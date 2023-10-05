Rewrite this title: كيفية تحصين موقع جديد ضد SEO السلبي

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تحصين موقع جديد ضد SEO السلبي

تحسين محركات البحث السلبية هو شيء من البعبع. سيقول البعض أنه غير موجود. يقول البعض أنها موجودة، لكنها غير فعالة إلى حد كبير. يشعر البعض بالرهبة من قوتها، مدعين أنها قادرة على تدمير حتى المواقع ذات التصنيف الأعلى. لا يزال آخرون يزعمون أن لديهم تجربة شخصية معها، إما كضحية أو كجزء من تاريخ Black Hat SEO. في منتديات القبعة السوداء، يُنظر إليها باحترام، باعتبارها مجرد أداة أخرى في صندوق الأدوات.

الطريقة التي يعمل بها تحسين محركات البحث السلبي هي محاكاة نشاط بناء الروابط غير الطبيعي ضد المواقع الأخرى. من خلال إظهار أنه يتم إنشاء آلاف الروابط غير المرغوب فيها لـ Google في محاولة للتلاعب بتصنيفات موقع الويب الخاص بك، فمن الممكن أن تقوم Google بمعاقبة و/أو إلغاء فهرسة موقعك بالكامل – عندما لا ترتكب أي خطأ.

سواء كان ذلك يمثل تهديدًا أم لا، وسواء كان فعالاً في تدمير موقع حديث أم لا، فمن المفيد اتخاذ خطوات لتحصين موقعك ضده.

لماذا؟

بسيطة: التقنيات المستخدمة لحماية نفسك من تحسين محركات البحث السلبية هي، في معظمها، نفس التقنيات التي تستخدمها لبناء تحسين محركات البحث الإيجابي. فكر في الأمر كخط أرقام، حيث يبدأ الموقع الجديد تمامًا من الصفر. إذا قمت ببناء ما يصل إلى 15، فإن -10 يؤلمك، لكنه لا يتركك في الحفرة بينما قد لا تشعر حتى بضربة -10 من موضع 1000. من خلال إنشاء موقع مرجعي، ستعرف Google ذلك من غير المرجح أنك تتلاعب بالتصنيفات مع الروابط غير المرغوب فيها، الخاص بك من هذه الهجمات.

لذا، لحماية نفسك من تحسين محركات البحث السلبية، اتبع النصائح التالية وضعها موضع التنفيذ. تعمل العديد من هذه النصائح بشكل جيد على موقع جديد أو موقع قائم، على الرغم من أن بعضها عبارة عن خطوات أساسية لإنشاء موقع جديد.

إنشاء أمان الموقع

أخطر وأخطر هجمات تحسين محركات البحث السلبية هي تلك التي يتم إجراؤها من خلال اختراق موقعك.

يعد أي انتهاك لأمنك أمرًا سيئًا، ولكنه يصبح أسوأ عندما لا يقوم المتسلل بأي شيء علني. إنه شيء واحد عندما يقومون بإزالة صفحاتك، وحذف قواعد البيانات الخاصة بك، وتخريب حسابك. والأمر مختلف تمامًا عندما يكون كل ما يفعلونه هو إدراج بعض الروابط المخفية غير المرغوب فيها على صفحاتك، ثم تثبيت أنفسهم كمستخدمين إداريين والمغادرة. إذا عملت بسرعة وبهدوء، فهذا يعني وجود روابط سيئة أو نص مخفي.

لمنع هذا النوع من الهجمات، تأكد من أن كلمات المرور الخاصة بك قوية وفريدة من نوعها. تأكد من أن مضيفك لديه أمان ويب محدث، وأن أي بنية أساسية قمت بتثبيتها محدثة. وهذا يعني، على وجه الخصوص، الحفاظ على تحديث WordPress وأي منصة تجارية تستخدمها. استخدم المكونات الإضافية للأمان أيضًا، كلما أمكن ذلك. الأمن الإضافي لن يضر.

