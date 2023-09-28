Rewrite this title: كيفية تجنب 10 أخطاء شائعة في تصميم الويب تؤثر على تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تجنب 10 أخطاء شائعة في تصميم الويب تؤثر على تحسين محركات البحث

تصور هذا.

لقد أمضيت الكثير من الوقت في تصميم موقع الويب الخاص بك.

لقد اخترت موضوعًا جذابًا، وأضفت صورًا مذهلة، وصنعت نسخة جذابة.

أنت متأكد من أن الزوار سيحبونها (وأنت).

المشكلة الوحيدة؟

أنت لا تحصل على أي زوار.

في الواقع، موقعك لا يمكن رؤيته في الصفحة 1 (أو حتى رقم 2 أو رقم 3) في Google.

ماذا يحدث هنا؟

حسنًا، هذا هو الأمر.

قد يكون تصميم الويب الخاص بك السبب موقعك يحتل مرتبة منخفضة جدًا في محركات البحث.

على استعداد لتغيير الأمور؟

فيما يلي 10 من الأخطاء الأكثر شيوعًا في تصميم الويب والتي قد تضر بجهود تحسين محركات البحث (SEO) وتصنيفاتك – وكيفية تجنبها.

1. ضعف التنقل في موقع الويب

هل سبق لك زيارة أحد مواقع الويب وليس لديك أي فكرة عما يجب فعله بعد ذلك؟

كما تعلمون، شيء من هذا القبيل.

أراهن أنك جعلتك تركض نحو التلال مذعورًا.

أنت لا تريد أن يفعل زوار موقعك نفس الشيء.

يمين؟

بدلاً من ذلك، تريد منهم أن يعرفوا بالضبط ما يجب عليهم فعله في لمحة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، فأنت تريد أن تتمكن برامج زحف الويب من Google من فهم موقعك.

ولتحقيق ذلك، تأكد من إعطاء الأولوية للربط الداخلي بين صفحاتك المهمة.

2. بطء سرعة تحميل الصفحة

يتحرك الأشخاص في عالم الإنترنت بسرعة البرق.

إنهم يتنقلون باستمرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويطرقون رسائل البريد الإلكتروني، ويتجاوزون عددًا كبيرًا من العناوين العامة في SERPs.

وهذا يعني أنه إذا استغرقوا وقتًا للنقر على موقعك، واستغرق التحميل وقتًا طويلاً، فسوف يختفون قبل أن تعرف ذلك.

بعد كل شيء، أنت لم تخترع نظام كيتو الغذائي أو الجوارب الصوفية الرجالية.

هناك مواقع أخرى بنفس المعلومات التي لديك.

إذا كنت تريد أن يبقى زوار موقعك؟

تأكد من تحميل صفحاتك خلال ثلاث ثوانٍ أو أقل.

الجزء المخيف هو أن سمة WordPress الجميلة التي حددتها بعناية قد تكون السبب وراء استغراق تحميل موقعك إلى الأبد.

لإصلاح هذا؟

تخلص من موضوعك البطيء واستبدله بواحدة من هذه المفضلات التي تم تجربتها واختبارها:

مرحبًا إليمينتور – هذا الموضوع بسيط وبسيط، مما يسمح بواجهة نظيفة وسرعة مذهلة.

أسترا – تعد سمة Astra واحدة من أسرع السمات تحميلًا على WordPress. كما أنه سهل الاستخدام للغاية، مع عروض توضيحية جذابة معدة مسبقًا للصناعات الشائعة مثل رعاية الحيوانات الأليفة والأنشطة الخارجية والمزيد.

OceanWP – يتيح لك هذا المظهر الحصول على تصميم جميل دون المساس بالسرعة. إنها سمة سريعة الاستجابة وتبدو رائعة، حتى على الأجهزة الصغيرة.

3. موقع غير متوافق مع الجوال

هل قابلت شخصًا أخبرك أنه لا يمتلك هاتفًا ذكيًا؟

إذا كان لديك، أراهن أن لديك طن من الأسئلة لهذا الشخص.

لأن الحقيقة هي أننا نتوقع أن يمتلك الجميع جهازًا محمولاً.

في الواقع، هناك 275 مليون مستخدمو الهواتف الذكية في الولايات المتحدة (للمقارنة، هناك 331 مليون الناس الذين يعيشون في الولايات المتحدة)

هل يستخدم هؤلاء الأشخاص smartphones لاستهلاك الوسائط الرقمية؟

تتحدى!

