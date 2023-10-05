Rewrite this title: كيفية تحسين استراتيجية المحتوى الخاص بك بشكل أفضل

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تحسين استراتيجية المحتوى الخاص بك بشكل أفضل

في جوهرها، كانت استراتيجية المحتوى موجودة على الإنترنت منذ بدايتها. في ذلك الوقت، تجاهل معظم الناس الموضوع لأنه لم يكن ذا أهمية. أصبحت استراتيجية المحتوى موضوعًا ساخنًا مؤخرًا وتعتبر واحدة من أكثر ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) إنتاجًا اليوم. في السابق، كان تحسين محركات البحث (SEO) يدور حول إنشاء تكتيكات لتعزيز تصنيفك في Google. وكان الأشخاص المكلفون بهذا التحدي مبدعين للغاية في تقنياتهم.

غالبًا ما يتم تجنب استراتيجيات المحتوى بسبب سوء الفهم فيما يتعلق بكلمة “استراتيجية”، والاختلافات بين “استراتيجية” و”تكتيك”. بحكم التعريف، هناك بعض الجوانب التي تميزهم. ترسم الاستراتيجيات صورة أكبر للمنظمة وتحدد أهدافًا طويلة المدى لا تعاني من الكثير من التغييرات. وفي الزاوية الأخرى، تعمل التكتيكات على تحسين استخدام الموارد من أجل الحصول على نتائج محددة. التكتيكات لها أهداف قصيرة المدى وقابلة للتغيير. من المهم تحديد ذلك حتى لا يكون هناك أي ارتباك حول كيفية ظهور إستراتيجيات المحتوى.

مصدر الصورة https://www.flickr.com/photos/hikingartist/4789352849

أليست استراتيجية المحتوى هي نفسها تسويق المحتوى؟

ليست كذلك! تأتي الاختلافات من مجموعة المهارات المطلوبة لأحدهما أو الآخر. لقد تحدث الكثيرون ببراءة عن استراتيجية المحتوى وخلطوا بينها وبين تسويق المحتوى. قررنا إلقاء بعض الضوء على الاختلافات. أولاً، لديك تسويق بالمحتوى، وهو موجه نحو الهدف لخلق رد فعل من العميل من خلال تطوير محتوى جذاب وملائم. الهدف الوحيد هو زرع دافع الشراء لدى العميل. في جوهره، لا يزال تسويق المحتوى شكلاً من أشكال استراتيجية المحتوى التي تستهدف تعزيز العلاقة مع العميل المحتمل.

من ناحية أخرى، لديك استراتيجية المحتوى، الأمر الذي يتطلب الكثير من البحث والعصف الذهني. وبمجرد وضع هذه الاستراتيجيات، فإنها تصبح في الحجر إلى حد كبير. لا يزال بإمكانك الانحراف عن الاتجاه قليلاً، لكن يجب عليك الحفاظ على نفس الاتجاه العام. لا تظهر استراتيجية المحتوى بين عشية وضحاها. إنها الخطة التي ستمهد الطريق لإنشاء كل جزء من المحتوى الذي سيجذب العملاء المحتملين ويثير الاهتمام في أذهانهم. لذلك، في هذه الحالة، يلعب المحتوى دور الأصل الاستراتيجي الذي يتم تنفيذه في جميع أنحاء هيكل المنظمة. إنه ليس مجرد عنصر نفوذ في العلاقة مع العميل.

3 خطوات لاستراتيجية محتوى ناجحة

ابدأ بوضع الأساس وإنشاء هيكل واضح يجب عليك البناء عليه. فيما يلي ثلاث خطوات نحو استراتيجية محتوى ناجحة:

1. قم بإعداد الخطة: تعرف على المزيد حول جمهورك المستهدف

الخطوة الأولى هي إجراء تحليل شامل وتحديد جمهورك. يجب أن تفهم حقًا نوع الشخص الذي تحاول الوصول إليه بالمحتوى الخاص بك حتى تنجح استراتيجية المحتوى الخاصة بك. إذا كنت لا تعرف من تخاطب، فلن تعرف نوع المحتوى الذي تريد إنشاؤه. حاول إنشاء شخصيات تفصيلية للعملاء. قم بالعصف الذهني حول أسئلة بسيطة – من هو العميل المثالي، وعلى أي أساس يتخذ قرارات الشراء، وعلى أي نوع من المعلومات التي يحتاجها.