إذا كانت مدونتك ستحتوي على مؤلفين متعددين، أو إذا كان لديك أشخاص آخرين يعملون على موقعك ولكنهم لا يحتاجون إلى وصول المسؤول، فاستخدم حساباتهم. فقط أولئك الذين يحتاجون حقًا إلى الوصول الإداري يجب أن يحصلوا عليه.

إنشاء واستخدام ملفات التعريف الاجتماعية

لمحاربة تحسين محركات البحث السلبية، تحتاج إلى بناء حركة المرور والروابط والجمهور. إحدى الطرق الأساسية للقيام بذلك هي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. يعد التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي موضوعًا معقدًا للغاية بحيث لا يمكن تغطيته في قسم فرعي من مقالة واحدة، ولكن يكفي أن نقول إن إنشاء ملفات التعريف الخاصة بك وإبقائها نشطة يعد بداية جيدة.

بالنسبة لموقع جديد تمامًا، ربما لا تحتاج إلى أكثر من الأساسيات فقط Facebook-جوجل+-Twitter التحرير والسرد.

الهدف هو ترسيخ وجودك وسمعة مستقلة عن موقعك الخاص. لن يتسبب أي هجوم سلبي لتحسين محركات البحث، مهما كانت قوته Twitter للهبوط من التصنيف.

تساعدك أيضًا المجموعة النشطة من الملفات الشخصية الاجتماعية على البقاء على اتصال مع المستخدمين، إذا تعرض موقعك للهجوم أو تم إسقاطه أو إغلاق الصفحة الأولى.

تنفيذ التأليف

ورغم أن جوجل استبعدت الحافز الأساسي الذي كان لدى العديد من مشرفي المواقع لإنشاء حقوق التأليف ـ أي صور الملفات الشخصية في نتائج البحث ـ فإنها لم تخفض كل القيمة من الخدمة. تم تصميم حقوق التأليف لتمنحك كمؤلف سمعة منفصلة عن سمعة موقعك.

من الناحية المثالية، مع التأليف، سوف تكون قادرًا على ترسيخ سمعتك كمدون ومشرف موقع شرعي. إذا كان موقعك ضحية لتحسين محركات البحث السلبي، فيمكنك الحفاظ على حقوق التأليف كدليل على الشرعية. بمعنى ما، أنت تخبر Google أن هذا ليس خطأك، وأنك تحاول حل المشكلة. قد لا يفعل الكثير، ولكن كل جزء منه يساعد.

إنشاء المحتوى في الحجم

كل جزء من المحتوى مهم لموقعك. المحتوى يسحب الروابط. المحتوى يجذب المستخدمين. يوفر المحتوى قيمة تجعل المستخدمين يعودون مرة أخرى. يوفر المحتوى أيضًا صفحات مقصودة لروابط تحسين محركات البحث السلبية التي تقصف موقعك في هجوم الروابط العشوائية.

، حتى خارج البوابة مباشرة. المواقع التي تحتوي على صفحات قليلة هي من الأسهل تحقيق نتائج مع مُحسنات محركات البحث السلبية، لعدة أسباب. أولاً، يعني عدد الصفحات الأقل أن انخفاض صفحة واحدة يمثل نسبة أعلى من انخفاض الموقع. ثانيًا، يعني عدد أقل من الصفحات عددًا أقل من الروابط الواردة المشروعة لموازنة الروابط السلبية. وأخيرًا، عادةً ما تكون المواقع “الرفيعة” أقل جودة وأكثر رسائل غير مرغوب فيها، مما قد يعطي Google انطباعًا خاطئًا عندما يبدأ موقعك في تلقي عدد كبير من الروابط غير المرغوب فيها.

إن أمكن، ابدأ مدونتك بخمس مشاركات أسبوعيًا، واحدة كل يوم من أيام الأسبوع. يمنحك هذا عطلات نهاية الأسبوع للتحضير والتعامل مع المهام الأخرى، مع الحفاظ على حجم كبير من المحتوى. وبطبيعة الحال، يجب أن يتوافق كل المحتوى الخاص بك مع معايير الويب. تأكد من أنها ذات جودة عالية وطويلة بما فيه الكفاية وعميقة بما يكفي لتوفير قيمة ورؤية فريدة.

