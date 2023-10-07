Rewrite this title: كيفية الغش في النشر كضيف والتغلب على ذلك

ستساعدك المقالة التالية: كيفية الغش في النشر كضيف والتغلب على ذلك

في وقت سابق من الأسبوع كنت أجد صعوبة في الحصول على الإلهام فيما يتعلق بما يمكنني كتابته لمجلة محرك البحث، لذا قمت بنشر تحديث لمدونتي Facebook حساب يسأل عن الطلبات. نظرًا لأن لدي عددًا قليلاً جدًا من الأصدقاء (وعدد أقل ممن يهتمون بتحسين محركات البحث) لم يعودوا كثيرًا ولكن الشخص الذي برز طلب نصائح حول كيفية العثور على منشورات الضيوف وكتابتها. وكما يعلم معظمكم، فهذه طريقة رائعة لبناء ملف التعريف الخاص بك مع إنشاء روابط عالية الجودة في موقعك أيضًا.

بالنسبة لأصحاب موقع واحد، يعد هذا تكتيكًا سهلًا نسبيًا للتعامل معه، وهو ما سأشرحه بمزيد من التفصيل لاحقًا. إن الأمر الصعب بالنسبة لأولئك منا الذين يعملون في جانب الوكالة هو توسيع نطاق العملية. في رأيي، الكتاب الضيوف الناجحون هم أولئك الذين يستطيعون بناء العلاقات بسرعة وبطريقة مفيدة لكلا الطرفين. تذكر أنك لا تبحث فقط عن رابط هنا – فأنت تقدم بشكل فعال خدمة كتابة محتوى مجانية لمالك الموقع، لذا فإن ما تكتبه وكيف تكتبه يجب أن يكون دقيقًا تمامًا.

بسبب كل هذا، عليك أن تفكر في اللعبة الطويلة – فأنت لا تبحث فقط عن رابط أو رابطين في منشور ضيف واحد – فالهدف هو بناء علاقة طويلة الأمد. فكر في الأمر على أنه مواعدة سريعة عبر الإنترنت تؤدي إلى قدر هائل من تعدد الزوجات!

الذهاب للصيد

عندما يقوم الضيف بالنشر، فإن الخطوة الأولى والأكثر وضوحًا هي اصطياد الفرصة فعليًا. هناك عدد قليل من الخيارات هنا، بدرجات متفاوتة من الجهد المطلوب، ولقد تمكنت من تحقيق النجاح (والفشل) مع كل منهم.

1. افعل ذلك بنفسك: يمكنك الخروج والعثور على العملاء المحتملين بنفسك. يمكن القيام بذلك عن طريق البحث في Google عن شيء مثل:

الكلمة المفتاحية “اكتب لنا”

أو…

الكلمة الرئيسية “مشاركة ضيف بواسطة”

إنها إذن مجرد حالة من التواصل، وجعل نفسك يبدو رائعًا باستخدام بعض خطوط الدردشة، وإعداد خانة الضيف. تأكد من قراءة تعليمات النشر الخاصة بالضيف والالتزام بها، وقم أيضًا بتخصيص بريدك الإلكتروني للتواصل. أخيرًا، من البديهي أن تحتاج إلى التحقق من جودة الموقع – قد ينتهي بك الأمر إلى قضاء بضع ساعات في كتابة منشور ضيف لموقع أقل قيمة من دليل z-list الذي يرتبط فقط بـ vi4gra الرخيص والأدوية المستوردة

2. استعين ببعض المساعدة

يمكن لـ Elance وoDesk أن يفعلا المعجزات فيما يتعلق بإنتاجية التواصل لديك – والمفتاح هو التأكد من إتمام العملية تمامًا. ستحتاج بشكل أساسي إلى نشر وظيفة تطلب من شخص ما العثور على عدد من المواقع التي تقبل مشاركات الضيوف في مجال معين، ثم إرسال رسائل بريد إلكتروني نموذجية إلى مالكي هذه المواقع. هذه مهمة شائعة جدًا لذا من المفترض أن تتمكن بسهولة من العثور على شخص لديه القليل من الخبرة.

