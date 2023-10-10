Rewrite this title: كيفية تجنب التعرض لصفع جوجل

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تجنب التعرض لصفع جوجل

إذا كنت أحد معلني AdWords، فمن المحتمل أنك سمعت عبارة “Google slap”. ربما كنت تعرف شخصًا تعرض لصفع Google أو صفعت Google بنفسك.

صفعة جوجل يمكن أن تعني أحد أمرين:

اعتبرت Google أن إعلانك والصفحات المقصودة المرتبطة به ذات جودة رديئة خفض موضع إعلانك بشكل ملحوظ في نتائج محرك البحث. وهذا يعني أنه يتعين عليك دفع مبلغ أكبر مقابل ظهور إعلانك في الموضع الذي تريده. اعتبرت Google أن إعلانك والصفحات المقصودة المرتبطة به ذات جودة رديئة تعطيل حسابك في AdWords.

ومن الواضح أن هذين السيناريوهين غير مرغوب فيهما. لذلك الأمر متروك لك للتأكد من حملة الدفع لكل نقرة لا يحصل على صفع جوجل في المقام الأول.

فيما يلي 10 طرق للتأكد من أن Google لا “يصفع” حسابك: