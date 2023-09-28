Rewrite this title: كيفية بناء روابط للتجارة الإلكترونية والمواقع التابعة في عام 2023

ستساعدك المقالة التالية: كيفية بناء روابط للتجارة الإلكترونية والمواقع التابعة في عام 2021

هل تتطلع إلى تعزيز ظهور البحث في مواقع التجارة الإلكترونية والمواقع التابعة لك في عام 2021؟

قد يكون إنشاء روابط لفئتك ومنتجك وصفحات المراجعة التابعة لك هو ما تحتاجه لتحريك الإبرة بجدية.

ولكن كيف يمكنك أن تبدأ؟

في 24 فبراير، قمت بإدارة ندوة عبر الإنترنت لمجلة محرك البحث قدمها كيفن رو، مؤسس بيورلينك.

يلعب التنقيب عن روابط الفئات المهمة أو الصفحات التجارية وتأمينها دورًا رئيسيًا في قيادة التصنيف في المجالات التنافسية.

كشف رو عن أساسيات بناء الروابط للتجارة الإلكترونية والمواقع التابعة في عام 2021.

فيما يلي ملخص لأهم نصائحه، استنادًا إلى النهج الذي أثبتت جدواه والذي نفذته شركة PureLinq لعملائها.

اختيار النهج الخاص بك

تبدأ أي حملة لبناء الروابط بتحديد النهج الذي ستتبعه.

تعتبر الإشارات غير المرتبطة استراتيجية فعالة لتأمين الروابط إلى صفحات الفئة أو المراجعة.

وجد رو وفريقه أن التركيز على هذا النهج هو الأسرع والأكثر تأثيرًا بين التكتيكات الأخرى، حيث يتراوح معدل التحويل بين 50 و90%.

في هذا النوع من الحملات، يتعين عليك العثور على المقالات الموجودة التي تشير بالفعل إلى علامتك التجارية والتواصل مع الناشر لطلب ربطه بصفحة الويب الخاصة بك.

هناك فئات معينة يمكنك البدء في التركيز عليها، مثل:

العلامات التجارية للشركة (على سبيل المثال، B&H Photo Video، Wayfair، Everytable).

ماركات المنتجات (مثلاً، Purple، Nectar، Bulletproof).

العلامات التجارية للبيع بالتجزئة (مثل Nike وAcer و Apple، ليندت).

العلامات التجارية التنفيذية (مثل Elon Musk، Gary Vaynerchuk، Loren Baker).

موضوعي.

البحث عن الإشارات غير المرتبطة

هناك عدة طرق للعثور على إشارات العلامة التجارية غير المرتبطة.

عبر البريد الإلكتروني المباشر اليدوي.

استخدام أدوات التنقيب: ابحث عن الإشارات المجمعة باستخدام Moz Fresh Web أو Ahrefs context Explorer، ثم قم بتحميل قائمة المواقع إلى Pitchbox أو BuzzStream.

أتمتة كاملة (أي تقنية اتصال PureLinq’s Mention).

وهنا أ دليل مفصل من فريق PureLinq على الأدوات المختلفة التي يمكنك استخدامها للعثور على إشارات العلامة التجارية.

اختيار الصفحات الصحيحة

سيساعدك تحليل أفضل المحتوى المتنافس ومستوى الرؤية على تحديد الصفحات المستهدفة لبناء الروابط.

فيما يلي نظرة عامة على المجالات التي تحتاج إلى تحليل.

فيما يلي أنواع صفحات محددة ترتبط عادةً بمواقع التجارة الإلكترونية والمواقع التابعة:

الصفحة الرئيسية

يكون الارتباط بالصفحة الرئيسية منطقيًا في المواقف التالية:

استهداف الكلمات الرئيسية للفئة ذات المستوى الأعلى للتصنيف.

لديك موقع جديد يحتاج إلى وجود علامتك التجارية.

إطلاق موقع جديد للتوعية المبكرة.

بناء صلة سياقية على مستوى الموقع.

صفحة الفئة/المجموعات

يمكنك الارتباط بصفحات الفئات عندما:

استهداف الكلمات الرئيسية على مستوى الفئة للتصنيف.

استهداف الكلمات الرئيسية ذات حجم البحث الكبير.

المحتوى الأفضل هو معاملات أو توجيه (ما لم يكن لديك معلومات).

تركز أهداف العمل على الرصاص/المبيعات على المدى القصير.

صفحات العناصر الفردية

يعد الارتباط بصفحات المنتجات الفردية أو الصفحات ذات التركيز المحدد أمرًا معقولاً عندما:

استهداف الكلمات الرئيسية الخاصة بالمنتج للتصنيف.

استهداف الكلمات الرئيسية ذات حجم البحث المنخفض.

لديك ميزانية لتوزيعها على عدد كبير من الصفحات.

هناك صفحات تركيز متعددة ضمن فئة ما.

المحتوى الأعلى تصنيفًا هو صفحات محددة.

صفحات تعليمية/إعلامية

روابط إلى صفحات تعليمية أو إعلامية إذا:

الأهداف هي 6-12 شهرًا أو أكثر.

ترتيب صفحة واحدة لكلمات رئيسية متعددة.

المحتوى الأعلى تصنيفًا إعلامي.

بناء سلطة المجال هو التركيز الرئيسي.

الصناعة هي المقامرة أو المالية أو القروض أو غيرها من المجالات المماثلة.

تقييم المواقع المحتملة

عند تقييم شركاء الربط المحتملين، من الضروري تقييم كل عنصر. بعض جوانب الموقع أكثر أهمية من غيرها.

من الناحية المثالية، أنت تريد بناء بصمة – وليس مجرد عنصر واحد. قم بفحص عناصر متعددة ثم حدد جودة الموقع.

تذكر أن هناك فرقًا بين المقاييس والجودة في إنشاء الروابط.

يمكن أن تكون المقاييس (مثل سلطة المجال، وتدفق الثقة، وما إلى ذلك) من أدوات تحسين محركات البحث التابعة لجهات خارجية بمثابة منشورات إرشادية لتضييق قائمة أهدافك.

يمكنهم مساعدتك في دعم القرارات الصغيرة وتقليل عبء العمل.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن تؤثر جودة الموقع على القرارات النهائية.

إذا قررت مراجعة مواقعك المحتملة يدويًا للتأكد من الجودة، فانظر إلى العناصر الأساسية التالية:

محتوى

الروابط التجارية : روابط لصفحات المال غير الموسومة بـ nofollow أو الراعي.

: روابط لصفحات المال غير الموسومة بـ nofollow أو الراعي. ملاحة : هل هي طريقة عامة جدًا بالنسبة للمدونة؟

: هل هي طريقة عامة جدًا بالنسبة للمدونة؟ الكلمات الدالة: لا توجد كلمات رئيسية تتعلق بالمقامرة، والإباحية، وقروض يوم الدفع، وما إلى ذلك.

لا توجد كلمات رئيسية تتعلق بالمقامرة، والإباحية، وقروض يوم الدفع، وما إلى ذلك. تكرار: هل المشاركات نادرة أم قديمة؟

صفحات المشرف

معلومات عنا : هل المعلومات محددة أم عامة جداً؟

: هل المعلومات محددة أم عامة جداً؟ صفحات المشرف : هل لديهم صفحات إرشادات للإعلان أو النشر للضيوف؟

: هل لديهم صفحات إرشادات للإعلان أو النشر للضيوف؟ معلومات الاتصال: هل يقدمون رقم هاتفهم أو عنوانهم أو بريدهم الإلكتروني؟

رابط الملف الشخصي

الروابط المفرطة : هل هناك عدد كبير جدًا من الروابط التي تشير إلى صفحة واحدة؟

: هل هناك عدد كبير جدًا من الروابط التي تشير إلى صفحة واحدة؟ سلطة منخفضة : استخدام مقاييس مثل سلطة المجال (DA) أو تقييم المجال (DR).

: استخدام مقاييس مثل سلطة المجال (DA) أو تقييم المجال (DR). روابط غير ذات صلة: هل هناك روابط لا معنى لها للصفحة؟

تأليف

الأسماء والخطوط الفرعية : هل تم تعيينه ببساطة على “admin” أو اسم الموقع أم أنه تم تحديد مؤلفي المقالة بشكل صحيح؟

: هل تم تعيينه ببساطة على “admin” أو اسم الموقع أم أنه تم تحديد مؤلفي المقالة بشكل صحيح؟ صفحة المؤلف : هل هناك معلومات عن المؤلف؟

: هل هناك معلومات عن المؤلف؟ أجنبي: هل المؤلف من البلد الذي تستهدفه؟

سمعة

حضور.

التالي : شخصية، مؤثر صغير، مؤثر، أخبار؟

: شخصية، مؤثر صغير، مؤثر، أخبار؟ ارتباط: هل يتفاعل الأشخاص مع المحتوى الخاص بهم؟

تعرف على المزيد من النصائح حول كيفية تحديد جودة الموقع لبناء الروابط من ندوة SEJ عبر الويب التي قدمها Rowe أيضًا.

[Slides] أساسيات بناء الروابط للتجارة الإلكترونية والمواقع التابعة في عام 2021

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