Rewrite this title: كيفية تحسين المقتطفات المنسقة: دليل كامل

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تحسين المقتطفات المنسقة: دليل كامل

في يوم من الأيام، كان بحث Google يدور حول تلك الروابط الزرقاء البسيطة وسهلة التحسين.

ثم جاءت واجهة مستخدم جديدة تمامًا.

لقد تطور Google ليتناول المزيد والمزيد من أنواع نتائج البحث المختلفة والعرض المصمم لتلبية احتياجات البحث بشكل أفضل – المقتطفات الغنية.

لم يعد يكفي الترتيب لـ 10 روابط زرقاء.

إذًا ما هي المقتطفات الغنية بالضبط، ولماذا هي مهمة في تحسين محركات البحث، وكيف يمكنك تحسينها؟ في هذا الدليل، ستتعرف على الأنواع المختلفة للمقتطفات المنسقة وكيفية استخدام البيانات المنظمة لمساعدة Google في معرفة متى قد تكون صفحتك هي الخيار الأفضل لمقتطف منسق.

هيا بنا نبدأ!

ما هي المقتطفات الغنية؟

المقتطفات المنسقة هي نتائج بحث Google المحسّنة ببيانات أو وظائف إضافية. تضيف هذه النتائج الغنية اهتمامًا مرئيًا ومزيدًا من المعلومات وفائدة أكبر للباحثين.

يمكن أن يساعد استخدام إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك لاستهداف المقتطفات الغنية في زيادة نسبة النقر إلى الظهور (CTR) العضوية الإجمالية (نسب النقر إلى الظهور).

هل تساعد المقتطفات الغنية في تحسين محركات البحث؟

في حين أنه من المقبول عمومًا أن متابعة المقتطفات الغنية باستخدام ترميز البيانات المنظمة الصحيحة سيؤدي إلى تحسين بعض جوانب تحسين محركات البحث لديك، فقد ذكر جون مولر من Google أن ذلك ليس عامل تصنيف مباشر:

“فيما يتعلق باستخدام البيانات المنظمة بشكل عام للتصنيف، أعتقد أن هذا أمر صعب نوعًا ما.

لذا، فمن ناحية، نستخدم البيانات المنظمة لفهم الكيانات الموجودة على الصفحة بشكل أفضل ومعرفة الأماكن التي تكون فيها هذه الصفحة أكثر صلة.

…ولكن هذا لا يعني أننا سنعرضه لعدد أكبر من المستخدمين أو أنه سيحصل على تصنيف أفضل.

كما يوضح روجر مونتي في هذا المنشور، “من المهم ملاحظة أنه على الرغم من عدم وجود البيانات المنظمة حاليًا كعامل تصنيف، إلا أنها تساعد في توصيل عوامل المحتوى على الصفحة مثل الكيانات التي تمثل موضوع الصفحة.”

فضلاً عن ذلك، وأوضح مارتن سبليت مؤخرا وهذا فقط لأنهم لا يستخدمون البيانات المنظمة الآن لا يعني أنهم لن يستخدموها في المستقبل.

الأنواع المختلفة للمقتطفات المنسقة

على الرغم من وجود مجموعة كبيرة ومتنوعة من المقتطفات المنسقة المتاحة لتحسينها، فإن الكثير منها ينطبق على أنواع معينة من مواقع الويب.

سنقوم بفحص بعض الأنواع الأكثر شيوعًا من المقتطفات المنسقة، ثم سننظر في كيفية تحسينها.

ترميز المنتج.

موسيقى.

التعليقات.

الأحداث.

وصفات.

ترميز المنتج

يظهر الترميز لمنتجات محددة، ويتضمن سمات مثل السعر والتوفر وتقييمات المراجعة.

موسيقى

يعرض هذا الترميز معلومات عن الموسيقى، مثل الألبومات وتواريخ إصدارها وغير ذلك الكثير.

التعليقات

ستعرض علامة المراجعات تصنيفات النجوم أسفل مقتطف في نتائج البحث. يمكنك الحصول على ما يصل إلى 5 من أصل 5 تقييم، حيث 5 هو الأعلى و1 هو الأدنى.