2. قم بإنشاء محتوى يبحث عنه المستهلك الخاص بك

الغرض من المحتوى هو تزويد جمهورك المستهدف بالمعلومات التي يفتقرون إليها. وينبغي أيضا أن يحل المشاكل الهامة بالنسبة لهم. تقوم العديد من الشركات بإنشاء محتوى فقط لدفع تسويقها إلى الجمهور المستهدف بدلاً من محاولة حل بعض المشكلات التي قد يواجهها الأشخاص. وهذا يخلق مونولوجًا بدلاً من الحوار ويضيف المزيد من الفوضى بينهم وبين عملائهم المحتملين. حاول دائمًا أن تفكر مثل العميل.

[pullquote]لا تركز على إنشاء المحتوى فقط، بل يجب أيضًا أن تحاول تنظيمه![/pullquote]

تعد شبكة الإنترنت الواسعة موطنًا لكثير من المحتوى في مجالات مختلفة. استخدم هذا المورد لصالحك. اختر أفضل محتوى في مجال تخصصك وقدمه لجمهورك ضمن نموذج مركب.

3. تحليل، تحليل، تحليل

تعلم كيفية مراقبة موقعك وتحليل حركة المرور. يعد الزائرون الذين يأتون ويخرجون من موقعك مصدرًا لا يقدر بثمن للمعلومات المتعلقة بنمط استخدام الموقع. انتبه إلى البيانات مثل الكلمات الرئيسية ومعدل الارتداد وأنماط النقر لمعرفة المزيد عن اهتماماتهم. اسأل أيضًا عن المدونات والشبكات الاجتماعية التي يقضون فيها وقتهم عبر الإنترنت. قد تجد مناقشات قد تلقي الضوء على احتياجاتهم واهتماماتهم. على الإنترنت، في عصر تتم فيه مراقبة كل شيء، لا بد أن تجد بيانات حول أي شيء.

مصدر الصورة https://farm2.staticflickr.com/1135/560679422_5bdca7dd12_z_d.jpg?zz=1

الإبداع هو المفتاح!

[pullquote]المقاييس وعائد الاستثمار والجمهور المستهدف – ننسى أن نكون مبدعين ونكتب أشياء ذات معنى.[/pullquote]

لا تقع في فخ استراتيجية المحتوى “الموحدة”. بدلاً من ذلك، ركز على كيفية قياس العملية بشكل أفضل وتحسين الصيغة. تعتبر أشياء مثل المقاييس وعائد الاستثمار والتحويل ومدى الوصول طريقة جيدة لتغيير الصيغة من أجل تحقيق أقصى قدر من النتائج. وفيما يتعلق بالأعمال التجارية، فهذا هو الطريق الصحيح الذي ينبغي اتباعه. ولكن نظرًا لأن العملاء لا يهتمون بنماذج الأعمال والكفاءة، فإن لديك عنصرًا آخر في ذهنك. مستقل عن نماذج الأعمال والمقاييس – الإبداع لإنشاء محتوى جذاب وملائم.

الحقيقة هي أنه عندما تحاول إدخال خطة عمل فعالة في عملية إبداعية، فلن تحصل على شيء يلهم القارئ. لن تكون النتيجة محتوى مكتوبًا بشكل جيد. بالنسبة لأولئك الذين لديهم مدير أعلاه الذي يراقب كل المقاييس، فإن العملية الإبداعية سوف تعاني.

أثناء التزامك بخطة عملك، فإنك تدخل إلى منطقة الراحة، وهي أسوأ عدو للإبداع. عندما تقوم بإفراغ عقلك من كل المفاهيم السابقة، فسوف تملأه بالإبداع. عليك أن تحرر نفسك من قيود ما تعرفه بالفعل. لا يجب أن تقصر نفسك على استخدام مفاهيم تحسين محركات البحث (SEO) فقط مثل تنوع الكلمات الرئيسية أو بناء الروابط أو الترتيب العضوي بشكل صحيح. ابحث عن طرق مبتكرة لمزجها من أجل إنشاء أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) في هذا المجال. هنا شيء عظيم بريد حول تحسين محركات البحث الإبداعية من مدونة شركتنا، حيث سلطنا الضوء على كيف يمكن للإبداع أن يعزز موقعك في التصنيف.

سيكون الإبداع مدفوعًا بأشياء أخرى، بدلاً من الكتابة عن موضوعات ذات معنى. على الجانب الآخر، القارئ ليس ملزمًا برؤية المحتوى الأمثل لأعمالك. عندما تتعامل مع استراتيجية المحتوى، عليك أن تسأل نفسك ما هو المهم بالنسبة لك ولعملائك. يجب أن يتم إنشاء المحتوى وفقًا لمقاييس محددة لتلبية احتياجات عملائك.