Rewrite this title: كيفية تحقيق النجاح في تحسين محركات البحث باستخدام أداة إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي الجديدة من Semrush

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تحقيق النجاح في تحسين محركات البحث باستخدام أداة إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي الجديدة من Semrush

ما عليك سوى إدخال تفاصيل حول مجال تخصصك، وسوف يقوم ContentShake بإنشاء أفكار موضوعات متعددة لتختار من بينها.

وإليك كيف يعمل:

أدخل موضوعًا أو كلمة رئيسية من اختيارك، تتعلق بعملك. واستنادًا إلى المعلومات التي تقدمها، ستخرج الأداة بقائمة من أفكار المحتوى ذات الصلة باحتياجات عملك. اختر من بين الأفكار المقدمة، أو اضبطها لإنشاء فكرتك المخصصة.

لقطة شاشة من موقع Semrush.com، أغسطس 2023

ابدأ في استخدام ContentShake بواسطة Semrush وشاهد عدد مواضيع المحتوى المثيرة للاهتمام التي يمكنك استحضارها!

الخطوة 2: كتابة محتوى عالي الجودة بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات التنافسية

أنت تعرف مدى أهمية المحتوى عالي الجودة لنجاح علامتك التجارية عبر الإنترنت – ولكن ربما ليس لديك الوقت الكافي لإنشائه.

وفقا لسيمروش حالة تسويق المحتوى: التقرير العالمي لعام 2023يعد إنشاء الجودة ثاني أهم تكتيك للحصول على تصنيف أعلى في البحث.

لقطة شاشة من موقع Semrush.com، أغسطس 2023

ربما، أنت تدير شركة صغيرة مع عدد محدود من الموظفين والموارد، وفكرة إنتاج محتوى متسق من شأنه أن يرهقك أكثر من اللازم.

لحسن الحظ، يتيح لك الذكاء الاصطناعي تسريع عملية إنشاء المحتوى، لذلك سيكون لديك المزيد من الوقت للتركيز على تنمية أعمالك.

استخدم الذكاء الاصطناعي لبدء كتابة محتوى أفضل وأكثر استهدافًا بشكل أسرع من أي وقت مضى.

على سبيل المثال، مع ContentShake، يمكنك تبسيط سير عملك من خلال الجمع بين خبرتك وتقنية الذكاء الاصطناعي للكتابة بشكل أكثر كفاءة.

استخدم الاقتراحات المستندة إلى بيانات Semrush التنافسية القوية لمعرفة ما هو الأفضل لمنافسيك. يمكنك بعد ذلك دمج هذه الأفكار في المحتوى الخاص بك لزيادة فرصك في التصنيف.

وإليك كيف يعمل:

بمجرد حصولك على أفكار الموضوع، يمكنك الآن البدء في تجميع مقالتك باستخدام ميزة “الإنشاء باستخدام الذكاء الاصطناعي” الخاصة بـ ContentShake. استخدم هذه الوظيفة لمساعدتك إنشاء وتحسين أجزاء من النص. الأداة سوف أيضا إنشاء الخطوط العريضة للمقالة بالنسبة لك، بناءً على الموضوع الذي تدخله. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص المحتوى بناءً على مستوى سهولة القراءة المستهدف وعدد الكلمات وحتى نبرة الصوت. من هنا سوف يقترح العناوين والمقدمات وهياكل المدونات والكلمات الرئيسية المستهدفة والصور والمزيد، والتي يمكنك تجميعها لإنشاء مقالتك.

لن يعرض لك ContentShake النتائج المستندة إلى الذكاء الاصطناعي المفتوح فحسب، بل ستحصل أيضًا على خيارات من تحليل Semrush لأفضل 10 منافسين عضويين مرتبطين بموضوعك.

لقطة شاشة من موقع Semrush.com، أغسطس 2023

بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي، يمكنك أتمتة أصعب خطوات عملية الكتابة وتبسيط استراتيجيتك.

ولجعل العملية برمتها أسرع، يمكنك استخدام ميزة الدردشة “Ask AI”.

لقطة شاشة من موقع Semrush.com، أغسطس 2023

ما عليك سوى إدخال أي طلب محتوى وإنشاء نسختك في لحظة.

