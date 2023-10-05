Rewrite this title: كيفية تحسين تحسين محركات البحث المحلية مع كريس جونز من ReferLocal

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تحسين تحسين محركات البحث المحلية مع كريس جونز من ReferLocal

ماذا يحدث مع تحسين محركات البحث المحلية؟

إن تحسين محركات البحث المحلية – أو LSEO كما أحب أن أسميها – يتطور بسرعة. على سبيل المثال، بدأت Google مؤخرًا عملية دمج منتج الدليل المحلي القديم الخاص بها “أماكن Google” في Google+ Local. أيضًا، فقط خلال الأسبوعين الأخيرين أو نحو ذلك من Google أعلن إطلاق لوحة تحكم Google+ المحلية لإدارة صفحات الأعمال، والتي توفر رؤى وأهم الكلمات الرئيسية للبحث وسهولة الوصول إلى منتجات Google المدفوعة. لذلك، عندما تفكر في الأمر، فإن المستخدمين الحقيقيين المتأخرين عبر الإنترنت هم شركات محلية صغيرة، مما يعني أيضًا أنهم يمثلون أكبر مجال للنمو بالنسبة لشركة Google. ونتيجة لذلك، استثمرت جوجل موارد كبيرة وقامت بتعديل خوارزمياتها لاستيعاب الشركات المحلية وعمليات البحث المحلية.

تشير بعض التقارير إلى أن ما يصل إلى 43% من جميع عمليات البحث على Google لها نية محلية (تشير التقارير أيضًا إلى أن الرقم يتجاوز 50% على الهاتف المحمول). يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للشركات المحلية ومُحسنات محركات البحث (SEO) على حدٍ سواء، نظرًا لأن خوارزمية البحث المحلي من Google تختلف بشكل كبير عن خوارزمية البحث الوطنية العادية. أحد الأمثلة على ذلك هو أهمية المعلومات المحلية الدقيقة والمتسقة (الاسم والعنوان والهاتف – والتي يشار إليها أيضًا بمعلومات NAP) عند تحديد الموقع لأغراض تصنيف Google لإحدى الشركات مقابل أخرى. إذا لم تحتفظ الشركات المحلية بمعلومات NAP متسقة ودقيقة على مواقعها وعبر الويب (على سبيل المثال، على مواقع الدليل مثل Yahoo وMerchant Circle وReferLocal) فإن ذلك يعتبر عامل تصنيف سلبي ويمكن أن يؤدي في الواقع إلى عدم ظهور الأعمال التجارية المحلية على المستوى المحلي. نتائج البحث أو الظهور في أسفل النتائج.

مثال آخر على الفرق بين مُحسنات محركات البحث العادية والمحلية يتضمن كمية ونوعية المراجعات حول نشاط تجاري محلي معين على Google+ Local، بالإضافة إلى مواقع المراجعة المعترف بها من جهات خارجية مثل Yelp وCitysearch.

شيئان أخيران: لا تحتاج الشركات المحلية حتى إلى موقع ويب فعلي حتى يتم تصنيفها في البحث المحلي على Google؛ كل ما يحتاجونه هو صفحة Google+ Local (وهذا بسبب خوارزمية البحث المدمجة من Google وعرض نتائج البحث). وأيضًا، بالنسبة لأغراض البحث المحلي، فإن “الروابط” ليست مهمة بقدر أهميتها لأغراض التصنيف على المستوى الوطني. في الواقع، من خلال ما يقرب من اثني عشر من مراجعات الأعمال، ومعلومات NAP المحسنة، وعدد قليل من الروابط الخلفية المحلية (السلطة العليا)، وبعض التعديلات الطفيفة على موقع الويب الخاص بالأعمال التجارية (إذا كان لديهم واحد) وصفحة Google+ Local، يمكن للشركات المحلية الانتقال بسرعة إلى أفضل الفتحات القليلة للكلمات الرئيسية ذات النية المحلية ذات الاختيارات الرئيسية (مثل البيتزا، المطعم الإيطالي، الطابعة التجارية، إلخ) في لمح البصر!

