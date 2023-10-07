Rewrite this title: كيفية الحفاظ على علاقة جيدة مع شركة SEO وشركة التسويق عبر الويب

ستساعدك المقالة التالية: كيفية الحفاظ على علاقة جيدة مع شركة SEO وشركة التسويق عبر الويب

إذا كان عملك يفكر في العمل مع إحدى شركات تحسين محركات البحث (SEO) والتسويق عبر الويب (أو مستشار)، فلدي 12 اقتراحًا أدناه يمكن أن تساعد في بقاء علاقة عملك جيدة.

أعتقد أن هناك أوقاتًا لا تدرك فيها الشركات أن سلوكها مسيء لأولئك الذين يعملون معهم – وقد يكون هذا بسبب عدم الفهم أو بعد التعامل مع العديد من الموظفين والبائعين ينسون كيفية احترام الآخرين.

أستطيع أن أخبرك أن هذه الصناعة ليس لديها مشكلة في طرد العملاء، وإليك بعض الأسباب وراء ذلك:

ما نقوم به يكسب عملائنا الكثير من المال. نحن نجني لك أموالًا أكثر بكثير مما تدفعه لنا، وعندما لا نحظى بالاحترام، ليس لدينا أي سبب للبقاء مشاركين.

هناك دائمًا عميل آخر سيقدر ما نقوم به ويعاملنا بشكل صحيح.

الحياة أقصر من أن تتعرض للتوتر والغضب بسبب العميل. لدينا عائلات لذلك ولسنا بحاجة إليها في العمل.

1). إظهار الاحترام، كلما كان ذلك أفضل.

لدينا المهارات اللازمة لإنشاء أساس مستقر للغاية لجهودك التسويقية عبر الإنترنت، وتحسين سمعة عملك وتحقيق الكثير من المال. الطريقة الوحيدة للحصول على مهارات مثل هذه هي سنوات من الدراسة والممارسة والعمل والتنفيذ.

أنت لا تدفع فقط مقابل المعرفة والمهارات التي لدينا لمساعدتك على النجاح، بل تدفع أيضًا مقابل المعرفة التي تمنع حملتك من الفشل. صدق أو لا تصدق، هاتان مهارتان مختلفتان.

نحن نستحق الاحترام للوقت الذي استغرقه التعلم والتفوق في هذه المهارات. قلة الإحترام سوف تدمر أي علاقة.

2). لا تكن متعاليًا!

عندما تتصرف بطريقة متعالية فإنك تقضي على العلاقة منذ البداية. لا أحد يحب أن يتم التحدث إليه باستخفاف، وإذا لم يقم المستشار أو الشركة بإنهاء العلاقة بسبب هذا النوع من السلوك، فلن يكون لديهم أي سبب للعمل بجد من أجلك. تريد أن يعمل أشخاص مثلنا بجد من أجلك. تريد منا أن نعمل بجدية أكبر لأننا نستمتع بعلاقة العمل ونقدر الاحترام الذي نتلقاه. وهذا ينطبق على أي صناعة!

أوه، ولا تدع أعضاء فريق العمل لديك يتنازلون أيضًا. يمكنهم قتل علاقة العمل التي تحتاجها وتقدرها.

3). تذكر أن لديك مسؤوليات أيضًا.

اسمحوا لي أن أراجع بعض الأشياء التي يميل العملاء إلى نسيانها:

لا يمكن إنجاز مشاريع موقع الويب بدون المحتوى والصور. إذا تأخرت، فسيكون تاريخ إطلاق الموقع متأخرًا. تستغرق إضافة المحتوى وتنسيقه الكثير من الوقت. يستغرق التحسين الكثير من الوقت. يستغرق تحرير الصور وتحميلها ووضعها الكثير من الوقت. ولا يمكن القيام بأي من هذا في اللحظة الأخيرة.

