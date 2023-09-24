Rewrite this title: كيفية تحقيق 7 أرقام من خلال الموقع الإلكتروني لتسويق مكتب المحاماة الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تحقيق 7 أرقام من خلال الموقع الإلكتروني لتسويق مكتب المحاماة الخاص بك

تقوم العديد من شركات المحاماة ببساطة بتأجير مساحة عندما يتعلق الأمر بالتسويق عبر الإنترنت.

سواء أكان الأمر يتعلق بإعلانات الدفع بالنقرة (PPC) من Google، Facebook الإعلانات، أو وسائل التواصل الاجتماعي، غالبًا ما تحقق هذه القنوات مكاسب مؤقتة فقط. بمجرد سحب الاستثمار، تختفي نتائجك تمامًا.

من ناحية أخرى، يمكن أن يكون موقع الويب الخاص بك أداة بيع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لممارسات مكتب المحاماة الخاص بك. يمكن أن يصبح أعظم أصولك بشكل فعال، حيث يحصل على العملاء المتوقعين والقضايا أثناء نومك.

في هذا الدليل، سنتحدث عن كيفية تحويل موقع الويب الخاص بك إلى أداة التسويق النهائية لممارسات مكتب المحاماة الخاص بك وتحقيق إيرادات من سبعة أرقام لشركتك.

يمكن للموقع الإلكتروني المحسّن جيدًا لشركة محاماة أن يحقق نتائج هائلة

من خلال الموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة الخاص بك، يمكنك استخدام تسويق المحتوى لصالحك لتحقيق نتائج مربحة لعملك. يسمح لك المحتوى وتحسين محركات البحث (SEO) بجذب المستخدمين بشكل عضوي وتحويل حركة المرور بشكل سلبي إلى قضايا جديدة لمكتب المحاماة الخاص بك.

على سبيل المثال، يمكن لصفحة ويب رفيعة المستوى في سوق تنافسي تحصل على 1000 مستخدم شهريًا أن تحقق نتائج هائلة:

تحويل الزوار بنسبة 2-5% = 20-50 عميل محتمل.

تحويل حتى 10-20% من العملاء المتوقعين = 2-10 حالات.

متوسط ​​الإيرادات 8000 دولار لكل حالة = 16000 دولار – 80000 دولار إيرادات شهرية من صفحة واحدة.

على مدار عام، قد يؤدي هذا إلى ارتفاع الإيرادات من ستة إلى سبعة أرقام!

أسس موقع شركة محاماة مدرة للدخل

في جوهره، يجب أن يعمل موقع الويب الخاص بمكتب المحاماة الخاص بك على التحدث عن احتياجات جمهورك المستهدف ونضالاته واهتماماته. يجب أن يركز التركيز على مجال التدريب الخاص بك، ومن تخدمه، وما لديك لتقدمه.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب أن تحدد استراتيجية محتوى موقع الويب المصممة جيدًا ما يلي:

أهداف عملك (الحالات التي تريدها).

ما يفعله المنافسون.

ما الصفحات التي يجب كتابتها والكلمات الرئيسية التي يجب استهدافها.

كيفية استخدام ميزانية المحتوى الخاصة بك.

التقويم التحريري الخاص بك.

الغرض/القصد من كل صفحة.

استراتيجية العلاقات العامة والارتباط الخلفي.

أدناه، سنتعمق أكثر في كيفية تطوير هذه الإستراتيجية وإنشاء محتوى مذهل وتحقيق أهداف الإيرادات المكونة من سبعة أرقام.

1. حدد الحالات التي تريدها

الخطوة الأولى لتطوير استراتيجية تسويق ناجحة عبر موقع الويب هي تحديد أنواع القضايا القانونية التي تريدها.

سيساعدك هذا النشاط على تحديد أنواع الأشخاص الذين تريد الوصول إليهم، ونوع المحتوى الذي يجب عليك إنشاؤه، وأنواع الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث التي تحتاج إلى استهدافها.

وبهذه الطريقة، ينتهي بك الأمر إلى التسويق لمجموعة فرعية أكثر تحديدًا من العملاء المحتملين، بدلاً من مجموعة واسعة من المستخدمين.