ما هي أهم نصائحك لتحسين محركات البحث المحلية؟

يمكنك المطالبة بقائمة أعمالك المجانية والتحقق منها على Google+ Local. اطلب من عملائك الأكثر ولاءً وسعادةً أن يكتبوا تعليقات حول نشاطك التجاري على Google+ Local، وYelp، وCitysearch؛ تقديم تعليمات محددة حول كيفية كتابة مراجعة عبر الإنترنت. تضمين طلبك في الاتصالات المنتظمة مع العملاء (البريد الإلكتروني، البريد، الهاتف). تأكد تمامًا من تطابق اسم نشاطك التجاري وعنوانك ورقم هاتفك عبر جميع الاستشهادات على الويب، بما في ذلك موقع الويب الخاص بك وGoogle+ Local وYahoo Local وما إلى ذلك. احصل على الإدراج في الدلائل المحلية خارج Google+ Local (على سبيل المثال Facebook صفحات الأعمال، وMerchant Circle، وGetListed، وReferLocal، وأفضل ما في الويب المحلي، وما إلى ذلك). بناء الروابط. فكر محليًا – تعرف على عدد الروابط التي يمكنك الحصول عليها من مواقع الويب المحلية لديك، مثل جريدتك المحلية، وغرفة التجارة، والمنظمات غير الربحية (إذا كنت تتبرع للجمعيات الخيرية فاطلب رابطًا)، ومدونات المجتمع المحلي.

ما هي الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص عند استخدام مُحسّنات محرّكات البحث المحلية؟

كما ذكرت أعلاه، ولكن لا يمكن المبالغة في ذلك نظرًا لأنه شائع جدًا، حيث تمتلك العديد من الأنشطة التجارية المحلية معلومات غير متسقة أو غير دقيقة حول الاسم والعنوان ورقم الهاتف عبر الويب. والحقيقة هي أن Google لا تستطيع التفكير، فهي مجرد آلة وعندما يتم الخلط بينها فمن المرجح أن يكون للنتيجة النهائية تأثير سلبي على تصنيفات البحث المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مجرد “المطالبة ببطاقتك” لا يكفي – تحتاج الشركات المحلية إلى زيادة المشاركة في كل قائمة في دليل الأعمال، والذي يتضمن تحميل صور ومقاطع فيديو مثيرة للاهتمام ومفيدة ومشاركة محتوى ومعلومات قيمة. عند تصنيف مواقع الويب، تنظر Google عن كثب إلى التفاعل وتصنف الشركات المحلية التي تتمتع بحضور ويب أكثر جاذبية في مرتبة أعلى في البحث.

كيف يمكنك الحصول على تقييمات محلية أكثر إيجابية؟

اطلب المراجعات كإجراء عادي للعمل. في الأيام الخوالي، كانت الشركات المحلية تحتاج إلى الاعتماد على الكلام الشفهي الإيجابي أو الظهور في وسائل الإعلام المحلية لبناء السلطة والإثارة. ليس هذا هو الحال على الانترنت. هناك طرق مختلفة يمكن للشركات المحلية من خلالها تشجيع العملاء على كتابة التقييمات عبر الإنترنت. على سبيل المثال، يمكن للشركات المحلية إنشاء جزء تسويقي من صفحة واحدة وإدراجه في جميع الاتصالات غير المتصلة بالإنترنت (مثل البريد المباشر والفواتير وما إلى ذلك). وبالمثل، يمكن لمكاتب الأطباء والشركات الأخرى التي لها واجهة متجر أن تنشر القطعة التسويقية في المناطق ذات الازدحام الشديد. هناك طريقة ذكية أخرى لإنشاء التقييمات وهي أن تطلب ببساطة من عملائك الأكثر حماسًا أن يكتبوا تعليقًا – شيء من هذا القبيل: “مرحبًا توم – نحن ممتنون جدًا لأنك من أشد المعجبين بأعمالنا. أنت الشخص المحدد الذي يمكنه مساعدتنا في أن نثبت لـ Google أننا نتميز. هل أنت على استعداد لكتابة مراجعة العملاء لنا على جوجل؟ لن يستغرق الأمر سوى 3 دقائق وسأرشدك خلال العملية.”

Note أنه يجب على الشركات المحلية إنشاء ورقة تعليمات بسيطة وقصيرة (إليك كيفية كتابة مراجعة على Google وYelp وما إلى ذلك) لمشاركتها مع العملاء.

لأغراض تحسين محركات البحث المحلية، فإن المكان الأكثر أهمية لإنشاء التعليقات هو صفحتك المحلية على Google+. نظرًا لأن Google تأخذ في الاعتبار أيضًا مواقع المراجعة الأخرى التابعة لجهات خارجية مثل Yelp وCitySearch، فإن الحصول على مراجعات (من حيث الكمية والجودة) من مواقع ويب تابعة لجهات خارجية يمكن أن يساعدك في الحصول على تصنيف أعلى في نتائج البحث المحلية.

