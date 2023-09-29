Rewrite this title: كيفية بناء المرونة في حملات الارتباط الخاصة بك

ستساعدك المقالة التالية: كيفية بناء المرونة في حملات الارتباط الخاصة بك

إذا علمنا عام 2020 أي شيء، فهو أن الحياة تأتي إليك بسرعة … والأشياء يمكن أن تتغير بسرعة.

وهذا ينطبق على البحث أيضًا.

تعمل محركات البحث باستمرار على تحديث خوارزمياتها وتغيير طرق عرض نتائج البحث وعرضها.

لكي تنجح في البحث، يجب أن تكون قادرًا على التكيف على النحو التالي:

يتغير المنافسون ويظهرون ويغيرون الاستراتيجيات.

نية البحث وتغييرات السلوك (انظر: كوفيد-19).

يتم تقديم إشارات جديدة لتصنيف البحث، ويتم التقليل من أهمية الإشارات القديمة.

أصبحت التكتيكات المختلفة قديمة أو حتى تعاقب عليها محركات البحث.

نظرًا لأن الروابط تظل جزءًا لا يتجزأ من الترتيب في نتائج البحث، أريد أن أوضح لك كيفية بناء المرونة في حملات الروابط الخاصة بك.

وذلك لضمان أنك تعمل بكفاءة وتعظيم عوائدك، بالإضافة إلى تأمين الروابط الخلفية وموقع الويب الخاص بك في المستقبل.

لتحقيق هذه المرونة، عليك أن تأخذ في الاعتبار ثلاثة جوانب:

كيفية الإبلاغ عن التقدم ومراقبته.

كيف تتغير طلبات البحث التي تستهدفها وتتطور بمرور الوقت.

كيف تقوم بتنويع التكتيكات والاستراتيجيات التي تنفذها.

هيا بنا نبدأ.

1. أبلغ عن تقدمك بشكل متكرر

الخطوة الأولى لبناء حملة روابط قابلة للتكيف هي التأكد من أن لديك فهمًا قويًا للتقدم الذي تحرزه (أو لا تحرزه) كل يوم وأسبوع وشهر – وهذا يعني المراقبة وإعداد التقارير بشكل متكرر.

سواء كنت من داخل الشركة أو وكالة، فلديك شخص ما تقدم تقاريرك إليه.

إن جعل هذه التقارير أولوية منذ البداية سيؤدي إلى بناء عادات جيدة من شأنها أن تخدم حملتك في حالة احتياجك إلى تغيير الاستراتيجيات.

تعد التقارير الشهرية إيقاعًا شائعًا حيث يمكنك مقارنة أرقام الزيارات شهرًا بعد شهر لتتبع النمو، ولكن هذا ليس المقياس الوحيد الذي يجب عليك فحصه في هذه التقارير.

يمكنك التعمق في تحليل الصفحات المحددة التي تشير إليها الروابط لاكتشاف المشكلات المحتملة قبل أن تصبح مشكلات أكبر أو تؤدي إلى عمل غير فعال.

بعض هذه القضايا تشمل:

تصنيفات الكلمات الرئيسية : على الرغم من أن نمو عدد الزيارات العضوية غالبًا ما يكون الهدف الأساسي لحملة الروابط، إذا كنت لا ترى أي حركة على كلماتك الرئيسية المستهدفة، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد حان لإعادة التفكير في إستراتيجيتك.

: على الرغم من أن نمو عدد الزيارات العضوية غالبًا ما يكون الهدف الأساسي لحملة الروابط، إذا كنت لا ترى أي حركة على كلماتك الرئيسية المستهدفة، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد حان لإعادة التفكير في إستراتيجيتك. معدل الارتداد : إذا استمر معدل الارتداد على صفحتك في الارتفاع، على الرغم من حصولك على روابط عالية الجودة، فمن المحتمل أن صفحتك لا تمثل نتيجة جيدة للباحثين وسيتم تخفيض قيمتها في النهاية بواسطة محركات البحث. فكر في إعادة تقييم كيفية مطابقة صفحتك لهدف البحث وإما إعادة صياغة الصفحة أو استهداف صفحة أكثر صلة بروابطك.