لست متأكدا من أين تضع تركيزك؟ فيما يلي بعض الأسئلة التي قد تساعد:

أي من الحالات الخاصة بك هي الأكثر ربحية؟

ما هي أنواع الحالات التي لا تحصل على ما يكفي منها؟

في أي الأسواق أنت الأقوى؟

ما هي الأسواق التي تريد تحسينها؟

هل هناك أي مجالات ممارسة تريد استكشافها؟

في نهاية هذا النشاط، قد تقرر أنك تريد جذب المزيد من قضايا قانون الأسرة، أو قضايا قانون الرهن، أو قضايا القيادة تحت تأثير الكحول – أيًا كان الأمر، فإن التركيز المفرط على أنواع القضايا التي ترغب في جذبها لن يؤدي إلا إلى تحسين موقع الويب الخاص بك التسويق أقوى.

2. حدد أهم المنافسين لك

إحدى أفضل الطرق “لاختراق” إستراتيجية التسويق لموقعك على الويب هي معرفة ما يناسب منافسيك.

نعني بكلمة “المنافسين” مكاتب المحاماة التي تعمل على جذب أنواع القضايا التي تحاول جذبها، على نفس المستوى الذي تعمل فيه شركة المحاماة الخاصة بك حاليًا.

أقول هذا لأنني أرى العديد من مكاتب المحاماة تحاول التغلب على الأسماك “الكبيرة” والتفوق عليها، وقد يبدو هذا وكأنه معركة خاسرة. أنت تريد أن تضع نصب عينيك أقرب منافسيك، وأن ترتفع فوقهم، ومن ثم تصبح أكثر قدرة على المنافسة مع استراتيجيتك.

فيما يلي بعض الطرق للتعرف على أقرب منافسيك:

قم بإجراء بحث Google عن مجال ممارستك القانونية + منطقة خدمتك (على سبيل المثال، “قانون الأسرة كيركلاند”، “محامي وثيقة الهوية الوحيدة LA”، “محامي الوصية في دنفر” وما إلى ذلك). يحيط علما بالمجالات ذات التصنيف الأعلى (أي مواقع الويب).

(على سبيل المثال، “قانون الأسرة كيركلاند”، “محامي وثيقة الهوية الوحيدة LA”، “محامي الوصية في دنفر” وما إلى ذلك). يحيط علما بالمجالات ذات التصنيف الأعلى (أي مواقع الويب). استخدم أدوات تحسين محركات البحث (SEO) مثل سمروش أو أهريفس للبحث في اسم النطاق الخاص بك . غالبًا ما تظهر هذه الأدوات منافسين مقربين لنطاقك.

. غالبًا ما تظهر هذه الأدوات منافسين مقربين لنطاقك. باستخدام نفس الأدوات المذكورة أعلاه، قم بإجراء بحث عضوي على نطاقك لمعرفة الكلمات الرئيسية التي تقوم بتصنيفها بالفعل . ابحث عن هذه الكلمات الرئيسية في Google وشاهد المجالات الأخرى التي ستظهر.

. ابحث عن هذه الكلمات الرئيسية في Google وشاهد المجالات الأخرى التي ستظهر. استخدم هذه الأدوات لتحديد سلطة المجال (DA) للمجال الخاص بك. قارن هذا بالنطاقات الأخرى ذات التصنيف الأعلى لمعرفة النطاقات التي لها درجة سلطة مشابهة لدرجتك.

تأكد من إلقاء نظرة على منافسيك التجاريين المعروفين أيضًا.

قد تكون أو لا تكون ذات ترتيب جيد في بحث Google، ولكن لا يزال من المفيد إلقاء نظرة خاطفة لمعرفة ما إذا كانت تستهدف أي كلمات رئيسية ذات أولوية عالية يجب أن يستهدفها موقع الويب الخاص بك.

3. قم بإجراء تدقيق لمحتوى موقع الويب الخاص بك

خطوتك التالية هي إجراء تدقيق لموقع الويب الحالي الخاص بك. سيسمح لك هذا بتقييم المحتوى الذي يحقق أداءً جيدًا والمحتوى الذي يتطلب التحسين.

أولاً، ابدأ بصفحات الخدمة الرئيسية الخاصة بك.

استخدم أدوات تحسين محركات البحث (SEO) مثل Semrush أو Ahrefs مرة أخرى لمراجعة الترتيب (الموضع) والأداء والكلمات الرئيسية لكل صفحة. حدد أي صفحات ذات تصنيف منخفض، أو لا توجد على الإطلاق.