لقطة شاشة من موقع Semrush.com، أغسطس 2023

بعد ذلك، يمكنك البدء في تحسين المحتوى الخاص بك لتحقيق النجاح في تحسين محركات البحث.

ابدأ الآن ب ContentShake بواسطة Semrush وانتقل بتسويق المحتوى الخاص بك إلى المستوى التالي.

الخطوة 3: استخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى الخاص بك وتحسينه بسهولة

يعد التحسين جزءًا مهمًا من سير عملك – والآن، بفضل ContentShake، أصبح الأمر أسهل من أي وقت مضى.

إن نشر كمية كبيرة من المحتوى بسرعة وكفاءة هو أمر واحد، ولكن الجودة لا تزال تحكم الكمية عندما يتعلق الأمر بتصنيفات البحث.

لذا، إذا كنت تتطلع إلى تحسين مُحسنات محركات البحث لديك أثناء أتمتة عملية إنشاء المحتوى الخاص بك، فأنت بحاجة إلى التأكد من أن كل ما تنشره يتوافق مع المعايير.

لقد اكتشفنا كيف يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى جديد يحتل مرتبة عالية في SERPs.

ولكن هل تعلم أن ContentShake سيساعدك أيضًا على تحسين مسودتك للمستخدمين ومحركات البحث؟

في بعض الأحيان، يمكن أن تكون لهجة مقالتك غير رسمية للغاية أو رسمية للغاية بالنسبة للجمهور الذي تستهدفه. وفي أحيان أخرى، قد تفتقد ببساطة الكلمات الرئيسية المناسبة لجذب حركة المرور المطلوبة.

أو قد يكون من الصعب جدًا قراءة مقالاتك، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الارتداد وانخفاض التفاعل.

بغض النظر، هناك دائمًا مجال للتحسين، إذا كان هدفك هو إنشاء أفضل تجربة للقارئ وتوليد أكبر عدد من الزيارات العضوية.

لذلك، دعونا نتعمق في كيفية مساعدة ContentShake في تحسين المحتوى الخاص بك للحصول على نتائج أفضل.

ابدأ بإدخال المحتوى الخاص بك في الأداة وسجله باستخدام ميزة “التحسين”. تقوم هذه الوظيفة بتقييم نسختك عبر ثلاثة أبعاد بما في ذلك سهولة القراءة وتحسين محركات البحث ونبرة الصوت.

لقطة شاشة من موقع Semrush.com، أغسطس 2023

2. بعد ذلك، قم بإجراء التعديلات اللازمة على المحتوى الخاص بك، بناءً على اقتراحات Semrush. سوف يقوم ContentShake بتسليط الضوء على أجزاء نسختك التي تحتاج إلى تحسين. بعد ذلك، يمكنك ذلك، على الفور إعادة الصياغة أو التبسيط أو التوسع أو التلخيص النص الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

لقطة شاشة من موقع Semrush.com، أغسطس 2023

3. أخيرًا، انشر المحتوى الخاص بك بثقة، مع العلم أن مقالاتك أصبحت الآن سهلة القراءة وتحافظ على نبرة صوت متسقة! يسمح لك ContentShake بالفعل بذلك انقل مقالاتك إلى Google Docs وانشرها مباشرةً على WordPress بنقرة واحدة.

لقطة شاشة من موقع Semrush.com، أغسطس 2023

أنشئ محتوى أفضل وأكثر استهدافًا بشكل أسرع

ابدأ في تنمية أعمالك من خلال تسويق المحتوى البسيط والقوي.

يستخدم ContentShake قوة الذكاء الاصطناعي لإرشادك من التفكير في المحتوى إلى النشر مباشرة على مدونتك.

استخدم البيانات التنافسية ورؤى السوق لإنشاء مقالاتك وتحسينها لتحقيق تفاعل وتصنيفات عالية.

يمكنك بسهولة تجربة أداة الكتابة الثورية هذه مجانًا، والاستفادة على الفور من أجيال الذكاء الاصطناعي المتقدمة من الجلسة الأولى.

ومع ذلك، إذا كنت تريد استخدام إمكانات الأداة الكاملة بلا حدود، فيجب عليك النظر في خيارات الاشتراك المدفوع في Semrush.

جرب ContentShake الآن، و ابدأ في إتقان استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك اليوم!