: إذا استمر معدل الارتداد على صفحتك في الارتفاع، على الرغم من حصولك على روابط عالية الجودة، فمن المحتمل أن صفحتك لا تمثل نتيجة جيدة للباحثين وسيتم تخفيض قيمتها في النهاية بواسطة محركات البحث. فكر في إعادة تقييم كيفية مطابقة صفحتك لهدف البحث وإما إعادة صياغة الصفحة أو استهداف صفحة أكثر صلة بروابطك. الوقت على الصفحة : إذا كنت ترى انخفاضًا مستمرًا في الوقت المستغرق في الصفحة، فمن المحتمل أنك تقوم بالترويج لصفحة تتجه في الاتجاه الخاطئ وقد يكون من المفيد العثور على هدف رابط جديد.

: إذا كنت ترى انخفاضًا مستمرًا في الوقت المستغرق في الصفحة، فمن المحتمل أنك تقوم بالترويج لصفحة تتجه في الاتجاه الخاطئ وقد يكون من المفيد العثور على هدف رابط جديد. ٪ مخرج: إذا كان هناك المزيد والمزيد من الأشخاص يخرجون من موقعك من الصفحة التي تقوم بتأمين الروابط إليها، فستحتاج إلى إعادة فحص روابطك الداخلية والتفكير في كيفية الاحتفاظ بالمزيد من الإحالة وحركة المرور العضوية التي تكسبها صفحتك المستهدفة على موقعك.

إلى جانب مراقبة هذه المقاييس، من المهم أيضًا جدولة مكالمات أو اجتماعات استراتيجية منتظمة مع عميلك أو فريقك.

تعتبر هذه الاجتماعات مهمة لأن الأهداف يمكن أن تتغير، حتى عندما يكون اكتساب الارتباط جيدًا.

ربما يفتح مجال عمل جديد، أو يدخل منافس جديد إلى مساحتك، أو يجتاح جائحة صحي العالم.

لا علاقة لأي من هذه المواقف بإستراتيجية بناء الروابط الخاصة بك، ولكنها تؤثر عليها، وتحتاج إلى التواصل المستمر مع عميلك أو فريقك لتتمكن من المحورية عند الضرورة.

2. مراقبة تغييرات واتجاهات SERP

تعد المراقبة المستمرة لصفحات نتائج محرك البحث (SERPs) المهمة لموقع الويب الخاص بك طريقة أخرى لبناء المرونة في حملة الروابط الخاصة بك.

الآن، عندما أقول مراقبة نتائج محرك البحث (SERPs)، أعني أكثر من مجرد تتبع تصنيفات الكلمات الرئيسية.

تعد تصنيفات الكلمات الرئيسية مهمة بالطبع، ولكن هناك الكثير الذي يمكنك تعلمه من صفحات SERP.

واحدة من أكبر الوجبات السريعة التي يمكنك الحصول عليها من مراقبة تغييرات SERP بمرور الوقت هي كيفية تفسير محركات البحث للقصد من تلك الاستعلامات.

على سبيل المثال، أدى انتشار فيروس كورونا (COVID-19) إلى تغيير نية البحث لعدد كبير من الاستعلامات وحتى للصناعات بأكملها.

فيما يلي لقطة شاشة لـ SERP لـ [teaching kids]:

في حين أن تغييرات SERP حدثت بسرعة أكبر أثناء الوباء، فإن هذه التغييرات تحدث باستمرار مع تغير سلوك البحث بمرور الوقت.

إن إدراك هذه الاتجاهات في SERPs سيؤدي إلى إعلام حملة الروابط الخاصة بك ويخبرك عندما يحين وقت التركيز أو تحويل تركيزك إلى صفحة مختلفة.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تقوم بإنشاء روابط لمساعدة صفحة الخدمة الخاصة بك في الترتيب لكلمة رئيسية ذات أولوية، ولكنك لاحظت أن برنامج SERP المقابل بدأ في عرض المزيد والمزيد من الصفحات المعلوماتية والمقارنة.

لسوء الحظ، من المحتمل ألا يتم تصنيف صفحتك هناك أبدًا لأنها لا تتطابق مع القصد الذي يراه محرك البحث مناسبًا لتلك الكلمة الرئيسية.

إن معرفة هذه المعلومات تمكنك من تكييف حملتك وتركيز الوقت والطاقة في مكان آخر حيث يمكنك أن تكون أكثر فعالية.

يمكن أن تساعدك مراقبة SERPs عن كثب في تأمين المزيد من الروابط.

إذا كنت تقوم بالترويج لمادة عرض للروابط، فيجب عليك الانتباه إلى أنواع الصفحات التي يتم تصنيفها للموضوعات ذات الصلة.

