Rewrite this title: كيفية تدريب فريق تحسين محركات البحث لديك: دليل خطوة بخطوة

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تدريب فريق تحسين محركات البحث لديك: دليل خطوة بخطوة

إذا كنت محترفًا منفردًا في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، فسيكون التدريب سهلاً.

الشيء الوحيد المطلوب هو التزامك بتعلم أشياء جديدة بشكل منتظم.

ومع ذلك، بمجرد تعيين شخص آخر للمساعدة في جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك، يصبح لديك فريق، ويصبح التدريب القابل للتحويل أمرًا ضروريًا.

وإذا كنت تدير فريق تحسين محركات البحث (SEO) لموقع مؤسسة ولكن ليس لديك نظام معد لتدريب فريقك، فأنت في مشكلة بالفعل.

نظرًا لأن لديك بالفعل الكثير لتفعله باعتبارك محترفًا مشغولًا في تحسين محركات البحث، فيجب أن يكون برنامجك التدريبي:

سهل التنفيذ.

قابلة للتطوير مع نمو فرقك واحتياجات موقعك.

سيمنحك هذا الدليل طريقة لبدء برنامج تدريبي فعال وسهل التوسع لتأهيل أعضاء الفريق الجدد وتحسين مهارات فريقك الحالي.

لماذا تحتاج إلى برنامج تدريبي لتحسين محركات البحث؟

على مدار مسيرتي المهنية في العديد من الوكالات المختلفة والآن مع منصة رئيسية لتحسين محركات البحث، لاحظت أن العديد من فرق تحسين محركات البحث – حتى بعضها في أكبر العلامات التجارية في العالم – ليس لديها برامج تدريب منهجية.

لماذا؟

أظن أن السبب الأكبر حتى الآن هو الوقت.

إن محترفي تحسين محركات البحث (SEO) مشغولون بالفعل لدرجة أن إعداد برنامج تدريبي هو مجرد مهمة أخرى.

كما أنه من الصعب أيضًا الارتباط بالأشياء التي سيتم تقييمهم عليها.

فلماذا يجب على مديري فريق تحسين محركات البحث (SEO) الاستثمار في بناء برنامج تدريبي؟

انه بسبب:

النجاح في تحسين محركات البحث يتناسب بشكل مباشر ليس فقط مع المهارات ولكن أيضًا معرفة من ممارسي SEO.

من ممارسي SEO. يتغير تحسين محركات البحث بسرعة – يحتاج فريقك إلى البقاء على اطلاع دائم.

يضمن النهج البرنامجي للتدريب توحيد المعرفة والإجراءات القياسية عبر فريقك.

من المؤكد أنك تقوم بالتدريب على أي حال، ولكن ليس بكفاءة.

باختصار، تدريب فريق تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك ليس أمرًا اختياريًا.

يتعلق الأمر بمدى كفاءة وفعالية قيامك بذلك.

فيما يلي كيفية إنشاء برنامج تدريبي يتسم بالكفاءة والفعالية في مجال تحسين محركات البحث (SEO) مع توفر الوقت الكافي لتنفيذه فعليًا يفعل تحسين محركات البحث.

الخطوة 1: الخطوط العريضة لأساسيات التدريب

قبل البدء في إنشاء أو تنفيذ برنامج تدريبي لتحسين محركات البحث، تحتاج إلى خطة للتأكد من أنك قمت بتغطية جميع الأساسيات بترتيب منطقي.

في هذه المرحلة، لا يلزم أن تكون خطتك أكثر من مجرد مخطط تفصيلي.

ما عليك سوى تحديد جميع عناصر تحسين محركات البحث (SEO) ونهج مؤسستك تجاهها والتي تعتبرها ضرورية لفريقك.

أريد التأكيد على أن خطتك يجب أن تتضمن معرفة تحسين محركات البحث (SEO)، بالإضافة إلى فلسفتك الفريدة وإجراءات التشغيل القياسية.

لا ينبغي تخطي هذا الأخير لأنه كيف إن قيام فريقك بتحسين محركات البحث لا يقل أهمية عن ذلك ماذا إنهم يفعلون.

