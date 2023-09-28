Rewrite this title: كيفية تحسين خرائط مواقع XML: 13 من أفضل الممارسات لتحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تحسين خرائط مواقع XML: 13 من أفضل الممارسات لتحسين محركات البحث

يعد إنشاء وتحديث خريطة موقع XML الخاصة بك ممارسة أساسية لتحسين محركات البحث ولكن يتم تجاهلها.

تعتبر خرائط الموقع مهمة لمواقعك ومحركات البحث.

بالنسبة لمحركات البحث، تعد خرائط الموقع طريقة سهلة ومباشرة للحصول على معلومات حول بنية موقع الويب الخاص بك وصفحاته.

توفر خرائط مواقع XML بعض البيانات التعريفية المهمة أيضًا، مثل:

كم مرة يتم تحديث كل صفحة.

عندما تم تغييرها آخر مرة.

مدى أهمية الصفحات بالنسبة لبعضها البعض.

ومع ذلك، هناك بعض أفضل الممارسات لاستخدام خريطة الموقع لتحقيق أقصى استفادة لك.

هل أنت مستعد لتعلم كيفية تحسين خرائط مواقع XML؟

فيما يلي 13 من أفضل الممارسات للحصول على أقصى استفادة من تحسين محركات البحث (SEO) مقابل أموالك.

1. استخدم الأدوات والمكونات الإضافية لإنشاء خريطة الموقع الخاصة بك تلقائيًا

يعد إنشاء خريطة موقع أمرًا سهلاً عندما يكون لديك الأدوات المناسبة، مثل برنامج التدقيق باستخدام مولد XML Sitemap المدمج أو المكونات الإضافية الشائعة مثل خرائط مواقع جوجل XML.

في الواقع، يمكن لمواقع WordPress التي تستخدم Yoast SEO بالفعل أن تفعل ذلك تمكين خرائط مواقع XML مباشرة في البرنامج المساعد.

وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء خريطة موقع يدويًا باتباع بنية التعليمات البرمجية لخريطة موقع XML.

من الناحية الفنية، لا يلزم أن يكون ملف Sitemap الخاص بك بتنسيق XML، بل سيكون كافيًا ملف نصي يحتوي على سطر جديد يفصل بين كل عنوان URL.

ومع ذلك، ستحتاج إلى إنشاء خريطة موقع XML كاملة إذا كنت تريد تنفيذ سمة hreflang، لذا فمن الأسهل بكثير السماح للأداة بالقيام بالعمل نيابةً عنك.

قم بزيارة المسؤول جوجل و بنج صفحات لمزيد من المعلومات حول كيفية إعداد خريطة الموقع يدويًا.

2. أرسل خريطة الموقع الخاصة بك إلى Google

يمكنك إرسال خريطة الموقع الخاصة بك إلى Google من خلال وحدة تحكم بحث جوجل.

من لوحة التحكم الخاصة بك، انقر فوق الزحف > خرائط الموقع > إضافة خريطة موقع اختبارية.

اختبر خريطة الموقع الخاصة بك واعرض النتائج قبل النقر عليها إرسال خريطة الموقع للتحقق من الأخطاء التي قد تمنع فهرسة الصفحات المقصودة الرئيسية.

من الناحية المثالية، تريد أن يكون عدد الصفحات المفهرسة هو نفس عدد الصفحات المقدمة.

Note أن إرسال خريطة الموقع الخاصة بك يخبر Google بالصفحات التي تعتبرها عالية الجودة وتستحق الفهرسة، ولكنه لا يضمن أنه سيتم فهرستها.

وبدلاً من ذلك، تتمثل فائدة إرسال خريطة الموقع في:

ساعد Google في فهم كيفية تصميم موقع الويب الخاص بك.

اكتشف الأخطاء التي يمكنك تصحيحها لضمان فهرسة صفحاتك بشكل صحيح.

3. قم بإعطاء الأولوية للصفحات عالية الجودة في خريطة الموقع الخاصة بك

عندما يتعلق الأمر بالتصنيف، تعد جودة الموقع بشكل عام عاملاً رئيسيًا.

إذا كانت خريطة الموقع الخاصة بك توجه الروبوتات إلى آلاف الصفحات ذات الجودة المنخفضة، فإن محركات البحث تفسر هذه الصفحات كإشارة إلى أن موقع الويب الخاص بك ربما لا يرغب الأشخاص في زيارته – حتى لو كانت الصفحات ضرورية لموقعك، مثل صفحات تسجيل الدخول.

بدلاً من ذلك، حاول توجيه الروبوتات إلى الصفحات الأكثر أهمية على موقعك.

من الناحية المثالية، هذه الصفحات هي:

الأمثل للغاية.

تضمين الصور والفيديو.

لديك الكثير من المحتوى الفريد.

تحفيز مشاركة المستخدم من خلال التعليقات والمراجعات.

4. عزل مشاكل الفهرسة

يمكن أن يكون Google Search Console محبطًا بعض الشيء إذا لم يفهرس جميع صفحاتك لأنه لا يخبرك بالصفحات التي بها مشكلات.

على سبيل المثال، إذا قمت بإرسال 20000 صفحة وتم فهرسة 15000 منها فقط، فلن يتم إخبارك ما هي “الصفحات التي بها مشكلات” وعددها 5000 صفحة.

ينطبق هذا بشكل خاص على مواقع التجارة الإلكترونية الكبيرة التي تحتوي على صفحات متعددة لمنتجات متشابهة جدًا.

كتب مستشار تحسين محركات البحث مايكل كوتام أ دليل مفيد لعزل الصفحات الإشكالية.

ويوصي بتقسيم صفحات المنتج إلى خرائط مواقع XML مختلفة واختبار كل منها.

أنشئ خرائط مواقع تؤكد الفرضيات، مثل “لا تتم فهرسة الصفحات التي لا تحتوي على صور المنتج” أو “لا تتم فهرسة الصفحات التي لا تحتوي على نسخة فريدة”.

بعد عزل المشكلات الرئيسية، يمكنك إما العمل على إصلاح المشكلات أو تعيين هذه الصفحات على “noindex”، بحيث لا تقلل من جودة موقعك بشكل عام.

في عام 2018، تم تحديث Google Search Console من حيث تغطية الفهرس.

وعلى وجه الخصوص، تم الآن إدراج الصفحات التي بها مشكلات، كما تم توضيح أسباب عدم قيام Google بفهرسة بعض عناوين URL.

5. قم بتضمين الإصدارات الأساسية فقط من عناوين URL في خريطة الموقع الخاصة بك

عندما يكون لديك صفحات متعددة متشابهة جدًا، مثل صفحات المنتج بألوان مختلفة لنفس المنتج، يجب عليك استخدام علامة “link rel=canonical” لإخبار Google بالصفحة التي هي الصفحة “الرئيسية” التي يجب الزحف إليها وفهرستها.

تتمتع الروبوتات بوقت أسهل في اكتشاف الصفحات الرئيسية إذا لم تقم بتضمين صفحات ذات عناوين URL أساسية تشير إلى صفحات أخرى.

6. استخدم علامة تعريف الروبوتات على ملف Robots.txt كلما أمكن ذلك

عندما لا تريد فهرسة صفحة ما، فإنك عادةً ما تريد استخدام علامة “noindex,follow” الخاصة بالروبوتات التعريفية.

يمنع هذا Google من فهرسة الصفحة ولكنه يحافظ على قيمة الارتباط الخاص بك، وهو مفيد بشكل خاص لصفحات الخدمات المهمة لموقعك ولكن لا ينبغي أن تظهر في نتائج البحث.

المرة الوحيدة التي تريد فيها استخدام ملف robots.txt لحظر الصفحات هي عندما تستنفد ميزانية الزحف الخاصة بك.

إذا لاحظت أن Google يقوم بإعادة الزحف إلى الصفحات غير المهمة نسبيًا وفهرستها (مثل صفحات المنتجات الفردية) على حساب الصفحات الأساسية، فقد تحتاج إلى استخدام ملف robots.txt.

7. قم بإنشاء خرائط مواقع XML ديناميكية للمواقع الكبيرة

يكاد يكون من المستحيل مواكبة جميع الروبوتات التعريفية الخاصة بك على مواقع الويب الضخمة.

بدلاً من ذلك، يجب عليك إعداد قواعد لتحديد متى سيتم تضمين الصفحة في خريطة موقع XML الخاصة بك و/أو تغييرها من noindex إلى “index، Follow”.

باستطاعتك العثور تعليمات مفصلة حول كيفية إنشاء خريطة موقع ديناميكية بتنسيق XML بالضبط، ولكن مرة أخرى، أصبحت هذه الخطوة أسهل كثيرًا بمساعدة أداة تنشئ خرائط مواقع ديناميكية لك.

8. استخدم خرائط مواقع XML وخلاصات RSS/Atom

تُعلم خلاصات RSS/Atom محركات البحث عند تحديث صفحة أو إضافة محتوى جديد إلى موقع الويب الخاص بك.

