدير بالذكر ذلك في وقت مبكر – ربما حتى قبل مكالمتك الأولى.

لا تحتاج إلى الدخول في تفاصيل الخدمات المجمعة الخاصة بك في هذا التفاعل الأول (وربما تفضل توضيح الحاجة أولاً وتقديم عرض أسعار تفصيلي).

ولكن قد يكون من المفيد أن نقول شيئًا مثل: “نحن نساعد العملاء في الصناعات (أ) و(ب) و(ج) على إنجاز X وY وZ من خلال عروض الخدمة التي تبدأ من 1000 دولار شهريًا على مدى ستة أشهر أو أكثر”.

إن منح الأشخاص فرصة الانسحاب مبكرًا إذا لم يكن ذلك مناسبًا بشكل واضح يمكن أن يوفر الوقت والطاقة للجميع.

5. توضيح قيمة العرض الخاص بك

لقد كنت على الطرف المتلقي للكثير من المقترحات وأجد الأمر مزعجًا شخصيًا عندما أضطر إلى ربط النقاط بنفسي بين ما سيفعله المقاول أو الوكالة والقيمة التي ستقدمها.

إذا كان اقتراحك عبارة عن قائمة مهام، فقد حان الوقت لإعادة النظر فيها من منظور القيمة التي تقدمها لهذا العميل بدلاً من ذلك.

تعمل القيمة المدركة على تحويل اقتراحك من نفقات البند إلى استثمار من جانب العميل.

ما هي النتائج التي تهدف إلى تحقيقها؟

ما هي الفائدة التي تقدمها خدمتك للعميل بشكل حقيقي يمكنه فهمه، والتي ترتبط بشكل مباشر بأهداف أعماله؟

أين ستوفر لي المال سواء بشكل مباشر أو من خلال الكفاءات التي أنشأتها خدمتك، وأين ستحقق إيرادات إضافية؟

كتب وينستون بيرتون عمودًا قويًا حول إثبات قيمة تحسين محركات البحث (SEO) الذي يمكن أن يساعد هنا.

6. اجعل مدى توفرك وعميلك المثالي معروفًا لشبكتك المهنية

لا أحد يعرف جودة عملك مثل أولئك الذين عملوا معك من قبل، وأراهن أن لديك بعض الاتصالات الممتازة في شبكتك.

لا تخجل من السماح لزملائك بمعرفة أنواع العمل التي أنت منفتح عليها في الوقت الحالي.

أتلقى الكثير من الأسئلة والاستفسارات من شبكتي ولا أحب أبدًا أن أقول: “لا، نحن لا نفعل ذلك”، على الرغم من أن هذا هو الحال في أغلب الأحيان.

أنا شخصياً أحاول دائمًا تقديم توصية وتوجيه الشخص في الاتجاه الصحيح.

لكن الشيء هو أن تحسين محركات البحث (SEO) هو مجال سريع الحركة. يغير الأشخاص تخصصاتهم، ويجدون مكانتهم، ويتوسعون في مجالات جديدة، ويغيرون الشركات، والمزيد على أساس منتظم.

ساعد شبكتك على فهم الفرص التي تناسبك بشكل أفضل من خلال التحدث عنها بصراحة. يمكنك تضمين إشارة في النشرة الإخبارية لعملائك ومشاركتها على LinkedIn وتحديث موقع الويب الخاص بك وسيرك الاجتماعية ببعض المعلومات حول من تساعد وكيف.

لا تنس إرسال رسائل إلى الأشخاص الذين قاموا بإحالتك من قبل، ليس فقط لمشاركة معلوماتك معهم ولكن لمعرفة أحوالهم وما إذا كانوا يتلقون إحالات أيضًا.

هذا ليس شارعًا ذو اتجاه واحد.

7. أخرج نفسك من هناك

لا تخجل. أخرج نفسك من هناك…ولكن أين؟

من المهم أن تظهر أمام الأشخاص الذين من المرجح أن يكونوا هذا النوع من العملاء الذي تريده في قائمة وكالتك.

ما هي المنشورات التي يقرؤونها؟ احصل على عمود أو مشاركة ضيف في تلك.

ما هي المجموعات التي يترددون عليها على LinkedIn؟ شارك في تلك المحادثات وكن مفيدًا وليس مندوبًا للمبيعات.

أين يطرحون أسئلة حول تحسين محركات البحث (SEO) ويبحثون عن مقدمي الخدمة؟

تأكد من أنك لا تصنف في البحث بنفسك فحسب، بل تأكد من أن المحتوى الخاص بك يعكس ويتحدث مباشرة إلى أنواع العملاء الذين ترغب في إشراكهم.

قد يمثل هذا تحديًا إذا كنت تستهدف عقودًا ذات قيمة أعلى مما كانت عليه في السنوات الماضية أو كنت تتفرع إلى قطاعات جديدة.

لكنك تعرف ما يقولون: إذا كنت تفعل دائمًا ما كنت تفعله دائمًا، فسوف تحصل دائمًا على ما حصلت عليه بالفعل.

تأكد من أن استراتيجية التسويق الخاصة بك تعكس المكان الذي تريد أن تكون فيه وليس المكان الذي أتيت منه.