إذا تأخرت، فسيكون تاريخ إطلاق الموقع متأخرًا. تستغرق إضافة المحتوى وتنسيقه الكثير من الوقت. يستغرق التحسين الكثير من الوقت. يستغرق تحرير الصور وتحميلها ووضعها الكثير من الوقت. ولا يمكن القيام بأي من هذا في اللحظة الأخيرة. لا تتأخر عن الاجتماعات لأنك تضيع وقتنا وتكلفنا المال. من قال أنه ليس لدينا أشياء أخرى لنفعلها؟ لدينا اجتماعات بعد الاجتماعات معكم، ولدينا عمل يجب القيام به ومشاريع يجب الانتهاء منها. عندما تتأخر فإنك تأخذ المال منا حرفيًا.

من قال أنه ليس لدينا أشياء أخرى لنفعلها؟ لدينا اجتماعات بعد الاجتماعات معكم، ولدينا عمل يجب القيام به ومشاريع يجب الانتهاء منها. عندما تتأخر فإنك تأخذ المال منا حرفيًا. لا يمكن بدء الحملات بدون البيانات التي نحتاجها لإجراء البحث المطلوب لإنشاء حملة ناجحة. إذا لم تقدم البيانات في الوقت المناسب، فلا تتوقع أن يتم إنجاز الخدمات التي تحتاجها في الوقت المحدد.

إذا لم تقدم البيانات في الوقت المناسب، فلا تتوقع أن يتم إنجاز الخدمات التي تحتاجها في الوقت المحدد. اقرأ رسائل البريد الإلكتروني بالكامل من شركة التسويق الخاصة بك. لا يوجد شيء أكثر إزعاجًا من إرسال بريد إلكتروني إلى العميل يحتوي على معلومات ثم إرسال بريد إلكتروني إلى العميل 3-4 مرات يسأل عن و/أو معلومات تم إرسالها بالفعل في بريد إلكتروني سابق.

هناك شيء واحد يجب أخذه في الاعتبار، وهو أنه إذا كنت تتأخر باستمرار في تقديم البيانات اللازمة لإكمال المشروع، فمن المؤكد أنك ستوضع في المؤخرة خلف العملاء الجدد الذين لديهم معلوماتهم جاهزة.

4). لا تكن بريدًا إلكترونيًا أو رسائل نصية متنمرة.

هناك من يعتقد أنهم كبار وسيئون عندما يكتبون رسائل البريد الإلكتروني والنصوص. إنهم يقولون أشياء وقحة ومهينة لأنهم مضطربون في الوقت الحالي، لكن عند لقائهم شخصيًا، لا يكون لديهم أبدًا عبارة “أنت تعرف ما هو” ليخبروا أي شخص. هذا النوع من السلوك غير مهني ويقتل العلاقة. قبل أن تذهب إلى البائع الخاص بك، ضع في اعتبارك كل ما ستخسره إذا ابتعد هذا البائع.

5). لا تتوقع الإمساك باليد ووقتًا غير محدود

عادةً ما نتقاضى رواتبنا بالساعة ونعلم ما يتعين علينا القيام به للحفاظ على دفع الفواتير. على سبيل المثال، إذا كنت تدفع مقابل 5 ساعات من وقتي في الأسبوع، فسوف أجعل عملاء آخرين يأخذون الـ 35 ساعة الأخرى. يتم ذلك للتأكد من أنني أعيش حياة مناسبة.

إن دفع 5 ساعات من العمل لا يؤهلك للحصول على 10 ساعات إضافية من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات. إذا كنت تريد هذا الوقت الإضافي، فعليك أن تدفع ثمنه ولا تنزعج عندما لا يمنحك الشخص الذي تعمل معه كل الوقت الإضافي الذي تريده. الوقت هو المال، بالنسبة لك ولنا.

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة ووقت إضافي، فأخبر مستشارك أو شركتك مسبقًا وكن مستعدًا للدفع مقابل الوقت الذي تحتاجه.