جوجل يوصي باستخدام كلا خرائط الموقع و خلاصات RSS/Atom لمساعدة محركات البحث على فهم الصفحات التي يجب فهرستها وتحديثها.

من خلال تضمين المحتوى الذي تم تحديثه مؤخرًا فقط في خلاصات RSS/Atom الخاصة بك، ستجعل العثور على المحتوى الجديد أسهل لكل من محركات البحث والزوار.

9. قم بتحديث أوقات التعديل فقط عند إجراء تغييرات جوهرية

لا تحاول خداع محركات البحث لإعادة فهرسة الصفحات عن طريق تحديث وقت التعديل دون إجراء أي تغييرات جوهرية على صفحتك.

في الماضي، تحدثت بإسهاب عن المخاطر المحتملة لتحسين محركات البحث المحفوفة بالمخاطر.

لن أكرر كل نقاطي هنا، ولكن يكفي أن أقول إن Google قد تبدأ في إزالة طوابع التاريخ الخاصة بك إذا تم تحديثها باستمرار دون تقديم قيمة جديدة.

10. لا تقم بتضمين عناوين URL “noindex” في خريطة الموقع الخاصة بك

عند الحديث عن ميزانية الزحف المهدرة، إذا لم يُسمح لروبوتات محركات البحث بفهرسة صفحات معينة، فلن يكون لها أي عمل في خريطة الموقع الخاصة بك.

عندما ترسل خريطة موقع تتضمن صفحات محظورة وصفحات “noindex”، فإنك تخبر Google في نفس الوقت “من المهم حقًا أن تقوم بفهرسة هذه الصفحة” و”غير مسموح لك بفهرسة هذه الصفحة”.

عدم الاتساق هو خطأ شائع.

11. لا تقلق كثيرًا بشأن إعدادات الأولوية

تحتوي بعض ملفات Sitemap على عمود “الأولوية” الذي يخبر محركات البحث ظاهريًا بالصفحات الأكثر أهمية.

ومع ذلك، فقد تمت مناقشة ما إذا كانت هذه الميزة تعمل بالفعل أم لا.

مرة أخرى في عام 2017، غاري إليس من جوجل غرد أن Googlebot يتجاهل إعدادات الأولوية أثناء الزحف.

12. لا تدع ملف Sitemap الخاص بك يصبح كبيرًا جدًا

كلما كانت خريطة موقعك أصغر، قل الضغط الذي تضعه على الخادم الخاص بك.

قام كل من Google وBing بزيادة حجم ملفات خريطة الموقع المقبولة من 10 ميجابايت إلى 50 ميجابايت و50000 عنوان URL لكل خريطة موقع.

على الرغم من أن هذا أكثر من كافٍ لمعظم المواقع، إلا أن بعض مشرفي المواقع سيحتاجون إلى تقسيم صفحاتهم إلى ملفين أو أكثر من ملفات Sitemap.

على سبيل المثال، إذا كنت تدير متجرًا عبر الإنترنت يحتوي على 200000 صفحة، فستحتاج إلى إنشاء خمس خرائط موقع منفصلة للتعامل مع كل ذلك.

إليك نصيحة جون مولر من Google حول كيفية إضافة خرائط الموقع لأكثر من 50000 عنوان URL. TLDR: قم بإنشاء ملف خريطة الموقع لخرائط المواقع.

13. لا تقم بإنشاء خريطة موقع إذا لم تكن مضطرًا إلى ذلك

تذكر أنه ليس كل موقع ويب يحتاج إلى خريطة موقع.

يمكن لـ Google العثور على صفحاتك وفهرستها بدقة كبيرة.

وفقا لمولر، خريطة الموقع نفسها لا يجلب قيمة SEO للجميع على قدم المساواة.

في الأساس، إذا كان موقع الويب الخاص بك عبارة عن محفظة/صفحة واحدة، أو إذا كان موقعًا إلكترونيًا لمؤسسة نادرًا ما تقوم بتحديثه، فلن تكون هناك حاجة إلى خريطة الموقع حقًا.

ومع ذلك، إذا قمت بنشر الكثير من المحتوى الجديد وتريد فهرسته في أسرع وقت ممكن، أو إذا كان لديك مئات الآلاف من الصفحات (تدير موقعًا للتجارة الإلكترونية، على سبيل المثال)، فإن خريطة الموقع لا تزال وسيلة رائعة لتقديم المعلومات مباشرة إلى جوجل.

المزيد من الموارد: