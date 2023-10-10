Rewrite this title: كيفية تحويل Black Hat SEO إلى نهج White Hat

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تحويل Black Hat SEO إلى نهج White Hat

شهدت صناعة تحسين محركات البحث (SEO) حصتها من أساليب القبعة الرمادية والسوداء المروعة لسنوات عديدة. إنه لأمر مدهش حقًا بالنسبة لي أنني ما زلت أرى هذه الأساليب غير المرغوب فيها يتم تنفيذها من قبل ما يسمى بشركات تحسين محركات البحث ذات القبعة البيضاء. لأولئك منكم الذين لا يعرفون ما أشير إليه عندما أقول Black Hat SEO، إليك رابط يحتوي على بعض المعلومات الجيدة، هنا. ببساطة، فإن White hat SEO هو “متوافق مع الكتاب” أو يتبع عن كثب إرشادات مشرفي المواقع لمحركات البحث الرئيسية. Black hat SEO هي أي تقنية تعمل على التلاعب أو خداع “النظام” أو محركات البحث لجعل صفحات التصنيف وتوليد الزوار من البحث العضوي تتحرك بشكل أسرع.

فلسفتي كانت وستظل دائمًا القبعة البيضاء. أنا شخصياً أعتقد أنه إذا كنت تقوم ببناء مشروع تجاري، فمن الجيد دائمًا أن تلعب دوراً آمناً وأن تظل قبعة بيضاء. القبعة السوداء هي فلسفة مختلفة (وأنا لا أتفق معها) ولكنها مع ذلك نوع مختلف من الفلسفة. بعض مصادر معلومات SEO الرائعة التي أوصي بها هي: مجلة محرك البحث، أرض محرك البحث, مجلة كبار المسئولين الاقتصاديين و دليل محرك البحث.

يعد تحسين محركات البحث (SEO) شكلاً من أشكال التسويق الداخلي ومن المهم التأكيد على أن “التسويق” هو ​​عنصر رئيسي. لا يتعلق تحسين محرك البحث (أو لا ينبغي أن يكون متعلقًا) بالحيل أو “الشيء” الأحدث، بل يتعلق بإنشاء محتوى عالي الجودة، واستهداف الكلمات الرئيسية المناسبة ذات الصلة بهذا المحتوى المكتوب جيدًا وجذب الروابط ذات الصلة إلى موقع الويب الخاص بك بمرور الوقت.

هناك المئات من تقنيات تحسين محركات البحث ذات القبعة السوداء (لم أغطي الكثير منها في منشور المدونة هذا) ولكن هذه بعض تقنيات القبعة السوداء التي رأيتها مؤخرًا وكيفية تغييرها إلى نهج تحسين محركات البحث ذو القبعة البيضاء:

النص المخفي (المعروف أيضًا باسم إخفاء الهوية): صدق أو لا تصدق، لقد رأيت هذا على أحد مواقع الويب مؤخرًا… وهذا غير فعال على الإطلاق! إذا كنت لا تزال تخفي نصًا على موقع الويب الخاص بك لتقرأه عناكب البحث، فأنت بحاجة إلى دورة تدريبية مكثفة في تحسين محركات البحث الحديثة وما هو معنى استخدام التسويق لإنشاء علامة تجارية لمواقع الويب عبر الإنترنت. يعد إخفاء النص بنفس لون خلفية موقع الويب الخاص بك طريقة مضمونة للحصول على عقوبة صغيرة لطيفة أو مجرد نفور طبيعي في فم جمهور الويب الخاص بك إذا وجدوا النص المخفي. اصنع هذه القبعة البيضاء عن طريق: عدم إضافة أي نص مخفي إلى أي صفحة من موقع الويب الخاص بك! التقديمات الضخمة: ما أعنيه بعمليات الإرسال الضخمة هو أن الدفع لشخص ما لكتابة 5000 مقالة وإرسالها إلى الأدلة لا يعد تسويقًا أو بناء روابط فعالاً. إن الأمر يشبه رمي علبة طلاء على أمل أن ترسم الغرفة، كل ما سيفعله هو إحداث فوضى يجب عليك تنظيفها. لقد كان هذا أسلوبًا شائعًا (غير فعال جدًا) منذ عدة أقمار، لكن محركات البحث أصبحت أكثر ذكاءً مما كانت عليه من قبل، ولن يكون لهذه الأنواع من الجهود التأثير الذي تبحث عنه. اصنع هذه القبعة البيضاء عن طريق: كتابة مقالات عالية الجودة حول مواضيع ذات صلة بعملك وجمهور منتجاتك وخدماتك. قم بتوزيع مقالتك على أدلة المقالات الفردية ذات الجودة الجيدة (فقط تلك التي قد يقرأها الأشخاص). بمرور الوقت، يكتب الضيف لمدونات أو مواقع ويب خاصة بالصناعة. بالإضافة إلى الحصول على رابط، تعمل هذه الأنواع من الروابط على توليد زوار لموقعك على الويب. مواقع الويب ذات الحجم الكبير: تقليل انتفاخ المحتوى عديمة الفائدة! إذا كنت تمتلك نشاطًا تجاريًا يتطلب حقًا وجود 1000 صفحة مليئة بمحتوى مفيد، فلا بأس بذلك لأنه جزء من عملك وأنت بحاجة إليه. إذا كنت طبيب أسنان محلي، فليس هناك على الأرجح أي سبب يمنعك من أن يكون لديك 1000 صفحة على موقع الويب الخاص بك. من المحتمل أنك تحاول فقط التلاعب بنتائج البحث وهو ما لن يساعد أي شخص حقًا. أقول دائمًا إذا كنت تريد استهداف الزوار في 20 مدينة محلية مختلفة، فاستهدف المدن الرئيسية المحلية أولاً، ثم استخدم أشكالًا أخرى من التسويق عبر البحث (مثل الدفع لكل نقرة) لاستهداف الأشكال الـ 18 الأخرى على موقعك. ليست هناك حاجة لإنشاء صفحة لكل مدينة تحتوي على الكثير من الروابط أسفل كل صفحة، إلا إذا كان لديك سبب وجيه للقيام بذلك! اصنع هذه القبعة البيضاء عن طريق: وجود المحتوى المطلوب فقط لتثقيف زوار موقعك المحتملين على موقع الويب الخاص بك. عزز تجربة الزائر لموقعك على الويب، ولا تربك زوار موقعك.

إن أسلوب القبعة البيضاء أو القبعة السوداء لتحسين محركات البحث (SEO) الذي تم استخدامه قبل 5 سنوات لم يعد يعمل اليوم. إذا كنت محترفًا في تحسين محركات البحث أو مسوقًا أو صاحب عمل، فاقضِ الوقت في إعادة تثقيف نفسك حول أفضل نهج لتحسين محركات البحث (نأمل أن تكون القبعة البيضاء!) لك ولعملك.