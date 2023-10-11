Rewrite this title: كيفية العثور على المؤثرين في الصناعة

ستساعدك المقالة التالية: كيفية العثور على المؤثرين في الصناعة

كما يعلم الجميع، فإن الحصول على روابط عالية الجودة من مواقع الويب الموثوقة سيساعد في تحسين تصنيفاتك العضوية وسلطة المجال. لاكن هئا اسهل قول من الفعل. عادةً ما تحتاج إلى استثمار الكثير من الوقت والجهد للحصول على هذه الأنواع من الروابط. إذا كنت جديدًا في مجال ما أو إذا كنت تعمل مع عملاء في مختلف الصناعات، فمن المحتمل أنك لست على دراية بالمؤثرين أو الخبراء في هذا المجال. سيكون من المهم إجراء بعض الأبحاث لمعرفة من يعتبر الخبراء. ومن خلال القيام بذلك، يمكنك تطوير استراتيجية تتضمن التواصل وبناء العلاقات مع هؤلاء الأشخاص.

هناك عدد من الطرق للبحث عن خبراء الصناعة. بالطبع يمكنك دائمًا الحصول على تعليقات من العميل، ولكن من خلال تجربتي، عادةً ما تكون هذه قائمة محدودة.

فيما يلي عدد من الطرق التي يمكنك اتباعها للعثور على المؤثرين.

ابحث في جوجل

أسهل شيء يمكنك القيام به هو إجراء بعض عمليات البحث في Google لمعرفة من يحتل المرتبة الأولى في الصفحة الأولى. في معظم الأحيان، تتمتع المواقع/المدونات التي يتم تصنيفها في الصفحة الأولى بمصداقية عالية. حاول إجراء بحث عن , , , . ابحث عن صفحة “حول” أو “الشركة” لمعرفة المالكين أو المدونين.

يبحث Twitter

عادةً ما يكون Tweetmeme هو أفضل مكان للبدء عند البحث عن محترفين موثوقين Twitter. أدخل كلمة رئيسية ذات صلة بمجال عملك وقم بفرز النتائج حسب “أعلى التغريدات”. وبهذه الطريقة يمكنك معرفة المحتوى الذي تم إعادة تغريده أكثر من غيره. الاحتمالات هي أنه إذا كانوا في أعلى القائمة، فإن مصدر المحتوى هو موقع مؤثر.

أغبياء يعد أيضًا مكانًا رائعًا للعثور على قادة الصناعة والشركات. ما عليك سوى إجراء بحث وسيقوم بإرجاع المتخصصين/المنظمات ذات الصلة وفرزهم حسب عدد متابعي تويتر.

تحقق من مواقع المؤتمرات والفعاليات الصناعية

ابحث عن المؤتمرات أو الأحداث أو الندوات المحلية أو الوطنية لمعرفة من سيتحدث في الأحداث. يعد هذا مكانًا رائعًا للعثور على بعض الخبراء الأكثر احترامًا في الصناعة. قم بالبحث عن أو أو

ابحث عن الندوات عبر الإنترنت والبودكاست الخاصة بالصناعة

سيتم عرض العديد من المتخصصين في هذا المجال في الندوات عبر الإنترنت أو البث الصوتي للمساهمة بمعرفتهم حول موضوع أو موضوع معين. قم بالبحث عن المواقع التي تستضيف ندوات/بودكاست منتظمة أو ابحث عنها. تعرف على الضيوف الذين سيضمونهم في ذلك الشهر.

يبحث Facebook ومجموعات LinkedIn

كلاهما Facebook و ينكدين لديك مجموعات يمكنك الانضمام إليها للتواصل مع الأشخاص في مجال عملك. ابحث عن كلمة رئيسية ذات صلة وستجد عددًا من المجموعات، بترتيب تنازلي حسب عدد الأعضاء. في LinkedIn يمكنك رؤية مالك المجموعة. في Facebook، يمكنك معرفة من هو مسؤول المجموعة. تصفح كل مجموعة من هذه المجموعات لمعرفة من هم الأشخاص الرئيسيين المساهمين.

ابحث عن المنظمات والجمعيات الصناعية

قم بالبحث عن أو أو. تعرف على المنظمات المهنية التي تم إنشاؤها. قم بزيارة موقعهم ومعرفة ما إذا كان لديهم دليل الأعضاء أو إذا كان لديهم قائمة بالأحداث مع المتحدثين المميزين.

نصائح عند الاتصال بخبراء الصناعة

ابدأ بإعداد قائمة (سيعمل مستند Excel) بالخبراء الذين تقابلهم. أضف أعمدة للاسم والشركة/المدونة والبريد الإلكتروني والتعليقات. بهذه الطريقة يمكنك متابعة اتصالاتك.

تذكر أن خبراء الصناعة يتلقون على الأرجح المئات من طلبات الارتباط شهريًا. لن يتصلوا بك فقط لأنك تسأل. عند التواصل معهم، حاول التواصل على المستوى الشخصي. اذكر شيئًا أعجبك في مقال/منشور كتبوه أو اطرح سؤالاً تابعًا لشيء تحدثوا عنه في ندوة عبر الإنترنت. سيساعد هذا في إثبات أنك تهتم حقًا بما يفعلونه وسيكونون أكثر اختيارًا للرد.

من المهم أيضًا أن تتذكر أنهم عادة ما يكونون مشغولين للغاية وقد لا يعودون إليك على الفور. انتظر حوالي أسبوع قبل محاولة الاتصال بهم مرة أخرى. إذا حاولت إرسال بريد إلكتروني إليهم أولاً، فحاول التواصل معهم على Twitter أو Facebook. في بعض الأحيان، إذا جربت طريقة مختلفة للاتصال بهم، فسينشط ذلك ذاكرتهم بأنك كنت تحاول الاتصال بهم مسبقًا.

كيف تجد المؤثرين؟

من الواضح أن هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها العثور على السلطة في الصناعة. أود أن أسمع عن المواقع والموارد الأخرى التي تستخدمها للعثور على المؤثرين في الصناعة.