لديك كتاب جديد عن SEO أخبرني عنه؟

تم إصدار الإصدار الثالث من “تحسين محرك البحث: مخططك المرئي للتسويق الفعال عبر الإنترنت” بواسطة Wiley في أبريل من عام 2013، لذا فهو جديد من الصحافة. لقد كتبت الطبعة الأولى في عام 2008 وأصدرت الطبعة الثانية في عام 2010، لذا يأتي هذا الإصدار في الوقت المناسب ويتضمن الكثير من المحتوى الجديد. يتضمن الإصدار الثالث من SEO Visual Blueprint 15 فصلاً تغطي جميع جوانب التحسين داخل الموقع وخارجه. فصول حول إنشاء الكلمات الرئيسية، وهيكلة موقع الويب الأساسية/المتقدمة، وإنشاء المحتوى والصفحات، وبناء الروابط، وإنشاء المجتمعات، والمزيد. هناك فصل جديد تمامًا عن تحسين محرك البحث المحلي، والذي تمت كتابته بالفعل من خلال تجربة شخصية حيث ركزت على مساحة التجارة الإلكترونية المحلية مع شركة ناشئة تسمى ReferLocal منذ بيع شركتي السابقة Pepperjam في عام 2009. هناك هناك أيضًا فصول لا تتعلق بتحسين محركات البحث حول تحسين وسائل التواصل الاجتماعي، وGoogle Analytics، وفصلين عن Google Adwords، بما في ذلك كيفية تحسين نقاط الجودة.

أسلوب الكتاب فريد من نوعه من حيث أنه مرئي ومكتوب كدليل خطوة بخطوة أكثر من كونه كتابًا فعليًا يمكنك قراءته من الغلاف إلى الغلاف بدءًا من الصفحة الأولى. يتطلب الأسلوب المرئي مني تقسيم المفاهيم إلى “مهام” قصيرة مكونة من 2-4 صفحات تتضمن لقطات شاشة لمساعدة القارئ على تصور المهمة. بهذه الطريقة، يمكنك فتح SEO Visual Blueprint في أي نقطة في الكتاب والبدء في القراءة وستتعلم شيئًا ما. بالطبع سيقرأ العديد من القراء من البداية إلى النهاية، لكن ليس من الضروري الاستفادة من الكتاب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسلوب يفسح المجال أيضًا ليكون مجرد دليل أثناء إنشاء موقع ويب أو إعادة تصميمه أو محاولة إكمال مهمة تحسين محركات البحث (SEO). على سبيل المثال، لنفترض أنك تتطلع إلى إعداد عمليات إعادة التوجيه 301 أو تحتاج إلى عدد قليل من أدوات تحسين محركات البحث الجيدة والمكونات الإضافية للنظر في الروابط الخلفية أو المحتوى الموجود على الصفحة – يمكنك ببساطة فتح تلك الأقسام من الكتاب، وقراءة 2- 4 صفحات من المهام المرتبطة بتلك الإجراءات وكن جاهزًا لموسيقى الروك أند رول.

يعد SEO Visual Blueprint واحدًا من كتب تحسين محركات البحث الأكثر مبيعًا على الإطلاق حيث تم بيع أكثر من 50000 نسخة. أفكر بالفعل فيما يجب أن أضيفه إلى الإصدار الرابع وأبحث دائمًا عن الاقتراحات.

منذ بيع Pepperjam، ما الذي كنت تنوي فعله؟

بعد وقت قصير من بيع Pepperjam في عام 2009، قمت بتأسيس شركة استثمارية ملاكية في مجال التكنولوجيا في مرحلة مبكرة تسمى كي بي جيه كابيتال. تضم محفظة KBJ Capital 13 شركة تكنولوجيا، بما في ذلك ReferLocal (تحسين محركات البحث المحلية والتجارة الإلكترونية)، وInternet Marketing Ninjas (بناء الروابط/التسويق عبر الإنترنت)، وAPPEK Mobile Apps (تطوير تطبيقات الهاتف المحمول B2B)، وشركة KBJ Capital. pathmapp.com (اختبار A/B على الهاتف المحمول)، Highlighter.com (برنامج المشاركة للناشرين والمعلمين والمستهلكين)، Yumm.com (الإشارات المرجعية الاجتماعية للوصفات وتطبيق الهاتف المحمول لمشاركة صور الطعام)، Viglink.com (تحقيق الدخل من الرابط الصادر)، وسائط الإنترنت Labs (برنامج تسريع البيانات الضخمة ومقره مدينة نيويورك)، وتطبيق French Girls (التقط صورة ذاتية واطلب من شخص عشوائي أن يرسمك)، وLavCup.com (وسائط الحمامات)، من بين آخرين. أنا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ReferLocal وأعمل كرئيس مجلس إدارة Internet Marketing Ninjas حيث أقدم المشورة للرئيس التنفيذي جيم بويكين بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ والتوظيف التنفيذي والنمو. أواصل أيضًا السفر حول العالم للتحدث أمام الجمهور وأعتبر PubCon وSEOktoberfest من بين أهم المؤتمرات التي يجب عليّ حضورها في مجال الصناعة.