يمكن أن يصل متوسط ​​الأسعار هنا إلى 3 دولارات في الساعة ولكن تأكد من إجراء مقابلة مع المتقدمين لمعرفة من يعرف حقًا ما يفعلونه. أيضًا، قم بتضمين تعليمات بسيطة ولكن محددة في قائمتك (شيء مثل “في تطبيقك، يرجى إدراج 3 مواقع تعتقد أنها ستكون مثالية للنشر عليها كضيف.”). وأي شخص يتجاهل هذا يحصل على نفس المعاملة – دون استثناءات. ستحتاج بعد ذلك إلى إعداد حساب Gmail لهم، وإنشاء بعض قوالب البريد الإلكتروني، وتعيين موظفك الجديد في مهمته في الحياة – العثور على بعض الروابط لك. إنهم يقومون بالتواصل الأولي ولكنك تتعامل مع الردود وتغلق الصفقة فعليًا.

3. دعهم يأتون إليك.

هذا هو ما أصنفه على أنه غش لأنه ببساطة سهل للغاية. تكتب المنشور وتحميله على خدمة مثل ضيف مدونتي أو قمت بالتسجيل في رابط بلوجر واستخدم مهارات التواصل لديك للعثور على الفرص. كما هو الحال مع أي شيء، ستختلف جودة المواقع بشكل كبير ولكن ربما تكون هذه هي الطريقة الأكثر فعالية من حيث الموارد للعثور على فرصة للنشر كضيف. إذا كتبت محتوى رائعًا، فستحصل على الكثير من العروض وستختار بعض الروابط الرائعة دون حتى التفكير في الأمر!

4. أتمتة ذلك.

هناك الكثير من الأدوات المتاحة للمساعدة في التنقيب عن الروابط – Citation Labs وSEOMoz وRaven Tools وOntolo هي مجرد أربعة أمثلة استخدمتها. لكل منها مزاياه ولكن الأمر يتعلق بما يناسبك بشكل أفضل.

كتابة رسالتك

لقد تمكنت من إقناع نفسك بالنشر كضيف للموقع الأكثر روعة والذي يتعلق بمكانتك ووافقت على العنوان. لنفترض أننا نكتب شيئًا عن أفضل طريقة للعناية بـ Kune Kune Pigs، وهو موضوع لديك بعض المعرفة عنه ولكنك بحاجة إلى إجراء بعض الأبحاث لجعله جيدًا قدر الإمكان. مرة أخرى، هناك عدد قليل من الخيارات.

1. لا تكن كسولًا – قم ببعض الأبحاث وابدأ بالكتابة!

هذا هو الخيار الأصعب ولكن له فوائده. إن مهاراتك كمؤلف في مجال خبرتك، بالطبع، لا مثيل لها، لذا فأنت تعرف أن ما تكتبه سيكون عالي الجودة. ومع ذلك، إذا لم تكن واثقًا جدًا، فهناك دائمًا خيار كتابة المنشور ثم الاستعانة بشخص آخر لتحريره وتحسينه (مرة أخرى، لدى oDesk بعض الكتاب الرائعين الذين سيكونون سعداء جدًا بمساعدتهم).

نصيحتي الرئيسية هنا هي الكتابة بأسلوب فريد بالنسبة لك. لا تكن مملاً (أعلم أن هذا أمر مثير للسخرية بالنسبة لي أن أكتب)، اجعل نفسك مميزًا، وتعمق في أكبر قدر ممكن من الموقع الذي تكتب من أجله. 400 – 500 كلمة هي المعيار، لذا أحاول كتابة 600 كلمة على الأقل، وأقوم دائمًا بتضمين تنسيق HTML وصورة واحدة أو صورتين على الأقل. خذها بنفسك أو استخدمها قسم المشاع الإبداعي في فليكر (لا تنس تضمين رصيد).

2. استئجار شخص ما.

لذا، يمكنك الغش بهذا ولكن عليك أن تغش جيدًا حتى تفلت من العقاب. تذكر أنني قلت سابقًا أنك بحاجة إلى كتابة محتوى عالي الجودة – وهذا شيء عليك ببساطة الالتزام به إذا كنت تريد القيام بذلك على المدى الطويل. آخر شيء تريده هو وجود بعض المنشورات السيئة التي تحمل اسمك عليها – إذا قمت بذلك، فيمكنك أيضًا العودة إلى أيام نشر المحتوى المنسوج في أدلة المقالات.