ثم ابحث عن صفحات “الفاكهة الدانية”. هذه هي الصفحات التي يتم ترتيبها حول الموضع 5-10. فهي تتطلب جهدًا أقل لتحسينها للوصول إلى تلك المواضع ذات التصنيف الأعلى – مقارنةً بالصفحات التي تم تصنيفها في الموضع 59، على سبيل المثال.

بعد ذلك، استخدم نفس الأدوات لإجراء “تحليل الفجوة” (تحتوي معظم أدوات تحسين محركات البحث على هذه الميزة).

يقوم هذا بمقارنة أداء موقع الويب الخاص بك بأداء أقرب منافسيك. سيُظهر لك قائمة بالكلمات الرئيسية التي يصنفها منافسوك والتي لا يتم تصنيف موقع الويب الخاص بك عليها على الإطلاق.

أخيرًا، قم بإنشاء جرد للصفحات الموجودة لديك بالفعل، والتي تحتاج إلى مراجعة، والتي تحتاج إلى إنشائها. سيساعدك القيام بذلك على البقاء منظمًا ومواصلة المهمة عند تطوير استراتيجية المحتوى الخاصة بك.

4. خطط لصوامع المحتوى الخاصة بك

بهذه الخطوة، سيكون لديك فكرة جيدة عن الصفحات الموجودة لديك بالفعل، والصفحات “المفقودة” من استراتيجيتك (استنادًا إلى قائمة الكلمات الرئيسية التي لم تستهدفها بعد).

من هنا، سوف تقوم بتخطيط ما يسمى “صوامع المحتوى”.

هنا هي العملية الأساسية:

قم بمراجعة صفحة الخدمة الحالية (إذا كانت لديك صفحة) وقم بتحسينها بأفضل ما يمكنك. ومن الناحية المثالية، تكون هذه الصفحة ذات أداء جيد بالفعل، وبخلاف ذلك تكون صفحة “الفاكهة سهلة المنال”.

ومن الناحية المثالية، تكون هذه الصفحة ذات أداء جيد بالفعل، وبخلاف ذلك تكون صفحة “الفاكهة سهلة المنال”. إذا لم يكن لديك أي صفحات خدمة موجودة، فقم بإنشاء واحدة بناءً على إحدى كلماتك الرئيسية ذات الأولوية العالية. مرة أخرى، يجب أن تكون هذه كلمة رئيسية تهدف إلى جذب نوع الحالات المفضل لديك.

مرة أخرى، يجب أن تكون هذه كلمة رئيسية تهدف إلى جذب نوع الحالات المفضل لديك. بعد ذلك، قم ببناء “صومعة” للمحتوى حول صفحتك الرئيسية. بمعنى آخر، قم بإنشاء صفحات جديدة مرتبطة موضوعيًا بصفحة الخدمة الرئيسية الخاصة بك، ولكنها تستهدف كلمات رئيسية مختلفة قليلًا (من الناحية المثالية، الكلمات الرئيسية “طويلة الذيل”، الأقل منافسة).

بمعنى آخر، قم بإنشاء صفحات جديدة مرتبطة موضوعيًا بصفحة الخدمة الرئيسية الخاصة بك، ولكنها تستهدف كلمات رئيسية مختلفة قليلًا (من الناحية المثالية، الكلمات الرئيسية “طويلة الذيل”، الأقل منافسة). أضف روابط داخلية بين هذه الصفحات وصفحة الخدمة الأساسية الخاصة بك.

مع مرور الوقت، قم ببناء روابط خلفية لهذه الصفحات (من خلال النشر الضيف، والعلاقات العامة، وتسويق المحتوى، وما إلى ذلك)

فيما يلي مثال على نهج صومعة المحتوى فيما يتعلق بـ “الإصابة الشخصية”:

الصورة من المؤلف، نوفمبر 2022

5. تحديد المواضيع الداعمة

كجزء من استراتيجية محتوى موقع الويب الخاص بك، ستحتاج بعد ذلك إلى إنشاء أجزاء محتوى داعمة أخرى. يجب أن يكون هذا محتوى يوفر قيمة لعملائك المحتملين.

يمكن للأسئلة الشائعة والمدونات وصفحات الخدمة الأخرى أن تدعم صفحاتك الرئيسية.

