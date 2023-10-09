Rewrite this title: كيفية تحليل الكلمات الرئيسية التي تستخدم المطابقة التقريبية المعدلة في Google Analytics

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تحليل الكلمات الرئيسية التي تستخدم المطابقة التقريبية المعدلة في Google Analytics

الكلمات الرئيسية هي جوهر البحث المدفوع (على الأقل في بيئة SEM الحالية). ولذلك، فإن اختيار الكلمات الرئيسية المناسبة مع تنفيذ استراتيجية عروض الأسعار المناسبة يمكن أن يكون له تأثير كبير على أداء التسويق عبر محرك البحث (SEM). عند تطوير إستراتيجية استهداف الكلمات الرئيسية، يعد الفهم العميق لخيارات نوع المطابقة أمرًا في غاية الأهمية، إلى جانب كيفية استخدام أنواع المطابقة هذه بفعالية. أعتقد أنه من الآمن أن نقول إن معظم المسوقين المشاركين في التسويق عبر محرك البحث يفهمون أنواع المطابقة الأساسية الثلاثة، بما في ذلك المطابقة التقريبية ومطابقة العبارة والمطابقة التامة.

حتى وقت قريب، كانت هذه هي أنواع المطابقة الوحيدة المتاحة لك. كان ذلك حتى العام الماضي، عندما أطلقت Google المطابقة التقريبية المعدلة. إنه نوع مطابقة متعدد الاستخدامات ويمكن أن يكون خيارًا رائعًا لاستهداف نطاق أوسع من طلبات البحث، دون فقدان قدر كبير من التحكم كما هو الحال مع المطابقة التقريبية القياسية. لقد استخدمت المطابقة التقريبية المعدلة على نطاق واسع منذ إطلاقها، ولقد كنت سعيدًا جدًا بالنتائج. Note، لا تنطبق المطابقة التقريبية المعدلة إلا على Google AdWords في الوقت الحالي.

وكمثال سريع، فيما يلي خيارات نوع المطابقة الأربعة للكلمة الرئيسية Ping Golf Driver:

واسع: سائق بينغ للجولف

العبارة: “سائق الغولف بينغ”

بالضبط: [ping golf driver]

المطابقة التقريبية المعدلة: +ping +golf +driver

باستخدام المطابقة التقريبية، يمكن للعديد من الاستعلامات المتعلقة ببرامج تشغيل لعبة ping Golf أن تؤدي إلى عرض إعلاناتك. يمكن أن يؤدي هذا إلى أكبر عدد من مرات الظهور والنقرات، ولكنه قد يكون أيضًا الخيار الأكثر خطورة بالنسبة لك. إذا قمت بتشغيل كلمات رئيسية تستخدم المطابقة التقريبية، فستحتاج إلى مراقبة طلبات البحث الأولية التي تؤدي إلى عرض إعلاناتك عن كثب للتأكد من أنها ليست غير مرتبطة وغير مستهدفة.

من الآن فصاعدا، يمكن أن تعمل مطابقة العبارة على تحسين استهدافك من خلال مطابقة العبارة “ping Golf driver” فقط. عند استخدام مطابقة العبارة، تعلم أن عبارة “ping Golf driver” ستكون موجودة في الاستعلام (بالترتيب الدقيق الذي تحدده). كمسوق بحث، فأنت تعلم على الأقل أن شخصًا ما لديه العبارة (الكلمات الثلاث بالترتيب) في استعلامه.

المطابقة التامة هي نوع المطابقة الأكثر تقييدًا. سيتم عرض إعلاناتك فقط عندما يقوم شخص ما يُدخل هذه الكلمات الرئيسية بالضبط، دون أي كلمات أخرى في الاستعلام, وبهذا الترتيب المحدد. من الواضح أنك لن تحصل على عدد كبير من مرات الظهور أو النقرات، ولكنك تعرف بالضبط الاستعلام الذي تم إدخاله.

ما المقصود بالمطابقة التقريبية المعدلة في Google AdWords؟

الآن وبعد أن تناولت بسرعة أنواع المطابقة الأساسية الثلاثة في AdWords، فلنركز على المطابقة التقريبية المعدلة. فيما يتعلق بالاستهداف، تعد المطابقة التقريبية المعدلة أكثر تقييدًا من المطابقة التقريبية، ولكنها أقل تقييدًا من مطابقة العبارة (أو المطابقة التامة). من خلال وضع علامات الزائد (+) أمام الكلمات الرئيسية، فإنك تخبر AdWords بهذه الكلمات الرئيسية المحددة يجب أن يكون حاضر في الاستعلام.