هناك الكثير من الأماكن لكتابة المحتوى، ولكن أحد أرخصها وأسهلها في الإدارة وأكثرها فعالية هو TextBroker. بمجرد التحقق من حسابك، يمكنك إنشاء مشروع، وإضافة طلب، واختيار الجودة (4 نجوم تناسبني)، ونشر وصف لما تحتاجه، وبعد يوم أو نحو ذلك، سيكون المحتوى الخاص بك جاهزًا وينتظر . الشيء المهم هنا هو تعديله. ضع لمسة خاصة بك على ما تمت كتابته، وأضف الصور، واجعل الأمر يبدو كما لو كنت أنت من قام بالكتابة.

أنصح فقط بالقيام بذلك للمواقع ذات الجودة المنخفضة التي تكتب لها أيضًا. لم أفكر أبدًا في استخدام هذا النوع من الغش لأمثال SEJ أو أفضل مدونات تحسين محركات البحث (SEO) التي أكتب لها. لأكون صادقًا، من المحتمل أن تفلت من العقاب طالما قمت بتحرير المنشور بشكل جيد بما فيه الكفاية، ولكن بالنسبة لي فإن الأمر لا يستحق غضب أولئك الذين أعتبرهم قادة الصناعة.

ملاحظة أخيرة حول هذا الأمر، إذا كنت تستخدم كاتب محتوى، فهي العثور على شخص يعرف مجال تخصصك. من المرجح أن يعرف مؤلفو المحتوى بطبيعتهم الكثير من مالكي المواقع الذين يمكنك الحصول على بعض الروابط الرائعة منهم. لا تخف من أن تكون صفيقًا واطلب منهم استخدام شبكتهم.

المتابعة من خلال.

أخيرًا، بما أننا نتطلع إلى الإضافة إلى قائمتنا الخاصة بالزواج عبر الإنترنت، فسوف تحتاج إلى التأكد من أن متابعتك جيدة على الأقل مثل خط الدردشة الأولي. إذا قمت بالنشر في موقع رائع، فسوف تحصل على التعليقات. الرد عليهم. إذا سألك أحد سؤالاً، أعطه الإجابة. إذا بدأ شخص ما مناقشة، ادخل في مناقشة معه. كلما تفاعلت أكثر كلما كان مظهرك أفضل وسيلاحظ أصحاب المواقع ذلك بالتأكيد.

ثانيًا، تأكد من شكر صديقك الجديد لأنه سمح لك بالنشر. هذه ليست مجرد رسالة بريد إلكتروني – فأنت تريد أيضًا إرسال بعض حركة المرور إليهم. قم بتغريد منشورك، شاركه على Facebook، قم بالتصويت لصالحه على Reddit، وتأكد عمومًا من أنك مؤلف ضيف جيد. مرة أخرى، سيتم ملاحظة ذلك وسيزيد بشكل كبير من فرصة دعوتك مرة أخرى.

يعد الغش هنا أكثر صعوبة بعض الشيء حيث يجب أن يأتي التفاعل والخبرة منك. ومع ذلك، إذا كنت تحاول توسيع نطاق هذا الأمر، فستحتاج إلى الاستعانة بشخص ما لمساعدتك في التأكد من بقائك مطلعًا على الردود والأسئلة. إن إعداد جدول بيانات Google Docs الذي يتضمن جميع منشوراتك والحصول على مورد منخفض التكلفة لقضاء بضع ساعات يوميًا في التحقق من كل واحدة منها، والاشتراك في تحديثات البريد الإلكتروني، وإخبارك بشكل أساسي بما تحتاج إلى النظر فيه سيوفر لك الكثير من الوقت.

وأخيرا…

أعلم أنني قلت إن الأمر يتعلق بالغش والإفلات من العقاب، ولكن لأكون صادقًا تمامًا، كان ذلك بمثابة حافز لجذبك إليه! نعم، تساعد هذه النصائح في جعل حياتك أسهل ولكني لا أعتقد أنها في الواقع وسيلة للغش طالما أنك تفعل شيئًا واحدًا. تذكر أنك لا تقوم بالنشر للحصول على رابط فحسب، بل تقوم بنشر بعض المحتوى الرائع على موقع أحد الأصدقاء حتى يحصل على المزيد من الزيارات. في المقابل، يساعدون جهودك التسويقية ويرفعون من ملفك الشخصي.