Rewrite this title: كيفية الحصول على 10.000% روابط خلفية إضافية في جوجل دون القيام بأي شيء

ستساعدك المقالة التالية: كيفية الحصول على 10.000% روابط خلفية إضافية في جوجل دون القيام بأي شيء

هذا ليس خطأ مطبعي. يمكنك في الواقع الحصول على 10.000% من الروابط الخلفية في Google، وذلك ببساطة عن طريق .

هذه هي الحقيقة المتوترة لنظام Google Caffeine، وهو نظام الفهرسة الجديد الذي طرحته Google في شهر يونيو. وصفت بأنها “أكبر مجموعة من محتوى الويب التي قدمناها،”، يقوم الكافيين بفهرسة الويب بشكل أكثر عمقًا وبشكل متكرر، مما يوفر نتائج أفضل في الوقت الفعلي للمحتوى الحديث مثل المدونات والتغريدات. توفر Google هذا الرسم التخطيطي لكيفية عمله:

لذلك، بدلًا من فهرس البحث المرتب بشكل أنيق والذي يتم تحديثه في طبقات، يتضمن الفهرس الجديد بطريقة أو بأخرى جميع أنواع الأجسام الطائرة المجنونة.

لا تهتم بالتفاصيل الفنية. التغيير الأكثر وضوحًا لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) هو قسم “الروابط إلى موقعك” في أدوات مشرفي المواقع من Google، والذي ارتفع بشكل كبير. (كان التغيير مؤخرًا تم التحقق منها بواسطة جوجل هنا.) أخذ عينة من عملائنا في موقعنا شركة محتوى SEO Media Showerبالإضافة إلى البيانات المبلغ عنها ذاتيًا من مواقع أخرى، فقد شهدنا متوسطًا زيادة 10,000% في الروابط الخلفية التي أبلغ عنها جوجل.

قد تختلف الأميال الخاصة بك، بطبيعة الحال. شهدت بعض المواقع (خاصة المواقع الصغيرة) زيادة “متواضعة” في الروابط الخلفية بنسبة 400%، بينما شهدت مواقع أخرى ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الروابط الخاصة بها. إليك قائمة جزئية بالمواقع التي قمنا بمسحها.

لقد عرفنا دائمًا أن Google لم تعرض سوى جزء صغير من الروابط الخلفية المفهرسة في أدوات مشرفي المواقع. على الرغم من أن هذا لم يكن واضحًا من الواجهة، إلا أن الشركة تشير دائمًا إلى عدد الروابط على أنه ” “عينة.” يبدو الآن أن Google تكشف عن عدد من الروابط الخلفية، أو كاملة بقدر ما يمكنها فهرستها. يبدو أن هذا هو العدد الأكثر دقة للروابط الخلفية على الويب، وهو خبر رائع لأولئك منا الذين يتتبعون التقدم الشهري في بناء الروابط.

إذًا، من هي كل هذه المواقع الجديدة التي ترتبط بموقعك؟ الخبر السيئ هو أنه عند التعمق في (ليس الأعداد الإجمالية)، يعرض Google رقمًا أكبر من ذي قبل. والأسوأ من ذلك، قد تكون العينة أكثر من أي وقت مضى، حيث من المحتمل أن تجد مئات المواقع غير المرغوب فيها التي قامت ببساطة بحذف عنوان URL الخاص بك من Google SERPs.

في حين أن Bing قد حذا حذوه، حيث يعرض فقط 1000 رابط خلفي كحد أقصى لموقعك، فإنه يعرض عينة أكثر فائدة مكونة من 1000 رابط لموقعك. مع Google، ليس لديك أي فكرة عما ستحصل عليه من العينة الخاصة بهم؛ يمكن أن يكون من الطرف الجديد لتجمع الارتباطات، أو يمكن أن يكون من الجزء الذي تبول فيه شخص ما للتو.

باختصار، تعتبر تقارير الروابط الخلفية التي تدعمها Google بمثابة نعمة ونقمة. من ناحية، لدينا الآن عدد أكثر دقة (ونأمل،) للروابط الخلفية التي يمكن استخدامها لتتبع التقدم الشهري في جهود بناء الروابط. ومن ناحية أخرى، فإن تنزيل قائمة محددة من الروابط الخلفية يمنحنا معلومات أقل فائدة من ذي قبل.

وإليك كيف يمكن لـ Google أن تجعل أدوات مشرفي المواقع “Bing-Killer”: ببساطة . هل هي عينة عشوائية؟ هل يتم ترجيحه بشكل أكبر لصالح المواقع عالية الجودة أو منخفضة الجودة؟ هل يعتمد على خوارزمية مستمدة من الحمض النووي لسيرجي؟

يرغب أفضل مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) في معرفة المواقع عالية الجودة التي يتم ربطها مرة أخرى، حتى يتمكنوا من العثور على المزيد من المواقع المشابهة لهم. وهذا أيضًا ما تريده Google. إنه مفيد للمواقع، ومفيد لمشرفي المواقع، ومفيد للويب.

لقد عرفنا دائمًا أن الكافيين هو أفضل صديق لمطور الويب. نأمل أن يصبح Google Caffeine في النهاية صديقًا مشابهًا لأولئك منا الذين يعملون على جعل الويب مكانًا أفضل.