سيختلف ما يتضمنه هذا المخطط التفصيلي من مدير تحسين محركات البحث (SEO) إلى آخر، ولكن إليك مثالًا لمخطط الدورة التدريبية المقترحة:

مقدمة لكبار المسئولين الاقتصاديين: ضروري فقط إذا كنت تقوم بتعيين مبتدئين أو أولئك الأقل خبرة في القيام بتحسين محركات البحث لفريقك.

ضروري فقط إذا كنت تقوم بتعيين مبتدئين أو أولئك الأقل خبرة في القيام بتحسين محركات البحث لفريقك. فهم النجاح: كيف يبدو SEO الناجح لمؤسستك؟ ما هي أهدافك الرئيسية؟

كيف يبدو SEO الناجح لمؤسستك؟ ما هي أهدافك الرئيسية؟ أساسيات تحسين محركات البحث:

إجراءات التشغيل القياسية

سير العمل المنتظم: العمليات التي يتم تنفيذها بانتظام، مثل إعداد التقارير وتحليل التصنيف ومراقبة صحة الموقع وما إلى ذلك.

أثناء قيامك بتطوير برنامجك التدريبي، يمكنك توضيح تفاصيل هذا المخطط بشكل أكبر.

الخطوة 2: حدد وسيلة التدريب الخاصة بك

هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تقديم تدريبك لفريقك.

أيهما أفضل سيعتمد على أسلوبك الخاص وكيف تعتقد أن فريقك يتعلم بشكل أفضل.

وهنا بعض الخيارات.

جلسات حية

وهذا قريب من النهج التقليدي في الفصول الدراسية.

قم بإعداد جدول لاجتماعات الفريق المنتظمة المخصصة للتدريب، سواء شخصيًا أو عن بعد عبر مؤتمرات الفيديو.

باعتبارك المدير (والمحترف الأكثر خبرة في تحسين محركات البحث في فريقك)، فمن المحتمل أن تقود معظم الجلسات المبكرة.

مع مرور الوقت، من الحكمة تعيين الجلسات لأعضاء الفريق الآخرين.

وهذا يقلل من العبء الواقع عليك ويعمل أيضًا بمثابة تجربة تعليمية رائعة للآخرين نظرًا لأن أفضل طريقة لتعلم شيء ما هي تعليمه لشخص آخر.

اجعل كل جلسة تركز بشدة على نقطة رئيسية واحدة.

لا يتذكر الأشخاص سوى جزء بسيط مما يسمعونه، لذا لا تحاول حشر الكثير في أي درس واحد.

إذا كنت تستخدم مجموعة لتقديم كل درس، فتأكد من إرسالها إلى الفريق بعد ذلك للرجوع إليها مستقبلاً أو قم بتعيين موقع مركزي حيث تكون المجموعات متاحة للجميع.

سجل كل جلسة.

إلى جانب مجموعات العرض التقديمي، تصبح هذه التسجيلات أساسًا لبرنامج تدريب مستمر يمكن للموظفين الجدد العمل من خلاله بمفردهم.

في الواقع، هذه ميزة كبيرة لنهج الجلسة المباشرة: فأنت تقوم ببناء مكتبة تدريب قابلة لإعادة الاستخدام أثناء تقدمك، بدلاً من الاضطرار إلى إنشاء دورة تدريبية كاملة مسبقًا.

دورة على شبكة الإنترنت

إذا كنت أكثر طموحًا بعض الشيء، فيمكنك الاستفادة من نظام إدارة التعلم (LMS) لإنشاء دورة ذاتية التوجيه من الدروس المتاحة عبر الإنترنت.

تتمثل مزايا هذا الأسلوب في أنه من الأسهل إنشاء دروس أكثر تنظيماً وتحديثها حسب الحاجة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون التعلم ذاتيًا مع القليل من استخدام وقتك.

تشمل العيوب ما يلي:

استثمار كبير للوقت في العمل المسبق لتصميم الدورة.

– قلة التفاعل مع المتعلمين.

