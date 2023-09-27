Rewrite this title: كيفية العمل مع وكالة تحسين محركات البحث (والأسرار التي لن يخبروك بها)

ستساعدك المقالة التالية: كيفية العمل مع وكالة تحسين محركات البحث (والأسرار التي لن يخبروك بها)

لن تخبرك وكالة تحسين محركات البحث الخاصة بك بكل شيء.

هناك احتمال كبير أنك لا تحصل على أقصى استفادة من علاقتك مع وكالتك بسبب ما لا تعرفه.

إذا كنت عميلاً سيئًا، فإنك تترك المال على الطاولة.

إذا قمت بتأخير الأمور أو جعلها صعبة عندما تحتاج وكالتك إلى شيء ما، فإنك تترك المال على الطاولة.

إذا كنت تعامل وكالتك كنادل يتلقى طلبك بدلاً من اعتبارك شريكًا استراتيجيًا، فإنك تترك المال على الطاولة.

سأقوم بسحب الكيمونو قليلاً وأخبرك ببعض الأسرار التي لن تخبرك بها وكالتك أبدًا لأنها إذا فعلت ذلك، فمن المحتمل أن تثير غضبك. والعملاء المجانين يميلون إلى عدم دفع فواتيرهم.

3 أنواع من عملاء SEO

هناك ثلاثة أنواع من عملاء SEO.

اثنان من هؤلاء العملاء عملاء جيدون.

واحد هو … ليس كثيرا.

دعونا نتحدث عن العملاء الجيدين أولاً.

1. العملاء الذين يفهمون ما تحاول وكالتهم القيام به من خلال تحسين محركات البحث

هؤلاء عملاء جيدون.

إذا كان العملاء يعرفون تحسين محركات البحث، فيمكنهم العمل بشكل متكرر مع وكالتهم للتأكد من أنهم يحددون الأولويات الصحيحة.

يمكن للعملاء الذين يعرفون تحسين محركات البحث (SEO) توفير موارد قيمة لعمل الوكالة.

تؤدي هذه الموارد في كثير من الأحيان إلى أن يكون النجاح أكثر أهمية مما يمكن للوكالة أو العميل تحقيقه بمفرده.

2. العملاء الذين لا يفهمون تحسين محركات البحث… ويعرفون أنهم لا يفهمونها

هؤلاء عملاء جيدون.

عادةً ما يسمح هؤلاء العملاء لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) بالقيام بعملهم.

وطالما أن النتائج واعدة، فإن هؤلاء العملاء يسمحون بإنجاز العمل.

يعمل هؤلاء العملاء بشكل أفضل مع ممارسي تحسين محركات البحث (SEO) الذين يمكنهم تقديم حل جاهز وليس مجرد خريطة طريق.

يسمح هؤلاء العملاء لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) باستعراض عضلاتهم الإبداعية، حيث أنهم عادةً لا يقتصرون على مفاهيم مسبقة حول كيفية القيام بتحسين محركات البحث (SEO).

يمكن لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) أن يفعلوا ما يعتقدون أنه صحيح، بدلاً من القيام بما يعتقد العميل أنه يجب القيام به، كما سنتحدث عنه عندما نناقش العملاء السيئين.

والآن، النوع الثالث والوحيد من العملاء.

3. العملاء الذين يعتقدون أنهم يعرفون تحسين محركات البحث ويريدون إملاء عملية تحسين محركات البحث

هؤلاء عادة ما يكونون عملاء سيئين.

هؤلاء هم العملاء الذين سيرسلون لك كل نصيحة حول تحسين محركات البحث (SEO) يقرؤونها من أشخاص، بصراحة، ليسوا مؤهلين للقيام بتحسين محركات البحث (SEO).

سيقومون بإعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني إليك من مرسلي البريد العشوائي الذين يزعمون أن موقع العميل غير مُحسّن بشكل جيد.

يصدق هؤلاء العملاء الادعاءات البعيدة الاحتمال لرسائل البريد الإلكتروني العشوائية التي لا تستحق عدد البكسلات التي تشغلها على الشاشة.

ينجذب هؤلاء العملاء إلى أحدث العناصر اللامعة في عالم تحسين محركات البحث (SEO)، بغض النظر عما إذا كان ينطبق عليهم أم لا.

العمل مع هؤلاء العملاء يمكن أن يكون كابوسا.

باعتبارك وكالة، أملك الوحيد هو تحويلهم وتثقيفهم ليصبحوا عملاء يمكنهم المساهمة – أو حملهم على التراجع والسماح لك بالقيام بعملك.

بالنسبة لبعض أنواع شخصيات العملاء، قد يكون من الصعب تحقيق أي من الخيارين.