بناء الروابط العضوية

تأتي الروابط العضوية بجميع الأشكال والأحجام، مع مجموعة متنوعة من نصوص الربط، من المواقع ذات الجودة العالية والمنخفضة وفي كل من النماذج المُتبعة والغير مُتابعة. يعد ملف تعريف الارتباط المتنوع والقوي ضروريًا لمكافحة هجوم الروابط العشوائية، والذي يميل إلى التركيز على مجموعة واحدة من الكلمات الرئيسية الأساسية وبعض النطاقات السيئة. سلاحهم هو الحجم. لك الجودة والتنوع.

كن استباقيًا في التنصل من الروابط

أداة التنصل من الروابط من Google يتعلق الأمر بالمورد الفعلي الوحيد الذي توفره Google والذي يتعين عليك مكافحة مُحسنات محركات البحث السلبية.

كن استباقيًا في استخدامه. تأكد من إرفاق Google Analytics والتحقق منه، وراقب الروابط الواردة. إذا بدأت في ملاحظة مئات أو آلاف الروابط الواردة غير المتوقعة من النطاقات السيئة، فدوّن تلك النطاقات.

بدلاً من التنصل من الروابط الفردية، استخدم وظيفة Google للتنصل من النطاقات بأكملها.

بهذه الطريقة، إذا كان لديك 1000 رابط وارد من صفحات فرعية مختلفة في نطاق واحد، فيمكنك التنصل منها جميعًا بإدخال واحد.

يمكن أن يوفر هذا قدرًا لا يصدق من الوقت، ويلتقط أي روابط مستقبلية من هذا النطاق.

تحسين أي صفحات مستهدفة

عندما تصل إلى كتلة حرجة معينة في موقعك من حيث المحتوى، ستلاحظ أن أي هجوم سلبي لتحسين محركات البحث يميل إلى استهداف نقاط الضعف. إنهم يحاولون الإشارة إلى العيوب الموجودة في موقعك وجعل التمييز أكثر صعوبة بين المكان الذي ينتهي فيه هجوم تحسين محركات البحث السلبي والمكان الذي تبدأ فيه العيوب الطبيعية في موقعك. قم بفحص الصفحات التي يستهدفونها واتخذ خطوات لتحسينها.

بناء سمعة على الإنترنت

خذ الوقت الكافي للتواصل مع المدونين الآخرين في مجال عملك، وخاصة أولئك الذين يتمتعون بسمعة طيبة. لا ترغب في التواصل عن طريق الخطأ مع المنافس المشبوه الذي يشتري هجوم تحسين محركات البحث السلبي. أنت أيضًا لا تريد عزل نفسك وتجنب الاتصال الخارجي تمامًا.

من خلال بناء سمعة قوية عبر الإنترنت، فإنك تكتسب ثقة المدونين الآخرين، الذين سيكونون أكثر استعدادًا لمساعدتك في استعادة موقعك. لن يكونوا قادرين على القيام بكل العمل نيابةً عنك بالطبع، لكن يمكنهم تقديم رابط في مكان جيد لمساعدتك في طريقك. وقد يكون لديهم أيضًا نصائح خاصة بهم بشأن التعامل مع الهجوم، وهو ما قد يساعدك.

في النهاية، الطريقة الوحيدة لمنع أي هجوم سلبي على محركات البحث (SEO) هي أن تكون قويًا جدًا بحيث لا يمكن إسقاطه. ولسوء الحظ، فإن الطريقة الوحيدة للوصول إلى هذا المستوى هي قدر كبير من الوقت والاستثمار. هدفك هو اجتياز المراحل المبكرة الضعيفة من نمو موقع الويب بأسرع ما يمكن وبأكبر قدر ممكن من الشرعية.