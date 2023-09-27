Rewrite this title: كيفية الحصول على مفتاح API لخرائط Google واستخدامه لعملك

ستساعدك المقالة التالية: كيفية الحصول على مفتاح API لخرائط Google واستخدامه لعملك

مع ظهور وأهمية التسويق عبر البحث المحلي، بدأت العلامات التجارية في إنشاء صفحات مواقع قوية مع ميزات رسم خرائط متقدمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للباحثين.

تتضمن أنواع الصفحات عادةً خريطة لتظهر للمستخدمين موقع الموقع، والشوارع المتقاطعة، وأي معالم رئيسية. يتيح ذلك للمستخدم العثور على الموقع بسهولة ويزيد من فرص العلامة التجارية للتحويلات.

مع توفر العديد من خيارات رسم الخرائط، من الضروري التعرف عليها وفهم كيفية تنفيذها – وخاصة المنافس الأكبر: خرائط Google.

ولهذا، ستحتاج إلى مفتاح API لخرائط Google.

في هذا العمود، ستتعلم من زميلي/المؤلف المشارك مارشال نيمان وأنا أعرف ما هو مفتاح API لخرائط Google وكيفية البدء.

ما هو مفتاح API لخرائط Google؟

تقدم Google الخرائط والأماكن والطرق لتسهيل “الرؤى الواقعية وتجارب المواقع الغامرة” للمستهلكين على موقع الويب الخاص بك أو تطبيقك.

خرائط تسمح لك بمشاركة الخرائط الثابتة أو الديناميكية، وصور التجوّل الافتراضي، وعروض 360 درجة لموقعك مع عملائك.

تسمح لك بمشاركة الخرائط الثابتة أو الديناميكية، وصور التجوّل الافتراضي، وعروض 360 درجة لموقعك مع عملائك. أماكن تمكين الباحثين من العثور على أماكن محددة باستخدام أرقام الهواتف والعناوين والإشارات في الوقت الفعلي.

تمكين الباحثين من العثور على أماكن محددة باستخدام أرقام الهواتف والعناوين والإشارات في الوقت الفعلي. الطرق تمكنك من منح المستخدمين أفضل طريقة للوصول إلى موقعك من خلال اتجاهات عالية الجودة وسهلة التنقل وتحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي.

يتيح لك مفتاح API لخرائط Google دمج تقنيات رسم الخرائط هذه في موقع الويب الخاص بك.

البدء باستخدام خرائط جوجل

للبدء، قم بتسجيل الدخول منصة جوجل السحابية أو قم بإنشاء حساب إذا لم يكن لديك حساب بالفعل.

ترتبط بعض تقنيات رسم الخرائط بتكاليف مرتبطة بها، لذا ستحتاج إلى إعداد الفوترة عن طريق إضافة بطاقة ائتمان مسجلة.

بالنسبة لحسابات Google Cloud الجديدة، ستتلقى 300 دولار أمريكي كأرصدة مجانية لإعداد الفواتير. يمكنك إعداد معلومات الفوترة هنا.

قم بزيارة صفحة التسعير للحصول على فكرة عن تكلفة استخدام مفتاح API. توفر Google ما يصل إلى 200 دولار شهريًا للاستخدام المجاني.

سيتم خصم أي شيء يزيد عن 200 دولار من البطاقة الموجودة في الملف.

كيفية إنشاء مفاتيح API

لإنشاء مفتاح API، ستنتقل إلى ثم تختار بيانات الاعتماد في القائمة المنسدلة. وسوف يأخذك إلى هذه الصفحة حيث يمكنك إنشاء مفتاح API.

بمجرد إنشائه، يوصى بإضافة بعض القيود إلى مفتاحك.

جوجل لديها قائمة أفضل الممارسات لإضافة قيود للحفاظ على مفاتيحك آمنة ومأمونة، مثل حذف مفاتيح API التي لم تعد هناك حاجة إليها وتوخي الحذر عند إعادة إنشاء المفاتيح.

إضافة مفتاح API إلى طلباتك

بمجرد إنشاء المفتاح وإضافة القيود، تكون جاهزًا لوضعه على موقعك.

يلزم وجود مفتاح API لكل طلب API لـ Maps JavaScript ويجب تحميله عبر علامة البرنامج النصي.

يمكن إضافة هذا إلى ملف HTML الخاص بك، أو إضافته ديناميكيًا إلى ملف JavaScript منفصل.

توصي Google بمراجعة كلا الطريقتين حتى تتمكن من اختيار ما هو مناسب بناءً على كيفية تنظيم التعليمات البرمجية الخاصة بك.