الأحداث

يعد ترميز الأحداث ضروريًا لتوفير معلومات حول أحداث معينة بالإضافة إلى موقعها ووقت الحدث وتواريخه والمزيد اعتمادًا على ما تريد عرضه حول هذا الحدث.

وصفات

عند استخدام ترميز الوصفات، يتيح لك ذلك تضمين البيانات المنظمة على موقع الويب الخاص بالوصفات. وهذا ينطبق فقط على الوصفات.

المقتطفات المنسقة مقابل النتائج الغنية مقابل المقتطفات المميزة

يستخدم البعض المصطلحين “النتائج الغنية” و”المقتطفات المنسقة” بالتبادل. ومع ذلك، فإن المقتطفات المنسقة ليست سوى نوع واحد من النتائج المنسقة.

يمكنك استكشاف جميع الأنواع المختلفة من النتائج الغنية في معرض بحث جوجل.

أنواع النتائج الغنية مثل منتج, تدوين صوتي, تطبيق البرمجيات (حاليًا في مرحلة تجريبية)، و روابط أقسام الموقع إضافة المزيد من المعلومات و/أو الوظائف إلى مقتطف البحث (النتيجة).

تضيف الأنواع الأخرى من النتائج الغنية ميزة كاملة إلى SERP، كما هو الحال مع وصفة أو فيلم دائري, نشر الوظيفة مربعات، كيف دائري، وأكثر من ذلك.

راجع هذه المقالة حول المقتطفات المميزة للتعمق في جميع أنواع المقتطفات المميزة المتاحة في بحث Google.

وبسبب هذا الاختلاف الكبير في المقتطفات المميزة وكيفية عملها تختلف حسب الصناعة، قد تجد صعوبة في استخدام ذلك كجزء من إستراتيجية التحسين لديك.

كيف تعمل المقتطفات الغنية؟

البيانات المنظمة هي نوع من الترميز الذي يسلط الضوء على أنواع معينة من البيانات على صفحتك، مما يسهل على Google فهم سياق تلك البيانات.

لنفترض، على سبيل المثال، أنك ستقوم بإنشاء صفحة للأسئلة الشائعة (FAQ) التي تدور حول تعلم العزف على البيانو بشكل فعال.

يمكنك استخدام Schema.org نوع البيانات المنظمة لصفحة الأسئلة الشائعة في سبيل عمل ذلك.

تتيح البيانات المنظمة لـ Google فهم البيانات الفعلية وعرضها بشكل كامل. فهو يضيف سياقًا ويعرض السمات التي يحبها Google.

يتيح لك هذا اتباع نهج أكثر استباقية والتأكد من أنك تمنح Google تلك البيانات بطريقة تتحكم فيها، بدلاً من انتظار فهم الذكاء الاصطناعي لما يعتقد أنك تريده.

نظرًا لأنه ليس عامل تصنيف مباشر، فإن ترميز البيانات المنظمة لن يؤدي تلقائيًا إلى دفع موقعك إلى أعلى نتائج SERP.

سيساعد ذلك الصفحة على كسب المزيد من النقرات لأن هذا يؤدي إلى عرض معلومات أفضل وأكثر فائدة لمستخدمي Google على SERP.

بالنسبة إلى تحسين محركات البحث المحلية، يمكنك أن تتوقع رؤية بعض الفوائد المهمة من استخدام ترميز البيانات المنظمة. يمكن لحقول التجارة الإلكترونية أو أي شخص لديه منتجات محددة الاستفادة من استخدام البيانات المنظمة بهذه الطريقة.

كيف يمكنك تحسين المقتطف المنسق؟

أولاً، تحتاج إلى إنشاء ترميز بياناتك المنظمة. ثم، تحتاج إلى اختباره.

وأخيرًا، يمكنك نشر بياناتك في شكل نشر نهائي.

بناء بياناتك

يتضمن تحسين المقتطف المنسق المرغوب فيه العديد من أفضل الممارسات، أولها الاستخدامات بيانات Schema.org المنظمة.