في الحقيقة، 70% من جميع الوسائط الرقمية المستهلكة في الولايات المتحدة يتم إجراؤها من هاتف ذكي!

في جميع أنحاء العالم، 52% من حركة مرور الويب تأتي من جهاز محمول.

وبطبيعة الحال، جوجل انتبهت وتوصلت إلى ذلك الفهرسة المتنقلة أولاً.

وهذا يعني أنه يعطي الأولوية لإصدار الهاتف المحمول من موقع الويب للفهرسة والتصنيف.

إذا لم يتم تحسين موقعك للجوال، فتوقع أن يكون غير مرئي بشكل أساسي في SERPs.

ما هو أكثر من ذلك، الزوار 5x من المرجح أن يغادروا موقعًا غير متوافق مع الجوّال.

ولكن لا تقلق.

لا يتطلب الأمر سوى بعض التعديلات لجعل موقعك متوافقًا مع الجوّال.

4. علامات H1 المفقودة (خاصة على الصفحة الرئيسية)

علامة H1 الخاصة بك هي أول ما تبحث عنه برامج زحف محركات البحث لمساعدتهم في تحديد موضوع موقعك.

إذا لم يكن لديك واحدة؟

من المرجح أن يقع موقعك في SERPs.

ولكن تضمين علامة H1 هو أكثر من مجرد إرضاء Google.

إنه يرضي زوار موقعك أيضًا.

على سبيل المثال، قم بإلقاء نظرة على الصفحة الرئيسية لـ STUDIOPRESS.

في لمحة، أنت تعرف بالضبط ما هو الموقع.

فيما يلي ثلاث نصائح حول استخدام علامات H1 لإرضاء Google وزوار موقعك:

قم بتضمين كلمتك الرئيسية في H1.

ضع H1 في الجزء المرئي من الصفحة – وهي المساحة المرئية التي يراها الأشخاص قبل التمرير لأسفل.

قم بتطبيق اختبار الـ 5 ثواني. إذا تمكن الزائرون من معرفة موضوع موقعك بالضبط في 5 ثوانٍ، فإن علامة H1 الخاصة بك رائعة.

5. الصور وملفات الوسائط الكبيرة

هل تميل إلى تعبئة موقع الويب الخاص بك بصور جميلة؟

أنا أسمعك.

نحن جميعًا نحب أن تبدو مواقعنا هكذا.

أو هذا.

وهذا عظيم.

ولكن هل تعلم أن الصور الكبيرة وملفات الوسائط يمكن أن تؤدي إلى إبطاء موقعك؟

للتأكد من عدم حدوث ذلك، قم بتشغيل موقعك من خلال اختبار PageSpeed ​​​​Insights من Google.

قم بالتمرير أدناه لمعرفة ما يقترحه Google بشأن الصور التي استخدمتها.

إذا كانت كبيرة جدًا، فيمكنك إما تغيير حجمها أو ضغطها وإعادة تحميلها إلى موقعك.

6. النوافذ المنبثقة التخريبية

هل تستخدم النوافذ المنبثقة؟

لا تقلق.

عند استخدامها بشكل صحيح، يمكن للنوافذ المنبثقة تحويل ما يصل إلى 1,375% المزيد من مشتركي البريد الإلكتروني

تظهر المشكلة عندما تقاطع النوافذ المنبثقة زوار موقعك وتزعجهم.

وفق جوجل، فإن المواقع التي تحتوي على نوافذ منبثقة مزعجة ستواجه مشكلة في الحصول على مرتبة عالية في SERPs.

الحل؟

أنشئ نوافذ منبثقة سيحبها جمهورك.

نعم. قد لا يحبونهم أبدًا، لذلك يجب عليك على الأقل إنشاء نوافذ منبثقة عالية التحويل بحيث لا تزعجهم.

على سبيل المثال، يمكنك تحديد وقت ظهور النافذة المنبثقة بعد أن يقضي الزائر 30 ثانية على الأقل في موقعك.

أو بمجرد قيام المستخدم بالتمرير في منتصف الصفحة لأسفل صفحتك.

شيء آخر يمكنك القيام به هو إنشاء نوافذ منبثقة شهية.

مثله.

7. النص في الصور

ليس من الصعب تجنب هذه المشكلة، لذا فمن المفاجئ أن العديد من مصممي الويب يقومون بذلك.