هذه هي الصفحات التي تحقق نجاحًا مع الجمهور الذي تستهدفه ويجب عليك تصميم الأصول الخاصة بك وفقًا لأفضل سماتها.

على سبيل المثال، إذا رأيت عدة صفحات تصنيف تحتوي على مقاطع فيديو، فمن المنطقي أن إضافة مقطع فيديو إلى صفحتك سيجعلها أكثر قابلية للربط.

ستساعدك رؤى SERP هذه على البقاء في الطليعة وتغيير استراتيجية بناء الروابط الخاصة بك، حسب الضرورة.

3. قم بتنويع تكتيكات بناء الروابط الخاصة بك

مثلما يضيف تنويع محفظة الأسهم الخاصة بك المرونة المالية، فإن تنويع أساليب بناء الروابط الخاصة بك يضيف مرونة لتحسين محركات البحث – وكلاهما ممارسات جيدة.

السبب وراء حاجتك إلى تنويع إستراتيجيات الحصول على الروابط الخاصة بك بسيط: تستطيع Google ذلك بالكامل ينفي تكتيك معين غدا.

إنهم يقررون كيفية عمل خوارزمية البحث الخاصة بهم، وإذا نظروا إلى تقنية معينة على أنها تلاعب، فيمكنهم أن يقرروا اتخاذ إجراء لتقليل قيمة أي روابط مؤمنة عبر التكتيك المذكور.

في الوقت نفسه، أي شيء يقوله Google يحتاج إلى تفسيره في السياق الصحيح (تنبيه حرق: التدوين الضيف لا يزال لم يمت بعد …) أي يمكن الاستفادة من التكتيك بشكل فعال أو إرسال بريد عشوائي إلى النقطة التي تضع نفسك في ورطة.

كما أنك لا تعرف أبدًا أي التكتيكات ستكون أكثر فاعلية في الحملة حتى تبدأ العمل.

حتى في وكالتي، حيث قمنا ببناء آلاف الروابط لشركائنا عبر مئات الصناعات، ما زلنا لا نستطيع دائمًا التنبؤ بكيفية استجابة الجمهور لتقنية معينة، وفي بعض الأحيان يجب علينا أن نركز.

لذلك، تحتاج إلى استخدام استراتيجية متنوعة تتضمن العديد من الأساليب المختلفة لتأمين الروابط الخلفية.

إذا لم يحقق أحد التكتيكات نتائج، فاخفض أولوياته ضمن استراتيجيتك وركز على التقنيات الأكثر ربحًا.

تتضمن بعض تقنيات بناء الروابط المثبتة ما يلي:

تعزيز أدلة الموارد الشاملة.

كسب الروابط من خلال نشر الضيف.

البحث عن إشارات العلامة التجارية غير المرتبطة.

تأمين الروابط من خلال المشاركة المجتمعية (رعايات، تبرعات خيرية، منح دراسية، إلخ).

الشراكات المهنية أو الشهادات.

الحصول على مواضع على الدلائل المحلية أو المتخصصة أو صفحات الموارد.

و اكثر.

هناك عدد كبير من الطرق لإنشاء الروابط، وأوصي بشدة بمراجعة دليل بناء الروابط الخاص بمجلة محرك البحث لمزيد من الأفكار.

من الجيد أن تستثمر في تكتيك أساسي رأيت أنه تم تنفيذه بنجاح في هذا المجال من قبل.

ومع ذلك، يجب عليك دائمًا تجربة طرق بديلة على نطاق أصغر أيضًا حتى تتمكن من التحول إليها بسهولة إذا ثبت أنها أكثر فعالية.

خلاصة

الأمور تتحرك بسرعة في بناء الروابط.

إذا لم تتمكن من التكيف بنفس السرعة، فلن تنجح.

لذلك، يجب عليك بناء المرونة في حملات الارتباط الخاصة بك منذ البداية.

للقيام بذلك، يجب عليك:

الإبلاغ بانتظام ومراقبة التقدم.

قم بتحليل مدى تغير وتطور استعلامات البحث التي تستهدفها بمرور الوقت.

وقم بتنويع أساليب واستراتيجيات اكتساب الروابط الخاصة بك.

يعتمد بناء الروابط على الوقت والطاقة.

ولكن إذا قمت ببناء هيكل حملة رشيق، فستتمكن من استخدام هذا الوقت والطاقة بشكل أكثر كفاءة.

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