6). لا تعامل مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) أو مسؤول التسويق عبر الويب كموظف

الموظفون يعملون من أجلك. يمكنك أن تتصرف بالطريقة التي تريدها، وتتحدث معهم بالطريقة التي تريدها، ويكون لديك توقعات غير واقعية مع الموظفين. عندما تدفع مقابل خدمة نقدمها، ليس لديك الحق في خلق توقعات لم تتم مناقشتها أو الاتفاق عليها مطلقًا.

ليس علينا أيضًا الرد على مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني في غضون ساعة لإرضائك لأننا لسنا موظفين لديك. نحن نعمل لأنفسنا ولدينا عملاء آخرين واجتماعات وعمل يجب القيام به. قد تضطر إلى الانتظار بضع ساعات أو حتى يومًا كاملاً لتلقي الرد. بالإضافة إلى ذلك، لا نحتاج إلى الرد على الهاتف أو رسائل البريد الإلكتروني عند انتهاء ساعات العمل. أنت مهم، لكنك لست العميل الوحيد… وهو ما يقودني إلى نقطتي التالية.

7). ضع في اعتبارك أنك لست العميل الوحيد

كما قلت أعلاه، لدينا العديد من العملاء. الجميع يحتاج إلى وقتنا ولدينا مسؤولية تجاه كل عميل. لا يمكننا أن نمنحك 100% من وقتنا، ونرد على مكالماتك في دقائق، ولا يمكننا مطاردتك للحصول على المعلومات التي نحتاجها منك حتى يتم الانتهاء من المشاريع في الموعد المحدد (هذه ليست مهمتنا). ضع في اعتبارك دائمًا أنك لست الوحيد ولا يمكن أن تتوقع أن يتم معاملتك على أنك الشخص الوحيد (ما لم تدفع مقابل ذلك).

وكما قال شريكي في العمل، “حالة الطوارئ الخاصة بك ليست حالة الطوارئ لدينا”. إذا توقف جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن العمل أو كان تحميل الويب بطيئًا بالنسبة لك، فهذا ليس شيئًا يمكننا إصلاحه لك، وهذه بالتأكيد ليست أسبابًا لإيقاف عملنا.

8). يستمع. افتح عقلك واستمع.

عندما تأتي الاقتراحات من شركات ذات سمعة طيبة، أود أن أقول إن حوالي 100٪ من الحقائق والنصائح المقدمة تأتي من مكان يركز بالكامل على نجاحك. نحن لا نرمي الحقائق والاقتراحات دون سبب.

إذا قلنا أن هناك خطأ ما في تصميم موقع الويب الخاص بك أو تخطيطه أو ترميزه، فهذا بسبب وجود خطأ ما. عادةً ما أخبر الأشخاص أنهم إذا لم يستخدموا شركتي، أقترح عليهم العثور على شخص ما لإصلاح الأمر لأن الأمر لا يتعلق بالمال، بل بما هو أفضل لعمل العميل.

المعلومات المقدمة حول تحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى وأشكال التسويق الأخرى عبر الإنترنت كلها من أجلك أفضل اهتمام. لا حرج في طرح الأسئلة، ولكن التشكيك في النزاهة سيكون أمرًا سيئًا وربما تفقد الشخص الموهوب حقًا الذي يمكنه القيام بهذا العمل في منطقتك.

فقط حاول الاستماع.

9). لا تحرق الجسور.

أخبرني والدي دائمًا ألا تحرق الجسور أبدًا لأنك لا تعرف أبدًا متى قد تحتاج إليها مرة أخرى. هذا هو حقا الموعظة الحسنة.

لقد كان لدي 5 عملاء أزعجوني بلا نهاية وانسحبت. لقد عاد أربعة من هؤلاء العملاء وطلبوا (بعضهم توسل) لعملي وأنا أرفض العمل معهم. بمجرد أن أحترق انتهى الأمر. أفضّل العملاء الذين يقدرون ما أقدمه ويتمتعون بالذكاء الكافي للاهتمام بالعلاقة التجارية. أنا أستحق أن أعامل كمحترف وإنسان.

