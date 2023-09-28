Rewrite this title: كيفية تشخيص انخفاض ترتيب الصفحة: اسأل أحد مُحسنات محركات البحث (SEO).

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تشخيص انخفاض ترتيب الصفحة: اسأل أحد مُحسنات محركات البحث (SEO).

يأتي سؤال “طرح سؤال حول تحسين محركات البحث” اليوم من Hemlata في دلهي. هملاتا يسأل:

“يفقد موقع الويب الخاص بي تصنيفات الصفحة الرئيسية ولكن الصفحات الداخلية تحتل مرتبة جيدة. ما هو السبب المتوقع لذلك؟”

عندما تبدأ إحدى الصفحات على أحد المواقع في فقدان تصنيفات أو حركة مرور كبيرة، فعادةً ما يكون الأمر كله على سطح السفينة.

الخطوة الأولى التي يتخذها معظم محترفي تحسين محركات البحث (SEO) هي تحليل سبب انخفاض الصفحة.

تكمن المشكلة في أن هناك آلاف الأسباب التي تجعل الصفحة تشهد حالات انخفاض، وحتى محترفي تحسين محركات البحث الأكثر خبرة والأذكى يواجهون أحيانًا مشكلة في تشخيص ما يحدث بالضبط.

يمكن أن تكون هذه العملية أكثر إحباطًا عندما تشهد بعض صفحات الموقع انخفاضًا، بينما تشهد صفحات أخرى زيادات.

انظروا إلى الصورة الكبيرة

من المهم أن تفهم الصورة الكبيرة لجهود تحسين محركات البحث (SEO)، خاصة عندما يكون موقعك في حالة تغير مستمر.

إذا كانت صفحتك الرئيسية تشهد انخفاضات، لكن صفحاتك الداخلية تشهد زيادات – فقد لا يكون هذا مشكلة كبيرة إذا كان إجمالي العملاء المتوقعين وحركة المرور يتزايدان بشكل مطرد.

افهم أهداف وغايات موقعك عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث.

إذا لم تكن لديك أهداف عامة، فمن الممكن أن تتعثر في محاولة إصلاح الأشياء التي لم يتم كسرها، مما سيضر بموقعك بشكل عام على المدى الطويل.

ما هي الخسائر؟

حتى إذا لم تتمكن من تحديد سبب رفض الصفحة، فيجب أن تكون قادرًا على معرفة مصدر الرفض.

إذا كنت تقوم بتتبع التصنيفات وقمت بإعداد التحليلات، فمن المفترض أن تكون قادرًا على معرفة الكلمات الرئيسية التي تواجه انخفاضًا في التصنيف.

إذا لم تتمكن من رؤية أي انخفاض في تصنيف صفحتك الرئيسية، فستحتاج إلى إلقاء نظرة على أنواع الزيارات التي تنخفض.

في بعض الأحيان قد تحتوي الصفحة على مشكلات فنية تؤدي إلى انخفاض نتائج SERP.

وينطبق هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بنسخة الهاتف المحمول من الموقع.

كما يمكن أن يكون لسلوك الباحث تأثير على حركة المرور إلى صفحات معينة.

إذا كانت صفحتك تستهدف الكلمات الرئيسية التي تشهد انخفاضًا في حجم البحث الإجمالي، فسينخفض ​​عدد الزيارات.

أفضل شيء يمكنك القيام به عندما ينخفض ​​حجم البحث هو العمل على خلق اهتمام عام، وهو ما لا يتم بالضرورة في صفحات نتائج محرك البحث.

تحقق من الروابط الخاصة بك

بالنسبة لمعظم مواقع الويب، تكون الصفحة الرئيسية هي المكان الذي تتم الإشارة إليه بمعظم الروابط من مواقع الويب الأخرى.

لكن في بعض الأحيان، يمكن للصفحات الداخلية – وخاصة الصفحات ذات الاهتمام – أن تحصل على روابط أكثر من الصفحة الرئيسية.

في هذه الحالات، ليس من غير المألوف أن تتفوق الصفحة الداخلية أو مشاركة المدونة على الصفحة الرئيسية في العديد من المصطلحات.

لا يوجد أي خطأ في أن تتفوق الصفحات الداخلية على الصفحة الرئيسية.

في الواقع، يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لبعض الشركات.

المفتاح هو التأكد من أن الصفحات الداخلية لديها مسار واضح للتحويل للزوار الذين يتعرضون لموقعك في البداية من خلالها.

اعمل على جعل صفحاتك الداخلية ذات صلة بالزائرين الجدد، واجعل من السهل على هؤلاء الزوار إجراء تحويلات.

الحد الأدنى

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل الصفحة الداخلية تتفوق على الصفحة الرئيسية.

ولكن في النهاية، قد لا يهم.

إذا كنت قلقًا بشأن فقدان التصنيف، فتحقق من الروابط والمحتوى الخاص بك وتحسين محركات البحث الفنية والمنافسة لمعرفة سبب تصنيفهم بدلاً منك.

إذا كنت ترى فقط تحولًا في سلوك الجمهور إلى الصفحات الداخلية، فقم بتعديل صفحاتك الداخلية وتحويلها.

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