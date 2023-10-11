Rewrite this title: كيفية تسجيل الدخول إلى حسابات مختلفة على نفس الموقع

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تسجيل الدخول إلى حسابات مختلفة على نفس الموقع

هذه مشاركة إضافية في سلسلتي حول الإدارة عدة هويات على الإنترنت. تتناول هذه المقالة الطرق الثلاثة لتسجيل الدخول إلى حساب مختلف على موقع واحد باستخدام FireFox.

CookiePie

CookiePie هو امتداد لمتصفح فايرفوكس يمكّنك من الاحتفاظ بمساحة تخزين مختلفة لملفات تعريف الارتباط في علامات تبويب ومواقع مختلفة windows:

قم بتنزيل الأداة وتثبيتها؛

استخدم قائمة السياق الخاصة بعلامة التبويب لتمكين CookiePie وتسجيل الدخول إلى أي موقع في علامة التبويب هذه؛

افتح موقعًا جديدًا، وانتقل إلى نفس الموقع وقم بتسجيل الدخول مرة أخرى.

كانت هناك بعض المشاكل بالنسبة لي مع Gtalk (حيث كانت الأداة الموجودة على Gtalk تعمل بطريقة غريبة) ولكن مع المواقع الأخرى عملت بشكل جيد:

CookieSwap

CookieSwap يمكّنك من تبديل جميع ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك بسهولة بحيث يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابات بريد إلكتروني متعددة على الويب (مثل Gmail وYahoo! mail) كمستخدمين مختلفين في نفس الوقت والتبديل بينهم بسرعة.

كيف يعمل هذا الامتداد:

انقر بزر الماوس الأيمن على منطقة CookieSwap في لوحة شريط الحالة (الزاوية اليمنى السفلية من المتصفح) لإظهار قائمة CookieSwap. حدد ملفًا شخصيًا (دعنا نقول “Profile1”) انتقل إلى موقع يتطلب تسجيل الدخول وتسجيل الدخول؛ أظهر قائمة CookieSwap مرة أخرى وحدد ملفًا شخصيًا مختلفًا (دعنا نقول “Profile2”) افتح علامة تبويب جديدة وانتقل إلى صفحة الصفحة نفسها. لاحظ أن الموقع لا يتعرف عليك كمستخدم سابق. قم بتسجيل الدخول باسم مستخدم مختلف إذا كنت تريد ذلك. استخدم قائمة CookieSwap للرجوع إلى Profile1 والتصفح مرة أخرى إلى الصفحة الرئيسية للبريد الإلكتروني على الويب. يتعرف عليك مرة أخرى باعتبارك المستخدم الأصلي الذي قام بتسجيل الدخول!

استخدم ملفات تعريف Firefox مختلفة

لقد شاركت هذه النصيحة في الماضي: كيفية إنشاء ملفات تعريف متعددة على FireFox لفصل عمليات (SEO) المختلفة لديك.

كيفية إنشاء ملف تعريف آخر على FireFox؟

اخرج من فايرفوكس؛ (Windows) اذهب: زر “ابدأ” => “تشغيل” => اكتب “” => زر “موافق”؛ انقر فوق “إنشاء” في مدير الملفات الشخصية واختر اسم ملف التعريف الجديد الخاص بك، ثم انقر فوق “بدء تشغيل FireFox”؛ كرر الخطوات من 1 إلى 3 لإنشاء العدد الذي تريده من الملفات الشخصية؛ منتهي! الآن في كل مرة تريد فيها التبديل إلى ملف تعريف آخر أو تغيير ملف التعريف الافتراضي، كرر الخطوات من 1 إلى 2 واختر الملف الذي تريده.

كيفية تشغيل الملفات الشخصية الأخرى بسهولة

استخدم هذا مفيد امتداد فايرفوكس الذي يضيف سطرين إلى قائمة “ملف” الخاصة بـ FireFox والتي تتيح لك (1) الوصول فورًا إلى مدير ملفات تعريف FireFox و(2) تبديل أو تشغيل ملف تعريف بديل بسرعة بنقرة واحدة على الفأرة: