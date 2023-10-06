Rewrite this title: كيفية تحسين موقع الويب المحمول الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تحسين موقع الويب المحمول الخاص بك

في هذه الأيام، لا يعد تقديم نسخة محمولة من موقع الويب الخاص بك للمستهلكين مجرد ميزة رائعة – بل هو “أمر لا بد منه” في عالم يتزايد فيه استخدام الهواتف الذكية وتغلغل السوق باستمرار.

إذا لم تكن قد أخذت الوقت الكافي لإنشاء إصدار موقع ويب للجوال أو إذا تحايلت على العملية عن طريق تثبيت قالب عادي للجوال أعلى موقعك الحالي، فقد حان الوقت الآن لإجراء هذه العملية باستخدام النصائح أدناه. بالإضافة إلى ذلك، حتى إذا كنت تستخدم بالفعل تصميمًا سريع الاستجابة للجوال، فستظل ترغب في مراجعة هذه المعلومات، نظرًا لأن أفضل ممارسات تحسين محركات البحث للجوال تتغير باستمرار.

فيما يلي كيفية إنشاء موقع ويب للجوال يجذب كل من المستخدمين وعناكب محركات البحث:

نصائح تجربة المستخدم

نصيحة رقم 1: فهم كيفية تفاعل عملاء الهاتف المحمول مع مواقع الويب

يجب أن تكون خطوتك الأولى المطلقة في عملية تطوير موقع الويب للجوال هي التفكير جديًا في كيفية تفاعل المستخدمين أثناء التنقل بشكل مختلف مع موقع الويب للجوال الخاص بك مقارنةً بإصدار سطح المكتب.

على سبيل المثال، لنفترض أنك صاحب مطعم في مدينة نيويورك وتقوم بإنشاء إصدار موقع ويب للجوال لأول مرة. في حين أن إصدار سطح المكتب الخاص بك قد (وينبغي) أن يحتوي على صفحات تم تنفيذها بشكل جميل تصف خلفية الطاهي الخاص بك وإلهامه بالتفصيل، إلا أن هذه المعلومات أسوأ من كونها عديمة الفائدة على موقع الهاتف المحمول.

يقوم الزائر المتنقل بالوصول إلى موقع الويب الخاص بك عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي مع وضع مهمة محددة في الاعتبار. ربما يحتاج إلى معرفة متى تكون مفتوحًا أو ربما تريد الاتجاهات إلى موقعك. هؤلاء الزوار ليسوا موجودين في موقعك للتصفح، بل هم هناك للحصول على معلومات فورية. ونتيجة لذلك، من المهم أن تبدأ عملية تصميم الهاتف المحمول من هذه العقلية للتأكد من أن العناصر التي تختار تضمينها في هذا الإصدار المحدود من موقع الويب تخدم احتياجات المستخدم الخاص بك، وليس غرور عملك.

نصيحة رقم 2: قم بإلغاء تنظيم واجهة هاتفك المحمول

بافتراض أنك اتبعت العملية الموضحة في النصيحة رقم 1، يجب أن يحتوي إصدار موقع الويب الخاص بالهواتف المحمولة فقط على الميزات الضرورية للوصول الفوري من الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. ومع ذلك، فمن الأفضل اتباع حكمة كوكو شانيل الخالدة و”خلع قطعة واحدة من المجوهرات قبل مغادرة المنزل”.

عندما يتعلق الأمر بالشاشات الصغيرة في عالم الهاتف المحمول، فإن المساحة البيضاء هي صديقتك. قم بتضمين ميزة واحدة أقل مما تعتقد أن المشاهدين يحتاجون إليه بالفعل، وسوف تشكرك أعينهم!

نصيحة رقم 3: الحفاظ على العلامة التجارية المتسقة

بالنظر إلى تركيز Google مؤخرًا على العلامات التجارية، فمن الواضح أن استخدام قوالب الأجهزة المحمولة يعد فكرة سيئة لموقع الويب الخاص بنشاطك التجاري. بدلاً من ذلك، فإن النهج الأفضل بكثير من وجهة نظر تحسين محركات البحث وتجربة المستخدم هو الاستثمار في تصميم مخصص للهاتف المحمول قادر على نقل ألوان علامتك التجارية وخطوطها وصورها وأنماطها إلى مشاهدي الأجهزة المحمولة ومحركات البحث.

نصيحة رقم 4: قم بقتل أي ملفات فلاش أو جافا سكريبت

على الرغم من التحذير بشأن ملفات الفلاش الموجودة على الأجهزة المحمولة المستخدمة للتطبيق Apple للمستخدمين فقط، حتى أن Android أعلن مؤخرًا أنه سيتوقف عن دعم تثبيتات Adobe Flash لمستخدمي الأجهزة الجدد اعتبارًا من 15 أغسطس 2012.

الدرس هنا واضح. إذا قمت بتثبيت ملفات Flash أو Javascript على إصدار موقع الويب الخاص بالهواتف المحمولة، فمن المحتمل ألا يتمكن المستخدمون من الوصول إليها. حل؟ لا تقم بتثبيتها في المقام الأول!

نصيحة رقم 5: إزالة النوافذ المنبثقة Windows

وبالمثل، تخلص من أي نافذة منبثقة windows والتي ربما تم نقلها إلى إصدار موقع الويب للجوال الخاص بك من موقع سطح المكتب الخاص بك. في الواقع، أي شخص اضطر إلى إغلاق نافذة تصفح الهاتف المحمول لأنه غير قادر على النقر بدقة على زر “إغلاق” الصغير جدًا في زاوية إعلان منبثق محبط، يفهم سبب أهمية هذا الأمر.