أنت لا تترك AdWords مسؤولاً عن تحديد ما يشكل مطابقة (كما هو الحال مع المطابقة التقريبية)، كما أنك لا تخبر AdWords بأن الكلمات الرئيسية يجب أن تكون بترتيب معين (مثل مطابقة العبارة أو المطابقة التامة). يمكّنك هذا من توسيع نطاق استهدافك، ولكن بطريقة ذكية. باستخدام المثال أعلاه، يمكن أن تتطابق الكلمة الرئيسية التي تستخدم المطابقة التقريبية المُعدَّلة مع طلبات البحث التالية:

سائق بينغ جولف

كم يكلف سائق الجولف من بينج

سائق الغولف الجديد بينغ G15

مبتدئين الغولف أفضل سائق بينغ

يستخدم سائق الغولف بينغ

يمكنك الحصول على الصورة. فهو يمنحك تحكمًا أكبر من استخدام المطابقة التقريبية بشكل أعمى، دون أن يكون مقيدًا للغاية. طالما انك تحليل الاستفسارات المختلفة من خلال عرض إعلاناتك، يمكنك معرفة الكثير عن العملاء المحتملين وكيفية بحثهم عن المنتجات أو الخدمات التي تبيعها.

تكمن المشكلة في أن تقاريرك الأساسية في Google Analytics لن تعرض لك سوى الكلمات الرئيسية التي أدت إلى ظهور إعلاناتك (الكلمات الرئيسية التي تقدم عروض أسعار عليها). لن تعرض التقارير الأساسية طلبات البحث الأولية التي أدت إلى عرض إعلاناتك. ومن المهم تحليل الاستعلامات الأولية عند استخدام المطابقة التقريبية المعدلة، حيث يمكن أن تساعدك على تحسين استهدافك، وإبعاد النقرات غير المستهدفة، وزيادة عائد الاستثمار. نعم، تحليل الاستعلام الأولي مهم للغاية.

لا تعرض التقارير الأساسية في Google Analytics الاستعلامات الأولية:

قوة تحليل الاستعلامات الأولية

بإعادة النظر في المثال السابق، لنفترض أن الاستعلام الأخير الذي أدى إلى ظهور إعلانك، ليس هو أفضل تطابق لنشاطك التجاري (نظرًا لأنك لا تبيع النوادي المستعملة). إذا حصلت على هذا الاستعلام الأولي، فيمكنك إضافة “مستعملة” ” باعتبارها سلبية. وهذا من شأنه أن يضمن عدم ظهور إعلاناتك مطلقًا عندما يقوم شخص ما بتضمين كلمة “مستعمل” في طلب البحث الخاص به. بالإضافة إلى العثور على المزيد من السلبيات، يمكنك أيضًا اختيار تقديم عروض أسعار أكثر قوة للكلمات الرئيسية شديدة الاستهداف التي لم تكن قد قمت بالمزايدة عليها بالفعل.

إذا لاحظت كلمة رئيسية معدلة تستخدم المطابقة التقريبية تلتقط استعلامًا مثل، فقد تختار إضافة تلك الكلمة الرئيسية وتقديم عروض أسعار أكثر قوة عليها. مرة أخرى، هذا هو سبب أهمية تحليل استعلامات البحث الأولية. قد ينتهي بك الأمر إلى العثور على العديد من السلبيات لتحسين استهدافك، مع العثور أيضًا على المزيد من الكلمات الرئيسية المستهدفة التي يمكنك تقديم عروض أسعار عليها بشكل منفصل. كل هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة عائد الاستثمار، وهذا هو اسم اللعبة في SEM.

كيفية تحليل المطابقة التقريبية المعدلة في Google Analytics

الآن بعد أن عرفنا مدى أهمية تحليل الاستعلامات الأولية، كيف يمكنك العثور عليها في تقاريرك؟ بالإضافة إلى ذلك، كيف يمكنك معرفة الاستعلامات الأولية التي تم تعيينها لكل كلمة رئيسية تستخدم المطابقة التقريبية المُعدَّلة؟ ستحتاج إلى كلتا المعلومتين من أجل تحليل الأداء وتنفيذ التغييرات بشكل فعال. إذا كنت تستخدم Google Analytics (والكثير منكم يستخدمه)، فيمكنك الوصول إلى هذه البيانات بسهولة تامة عبر الأبعاد والتصفية في تقارير AdWords الجديدة.

