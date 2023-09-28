Rewrite this title: كيفية تحويل مُحسنات محركات البحث (SEO) إلى مصدر إيرادات قابل للقياس

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تحويل مُحسنات محركات البحث (SEO) إلى مصدر إيرادات قابل للقياس

هل سئمت من الدفاع المستمر عن ميزانية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك أمام المديرين التنفيذيين؟

في 4 نوفمبر، قمت بإدارة ندوة عبر الإنترنت لمجلة محرك البحث قدمها أندرياس زوملا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Longtail UX.

لقد اتبع نهجًا جديدًا لنسب نمو إيرادات شركتك إلى جهود تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

وهنا ملخص للعرض التقديمي.

أحد أكبر التحديات التي يواجهها محترفو تحسين محركات البحث (SEO) هو قياس عائد الاستثمار.

إذا لم تتمكن من إثبات عائد الاستثمار، فستكون ميزانيتك ودورك في خطر. لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو.

في مثل هذه الأوقات المضطربة، يرغب المدير التنفيذي في شركتك في سماع رؤى جديدة وتحقيق مكاسب سريعة.

من المفترض انا تسطيع:

قياس عائد الاستثمار في SEO.

تقديم حلول جديدة يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على الأعمال.

تحسين محركات البحث كقناة تسويقية: المشكلة

بالنسبة للعديد من الشركات، لا يزال يبدو أن تحسين محركات البحث (SEO) لا يحظى باحترام كبير مقارنة بقنوات التسويق الأخرى – وخاصة البحث المدفوع.

هناك قدر كبير من المال في إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC).

في عام 2019، بلغ إجمالي الإعلانات على شبكة البحث في جميع أنحاء العالم 136 مليار دولار.

من الأسهل على فرق البحث المدفوعة استخدام الكثير من أدوات التشغيل الآلي لتحسين وإدارة حملات البحث المدفوعة.

ونظرًا للشفافية الكاملة في قياس عائد الاستثمار وصولاً إلى مستوى استعلام البحث، يمكن اتخاذ قرارات فعالة بشأن الميزانية.

ولكن ماذا عن البحث العضوي؟

في حين أن غالبية النقرات على SERPs تذهب إلى القوائم العضوية، فقد أثبت إثبات قيمتها أنه يمثل تحديًا.

تاريخيًا، يفتقر تحسين محركات البحث (SEO) إلى أدوات التشغيل الآلي الموثوقة لإدارة الحملات واسعة النطاق.

ومن الصعب أيضًا قياس عائد الاستثمار، الأمر الذي يؤدي بعد ذلك إلى ميزانيات مقيدة.

طرق حساب عائد الاستثمار SEO

منذ أن قامت جوجل بسحب بيانات التحليلات على مستوى الكلمات الرئيسية في عام 2013، وجد محترفو تحسين محركات البحث (SEO) حلولاً بديلة لحساب عائد استثمار تحسين محركات البحث (SEO).

وهنا مجرد عدد قليل منهم.

1. مقارنة قنوات البحث العضوية في Google Analytics على أساس سنوي

تعد مقارنة حركة المرور العضوية الخاصة بك من العام الحالي إلى العام السابق في Google Analytics أحد الخيارات التي لجأ إليها محترفو تحسين محركات البحث (SEO).

الجانب السلبي هو أن:

ليس لديك أي فكرة عما إذا كانت الكلمات الرئيسية التي تجذب حركة المرور هي ذات علامات تجارية أم عامة.

يمكن أن تأتي زيادة الإيرادات بالكامل من الإعلانات التلفزيونية بينما ينخفض ​​أداء تحسين محركات البحث الفعلي غير المرتبط بالعلامة التجارية.

2. مقارنة Google Search Console على أساس سنوي

يمكنك أيضًا إجراء مقارنة سنوية في GSC، ولكن:

لا يوجد دخل = لا يوجد عائد على الاستثمار.

لا تعرض بيانات الكلمات الرئيسية سوى مجموعة فرعية من أهم 1000 كلمة رئيسية (عندما قد يحتوي تقرير مصطلحات البحث المدفوعة على 500000 كلمة رئيسية تساهم في الإيرادات في نفس الإطار الزمني).

3. SEMrush وبيانات الطرف الثالث الأخرى

غالبًا ما يكون الاشتراك في منصات تحسين محركات البحث (SEO) مكلفًا، كما أن البيانات ليست هي الأكثر موثوقية أيضًا.

كما يتطلب الأمر أيضًا الكثير من العمل لفصل بيانات الكلمات الرئيسية التي تتعلق بالعلامة التجارية وتلك التي لا تتعلق بالعلامة التجارية.

4. حساب الإيرادات من الصفحات المقصودة

في هذا النهج، يمكنك إنشاء صفحات مقصودة و:

معالجة حاجة البحث.

سد فجوة في التنقل في موقعك (هندسة المعلومات).

قم بتحسين المكان الذي لا تصنف فيه بالفعل على Google في الموضع رقم 1-5.

تطابق منتجات محددة.

ولكن ما مدى سرعة إنشاء 100000 صفحة مقصودة ديناميكية؟

كيفية معالجة هذه المشاكل

فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لقياس عائد الاستثمار في تحسين محركات البحث (SEO).

قياس العلامة التجارية مقابل خط الأساس غير العلامة التجارية

يؤدي هذا إلى فتح القيمة الحقيقية للبحث العضوي الذي لا يتعلق بعمليات البحث عن العلامات التجارية.