الكود المطلوب هو :

وقمت باستبدال YOUR_API_KEY بمفتاح API الذي قمت بإنشائه.

قم بزيارة جوجل وثائق أخطاء مفتاح API لحل أية مشكلات أو أخطاء تظهر أثناء الإعداد.

الخرائط الثابتة مقابل الخرائط الديناميكية

لديك القدرة على إضافة نوعين مختلفين من الخرائط إلى صفحاتك: الخرائط الثابتة والديناميكية.

تعرض الخرائط الثابتة الخريطة كصورة فقط. لا يمكنك تكبير الخريطة أو ضبطها، ولكن التكلفة أقل بكثير.

من ناحية أخرى، فإن الخرائط الديناميكية ليست تفاعلية فحسب، بل قابلة للتخصيص أيضًا. تتمتع الخرائط الديناميكية أيضًا بالقدرة على الحصول على دبوس شعار يحمل علامة تجارية.

يمكن أن يكون فرق التكلفة بين نوعي الخرائط كبيرًا، حيث تبلغ تكلفة الخرائط الديناميكية 7 دولارات لكل 1000 طلب مقابل 2 دولار لكل 1000 طلب للخرائط الثابتة.

إذا كانت صفحاتك تولد عددًا كبيرًا من الزيارات، فقد يكون ذلك بمثابة تكلفة كبيرة.

إذا كانت تكاليفك مرتفعة جدًا حاليًا من الخرائط الديناميكية، فقد يكون من المفيد التفكير في خريطة ثابتة بدلاً من ذلك.

الأماكن والطرق

إن تنفيذ مفتاح API لخرائط Google على موقعك يعني أن هناك ميزات أخرى متاحة لك أيضًا، مثل أماكن والطرق. كلاهما يمكن أن يحسن تجربة عميلك.

للبدء في تطوير واجهة API للاتجاهات، قم بإعداد مشروع Google Cloud الخاص بك. ثم قم بالمراجعة هذه القائمة بجميع المعلمات عند إنشاء طلب HTTP لواجهة API الخاصة بالاتجاهات.

تتوفر طلبات الأماكن التالية لنشاطك التجاري، وفقًا لـ Google:

مكان البحث: يعرض قائمة بالأماكن بناءً على موقع المستخدم أو سلسلة البحث.

تفاصيل المكان: إرجاع معلومات أكثر تفصيلاً حول الموقع، بما في ذلك التقييمات.

مكان الصور: يوفر إمكانية الوصول إلى ملايين الصور المتعلقة بالمكان والمخزنة في قاعدة بيانات Google Place.

مكان الإكمال التلقائي: يملأ اسم و/أو عنوان المكان تلقائيًا أثناء قيام المستخدم بالكتابة.

الإكمال التلقائي للاستعلام: يوفر خدمة التنبؤ بالاستعلام لعمليات البحث الجغرافية المستندة إلى النص، مما يؤدي إلى إرجاع الاستعلامات المقترحة أثناء قيام المستخدمين بالكتابة.

للحصول على معلومات التسعير الخاصة بـ Places API وخدمة Place AutoComplete، قم بعرض يضع وثائق استخدام واجهة برمجة التطبيقات والفوترة هنا.

تعمل Google باستمرار على تحسين تقنيتها للتطور والتكيف مع الاحتياجات والتوقعات المتغيرة باستمرار للمستهلكين المحليين.

مع تحول المزيد من المستهلكين إلى البحث للعثور على المنتجات والخدمات القريبة منهم، فمن الضروري للشركات في جميع القطاعات توفير تجربة مستخدم مثالية للتميز عن المنافسين وبناء تجربة إيجابية للعلامة التجارية.

يبدأ هذا بتحسين بطاقات بياناتك المحلية في كل مكان يمكن العثور فيه على نشاطك التجاري ويمتد إلى تواجدك على الخرائط.

يعد توجيه العملاء إلى واجهة متجرك بأسهل الطرق وأكثرها مباشرة مع توفير جميع المعلومات التي يحتاجون إليها للوصول إلى هناك أمرًا ضروريًا لكسب ولاء العملاء.

استفد من أدوات Google، مثل مفتاح Google Maps API للتحكم الكامل في معلومات نشاطك التجاري وإمكانية العثور عليك في أي وقت يبحث فيه شخص ما عن منتجك أو خدمتك.

تذكر أن الخرائط المستخدمة في المواقع متاحة من العديد من موفري الخرائط.

لقد كانت جوجل اللاعب الرئيسي في هذا المجال ولكن بنج, Appleوالآن حتى Amazon يتطلعون إلى توفير خيارات رسم الخرائط للعلامات التجارية.

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