الوثائق الموجودة

الطريقة “السريعة والقذرة” لبناء برنامج تدريبي هي استخدام الوثائق التي قمت بإنشائها بالفعل وربطها معًا في دورة دراسية.

يعمل هذا فقط إذا كنت تقوم بإنشاء وتحديث محتوى حول تحسين محركات البحث (SEO) بشكل منتظم.

(يمكنك أيضًا الاستفادة من محتوى جهة خارجية، طالما أنك واثق من جودته وملاءمته لمؤسستك.)

تتمثل الفكرة هنا في إعداد مخطط للدورة التدريبية وربط كل درس بمنشورات المدونة أو مقاطع الفيديو أو المجموعات أو أي محتوى آخر ذي صلة.

يقوم الطالب بالنقر على المواد ذات الصلة وقراءتها أو عرضها.

قد يكون استثمارك الآخر الوحيد هنا هو إعداد اختبارات واختبارات أو آليات تقييم أخرى إذا كنت تريد بعض المساءلة عما تم تدريسه.

الخطوة 3: ابدأ جدول تدريب منتظم

بغض النظر عن الأساليب المذكورة أعلاه التي قررت استخدامها، أوصي بشدة بإعداد جدول زمني للدورة التدريبية ومطالبة فريقك بالالتزام به.

وإلا فإنه من السهل جدًا أن يتسبب الانشغال العادي بتحسين محركات البحث اليومية في التسبب في المماطلة وتأخير إكمال التدريب.

ربما تكون جلسة أو درس في الأسبوع كافية لنهج الجلسات المباشرة.

بالنسبة للدورة التدريبية عبر الإنترنت أو أساليب التوثيق الحالية، حدد سلسلة من المواعيد النهائية، ولكن اسمح للطلاب بضبط وتيرة أنفسهم خلال تلك المواعيد النهائية.

الخطوة 4: إنشاء التقييم والمساءلة

على الرغم من أن ذلك ليس ضروريًا تمامًا، إلا أن وجود آلية ما للتقييم والمساءلة سيساعد على زيادة فعالية برنامجك التدريبي.

هناك عدة طرق يمكنك اتباعها.

الاختبارات والاختبارات

هذا هو النهج الأكثر تقليدية.

أقترح استخدام اختبارات غير متدرجة مباشرة بعد كل درس للمساعدة في تعزيز التعلم وتصحيحه، مع اختبارات دورية لتحديد مدى توقف التعلم.

ميزة: تعليقات فورية وسهلة الإعداد نسبيًا.

العيب: ما لم يتم تصميم الاختبارات بشكل جيد، فإنها لا ترتبط دائمًا بالمعرفة القابلة للتطبيق في العالم الحقيقي.

المشاريع

قم بتصميم إما مشاريع محاكاة أو “العالم الحقيقي” حيث يتعين على الطالب إثبات تطبيق الدرس.

على سبيل المثال، بعد درس البحث عن الكلمات الرئيسية، يجب على الطالب العثور على عشر كلمات رئيسية جديدة يجب أن يستهدفها الموقع ويشرح السبب.

ميزة: عملي بشكل مكثف.

العيب: الكثير من العمل للإعداد والتقييم.

مراقبة العمل

لفترة من الوقت بعد درس معين، راقب عمل زميلك في الفريق الذي يتعلق بالدرس وابحث عن علامات تنفيذ المبادئ المستفادة.

تأكد من مقابلة الطالب بشكل دوري للحصول على التغذية الراجعة.

ميزة: عرض حقيقي تمامًا للتعلم الفعلي.

العيب: تستغرق وقتا طويلا وأقل كمية من الطرق الأخرى.

تغليف

أيًا كانت طريقة التقييم التي تختارها، تأكد من أن أسلوبك يتجه نحو تعزيز التعلم، وليس “مسكتك” لمعرفة من كان أداؤه سيئًا.

التركيز على التطبيق العملي، وليس فقط حفظ المفردات والحقائق.

تأكد من وجود خطة لمتابعة التعلم وتعزيزه عند الضرورة.

اجعل التدريب وتطبيقه الفعال جزءًا من عملية المراجعة المنتظمة للموظفين.

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