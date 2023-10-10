Rewrite this title: كيفية تجنب التعرض لصفع جوجل

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تجنب التعرض لصفع جوجل
إذا كنت أحد معلني AdWords، فمن المحتمل أنك سمعت عبارة “Google slap”. ربما كنت تعرف شخصًا تعرض لصفع Google أو صفعت Google بنفسك.
صفعة جوجل يمكن أن تعني أحد أمرين:
- اعتبرت Google أن إعلانك والصفحات المقصودة المرتبطة به ذات جودة رديئة خفض موضع إعلانك بشكل ملحوظ في نتائج محرك البحث. وهذا يعني أنه يتعين عليك دفع مبلغ أكبر مقابل ظهور إعلانك في الموضع الذي تريده.
- اعتبرت Google أن إعلانك والصفحات المقصودة المرتبطة به ذات جودة رديئة تعطيل حسابك في AdWords.
ومن الواضح أن هذين السيناريوهين غير مرغوب فيهما. لذلك الأمر متروك لك للتأكد من حملة الدفع لكل نقرة لا يحصل على صفع جوجل في المقام الأول.
فيما يلي 10 طرق للتأكد من أن Google لا “يصفع” حسابك:
- تأكد من وجود كلماتك الرئيسية في إعلانك. إذا لم تكن كلماتك الرئيسية موجودة في نص إعلانك، فمن غير المرجح أن ينقر المستخدمون على إعلانك، لأن إعلانك لن يبدو ذا صلة بطلب البحث الذي أدخلوه في Google. سيؤثر هذا الخطأ سلبًا على نسبة النقر إلى الظهور (CTR)، مما ينقل إلى Google أنك لا تمنح المستخدمين ما يريدون. وبالتالي سيتم معاقبتك.
- تأكد من تحسين صفحتك المقصودة. يتضمن ذلك وضع كلماتك الرئيسية في العنوان والنسخة الأساسية والعلامات الوصفية؛ تبسيط رسالة صفحتك وتصميمها؛ وإضافة عبارات واضحة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء. إذا لم تظهر صفحتك ذات صلة أو واضحة أو سهلة القراءة، فسوف يطير المستخدمون قبل التحويل. وهذا يضر بأرباحك، فضلاً عن قيمة صفحتك في نظر جوجل. كن استباقيًا فيما يتعلق بصفحاتك المقصودة من خلال تجربة مُحسِّن مواقع الويب من Google.
- تحسين وقت تحميل صفحتك المقصودة. تعاقب Google معلني AdWords الذين يستغرق تحميل صفحاتهم المقصودة وقتًا طويلاً. وذلك لأن تأخير التحميل يمثل إزعاجًا للمستخدمين. عندما يضطر الأشخاص إلى الانتظار أكثر من بضع ثوانٍ لرؤية صفحة ما، فإنهم غالبًا ما ينتقلون بعيدًا عن تلك الصفحة. يمكنك تقليل حجم صفحتك عن طريق ضغط صورك، وإزالة الإعلانات المنبثقة، والتخلص من مقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها تلقائيًا.
- تأكد من أن صفحتك المقصودة آمنة للمستخدمين. بمعنى آخر، تأكد من أنه لا يرسل فيروسات إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين. قد يبدو هذا أمرًا بديهيًا، ولكن قد تقوم بإرسال فيروسات دون أن تدرك ذلك. ربما يكون البرنامج الذي تقدمه يضر بالفعل بأجهزة الكمبيوتر التي تستخدم متصفح إنترنت معين، أو قد يقوم شخص ما باختراق حسابك بين عشية وضحاها. اختبر صفحاتك المقصودة بشكل متكرر، وباستخدام متصفحات مختلفة، للتأكد من أنها آمنة.
- تأكد من أن صفحتك المقصودة ليست مضللة. إذا كانت صفحتك المقصودة تشير إلى أن تنزيلًا أو خدمة معينة مجانية، فتأكد من أن هذا هو الحال بالفعل. إذا كنت تكذب على العملاء، فستقوم Google بلا شك بإغلاق حسابك في AdWords. وهذا هو الحال بشكل خاص الآن بعد أن قامت لجنة التجارة الفيدرالية وافقت على المراجعات النهائية للإرشادات التي تقدمها للمعلنين.
- لا تقدم وعودًا غير واقعية بشأن منتجك أو خدمتك. وتدين لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا هذه الممارسة، وجوجل تدرك ذلك جيدًا. إذا كانت صفحتك المقصودة تشير إلى أن جل الشعر الخاص بك سيجعل الشعر ينمو بمعدل ست بوصات شهريًا، فأنت تقدم وعدًا غير واقعي. من الواضح أن أولئك الذين يشترون منتجاتك سوف يصابون بخيبة أمل، وهذا من شأنه أن يضر بمصداقية جوجل (ناهيك عن مصداقيتك). لا تريد Google أن يحدث ذلك، لذا ستقوم بتعطيل حسابك في AdWords في أقرب وقت ممكن.
- اجعل صفحتك المقصودة جزءًا من موقع ويب شامل. كلما زاد عدد الصفحات التي تمتلكها على موقع الويب الخاص بك، وكان محتواها أكثر معلوماتيًا وحديثًا وفريدًا، كلما زاد تقدير Google لصفحاتك المقصودة والإعلانات المرتبطة بها. يشير موقع الويب القوي إلى أنك تقدم للمستخدمين شيئًا ذا قيمة، ولا يتعلق الأمر فقط بالثراء السريع. تتضمن عناصر موقع الويب المحتملة مدونة ومقاطع فيديو تعليمية ومنتديات للمستخدمين.
- لا تقم بتضمين الكثير من الروابط في صفحاتك المقصودة. يتضمن ذلك روابط لصفحات أخرى داخل موقعك بالإضافة إلى روابط لمواقع ويب أخرى. إذا منحت الزائرين خيارات كثيرة جدًا للأماكن التي يمكنهم الذهاب إليها، فإما أنهم سيشعرون بالإرهاق ويتركون الصفحة أو ينقرون على أحد الروابط ويتركون الصفحة. وفي كلتا الحالتين، فإنك تعرض للخطر فرصتك في التحول.
- تجنب الروابط المتبادلة والمكسورة ومنخفضة الجودة. تأكد من وجود أي روابط على صفحتك المقصودة لمساعدة المستخدم. وهذا يعني عدم الارتباط بمواقع ويب معينة فقط لأنها وافقت على الارتباط بموقعك. ويعني أيضًا التأكد من أن الروابط تذهب فعليًا إلى الوجهة المطلوبة، وأن المواقع الأخرى توفر للمستخدمين شيئًا ذا قيمة بالفعل.
- أعد النظر في كلماتك الرئيسية. تأكد من أن الكلمات الرئيسية التي اخترتها تصف عرضك بدقة. إذا لم يفعلوا ذلك، فلن ينقر المستخدمون على إعلانك أو يقومون بالتحويل. عندما يهمل المستخدمون عرضك، فهذا يشير إلى Google أنه غير ذي صلة بما يبحثون عنه. قبل أن تعاقبك Google على هذا الخطأ، فكر في الكلمات الرئيسية التي تصور منتجك أو خدمتك بشكل أكثر دقة. فكر في استخدام أداة للاكتشاف الكلمات الرئيسية ذات الذيل الطويل لهذا الجهد، ثم قم بالمزايدة على الكلمات الرئيسية الجديدة.