مع التغييرات الأخيرة التي طرأت على تقارير AdWords في Google Analytics، تمت إضافة العديد من الميزات الجديدة. إحدى الميزات الجديدة هي القدرة على الرؤية استعلامات البحث المتطابقة بناءً على الكلمات الرئيسية التي كنت تستهدفها. يمكّنك هذا من رؤية استعلامات البحث الأولية التي تؤدي إلى عرض إعلاناتك. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام الأبعاد والتصفية، يمكنك رؤية كل من استعلامات البحث الأولية التي أدت إلى عرض إعلاناتك والكلمات الرئيسية التي تستخدم المطابقة التقريبية المعدلة التي تم تعيين تلك الاستعلامات إليها. هذا بالضبط ما نريده. دعونا نحفر.

في البحث عن، استعلامات البحث الأولية

سأرشدك إلى كيفية العثور على استعلامات البحث الأولية التي تؤدي إلى عرض إعلاناتك (الاستعلامات التي يتم ربطها بكلماتك الرئيسية التي تستخدم المطابقة التقريبية المعدلة). Note، يمكنك استخدام هذه التقنية لتحليل الكلمات الرئيسية القياسية التي تستخدم المطابقة التقريبية أيضًا، على الرغم من أنني لن أتناول ذلك أدناه.

1. الوصول إلى مجموعة إعلانية في Google Analytics

أول شيء يتعين علينا القيام به هو الوصول إلى مجموعة إعلانية تستخدم كلمات رئيسية ذات مطابقة تقريبية معدلة. في Google Analytics، انقر فوق علامة التبويب، ثم علامة التبويب، وانقر فوق التقرير، ثم انقر للوصول إلى الحملة، ثم اختر مجموعة إعلانية لتحليلها.

2. قم بمراجعة كلماتك الرئيسية



بمجرد دخولك إلى تقارير المجموعة الإعلانية، ستشاهد الكلمات الرئيسية المتنوعة التي تجذب الزيارات. في هذه المرحلة، ستشاهد بعض الكلمات الرئيسية التي تستخدم المطابقة التقريبية المعدلة والتي أدت إلى زيادة عدد الزيارات، ولكنك لا تعرف طلبات البحث الأولية التي أدت إلى ظهور تلك الإعلانات حتى الآن. Note، ستحتوي الكلمات الرئيسية التي تستخدم المطابقة التقريبية المعدلة على علامات زائد مرتبطة بها (انظر لقطة الشاشة أدناه.)

3. قم بقياس كلماتك الرئيسية حسب استعلام البحث المطابق



استخدم القائمة المنسدلة للبعد الثاني في تقاريرك وحدد “استعلام البحث المطابق”. سيؤدي هذا إلى عرض جميع الكلمات الرئيسية الأولية التي أدت إلى عرض إعلاناتك في عمود جديد. Note، ستظل ترى الكلمات الرئيسية التي تستخدم المطابقة التقريبية المعدلة التي تم تعيين طلبات البحث الأولية لها (في العمود الأول)، وسيقدم Google Analytics الآن طلبات البحث الأولية في العمود الثاني. أنت على وشك الوصول.

4. قم بتصفية النتائج حسب الكلمة الرئيسية التي تستخدم المطابقة التقريبية المعدلة



إذا كنت تحاول تحليل كلمة رئيسية محددة تستخدم المطابقة التقريبية المُعدَّلة ضمن مجموعة إعلانية، فيمكنك تصفية النتائج لتلك الكلمة الرئيسية في الجزء السفلي من التقرير. على سبيل المثال، إذا كنت تحاول التحليل، فيمكنك الدخول في مربع التصفية الموجود أسفل التقرير. وهذا سيمكنك من التحليل تلك الكلمة الرئيسية وشاهد جميع استعلامات البحث الأولية التي تم تعيينها لتلك الكلمة الرئيسية.

