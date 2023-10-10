Rewrite this title: كيفية تحفيز الموظفين على المساهمة بالمحتوى

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تحفيز الموظفين على المساهمة بالمحتوى

في بعض الأحيان، قد يكون الأمر بمثابة سحب الأسنان لمحاولة إقناع الآخرين في مؤسستك بالمساهمة في استراتيجية تطوير المحتوى الخاصة بك. بالطبع العذر لا مفر منه “ليس لدي وقت” أو “ما زلت أعمل على ذلك”، من بين مئات الأسباب الأخرى التي قد تجعل الموظفين غير قادرين على المساعدة. ولكن من المضحك أنه عندما تضيف حافزًا معه، يمكن للجميع بطريقة ما إيجاد الوقت للمساهمة. مثل السحر، تتحرر جداول الأشخاص فجأة أو ينتهي المنشور الذي كانوا يعملون عليه لمدة 2-3 أشهر في اليوم التالي.

دعونا نواجه الأمر، كثير من الناس لا يكونون متحمسين إلا إذا تم تعويضهم عن وقتهم. وهو أمر مفهوم. إذا كان شخص ما سيأخذ وقتًا من يومه أو يعمل على شيء ما في الليل أو في عطلة نهاية الأسبوع، فيجب أن يرى بعض المكافأة أو الربح منه.

قبل أن نتطرق إلى الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تشجيع الموظفين على المساهمة بالمحتوى، يجب أن يقال أنه يجب عليك وضع معايير للاحتفاظ فقط بالمحتوى عالي الجودة الذي يتم إنتاجه. إذا قلت للتو، سنمنح كل موظف 25 دولارًا لكل مشاركة… ستندهش مما سيتم وضعه في قائمة الانتظار للموافقة عليه. اعتمادًا على مدونتك أو نوع المحتوى الذي تتطلع إلى إنشائه، حاول التأكد من تنفيذ أفضل الممارسات.

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حسنًا، فلنتحدث الآن عن الطرق المختلفة التي يمكنك اتباعها لتحفيز موظفيك للمساعدة في المساهمة في استراتيجية تطوير المحتوى لديك.

الحوافز القائمة على الأداء

هذه طريقة ممتعة لإضافة حوافز لمساهمات الموظفين. الهدف من هذا النوع من الحوافز هو أنه كلما كان أداء المحتوى الخاص بك أفضل، كلما كان الحافز أفضل. يمكن أن تكون الحوافز المستندة إلى الأداء عبارة عن عدد التعليقات وعدد إعادة التغريدات وعدد Facebook المشاركات، وعدد الزوار الفريدين، والوقت الذي تقضيه في الموقع، وما إلى ذلك… سيشجع ذلك الموظفين على قضاء وقت إضافي لإنشاء محتوى عالي الجودة، لأن مقياس التعويض يعتمد على الأداء. إن إنشاء جدول رواتب يرتبط بالأداء سيكون وسيلة لتعويض كل موظف.



الحوافز النقدية

ربما يكون برنامج الحوافز الأكثر استخدامًا والأسهل هو الدفع للموظف مقابل كل مشاركة مدونة يكتبها. عادة ما يكون ما بين 25 إلى 50 دولارًا لكل مشاركة هو نطاق جيد للبدء به. بالطبع يمكن أن يكون لديك مستويات رواتب مختلفة اعتمادًا على مدى اكتمال المنشور والجهد المبذول فيه



شكر وتقدير الشركة

بالنسبة للموظفين الذين لا يحفزهم المال، أحيانًا يكون منح الشهرة أو التقدير عبر الشركة بنفس القدر من الفعالية. خاصة بالنسبة للشركات الكبيرة، يعد الموظفون الذين يتطلعون إلى الحصول على التقدير بين زملائهم ومديريهم طرقًا رائعة لحث الموظفين على المساهمة بالمحتوى. قد تكون إحدى الأفكار هي التعرف على الموظف الذي كتب أكبر عدد من مشاركات المدونة لهذا الشهر، عن طريق إرسال بريد إلكتروني على مستوى الشركة لتهنئة الموظف.



حوافز PTO

ما الموظف الذي لا يرغب في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر أكثر؟ إن منح الموظفين أيام إجازة إضافية أو القدرة على المغادرة مبكرًا بيوم واحد، يمكن أن يزودك بمحتوى أكثر مما تعرف ما يجب فعله به. قد تكون الفكرة هي أنه مقابل كل منشور مدونة تكتبه، فإنك تحصل على قدر معين من وقت PTO الإضافي. يمكنك أيضًا الانتظار حتى نهاية الشهر وسيحصل الشخص الذي سيكتب أكبر عدد من المشاركات على يوم PTO في الشهر التالي.



جائزة نهاية العام

في بعض الأحيان، تعمل الحوافز السابقة التي ذكرتها فقط في وقت قصير ولا تلبي خطط الشركة طويلة المدى لإنشاء المحتوى. تتمثل إحدى طرق تحفيز الموظف على المدى الطويل في الحصول على برنامج حوافز طويل الأجل. تتمثل إحدى الأفكار في منح إجازة لشخصين يمكن للفائز استردادها في الوقت المناسب لهم. هناك فكرة أخرى تتمثل في تقديم الهدايا في نهاية العام لكبار المساهمين. يمكنك أيضًا تجربة السحب حيث يمنحك كل منشور تكتبه دخولاً في سحب نهاية العام.