إليك ما يبدو عليه الأمر: إضافة نص مباشرةً إلى الصورة بدلاً من إضافتها فوق الصورة.

يحب هذا.

المشكلة هي أنه عند إضافة نص مباشرة إلى الصورة، فإنك تفوت فرصة استخدام H1، والعنوان الفرعي، والكلمات الرئيسية ذات الصلة في الجزء المرئي من الصورة.

تذكر أنه على الرغم من أن زوار موقعك يمكنهم قراءة النص الموجود في الصور، إلا أن Google لا يستطيع ذلك.

8. التمرير اللانهائي

هل اضطررت يومًا إلى التمرير إلى أسفل صفحة الويب ورؤية المحتوى الجديد الذي يتم تحميله؟

هذا هو التمرير اللانهائي.

وعلى الرغم من أن الأمر لا بأس به، إلا أنه يطرح مشكلة واحدة.

لا يمكن لروبوتات Google التمرير.

وهذا يعني أنهم لن يتمكنوا من فهرسة الصفحات الإضافية على موقعك.

على سبيل المثال، موقعك يحتوي على 100 صفحة.

ومع ذلك، فإن الإعداد الافتراضي الخاص بك يعرض فقط أحدث 10 مشاركات لديك.

عندما يقوم Google بالزحف إلى موقعك، لن يعرف أن هناك أي محتوى يتجاوز هذه المشاركات العشرة الأولى.

9. محتوى رقيق

في عالم الإنترنت، موقع الويب الخاص بك هو واجهة متجرك.

هذا يعني أنه يجب عليك تزيينه بحيث ينجذب إليه الزوار ويعرفون بالضبط ما تقدمه.

وتريد أيضًا تحسينه للكلمات الرئيسية حتى يتمكن الأشخاص من العثور عليك.

لتتأكد أنك ضربت العصفورين بحجر واحد؟

تجنب المحتوى الرقيق.

فيما يلي ثلاث علامات على المحتوى الرقيق.

عدم وجود صفحات الخدمة/المنتج

إن إزالة هذه الصفحات يعني التخلي عن فرصة التصنيف للكلمات الرئيسية ذات الصلة.

إدراج منتجات أو خدمات متعددة في صفحة واحدة

إنها فكرة رائعة أن يكون لديك كلمة رئيسية واحدة في كل صفحة.

وهذا يعني منتجًا واحدًا أو خدمة واحدة لكل صفحة.

اجعل من السهل على Google فهم موضوع كل صفحة من صفحات الويب الخاصة بك.

يجب أن تتم مكافأتك برؤية أكبر في SERPs.

محتوى رقيق على صفحات المنتج الخاص بك

لا تخدش السطح فحسب عند العمل على صفحات منتجك.

املأها بنسخة عالية الجودة تستهدف الكلمات الرئيسية.

تأكد أيضًا من أن ما تكتبه مقنع بما يكفي لتحويل الزوار إلى عملاء.

قاوم الرغبة في كتابة نسخة كسولة.

مثله.

10. عدم وجود صفحة 404

صفحة 404 أمر ضروري.

إنها ليست تلك الصفحة العشوائية التي تقوم بإنشائها يوم السبت عندما لا يكون لديك ما تفعله.

إنها صفحة مهمة تخبر الزوار أنك تهتم بتجربتهم.

تريد الاحتفاظ بهم على صفحتك وإظهارهم إلى أين يتجهون بعد ذلك.

مع القليل من الإبداع، يمكنك استخدام صفحة 404 الخاصة بك لجعل الزوار يبتسمون بدلاً من الشعور بالانزعاج.

هل أنت مستعد لإنشاء صفحة 404 الخاصة بك؟

تحقق من هذا المنشور للحصول على الإلهام: أفضل 404 صفحة: 37 أمثلة تحتاج إلى رؤيتها.

ملخص

لقد قضيت بالفعل الكثير من الوقت في تصميم موقع الويب الخاص بك.

أنت تعلم أن الزوار سيجدونها جميلة وجذابة ومصقولة جيدًا.

الخطوة التالية؟

تأكد من أن الأشخاص يعثرون عليه فعليًا على Google.

إذا لم تحصل على النتائج التي توقعتها من جهود تحسين محركات البحث (SEO)، فتحقق من موقع الويب الخاص بك بحثًا عن هذه الأخطاء الجسيمة في تصميم الويب.

من المفترض أن يساعدك إصلاح هذه المشكلات على الارتقاء في SERPs.

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