Rewrite this title: كيفية الحصول على نتائج أفضل لقائمة نشاطي التجاري على Google (GMB) باستخدام أدوات أقل

ستساعدك المقالة التالية: كيفية الحصول على نتائج أفضل لقائمة نشاطي التجاري على Google (GMB) باستخدام أدوات أقل

مع مجموعة من الوكالات التي تدير قوائم Google My Business (GMB)، والاتصال باكتساب العملاء، وتراكم أعباء العمل، كانت ولادة Local Viking بمثابة معمودية حقيقية بالنار.

كنا بحاجة إلى شيء يمكن أن يبدأ رحلة إعداد التقارير بالحاويات، ومساعدة موظفينا على أتمتة بعض أنشطة التحسين العادية، وتوجيه المسؤولية إلى أداة تعقب ترتيب أكثر دقة ومعقولة لعملائنا.

إذا كنت تبحث عن نصائح سريعة لإدارة نشاطي التجاري على Google (نشاطي التجاري على Google)، فقد تجد لدينا منهجية التسويق في 15 دقيقة دراسة حالة مفيدة.

ولكن إذا كنت تريد التعمق فعليًا في بعض المكونات الموجودة داخل Local Viking والتي تجعل إدارة قوائم نشاطي التجاري على Google (GMB) على نطاق واسع أمرًا سهلاً، فواصل القراءة.

تتبع الرتبة (بالطريقة القديمة) لم يعد يعمل

قد يبدو هذا جنونًا، ولكن في صفحات SERP المحلية، فهو صحيح تمامًا.

تعرض الشبكة أعلاه بعض مجالات الخدمة للعميل ومكان تصنيف نشاطي التجاري على Google (GMB) في القسم المحدد.

إذا كنت تستخدم شبكة بالفعل، فلدينا شبكة ضخمة دليل تصنيف AZ GMB الذي يمكنك تنزيله مجانًا.

تمثل كل واحدة من هذه العقد الموقع الذي ترى فيه عميلنا عند البحث من هذا الإحداثي المحدد على الخريطة. سيقوم تتبع الترتيب التقليدي بسحب النتائج من إحداثيات GPS واحدة وعرضها دون أي سياق آخر.

وهذا يعني أن أي تتبع ترتيب لـ SERPs المحلية التي لا تعتمد على الشبكة سيكون غير صحيح إلى حد كبير.

يتيح لنا استخدام GeoGrid أيضًا الفرصة لتحديد أجزاء معينة من السوق التي نؤدي فيها بشكل ضعيف، خاصة عند استخدام طبقات إضافية من ذكاء الأعمال.

يمكننا بعد ذلك أن نفترض أن العملاء المحتملين في تلك المجالات سيكونون مفيدًا لنجاح حملاتنا.

وبالتالي، إذا كان عملك/عميلك مقاولًا متخصصًا في إعادة تصميم المنازل الراقية، فمن المحتمل أن يتعين عليك تقديم أداء جيد في المجالات التي تتمتع بأعلى قيم للمنازل، ودخل الأسرة، وما إلى ذلك.

من وجهة نظر فريق التسويق، يؤدي إنشاء تقارير GIF أيضًا إلى إنشاء طريقة قابلة للاستهلاك لفحص النمو وأوجه القصور بمرور الوقت.

تعد رؤية التأثير المرئي لجهود تحسين محركات البحث المحلية الخاصة بك أمرًا رائعًا للتأكد من أنك تسير على المسار الصحيح وتجعلك تبدو مثل نجم الروك في اجتماعاتك التسويقية.

لا يسمح تتبع الترتيب التقليدي بأي من هذا – والعديد من الأنظمة التي تستخدم مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة برؤيتها هذه الأرقام هي أيضًا معيبة بطبيعتها.

لإدارة واحد هو لإدارة الكثير

يعد وجود إدارة مركزية وأتمتة أمرًا أساسيًا – سواء كنت تفكر في تفاصيل عناصر العمل المطلوبة عند إجراء تحسين محركات البحث المحلي لموقع واحد أو التخطيط لحملة امتياز تضم أكثر من ألف موقع وقيمة المستودع من العمل اللازم لزيادة ظهورها .

إن التوفيق بين منصات البرامج المتعددة يتناقض مع كيفية تحسين وكالاتنا (أو أي شيء في هذا الشأن)، وبالتالي فإن هدف Local Viking، الآن ومع مرور الوقت، هو السماح لك “بقطع الحبل” على مجموعة أدوات مفككة.

أدوات تتبع الرتبة.

أدوات تتبع رتبة GeoGrid (رسم الخرائط الحرارية).

جدولة نشر نشاطي التجاري على Google (GMB).

أداة تحسين الصورة.

