Rewrite this title: كيفية تحسين EAT لموقع الويب الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تحسين EAT لموقع الويب الخاص بك

ليلي راي، مدير تحسين محركات البحث في Path Interactive، هو من بين الشخصيات الرئيسية في الصناعة الذين يتحدثون غالبًا عن مفهوم Google لـ EAT: الخبرة والمصداقية والجدارة بالثقة.

إذا كنت تعمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO) على مدار العامين الماضيين، فمن المحتمل أنك شهدت تحديثات خوارزمية Google الأساسية واسعة النطاق التي تم طرحها.

الإجماع هو أن EAT يبدو أنه العامل الأساسي المشترك وراء الكثير من هذه التحديثات.

في عرضها التقديمي الأخير لـ SEJ eSummit، ناقشت راي الدور الذي تلعبه (ولا تلعبه) EAT في خوارزميات Google.

كما قدمت أيضًا مواقع الويب عالية الأداء التي تُظهر تناول الطعام بشكل جيد وحددت التكتيكات والاستراتيجيات التي من المحتمل أن تخلق مشكلات ثقة في موقع الويب الخاص بك.

ما هو بالضبط أكل؟

وفقًا لـ Google، يتم تعريف EAT على النحو التالي:

“الخبرة والمصداقية والجدارة بالثقة لمنشئ المحتوى الرئيسي، والمحتوى الرئيسي نفسه، وكذلك الموقع الإلكتروني.”

أكل هو لا عامل الترتيب.

إنه ليس شيئًا مثل الكلمات الرئيسية في علامة العنوان الخاصة بك، أو استخدام HTTPS، أو مراعاة سرعة صفحتك.

ومع ذلك، يعد EAT اتجاهًا متناميًا في تحسين محركات البحث وهو بالتأكيد شيء يستحق الاهتمام به.

لماذا يهم أكل؟

في إرشادات جودة بحث Google، تم ذكر EAT بالفعل 135 مرة.

نشرت جوجل ورقة بيضاء في العام الماضي تسمى كيف تحارب جوجل المعلومات المضللة؟ والذي تحدث كثيرًا عن EAT والدور الذي تلعبه في خوارزميات Google.

كلما حدث تحديث أساسي، تشارك Google مقالًا يسمى ما يجب أن يعرفه مشرفو المواقع حول تحديثات Google الأساسية الذي يحتوي على قسم مخصص لـ EAT ولماذا يجب عليك مراعاته إذا كان موقعك قد تأثر بتحديث الخوارزمية الأساسية.

من أين أتى الأكل؟

نشأ مفهوم EAT في إصدار 2014 من إرشادات جودة بحث Google، وهي وثيقة مكونة من 160 صفحة تحدد بوضوح ما تعتبره Google محتوى عالي الجودة أو منخفض الجودة.

تُستخدم الإرشادات لتثقيف مقيمي جودة البحث، وهم الأشخاص الذين كلفهم Google بإجراء تقييمات لنتائج البحث التي يختبرونها.

يقوم المقيِّمون بعد ذلك بإرسال إجاباتهم، وتستخدم Google تلك التعليقات لقياس الأداء وإبلاغ الخوارزميات المستقبلية.

تصبح الخوارزميات بعد ذلك قادرة على تحديد الإشارات المرتبطة بـ EAT. (على سبيل المثال، نظام ترتيب الصفحات والروابط.)

الآن، عندما تسأل Google عن EAT، ستلاحظ بعض اللغة المشتركة.