ثق بـ SEO الخاص بك، أو اطردهم

تنتهي العلاقة بين محترف تحسين محركات البحث (SEO) والعميل عندما يفقد العميل الثقة في محترف تحسين محركات البحث (SEO).

يحدث هذا أحيانًا قبل أن تبدأ العلاقة.

ما يقرب من نصف العملاء الذين يأتون من بابنا لديهم تجربة سيئة مع مُحسنات محركات البحث السابقة.

لذا، في كثير من الأحيان، نتعامل مع أشياء لم نقم بإنشائها.

الثقة تكتسب بالتأكيد.

ولكن إذا لم يكن العميل منفتحًا على السماح لمحترف تحسين محركات البحث (SEO) بكسب ثقته، فإن العلاقة محكوم عليها بالفشل منذ البداية.

إذا كنت قد أزعجتك وكالة تحسين محركات البحث (SEO) في الماضي، فتأكد من أن وكالة تحسين محركات البحث (SEO) الجديدة الخاصة بك تعرف ما حدث وسبب شعورك بالإهانة.

امنح وكالتك الجديدة الفرصة لكسب ثقتك.

إذا لم تتمكن من ذلك، فسوف تفشل جهودك بغض النظر عن مدى جودة وكالة تحسين محركات البحث الجديدة.

من ناحية أخرى، إذا وجدت أنه لم يعد بإمكانك الثقة في أن وكالة تحسين محركات البحث الخاصة بك ستساعدك على تحقيق أهدافك، فقد حان الوقت للانفصال.

ليس هناك عيب في طرق الفراق.

وهذا لا يعني أن وكالة تحسين محركات البحث (SEO) سيئة – أو أن العميل سيئ.

وهذا يعني أنه لم يكن هناك تناسب.

لقد تعلمت على مر السنين أن هناك العديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الأكفاء، ولكن ليس جميعهم مناسبين لجميع العملاء.

بمجرد اختفاء الثقة، يصبح النجاح بعيد المنال.

حاول أن تكون العميل المفضل لوكالتك

أفضل طريقة على الإطلاق لتحقيق أقصى استفادة من وكالتك هي أن تكون عميلهم المفضل.

عمل وكالة تحسين محركات البحث (SEO) ناكر للجميل. عندما تسير الأمور على ما يرام، نادرًا ما تحصل على التقدير الذي تستحقه.

الوكالة هي دائمًا تقريبًا هي التي تتحمل اللوم عندما يحدث خطأ ما، سواء كان ذلك خطأهم أم لا.

باعتبارنا موظفين في الوكالة، يجب علينا أن ننقل نجاحنا إلى العميل باستمرار. وفي معظم الحالات، لن يعترفوا بإنجازات البرنامج حتى لو كانت النتائج تتجاوز أي توقعات معقولة.

على المدى القصير، يمكنك الحصول على المزيد من الوكالة عن طريق استخدام العصا والتهديد بجميع أنواع الفوضى إذا لم تحصل على ما تريد.

لكن مع مرور الوقت، ستأتي هذه الاستراتيجية بنتائج عكسية.

في النهاية، ستكون الصبي الذي صرخ ذئبًا، ولن يقفز فريق وكالتك عندما تحتاج إليهم حقًا.

في بعض الحالات، سيتم طردك كعميل. نعم، أقوم بطرد ما معدله 2-3 عملاء سنويًا.

عند التعامل مع وكالتك، تعتبر الجزرة سلاحًا أعظم من العصا.

إذا أصبحت العميل المفضل لوكالتك، فيمكنك الحصول على المزيد منهم.

معظم موظفي الوكالة لا يهتمون حقًا بالمبلغ الذي تدفعه.

إنهم يعرفون هذه المعلومات، ولكن على الأرجح لا يعتمد تعويضهم فقط على رسوم التجنيب الخاصة بك.

إذا كانت جهات اتصالك اليومية معجبة بك، فسوف تعمل على أغراضك أكثر من عملائها الآخرين.

سوف يتطلعون إليك عندما يكون لديهم ساعات إضافية أو امتيازات أخرى تظهر بشكل متكرر في الوكالات مثل المشاركة في البرامج التجريبية، وما إلى ذلك.

هذا لا يعني أنه يجب عليك ترك الوكالة تذهب وعدم التواصل معها.

في الواقع، على العكس تماما.

إذا كنت صامتا، فمن الممكن أن يتم تجاهلك.

ولكن إذا عاملت ممثل وكالتك باحترام، وشكرته على عمله وقدمت له ما يحتاج إليه، فسوف تتفاجأ بالمبلغ الذي يمكنك الحصول عليه دون إنفاق أي أموال إضافية.

خلاصة القول، عامل موظفي وكالتك كأصدقاء وبشر، ويمكن أن تكون المكافآت رائعة.

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