إدارة المراجعة.

أدوات إعداد التقارير الآلية.

ستسعى خارطة طريق Local Viking إلى استبدال المزيد من الأدوات وتسمح لك بمركزية الجهود بشكل أكبر بينما نواصل تطوير النظام الأساسي.

إن المناورة من موقع إلى آخر تديره دون أن تبطئك عمليات تسجيل الدخول المتعددة أو منصات الإدارة تعني أنه يمكننا تحليل مؤشرات الأداء الرئيسية بسرعة في شاشة واحدة.

تأكد من نشر فريقك للحملات أو انشرها بنفسك بنقرة واحدة.

وأكثر من ذلك بكثير.

سواء أكانت إدارة حملات العملاء، أو إعداد التقارير عن حسابات العملاء، أو دفع مؤشرات الأداء الرئيسية بسرعة إلى فرق التسويق أو تطوير الأعمال، أو التعامل فعليًا مع تنفيذ النشاط التسويقي، لدينا نظام بيئي دائم النضج يمكنك الوثوق به لأنه مبني حقًا على مبادئ ” منا لأجلنا.”

تعتبر حلول Local Viking هي حلول الوكالة الأولى حقًا – فهي ولدت من الضرورة وتم تحسينها من خلال الأداء “في الخنادق” بدلاً من الانتهازيين مع فريق تطوير SaaS الذي يركز على النموذج.

ولهذا السبب جعلنا من السهل جدًا تنفيذ المهام، سواء المجمعة أو الفردية، والتي تعتبر ضرورية لحملة تحسين محركات البحث المحلية السليمة.

توفر خدمة GMB Post Scheduling الكثير من الإضافات عالية الجودة لجعل خطط تسويق المحتوى المحلي المكثفة أمرًا سهلاً.

يصبح تحسين الصور قابلاً للتطوير، وآليًا، وقابلاً للجدولة لاستكمال استراتيجية المحتوى المحلي لديك، وصور صفحات موقع الويب، وتحسين منشورات نشاطي التجاري على Google (GMB).

بغض النظر عما إذا كنت بحاجة إلى تحسين وجدولة بعض الصور لموقع واحد أو تحميل آلاف الصور وتحسينها عبر مئات المواقع، فإننا نجعل الأمر سلسًا وفعالاً.

نحن نعلم أن مراجعات نشاطي التجاري على Google (GMB) لها تأثير ملموس على تحسين محركات البحث المحلية لدينا، ولكن من المحتمل أن يكون الأهم هو تأثيرها على التحويلات الخاصة بالنشاط التجاري.

إذا انتقلنا إلى مركز أوامر المراجعة الخاص بنا في Local Viking، فيمكننا رؤية واجهة مستخدم بسيطة تسمح بعرض مراجعاتك في نشاطي التجاري على Google (GMB) والرد عليها.

إن مركزية المراجعات في مكان واحد حيث يمكنك العرض والرد وفقًا لذلك نيابةً عن الموقع سيصبح تطورًا بالغ الأهمية في مؤسستك.

لدينا أيضًا تكامل رائع حقًا في الأعمال مع Rep.co حيث يمكنك استخدام برامجهم لإنشاء مراجعات من قاعدة عملائك الحاليين بطريقة آلية. عند الانتهاء، سنعيد جميع بيانات المراجعة الخاصة بنشاطي التجاري على Google إلى Local Viking حتى تتمكن من الإدارة على نطاق واسع.

أحد الأشياء الأساسية التي يمكن أن تصبح غير قابلة للإدارة بسرعة بالنسبة للوكالات والشركات متعددة المواقع هي إدارة تحسين الصور وتوزيعها على أي نوع.

إن التوفيق بين الأدوات المتعددة يجعل هذا المشروع مرهقًا ويستهلك ساعات طويلة من العمل.

لم يعد الأمر كذلك.

يسمح محرك الصور المجمع الخاص بنا باستخدام قوالب EXIF، وتحسين أسماء ملفات الصور، وجدولة نشر صورك سواء من خلال تحميل ملف أو بطريقة السحب والإفلات.

يؤدي التحكم الكامل في التحسين والتنسيب والجدول الزمني في مكان واحد إلى تحويل ساعات العمل إلى ساعات باستخدام أدوات متعددة.

إذا كنت تريد معرفة عدد الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها تقليل عدد الأدوات التي تدفع مقابلها وفي نفس الوقت تركيز جهودك وخلق القدرة على القيام بالمزيد في وقت أقل، حدد موعدًا لعرض توضيحي مع فريق Local Viking ودعنا نظهر لك.

لا تنس أن لدينا ضخمة دليل تصنيف AZ GMB الذي يمكنك تنزيله مجانًا.