تسمح لك البيانات المنظمة بتحسين مقتطفك بطريقة تتضمن جميع المعلومات الأساسية التي يحتاجها هذا المقتطف، استنادًا إلى نوع البيانات الموجود بالفعل في مفردات Schema.org.

ما هي مفردات Schema.org؟

أولا وقبل كل شيء، تتضمن المفردات قاموسا كاملا لأنواع البيانات. جميع أنواع البيانات هذه محددة مسبقًا، اعتمادًا على موضوعك وصناعتك.

هناك أيضًا بيانات منظمة للمحامي Schema.org متاحة في المفردات، إذا كنت ترغب في ذلك.

تدعم Google بيانات Schema.org المنظمة، والتي يتم تعيينها إلى كيانات فردية بناءً على ما تمتلكه Google بالفعل في قاعدة بياناتها. باستخدام بيانات Schema.org المنظمة، يمكنك تحسين هذه الكيانات.

تدعمها جميع محركات البحث الرئيسية، لذا لا داعي للقلق بشأن تخصيص Schema.org لمحركات بحث معينة.

سيساعدك إجراء البحث في Schema.org في العثور على نوع البيانات المناسب للكيانات والموضوعات التي تعمل على تحسينها.

بمجرد حصولك على نوع البيانات الصحيح، كل ما عليك فعله هو ترميز الترميز.

يمكنك استخدام إما بيانات HTML المنظمة القياسية، أو بيانات JSON-LD المنظمة.

وثائق مطور الويب من Google يحتوي على مزيد من المعلومات التي يمكنك استخدامها لتحديد ما يتعين عليك القيام به اعتمادًا على نقاط التحسين لديك.

اختبر بياناتك

بعد ذلك، من المهم اختبار بياناتك باستخدام أداة اختبار النتائج الغنية من Google. لقد حل هذا محل أداة اختبار البيانات المنظمة المتوقفة.

عملية الاختبار بسيطة جدًا بشكل عام:

الخطوة 1: انسخ الرمز الخاص بك.

الخطوة 2: الصق الرمز أو عنوان URL الخاص بك في الحقول الصحيحة.

الخطوه 3: انقر على رمز الاختبار.

تأكد من مراجعة وإصلاح أي أخطاء كشفت عنها الأداة.

انشر بياناتك

بعد الانتهاء من اختباراتك وتجد أن كل شيء يعمل بشكل جيد، يمكنك نشر البيانات الجديدة وفقًا لذلك.

قياس أداء المقتطفات الغنية

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها قياس أداء مقتطفاتك المنسقة.

أحدهما عبر Semrush، والذي يرشدك خلال العملية خطوة بخطوة.

والآخر هو من خلال Ahrefs، الذي يقدم دليلاً يوضح لك كيف يمكنك استخدام مرشح ميزات SERP لتتبع مكاسب (وخسائر) محددة في الأداء لأنواع معينة من مقتطفات SERP.

يمكنك أيضًا تنفيذ تتبع العلامات عبر Google Tag Manager. يمكن استخدام علامات GTM لوضع علامات على الصفحات التي تحتوي على بيانات منظمة محددة، ويمكنك استخدام الرؤى المستمدة من هذه التقارير لاكتشاف مستوى أدائك الفعلي باستخدام أدوات القياس الخاصة بك.

من الواضح أن المقتطفات المنسقة هي طريقة رائعة لتحسين ظهورك على الإنترنت

قد لا تكون بعض الصناعات مناسبة لأنواع معينة من التسويق في هذه الوسيلة، لذلك من المهم إجراء تحليل شامل لصناعتك لتحديد الفرص التي يمكن تحقيقها حيث توجد مقتطفات غنية.

من خلال تحديد إستراتيجيتك من البداية والعمل على تنفيذ بياناتك بشكل صحيح، من الممكن زيادة ظهورك عبر الإنترنت من خلال المقتطفات المنسقة كميزة استراتيجية إضافية.

وفي نهاية المطاف، فإن أفضل استراتيجية هي الاستراتيجية التي تعالج جبهات متعددة، بدلا من التركيز على نتائج واحدة.

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