10). لا تتوقع نصيحة مجانية.

لست متأكدًا من ماهية الصفقة، ولكن لسبب ما يعتقد الناس أن الأشخاص الأذكياء في هذه الصناعة يجب عليهم فقط تقديم جميع معلوماتهم مجانًا. لماذا؟ الاستشارات والتدريب جزء مما نقوم به، ولكن نحن نتقاضى أجرا مقابل ذلك. لا يمكنك الاستمرار في السؤال والبحث عن المعلومات والنصائح إلا إذا كنت تتوقع أن تدفع ثمنها. ادفع لنا بالساعة وستحصل على المعلومات التي تريدها.

11). لا تسأل أصدقاءك عن رأيهم فيما نفعله.

لقد قال أحد العملاء في الواقع إنه لن يكون سعيدًا بموقعه على الويب حتى قال كل من كان يجلس معه في ستاربكس إنهم أحبوا الموقع أيضًا. حسنًا أيها الأحمق، هل الأشخاص في ستاربكس هم جمهورك المستهدف؟ لا أعتقد ذلك.

تهدف جميع خططنا سواء كانت PPC أو SEO أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تصميم موقع الويب إلى تلبية احتياجات الأسواق المستهدفة والتغلب على منافسيك. على الأرجح لن ينظر “أصدقاؤك” إلى الأشياء كما نفعل. إذا لم يعجبك شيء ما من فضلك أخبرنا به، لكن اترك أصدقاءك خارجه من فضلك.

12). تذكر أن المهووسين والمهووسين أذكياء.

أعلم أنه عندما يفكر الناس في المهووسين والمهووسين فإنهم يفكرون في أشخاص مثل بيل جيتس وشيلدون كوبر وجورج لوكاس. ما هو القاسم المشترك بين هؤلاء الأشخاص الثلاثة؟ إنهم أذكياء للغاية.

إذا قمت بتعيين الشركة أو المستشار المناسب، فيمكنني أن أضمن لك أن الشخص الذي تبحث عنه ذكي للغاية. تحلى ببعض الإيمان وتذكر العناصر التالية التي ذكرتها أعلاه:

أظهر الإحترام

لا تكن متعاليًا

يستمع

نظرًا لأنهم أذكياء جدًا، فإنهم يلتقطون أشياء (سلوكيات) لا يفعلها معظم الناس، لذا تأكد من معاملتهم بشكل صحيح. تذكر أننا نقوم بتحليل (وهي ليست مجرد بيانات). لا تغتنم فرصة إقامة جسر مع شخص يمكنه مساعدة عملك على الوصول إلى مستويات جديدة وأفضل. إذا تعرض أعضاء فريقك للترهيب من قبل أشخاص يعرفون أكثر منهم اي موضوع قد ترغب في التفكير في استبعادهم من التفاعلات مع متخصصي التسويق عبر الويب لديك.

ختاماً

إذا كنت محظوظًا بما يكفي للعثور على مستشار أو شركة تتمتع بالمهارات التي تحتاجها، فيرجى العثور على طريقة للاعتزاز بالعمل الجيد الذي يقدمونه والاعتزاز بالأشخاص أنفسهم. حقيقة – هناك الكثير من الأشخاص الذين يقدمون الخدمات التي نقدمها وليس لديهم أدنى فكرة عما يفعلونه. عندما تجد شخصًا جيدًا، فأنت تريد التأكد من أن لديك دائمًا الفرصة للعمل معه في المستقبل.

الاحترام هو المفتاح.

أعلم أن العديد من القراء لديهم نصائح يمكنهم إضافتها إلى هذا المنشور. يرجى إضافتها في التعليقات أدناه.