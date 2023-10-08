Rewrite this title: كيفية ترتيب المحتوى الخاص بك في أخبار جوجل

ستساعدك المقالة التالية: كيفية ترتيب المحتوى الخاص بك في أخبار جوجل

ومع المآسي الحالية مثل مذبحة النرويج ووفاة إيمي واينهاوس، تضاربت الأخبار حول الحادثتين. لقد غمر محرك البحث Google عمليات البحث عن هذه القصص، وبالتالي قد يتساءل المرء، كيف يقوم Google بتصنيف القصص الإخبارية، وما الذي يجعل أخبارك أفضل من أخبار شخص آخر؟

تعد أخبار Google إحدى بوابات الأخبار الرئيسية على الويب، ويتم تشغيلها بواسطة مصادر إخبارية مجمعة. بالطبع، تشهد أخبار Google عددًا كبيرًا من الزيارات، ويعد ظهورها عليها فرصة رائعة للمواقع لعرض محتواها على ملايين المشاهدين. بالتأكيد أي شخص، سواء كانوا متورطين في تسويق الكتروني أم لا، هل تريد أن تحتل المرتبة الأولى في أخبار جوجل لازدهار حركة المرور؟

فماذا نعرف عن أخبار جوجل وكيف يتم تصنيفها؟ لقد رأينا جميعًا بلا شك ما قالوه قبل بضع سنوات فيما يتعلق بالحقائق والأساطير حول تصنيف الأخبار:

يؤدي وجود صورة بجوار مقالتك إلى تحسين تصنيفك: أسطورة

سيؤدي تحديث المقالة بعد نشرها إلى حدوث مشكلات في أخبار Google: TRUE

توقيت نشر مقالتك يحسن تصنيف مقالتك: أسطورة

لن يتم تضمين المقالات التي تكون مجرد صور أو مقاطع فيديو: TRUE

لا توجد طريقة لمعرفة سبب عدم تضمين مقالاتي في أخبار Google: أسطورة

يساعد نشر خريطة الموقع في تصنيفاتي: أسطورة

قد تؤثر إعادة تصميم موقعي على تغطيتي في أخبار Google: TRUE

إذا قمت بوضع AdSense على موقعي، فسوف يتحسن تصنيف مقالاتي: أسطورة

لن تساعد خريطة الموقع في التصنيف، ولكنها ستساعد Google في العثور على تلك الصفحات، وهو أمر مفيد لأنه إذا لم يتمكن من العثور عليها، فلن يتمكن من ترتيبها. توصي Google بشكل خاص باستخدام خريطة موقع الأخبار إذا كان موقعك جديدًا، أو يحتوي على محتوى ديناميكي، أو يتطلب من المستخدمين اتباع عدة روابط للوصول إلى مقالاتك الإخبارية. إذا كنت مثلي ولديك أي معرفة بتحسين محركات البحث، فهذه العبارات إما معرفة عامة أو غامضة جدًا.

إذن ماذا نعرف أيضًا؟

تقديم يعد إنشاء موقع لأخبار Google للنظر في إضافته إلى مجمعه أمرًا سهلاً نسبيًا، ما عليك سوى زيارة الموقع http://www.google.com/support/news_pub/bin/request.py?contact_type=suggest_content وملء النموذج.

ومع ذلك، هناك معايير معينة يجب الوفاء بها، بعضها يشبه سيناريوهات التصنيف العادية وبعضها فريد بالنسبة لأخبار Google…

كن فريدا

والآن هذا شيء يجب علينا جميعًا أن نعرفه، وهو أن الحصول على مقالات إخبارية فريدة لم يشاهدها أحد سيجعل عناكب Google تزحف من الفرح.

كن دائمًا

لكي تحترمك Google كمصدر للأخبار، ستحتاج إلى الاحتفاظ بجميع المحتوى الخاص بك في الأرشيف. وهذا يعني أنه بمجرد الحصول على عنوان URL هذا، يجب ألا تكون هناك إعادة تدوير – قم بأرشفة جميع ملفاتك حتى يعرف Google أن لديك مجموعة واسعة من الأخبار التي تمثل مصدرًا يمكنهم استخدامه.

عرض رقم مكون من ثلاثة أرقام

وربما هذا هو العامل الأكثر حيوية. يجب أن يحتوي عنوان URL لكل مقالة على رقم فريد يتكون من ثلاثة أرقام على الأقل. طالما أن لديك ثلاثة أرقام على الأقل في عنوان URL الخاص بك (والأرقام لا تشبه السنوات)، فمن الممكن أن تكون في أي مكان – وليس بالضرورة في النهاية.

وبطريقة جوجل الحقيقية، علينا أن نأخذ ما يقولونه ونحاول فك اللغز الذي وضعوه أمامنا. غالبًا ما ينحرف Google عما قاله – في حالة الأرقام الثلاثة، قال ممثل الأخبار ذات مرة أنك لا تحتاج إليها في عنوان URL الخاص بك إذا قمت بإرسال محتوى إلى أخبار Google بتنسيق خرائط الموقع.

دعونا نلقي نظرة على العوامل القابلة للنقاش:

هذا هو الجزء المثير للاهتمام حيث ينقسم الخبراء المزعومون حول الإجابات حول كيفية تصنيف الموقع في أعلى أخبار Google. بالطبع حداثة، كما هو الحال في الحصول على مقالات محدثة، سيلعب دورًا في رغبة Google في الحصول على آخر الأخبار. كما تولي أخبار Google اهتمامًا وثيقًا بنوع الاهتمام التحريري تظهر القصة، ولكن هذا يشبه البحث العضوي ومدى انتشار موقعك والمحتوى الخاص بك.

ما يهمني أكثر هو كيف ينقسم الخبراء حول مفهوم رتبة صفحة. يزعم الكثيرون أنه على عكس التصنيفات العضوية العادية، لا يلعب ترتيب الصفحة دورًا كبيرًا في أخبار Google. يزعم كوينتين مولرت، أحد المتخصصين المفترضين في تحسين محركات البحث (SEO)، هذا في مقال:

“

قد يتفق البعض منكم مع هذا لكنني لا أتفق معه. على الرغم من أنه قدم نقاطًا جيدة جدًا في مقالته، إلا أنني أشعر أن هذا المقال به بعض العيوب. إذا نظرت ببساطة إلى أخبار Google وكتبت مصطلح البحث الحالي، فسوف ترى المواقع الموجودة في الأعلى – ABC News، وFox News، وBBC، وE News – وهذه ليست مواقع جديدة ومع ذلك فهي تتمتع بالتأكيد بتصنيف صفحات قوي .

من المؤكد أن قوة الموقع وسمعته تساعدان عندما يتعلق الأمر بتصنيفات الأخبار. يختلف هذا قليلًا عن التصنيفات العادية، فبمجرد أن تحدد Google موقعًا ما كمصدر للأخبار، فإنها ستدرجه في تصنيفاتها. ومع ذلك، فمن الواضح أن الثقة مطلوبة حتى يُنظر إليه على أنه موقع مرجعي (تصنيف الصفحة). ما أود أن أوصي به هنا هو أنه، مثل تصنيفاتك العضوية، يجب العمل على سلطة موقعك وزيادة تصنيفاته ومصداقيته. يفتخر Google بعدم وجود طرق مختصرة، ولن يوصلك إلى القمة إلا العمل الجاد. من خلال هذا، وبمجرد أن تصبح موثوقًا، سترى قصصك الإخبارية تبدأ في التصنيف وبالتالي تبدأ حركة المرور الخاصة بك في التدفق.

وتشمل العوامل الأخرى في الهواء إضافة الصور ومقاطع الفيديو. وفيما يتعلق بما إذا كانت تضيف قيمة، فقد صرحت Google قبل بضع سنوات بأنها لا تضيف قيمة، ولكنني أشعر أنه في الوقت الحاضر، ومع نمو وأهمية الوسائط المتعددة، من المؤكد أن Google ستفضلها بدلاً من عدمها. الكلمات الدالة يبدو أيضًا أنها تلعب دورًا أكبر في أخبار Google، حيث يحدد محتوى الكلمات الرئيسية في المقالات تصنيف عبارات رئيسية محددة. والأكثر من ذلك، فهو يساعد على تصنيف أخبارك ويمكّنها من الظهور في نتائج بحث الأخبار المختلفة. كما هو الحال مع معظم المقالات، يجب اختيار العنوان والعلامات بعناية لزيادة فرصك في الحصول على النتائج.

هناك العديد من وجهات النظر حول ماهية عوامل التصنيف الجيد في أخبار Google، وهناك عوامل أخرى أنا متأكد من أنه لم يتم التطرق إليها. ما تحتاجه هو إرسال عناوين URL وتنظيمها والحصول على خريطة الموقع والتأكد من التعرف عليك كمصدر موثوق به بواسطة Google. إذا كنت تشعر أنك لست كذلك، فانتقل إلى بعض الأزياء القديمة تحسين محركات البحث وابدأ في كتابة محتوى عالي الجودة يلفت انتباهك.