يبدو الأمر كما لو أننا نبحث عن إشارات تتوافق مع الخبرة والمصداقية والجدارة بالثقة. يجب أن نعطي ذلك اختصارًا مثل EAT وربما نقترح على الأشخاص أن يهدفوا إلى ذلك. أوه انتظر ، لقد فعلنا: https://t.co/1fs2oIS54L pic.twitter.com/xNL424dDdq

– داني سوليفان (@ dannysullivan) 11 أكتوبر 2019

يقول منسق بحث Google داني سوليفان: “يبدو الأمر كما لو أننا نبحث عن إشارات تتوافق مع EAT…”

يستخدمون نفس اللغة في كيف تحارب جوجل المعلومات المضللة؟:

على الرغم من أن Google لم تؤكد بالضبط ماهية هذه الإشارات (باستثناء نظام ترتيب الصفحات والروابط)، إلا أن ذلك لا يعني أن الإشارات الموجودة على الصفحة ليست جزءًا من تقييمات EAT الخاصة بشركة Google.

إن الأمر فقط هو أن Google لم تؤكد بشكل صريح ما هي الإشارات التي تعد جزءًا من EAT.

كيف يقيس جوجل الأكل؟

عندما طرحت راي هذا السؤال على موظفي Google منذ فترة، لم تحصل على إجابة مباشرة.

قالت:

“يبدو الأمر كما لو أن Google لا تريد التحدث كثيرًا عن تفاصيل EAT.

الآن، لماذا يكون هذا هو الحال؟ إنه تقريبًا مثل حب مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) لإرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى الأشياء!

كونوا واقعيين يا قوم. دعونا نمتلك ذلك.”

هذا، أو ربما لأن EAT جزء من مبادرة أكبر من Google؟

ما الذي تخطط له جوجل؟

وتواجه محركات البحث وشركات التواصل الاجتماعي تدقيقًا حكوميًا بسبب كثر المعلومات المضللة في منصاتها.

تحاول هذه الشركات معرفة كيف يمكنها تقليل المعلومات السيئة وعرض محتوى عالي الجودة بدلاً من ذلك.

وجد استطلاع أجراه إيلي شوارتز أن 77٪ من الأمريكيين اعترفوا بالاتصال بالإنترنت لتشخيص الأعراض الطبية.

النتائج ليست جديرة بالثقة دائمًا، وجوجل يعرف ذلك.

وفي عام 2016، أنشأوا بطاقات الأعراض، وهي ميزة بحث تتيح للمستخدمين الحصول على الكثير من المعلومات مباشرة في نتائج البحث.

تحصل Google على المعلومات من خلال التعاون مع فريق من الأطباء تشكل جزءًا من الرسم البياني المعرفي الخاص بهم، في محاولة لتقديم المعلومات الطبية الأكثر موثوقية مباشرة على نتائج البحث.

لاحظ راي كيف يبدو أن Google تقوم بأشياء كبيرة فيما يتعلق بالمعلومات الصحية مع الأخذ في الاعتبار مجلة The Atlantics قصة على مشروع Google Nightingale واستحواذ الشركة على Fitbit في نفس الوقت تقريبًا.

يتكهن راي:

“[M]ربما هناك شيء كهذا في أفقنا؛ بوابة Google الصحية التي يمكنك من خلالها كتابة أعراضك أو مشكلاتك الطبية مباشرة في Google والحصول على هذه المعلومات في نتائج البحث نفسها دون الحاجة إلى النقر فوق أي موقع ويب آخر، بنفس الطريقة التي نستخدمها حاليًا لأشياء مثل الرحلات الجوية أو وظائف.”

شيء آخر جدير بالملاحظة هو كيف يبدو أن تحديثات الخوارزمية تؤثر بشكل غير متناسب على المواقع الصحية والطبية.

تم تسمية تحديث 1 أغسطس 2018 بشكل غير رسمي باسم “Medic” لهذا السبب بالتحديد. لقد أثر بشكل كبير على المواقع في الفئتين الصحية والطبية.

هناك نمط مماثل مع التحديثات الأساسية اللاحقة أيضًا.

لقد شعرت جميع مواقع الويب الموجودة في فئات الطب الطبيعي والعافية وإعادة التأهيل والوقاية من الأمراض بتأثير هذه التحديثات الأساسية.

يقودنا هذا إلى اختصار آخر من Google يسمى YMYL – والذي يرمز إلى “أموالك أو حياتك”.