على سبيل المثال، إذا كنت محاميًا في وثيقة الهوية الوحيدة، فقد ترغب في نشر صفحة الأسئلة الشائعة التي تتناول الأسئلة الرئيسية التي يطرحها العملاء حول قانون وثيقة الهوية الوحيدة، أو منشور مدونة بعنوان “ماذا تفعل عندما تحصل على وثيقة الهوية الوحيدة”.

هناك بعض الأدوات التي يمكنك استخدامها للبحث في الموضوعات الداعمة:

Semrush – استخدم هذه الأداة لتحديد الكلمات الرئيسية غير المستغلة وموضوعات المحتوى والمزيد.

سئل أيضا – حدد الأسئلة الأخرى التي بحث عنها الأشخاص ذات الصلة بموضوعك الأساسي.

الإجابة على الجمهور – استخدم أداة الاستماع للبحث هذه لتحديد الموضوعات والأسئلة المتعلقة بمجال ممارستك.

فيما يلي مثال لكيفية تجميع صومعة المحتوى الكامل معًا لـ “محامي حوادث السيارات في لوس أنجلوس:”

الصورة من المؤلف، نوفمبر 2022

6. قم ببناء تقويم تحريري

بمجرد الانتهاء من كتابة جميع أفكار المحتوى الخاصة بك على الورق، فقد حان الوقت لتطوير التقويم التحريري الخاص بك.

هذه في الأساس خطة للمحتوى الذي تحتاج إلى إنشائه عندما تريد نشره، والكلمات الرئيسية التي تخطط لاستهدافها.

يمكن أن يكون هذا بسيطًا مثل ورقة Google أو أداة رائعة لإدارة المشروع (مثل Monday.com أو أسانا).

وفيما يلي بعض النصائح للحصول على انك بدأته:

قم دائمًا بإعطاء الأولوية للصفحات الرئيسية. يجب أن تكون هذه هي أجزاء المحتوى الأولى التي تقوم بإنشائها على موقع الويب الخاص بك.

يجب أن تكون هذه هي أجزاء المحتوى الأولى التي تقوم بإنشائها على موقع الويب الخاص بك. قم بإنشاء أو مراجعة صفحاتك الرئيسية ومراقبة أدائها. استخدم Google Analytics وأدوات تحسين محركات البحث الأخرى لمراقبة أداء المحتوى الخاص بك.

استخدم Google Analytics وأدوات تحسين محركات البحث الأخرى لمراقبة أداء المحتوى الخاص بك. اعتمادًا على الميزانية والحاجة الملحة، يمكنك البدء بجميع الصفحات الرئيسية، أو الانتقال إلى صومعة تلو الأخرى. حدد صفحات الخدمة الأكثر أهمية بالنسبة لك. يمكنك إنشاء جميع صفحاتك الرئيسية مرة واحدة، أو تطوير الصومعة بأكملها أثناء تقدمك.

حدد صفحات الخدمة الأكثر أهمية بالنسبة لك. يمكنك إنشاء جميع صفحاتك الرئيسية مرة واحدة، أو تطوير الصومعة بأكملها أثناء تقدمك. احتفظ بسجل لكلماتك الرئيسية المستهدفة. لا يعني مجرد قيامك بتحسينها أن المحتوى الخاص بك سيتم تصنيفه تلقائيًا حسب كلماتك الرئيسية المستهدفة. في التقويم التحريري الخاص بك، تتبع الكلمات الرئيسية التي ترغب في استهدافها – حسب الصفحة – بحيث يكون لديك سجل لاستراتيجية تحسين محركات البحث الأصلية الخاصة بك.

ما الذي يجعل استراتيجية الموقع الإلكتروني لشركة محاماة رابحة؟

المفتاح لتحقيق سبعة أرقام في موقع الويب الخاص بمكتب المحاماة الخاص بك هو المحتوى.

يتيح لك المحتوى استهداف عملائك المثاليين، وجذب الحالات المفضلة لديك، وإشراك جمهورك، وغير ذلك الكثير.

ستعمل استراتيجية المحتوى المدروسة جيدًا على تمكين موقع الويب الخاص بك من تحقيق المزيد لعملك أكثر من أي قناة تسويقية أخرى!

أعلاه، أوجز بعض الخطوات لتطوير هذا النوع من الاستراتيجية الفائزة. لكن تحقيق التميز يستغرق وقتًا.

أوصي بمراقبة الجائزة ومراقبة الأداء وإجراء التحديثات أثناء المضي قدمًا.

هذا سيساعدك على الوصول إلى النتيجة المرجوة.

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