كما أنه بمثابة أساس لحساب عائد الاستثمار بمرور الوقت (أي الاستثمار مقابل التغيرات السنوية).

ابحث عن نمو حصتك في السوق

لنفترض أن لديك بالفعل علامة تجارية قوية ولديها عملاء مخلصون، فماذا عن العملاء المستعدين لشراء المنتجات التي تبيعها، لكنهم لا يبحثون عنك؟

انظر إلى ما هو أبعد من حصتك في السوق التي تحمل علامتك التجارية واستفد من فرصة الإيرادات الجديدة في فئتك غير المستغلة.

توقع حركة المرور وفرص الإيرادات بشكل أفضل من أي أداة أخرى تابعة لجهة خارجية

يتم إخفاء مئات الآلاف من فرص الكلمات الرئيسية المحددة للبحث العضوي على مرأى من الجميع في تقارير مصطلحات بحث إعلانات Google، مع:

وبالنسبة لمعظم هذه الأمور، يخبرك مخطط الكلمات الرئيسية من Google أنه لا يوجد حجم بحث.

الحل: إنشاء صفحات جديدة لمعالجة فجوات الكلمات الرئيسية

عندما تقوم بإنشاء صفحات جديدة لمعالجة فجوات الكلمات الرئيسية الخاصة بك، فإنك توفر هالة في فئات المنتجات الخاصة بك.

القيام بذلك سيساعد علامتك التجارية:

احصل على عملاء جدد يبحثون الآن عن منتجات معينة، وليس عن علامتك التجارية.

كن مرادفًا لفئات منتجاتك.

الاستفادة من التكنولوجيا في قياس عائد الاستثمار لكل صفحة

ستحتاج إلى إنشاء صفحات مقصودة جديدة لمعالجة فجوات كلماتك الرئيسية.

من الممكن القيام بذلك على نطاق واسع باستخدام الحلول المتاحة في السوق والتي تمكنك من:

قم بإنشاء الآلاف من الصفحات المقصودة الجديدة لمطابقة عمليات البحث الدقيقة عن المنتج على نطاق واسع.

ربط آلاف الصفحات الجديدة ديناميكيًا بالسياق.

تخطي قائمة انتظار مشروع الفريق الفني المؤجلة دائمًا.

حدد الصفحات ذات الأداء الضعيف واستبدلها بكلمات رئيسية أفضل دون الحاجة إلى العمل الفني.

تحسين عملية اكتساب العملاء الجدد بشكل مستقل عن بنية موقع الويب الخاص بك.

يتيح لك حل مثل Longtail UX القيام بكل هذا وأكثر.

وإليك كيف يعمل.

إنشاء “الصفحات الذكية”

تقوم Longtail UX بإنشاء “الصفحات الذكية” التي تنظم المحتوى الخاص بك بالطريقة التي يتوقع العملاء الجدد العثور عليها:

جميع المنتجات المطابقة تمامًا والمشابهة والمقالات والمراجعات والتقييمات والخرائط ذات الصلة.

تنوعات الصفحة المقصودة وتصنيفات المنتجات بناءً على غرض البحث (على سبيل المثال، تشغيل الكلمات الرئيسية “الأفضل”، “الرخيصة”، المستندة إلى الموقع، وما إلى ذلك)

تعمل هذه الصفحات أيضًا ضمن بنية موقع الويب الحالي لديك.

إنشاء “روابط ذكية”

يقوم Longtail UX بعد ذلك بربط “الصفحات الذكية” الخاصة بك ديناميكيًا داخل موقع الويب.

يتم حسابه وتحديثه بناءً على خوارزميات ملكية النظام الأساسي.

يؤدي هذا إلى تعزيز الأداء الإجمالي لتحسين محركات البحث لموقع الويب من خلال تحسين الارتباط السياقي لموضوعات موقع الويب.

خلاصة

لقياس إيرادات تحسين محركات البحث الخاصة بالعلامة التجارية مقابل إيرادات تحسين محركات البحث غير المرتبطة بالعلامة التجارية، يمكنك القيام بما يلي: القياس اليدوي باستخدام Google Analytics والتحليل الإحصائي. التقييم الآلي باستخدام بطاقة الأداء المجانية الخاصة بـ Longtail UX.

لتوضيح عائد الاستثمار لتحسين محركات البحث للمديرين التنفيذيين لديك، يمكنك: استخدم تحليل إيرادات تحسين محركات البحث (SEO) غير المرتبطة بالعلامة التجارية في Google Analytics لمقارنة الاتجاهات السنوية. حدد الكلمات الرئيسية لإنشاء صفحات جديدة تسد الفجوات في بنية المعلومات الخاصة بك – إما باستخدام تقارير مصطلحات بحث SEM وتحليل التصنيف أو باستخدام حل مثل Longtail UX.\

التغلب على قيود تحسين محركات البحث (SEO) من نظام إدارة المحتوى (CMS) وتجربة المستخدم (UX) والموارد التقنية: تجربة المستخدم – عن طريق إنشاء صفحات جديدة مرتبطة خارج التنقل الحالي في موقع الويب الخاص بك. نظام إدارة المحتوى (CMS) والموارد التقنية – باستخدام Longtail UX.



[Slides] تحويل تحسين محركات البحث من مركز التكلفة إلى مولد إيرادات قابل للقياس

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