هذه هي مواقع الويب والمحتوى الذي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على سعادة مستخدميها أو سلامتهم أو أمنهم المالي أو رفاهيتهم بشكل عام.

إذا نظرنا إلى موقف جوجل بشأن سبب تعاملهم مع المعلومات المضللة في منتجاتهم وخدماتهم، فمن المنطقي:

يعتقد راي أن EAT هو معيار Google لتحليل مدى مصداقية المحتوى والأشخاص الذين ينشرونه كوسيلة للحد من انتشار المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت.

في نهاية المطاف، جوجل فقط هي التي تعرف بالضبط الإشارات التي تؤثر في تقييمات EAT، مما يترك محترفي تحسين محركات البحث (SEO) يعتمدون على المضاربة والبيانات وبراءات الاختراع.

في فبراير 2020، نشر بيل سلاوسكي مقالًا شرط الذي يبحث في براءة اختراع تم إصدارها في نفس الوقت تقريبًا الذي يطلق عليه “تحديث Medic”. جوجل تستخدم ناقلات تمثيل مواقع الويب لتصنيف المواقع ذات الخبرة والسلطة.

يستخدم طلب براءة الاختراع الشبكات العصبية لفهم الأنماط والميزات الموجودة خلف مواقع الويب لتصنيف تلك المواقع.

التصنيفات تشمل:

مستوى خبير للمواقع في المجال الصحي.

مستوى المتدرب من المواقع.

مستوى الشخص العادي للمواقع.

تخبرنا براءة الاختراع هذه أنها تقوم بترتيب الصفحات على أساس السلطة أيضًا.

المهم أن تفكر فيه هو أنه إذا تم تصنيف موقع الويب الخاص بك على أنه YMYL، فسيتم الحفاظ على مستوى EAT الخاص بك على مستوى أعلى.

تحليل EAT لتحسين محركات البحث

يحتاج محترفو تحسين محركات البحث (SEO) إلى التفكير بشكل محدد في الإشارات التي تتوافق مع EAT والنظر في صفات مواقع الويب التي فازت بتحديثات الخوارزمية الأساسية هذه.

يقوم راي بتحليل مواقع الويب الخاصة بـ EAT باستخدام المنهجية التالية:

ماذا تفعل المواقع الفائزة؟

الكشف عن مؤلفيهم والاستفادة من المراجعين الخبراء كلما أمكن ذلك

يعد Healthline مثالاً على موقع يقوم بذلك بشكل هائل.

هل أضفت أسماء المؤلفين إلى جميع مقالاتك ولكنك لم ترى أي تأثير؟

من المهم أن تتذكر أن السيرة الذاتية للمؤلف – والمراجعين الخبراء – هي كذلك لا عوامل التصنيف في حد ذاتها.

من الناحية المثالية، عند استخدام هذه العملية المتمثلة في مطالبة الخبراء بمراجعة المحتوى، يجب عليهم التأكد من أن المحتوى الخاص بك عالي الجودة وقائم على الأدلة كجزء من تلك العملية.

إثبات المطالبات

يعد إثبات ادعاءاتك أمرًا مهمًا، خاصة بالنسبة لمواقع YMYL الإلكترونية.

هل تعتقد أن Google ليس لديه طريقة لمعرفة هوية جميع مؤلفيك؟

وهذا صحيح إلى حد ما. لا تستطيع Google مراقبة كل ناشر على الويب.

لكن هذا لا يعني أنهم لا يحاولون.

انتبه إلى ما يحدث مع الرسم البياني المعرفي.

إذا بحثت عن مجموعة معينة من الاستعلامات، مثل “اللوز”، فسوف ترى أن هناك خبراء مدرجين في أسفل لوحة المعلومات الذين يقدمون بالفعل مقاطع فيديو قصيرة.