هذا ما تريده انت. Note، نظرًا لأنه يمكنك إدخال تعبيرات عادية في مربع التصفية، فأنت بحاجة إلى الهروب من علامات الجمع. يمكنك القيام بذلك عن طريق إدخال شرطة مائلة عكسية ( \) قبل كل علامة زائد تدخلها. على سبيل المثال، للتصفية حسب ، يمكنك إدخال \+ping \+golf \+driver في مربع التصفية. كما يمكنك دائمًا النقر فوق كلمة رئيسية واحدة في القائمة لعرض جميع النتائج الخاصة بهذه الكلمة الرئيسية. ومع ذلك، تتيح لك التصفية التنقل بسرعة بين الكلمات الرئيسية دون ترك تقرير واحد.

5. تحليل وتصدير النتائج



عند هذه النقطة، تكون قد أكملت الجزء الأول من مهمتك. لديك جميع طلبات البحث الأولية التي تم تعيينها لكلمة رئيسية واحدة ذات مطابقة تقريبية معدلة. مذهل. واستنادًا إلى ما تجده، يمكنك اختيار إضافة كلمات رئيسية جديدة إلى مجموعتك الإعلانية، وتضمين كلمات رئيسية سلبية لتحسين إعلاناتك، وتغيير استراتيجية عروض الأسعار، وما إلى ذلك. ويمكنك أيضًا تصدير نتائجك إلى Excel لمزيد من التحليل.

تحديد الكلمات الرئيسية القوية والضعيفة بناءً على الأداء

الآن بعد أن قمت بإعداد تقاريرك بالطريقة التي تريدها، ما الذي سوف تبحث عنه عند تحليل الكلمات الرئيسية التي تستخدم المطابقة التقريبية المعدلة؟ كما أوضحت سابقًا، ستحتاج إلى تحديد الكلمات الرئيسية والاستعلامات ذات الأداء العالي والمنخفض، بناءً على التحويل. Note، “التحويل” يمكن أن يعني أشياء مختلفة لشركات مختلفة. إذا كنت قد طورت قوة استراتيجية التحليلات، فستحتاج بعد ذلك إلى مراجعة كل استعلام بحث أولي لفهم ما إذا كان يجذب زوارًا مستهدفين (أم لا).

على سبيل المثال، إذا كنت تدير موقعًا للتجارة الإلكترونية، فيمكنك بسهولة تحليل الاستعلامات الأولية حسب المعاملات والإيرادات والاشتراكات في الرسائل الإخبارية. تعد هذه العناصر الثلاثة مهمة لشركتك، لذا فإن العثور على الكلمات الرئيسية التي تنتج تحويلات عالية (أو لا يوجد تحويلات) سيكون أمرًا ذكيًا. بعد ذلك يمكنك إما إضافة السلبيات بناءً على الاستعلامات الأولية للتخلص من الزوار غير المستهدفين أو تحديد كلمات رئيسية جديدة لتشغيلها والتي تؤدي إلى التحويل. باستخدام مثال الجولف السابق، يمكنك إضافة كلمة “مستعمل” أو “مفقود” ككلمة سلبية أثناء إضافة كلمات رئيسية جديدة أطول مثل “new ping driver 2011 g15” أو “مكان شراء ping driver g15 الجديد”. نعم، قد يستغرق هذا وقتًا طويلاً، ولكنه قد يكون وسيلة قوية لزيادة عائد الاستثمار. افعل ذلك بمرور الوقت ويمكن أن يحقق أرباحًا ضخمة لشركتك أو عملائك.

الكلمات النهائية – تحليل الكلمات الرئيسية أمر بالغ الأهمية

كما ترون، تعد المطابقة التقريبية المعدلة إضافة رائعة إلى خيارات أنواع المطابقة المتنوعة المتوفرة في Google AdWords. لكن القوة الحقيقية تأتي من تحليل الكلمات الرئيسية التي تستخدم المطابقة التقريبية المُعدلة للعثور على الكلمات الرئيسية السلبية والعثور على المزيد من الكلمات الرئيسية المستهدفة لتقديم عروض أسعار عليها. سيؤدي القيام بذلك إلى تمكينك من صقل استهدافك و+زيادة+عائد الاستثمار. إذا كنت لا تستخدم المطابقة التقريبية المعدلة، فإنني أوصي باختبارها. لدي شعور أنك سوف تكون راضيا عن النتائج. فقط تأكد من أنك تقوم بتحليل تلك الكلمات الرئيسية كما عرضت لك للتو في هذا البرنامج التعليمي! الآن ماذا عن برنامج تشغيل ping الجديد؟ 🙂