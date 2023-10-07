Rewrite this title: كيفية تتبع النقرات خارج الموقع كأهداف في Google Analytics

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تتبع النقرات خارج الموقع كأهداف في Google Analytics

في مدونة Single Grain، تحدثنا كثيرًا عن قوة Google Analytics بشكل عام من خلال المقالات التالية:

ولكن اليوم، أريد أن ألقي نظرة على تطبيق أكثر تحديدًا لبيانات Google Analytics – تتبع النقرات خارج الموقع من موقع الويب الخاص بك كأهداف.

باستخدام الإصدار الخامس من Google Analytics الجديد تتبع الأحداث يمكن أن توفر الميزة كمية هائلة من البيانات فيما يتعلق بتتبع كيف ومتى ينقر الأشخاص بعيدًا لمغادرة موقعك. يمكن استخدام هذه المعلومات بعدة طرق مختلفة، بما في ذلك أي مما يلي وأكثر:

– إذا كنت تروج لمنتجات تابعة على موقع الويب الخاص بك، فإن استخدام ميزة تتبع الأحداث في Google Analytics يمكن أن يخبرك بالروابط التابعة التي تتلقى أكبر عدد من النقرات، مما يسمح لك بتحديد العروض التي يستجيب لها جمهورك بشكل أفضل.

– إذا كان برنامج إدارة البريد الإلكتروني الخاص بك لا يقدم اختبارًا مقسمًا لنماذج الاشتراك الخاصة بك، فيمكنك استخدام ميزة تتبع الأحداث من Google لاختبار مواقع النماذج المختلفة ومعرفة المواضع المحددة التي تؤدي إلى أكبر عدد من النقرات خارج الموقع.

– إذا كنت تشجع متابعيك على التفاعل مع علامتك التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فإن استخدام تتبع الأحداث للنقر خارج الموقع ضمن Google Analytics سيوضح لك عدد المرات التي يتابع فيها القراء طلباتك والروابط المحددة التي يستخدمونها القيام بذلك.

إذا كنت تعتقد أن أيًا من هذه المعلومات سيكون مفيدًا فيما يتعلق بتخطيط موقع الويب، فأنت مدين لنفسك بمعرفة كيفية إعداد تتبع الأحداث ضمن Google Analytics!

في البداية، قد يبدو إعداد التعليمات البرمجية لتتبع هذه المعلومات داخل Google Analytics أمرًا معقدًا. لتقسيم الأمور، دعنا نلقي نظرة على مثال، حيث أن رؤية العملية في الممارسة العملية من شأنها أن تسهل عليك إعداد أهداف الحدث المستقبلية الخاصة بك.

لنفترض أنك تدير موقعًا يروج لمنتجين تابعين مختلفين باستخدام إعلانات البانر في قسم الرأس بموقعك. تريد تحديد أي من العرضين الترويجيين يستجيب لهما جمهورك بشكل أفضل، لذلك تقرر استخدام تتبع الأحداث في Google Analytics لتحديد إعلان البانر الذي يتلقى المزيد من النقرات.

للبدء، ستحتاج إلى تحديد متغيرين مرتبطين بهدفك – الفئة والإجراء. يعد هذان المتغيران مطلوبين لإعداد تتبع أهداف الأحداث في Google Analytics، على الرغم من أنه يمكنك تحديد متغيرات إضافية، والتي سنناقشها لاحقًا.

فئات

فكر في الفئات باعتبارها المجموعات العامة لأهداف الأحداث التي تريد تتبعها. ستحتاج إلى تحديد الفئات بناءً على احتياجاتك الفريدة، حيث لا توفر Google الخيارات الافتراضية.

على سبيل المثال، في المثال الموضح أعلاه، قد نستخدم فئة “الشركة التابعة” لإخبار Google Analytics بأننا نتتبع البيانات المتعلقة بعروض الشركة التابعة. قد يكون لديك أيضًا فئة تتضمن أهداف الأحداث المتعلقة بأداء الفيديو على موقعك، أو تنزيلات المستند التقني أو النقرات خارج الموقع على نموذج الاشتراك في النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني.

اقض بعض الوقت في التخطيط لفئاتك بعناية. نظرًا لأن عدد الأهداف التي يمكنك تتبعها في Google Analytics محدود، فسوف تحتاج إلى التأكد من تتبع البيانات الأكثر أهمية فقط وتصنيف هذه الأهداف بشكل مناسب منذ البداية.

أجراءات

يتم استخدام متغير “الإجراء” لتحديد نوع الحدث أو التفاعل الذي يحدث. إذا كنت تتتبع المدة التي شاهد فيها المستخدمون مقطع فيديو معينًا على موقعك، فيمكنك إعداد تتبع الأحداث لكل نقرة على الأزرار “تشغيل” و”إيقاف مؤقت” و”إيقاف”.

ومع ذلك، لا تقتصر الإجراءات على تتبع أنشطة مستخدم معينة – بل يمكن استخدامها أيضًا لتحديد تفاعلات فريدة ضمن فئة محددة. باتباع مثالنا للتسويق بالعمولة أعلاه، يمكن إعداد إجراءات “المنتج 1″ و”المنتج 2” الفريدة لحساب عدد أحداث النقرات خارج الموقع التي يتم تشغيلها لكل منتج تابع فريد تقوم بالترويج له.