هذا برنامج يسمى Google Cameos حيث يسأل Google هؤلاء الخبراء عما إذا كانوا على استعداد للإجابة على بضعة أسئلة حول موضوع معين.

إذا بحثت عن أسماء كل خبير، فسترى أن لديهم الرسم البياني المعرفي الشخصي الخاص بهم والذي يوضح أنهم خبراء حقيقيون يمكن الوثوق بهم لتقديم معلومات حول هذه المواضيع.

يمكن أن تلعب البيانات المنظمة دورًا في تأكيد EAT الخاص بك.

يمكنك أيضًا استخدام Schema.org كدليل لإعلامك بالمحتوى الذي تتضمنه

لتحسين الخبرة والموثوقية للمحتوى الخاص بك، يمكنك استخدام مخطط الشخص أو المؤسسة أو الأعمال المحلية.

استخدم الزاحف الذي تختاره لتدقيق روابطك الخارجية

اسال نفسك:

هل هم موثوقون؟

هل تثق بهم؟

هل تريد أن ترتبط بهم؟

تعد هذه ممارسة رائعة يجب اتباعها عند قيامك بمراجعة EAT الخاص بك.

إزالة التعليقات المهملة

أكدت Google أن التعليقات على الصفحة تؤثر في الجودة الإجمالية للصفحة.

إذا قمت بنشر تعليقات منخفضة الجودة/غير مرغوب فيها كجزء من موقع الويب الخاص بك، فهذا ما سيستخدمه الأشخاص (ومحركات البحث) عند التحقق من موقعك. ما تقدمه هو ما سوف يُنظر إليك عليه، بغض النظر عن مصدر الأجزاء – تمامًا مثل أي عمل تجاري.

— 🍌 جون 🍌 (@JohnMu) 27 فبراير 2020

إذا كان لديك موقع ويب YMYL، فأنت لا تريد أن تؤثر التعليقات منخفضة الجودة على جودة الصفحة وقد ترغب في التفكير في إزالة هذه التعليقات بالكامل.

وعلى العكس من ذلك، إذا كانت التعليقات جيدة، فربما تريد الاحتفاظ بها هناك والرد على هؤلاء المستخدمين.

إجراء أبحاث السمعة

قم بإزالة المجال الخاص بك كأحد نتائج البحث وانظر إلى أشياء مثل المراجعات والاحتيال والاحتيال.

من خلال هذا، سترى ما هو أثر سمعة علامتك التجارية عبر الإنترنت وما إذا كانت هناك أية مشكلات تحتاج إلى معالجتها.

ما الخطأ في خسارة المواقع؟

على الجانب الآخر، تلجأ مواقع الويب ذات EAT الضعيفة إلى الخداع والاختصارات.

إذا كنت ترغب في تحسين طعامك، عليك أن تتوقف عن:

المحتوى الذي تم إنشاؤه تلقائيًا.

الإعلانات الساحقة أو عبارات الحث على اتخاذ إجراء.

الدعوات التي تحث على اتخاذ إجراء، والتي تنطلق بالذنب.

محتوى YMYL ذو مبيعات عالية بشكل علني.

عدم وجود دعم العملاء.

عدم معالجة المراجعات السيئة أو الأسئلة والأجوبة.

تشتيت الإعلانات التي يصعب إغلاقها.

محتوى SEO لا معنى له.

صفحات مقصودة محلية منخفضة الجودة.

أسرار حول علامتك التجارية أو المؤلفين.

حملات الروابط المدفوعة.

الوجبات الجاهزة

من المهم أن تتذكر أن مبادرات EAT لا يمكن ربطها جميعًا بشكل مباشر بعوامل تصنيف تحسين محركات البحث المؤكدة، ولا بأس بذلك.

يتطلب تحسين EAT دراسة جادة لما هو الأفضل لمستخدميك، وليس فقط لمحركات البحث.

شاهد هذا العرض

يمكنك الآن مشاهدة العرض التقديمي الكامل لـ Ray من SEJ eSummit في 2 يونيو.

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