ولكن بالنسبة للمبتدئين، سأبقي الأمر بسيطًا… تمثل النوافذ المنبثقة مشكلة كبيرة على الأجهزة المحمولة، وحتى إذا تمكنت بطريقة ما من تحسين معدلات التحويل على الأجهزة المحمولة، فأنا أضمن أنها تلحق ضررًا أكبر بكثير بجهازك صورة العلامة التجارية. هل الجميع معروفا والتخلص منهم!

نصيحة رقم 6: قم بتضمين رابط للعودة إلى موقع الويب الخاص بك بالكامل

وأخيرًا، بغض النظر عن كيفية إنشاء أو هيكلة إصدار موقع الويب الخاص بالهواتف المحمولة، تأكد من أنه يتضمن رابطًا يؤدي إلى موقعك الإلكتروني الكامل. على الرغم من أن 95 بالمائة من مشاهدي الأجهزة المحمولة سيصلون إلى موقعك للحصول على معلومات محددة فقط، إلا أنه قد ينتهي بك الأمر مع عدد قليل ممن يرغبون في التفاعل مع الميزات التي تركتها خارج واجهة هاتفك المحمول. لا تحبط هؤلاء المستخدمين بإبقائهم عالقين في حلقة إعادة توجيه موقع الويب للجوال. بدلاً من ذلك، أوضح كيفية العودة إلى موقعك الرئيسي إذا رغب المشاهدون في ذلك.

نصائح لتحسين محركات البحث

نصيحة رقم 1: استخدم تصميم الويب سريع الاستجابة لتقديم نفس HTML باستخدام CSS منفصل

التوصية التالية حول أفضل طريقة للتعامل مع تصميم موقع الويب للجوال تأتي مباشرة من Google فم:

توصي Google مشرفي المواقع باتباع أفضل ممارسات الصناعة المتمثلة في استخدام تصميم الويب سريع الاستجابة، أي تقديم نفس HTML لجميع الأجهزة واستخدام استعلامات وسائط CSS فقط لتحديد العرض على كل جهاز.

إذا لم تتمكن من استخدام تصميم موقع ويب سريع الاستجابة لسبب ما، فستظل Google تدعم تقديم محتوى HTML مختلف، إما على نفس عنوان URL أو عناوين URL منفصلة “للجوال مقابل سطح المكتب” (على الرغم من أنك قد تحتاج إلى اتخاذ خطوات إضافية للتأكد من أن Googlebot يمكنه قم بفهرسة هذه الحالات بشكل مناسب).

نصيحة رقم 2: استخدم عنوان URL للجوال مع إعادة التوجيه التلقائي

في الماضي، كان هناك الكثير من الجدل في عالم تحسين محركات البحث (SEO) حول ما إذا كانت عناوين URL الخاصة بالجوال ستقسم حقوق ملكية رابط الموقع أو المشاركات الاجتماعية أم لا. ومع ذلك، قامت Google بإنهاء سوء الفهم هذا من خلال التأكيد صراحةً على دعمها لعناوين URL للجوال (على سبيل المثال، m.yourdomain.com).

للحصول على تفاصيل كاملة حول كيفية إنشاء إعادة توجيه المستخدم بين عناوين URL للجوال وسطح المكتب، قم بإلقاء نظرة على “عمليات إعادة التوجيه واكتشاف وكيل المستخدم“مقال مقدم من جوجل. ستجد هناك تعليمات حول كيفية إعداد عمليات إعادة التوجيه التلقائية باستخدام كل من بروتوكولات إعادة التوجيه HTTP وJavaScript، بالإضافة إلى مقتطفات التعليمات البرمجية اللازمة لتنفيذ هذه التغييرات على موقع الويب الخاص بك.

النصيحة رقم 3: تعامل مع العلامات الأساسية المتعلقة بالهاتف المحمول بعناية

أحد المفاهيم الخاطئة النهائية لتحسين محركات البحث للجوال والتي يجب توضيحها هي فكرة أنه يجب استبعاد العلامات الأساسية من جميع عناوين URL المكررة للجوال (مع الاستثناء الشائع وهو الصفحة الرئيسية للموقع).

ومع ذلك، ونتيجة لتوضيحات Google حول هذا الموضوع، يبدو الآن أنه يجب استخدام العلامة الأساسية في جميع صفحات الجوال – حتى لو كان المحتوى الموجود في هذه الصفحات المكافئة مختلفًا قليلاً. لن يؤدي القيام بذلك إلى منع صفحاتك من التصنيف حسب الكلمات الرئيسية الفريدة على الأنظمة الأساسية المناسبة، على الرغم من وجود العلامة الأساسية.

الدرس المهم الذي يجب أن يتعلمه مشرفو المواقع من أحدث إعلانات Google هو أن عالم تحسين محركات البحث للجوال يتغير دائمًا. على الرغم من أنه سيكون من المهم دائمًا فهم احتياجات مستخدمي الهاتف المحمول لديك وتحديث تصميم واجهة الهاتف المحمول الخاص بك لتلبية هذه الأولويات على أفضل وجه، ضع في اعتبارك أن الطريقة المناسبة للتعامل مع إعداد موقع الويب للجوال قد تتغير من وقت لآخر من منظور تحسين محركات البحث (SEO).

ونتيجة لذلك، من الضروري ألا يصبح تصميم موقع الويب الخاص بك على الأجهزة المحمولة من نوع “ضبطه ونسيانه”. احرص على تحديث تصميمك باستمرار وتنفيذ أي توصيات جديدة تأتي من Google أو مواقع الويب الخاصة بالصناعة، وستشاهد باستمرار أفضل النتائج عندما يتعلق الأمر بأداء الهاتف المحمول.

حقوق الصورة: شترستوك / رينهولد فويجر