بالإضافة إلى هذين المتغيرين المطلوبين، يسمح لك Google Analytics أيضًا بتحديد المعلومات التالية لإضافة أبعاد إضافية إلى البيانات التي تجمعها.

ملصق

يسمح لك معدّل التصنيف بتوفير معلومات فرز إضافية لتوضيح البيانات التي تجمعها. إنه حقل اختياري، ولكنه يمكن أن يجعل فهم بياناتك النهائية أسهل. في مثالنا، قد نستخدم أسماء المنتجات التابعة التي نروج لها أو المواقع المحددة التي يتم الترويج لها فيها على موقعنا للرجوع إليها عند تحليل البيانات التي نجمعها.

قيمة

يعد حقل القيمة معلمة اختيارية تسمح لك بتعيين عدد صحيح للبيانات التي تجمعها. إذا كنت تستخدم تتبع الأحداث لقياس الاستجابة لمختلف المنتجات التابعة، فيمكنك استخدام حقل القيمة لتعيين قيمة مالية لكل نقرة خارج الموقع. على سبيل المثال، إذا كنت تروج لمنتج تابع بعمولة قدرها 100 دولار ومتوسط ​​معدل تحويل 5%، فمن الناحية النظرية، تبلغ قيمة كل نقرة خارج الموقع 5 دولارات في المتوسط.

الآن، دعونا نلقي نظرة على كيفية إدخال كل هذه المتغيرات في Google Analytics:

في هذا المثال، قمنا بإعداد هدف حدث، وحددنا أن الحدث يندرج ضمن فئة “الشركة التابعة”، ويرتبط بأول منتج تابع نقوم بالإعلان عنه، ويتم الإعلان عنه باستخدام لافتة مقاس 468 × 60 بكسل في الرأس القسم وله قيمة مفترضة قدرها 5 دولارات لكل نقرة خارج الموقع. يؤدي إدخال هذه المتغيرات إلى ظهور السلسلة التالية من التعليمات البرمجية:

onClick=”_gaq.push([‘_trackEvent’, ‘Affiliate’, ‘Product1’, ‘Header468x60’]);”

الخطوة الأخيرة في عملية إعداد تتبع الأحداث لمراقبة النقرات خارج الموقع ضمن Google Analytics هي إضافة هذه السلسلة من التعليمات البرمجية إلى رابط بانر التابع الخاص بنا لإخبار Google بتتبع المتغيرات التي حددناها في كل مرة يتم فيها ربط الرابط تم النقر عليه. للقيام بذلك، سنحتاج إلى إلحاق سلسلة التعليمات البرمجية بالرابط التابع لدينا وإضافتها إلى صورة الشعار المحددة التي نتتبعها. يجب أن يؤدي هذا إلى رابط يبدو كالتالي:

” onClick=”_gaq.push([‘_trackEvent’, ‘Affiliate’, ‘Product1’, ‘Header468x60’]);”>

ما عليك سوى إضافة هذا الرابط إلى شعار الشركة التابعة لديك وانتظر حتى يبدأ Google Analytics في جمع البيانات حول عدد الزائرين الذين ينقرون على كل عرض من العروض الترويجية التابعة لك!

بمجرد أن تعتاد على هذا الإعداد الأساسي، فكر في النصائح المتقدمة التالية لاستخدام تتبع الأحداث بشكل أكثر فعالية لمراقبة أهداف النقرات خارج الموقع على موقع الويب الخاص بك:

. على الرغم من أن هذا لا يمثل قيدًا فيما يتعلق بتتبع تفاعل الفيديو أو تنزيلات الملفات، إلا أنه يعني أنه إذا كنت تستخدم البرنامج لتتبع نقرات الشركاء التابعين، فلن تتمكن من تحديد النقرات المحددة التي تؤدي إلى تحويلات. على الرغم من أن Google Analytics يمكنه مساعدتك في قياس الاهتمام بكل حملة ترويجية تديرها، فسوف تحتاج إلى استخدام برنامج تابع لجهة خارجية لمراقبة بيانات التحويل الفعلية.

. بمجرد أن تبدأ في إنشاء بيانات النقرات خارج الموقع، ستتمكن من تصفية هذه البيانات باستخدام مصادر الزيارات القياسية وتقسيمات المحتوى ضمن Google Analytics، بالإضافة إلى أي شرائح متقدمة تقوم بإعدادها.

. لا ينبغي إعداد أهداف Google Analytics ثم نسيانها. للحصول على أفضل النتائج، ستحتاج إلى إعادة النظر في أهدافك بشكل دوري للتأكد من أنك تجمع أفضل البيانات لموقعك. على سبيل المثال، إذا أدخلت قيمة هدف تقديرية ثم وجدت أن معدل التحويل الفعلي أعلى بكثير، فارجع إلى Google Analytics وقم بتحديث معلمة قيمة الهدف لجعل بياناتك دقيقة قدر الإمكان.

آمل أن تجد هذا التتبع المفيد والسعيد!

صورة: wallyg