Rewrite this title: كيفية تصفية رسائل الإحالة غير المرغوب فيها في Google Analytics

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تصفية رسائل الإحالة غير المرغوب فيها في Google Analytics

يشق مرسلي الإحالة غير المرغوب فيها طريقهم إلى بيانات Google Analytics (GA) دون زيارة مواقعنا الإلكترونية فعليًا منذ عام 2013 تقريبًا.

قد تظهر رسائل الإحالة غير المرغوب فيها للمسؤولين إما كإحالة مرور زائفة، أو عبارة بحث، أو زيارة مباشرة.

تقوم روبوتات الإحالة غير المرغوب فيها باختطاف المُحيل الذي يتم عرضه في حركة إحالة GA الخاصة بك، مما يشير إلى زيارة الصفحة من موقعهم المفضل على الرغم من أن المستخدم لم يشاهد الصفحة.

لا يمكن لرسائل الإحالة غير المرغوب فيها أن تلحق الضرر بموقعك من خلال إجراء زيارة زائفة (طالما أنك لم تنقر على الرابط غير المرغوب فيه).

تكمن المشكلة في أنه يتعين على المسوقين فك تشفير هذا النوع من حركة المرور وتصفيته يدويًا من بيانات GA الخاصة بهم لفهمه بشكل مناسب.

وبما أننا نعتمد على GA لاتخاذ قرارات تسويقية رئيسية مستمرة، فإن البيانات النظيفة تعني كل شيء بالنسبة لنا.

بدون معرفة رسائل الإحالة غير المرغوب فيها وكيفية تصفيتها، يمكن للمسوقين التوصل إلى استنتاجات مرجحة بناءً على حركة مرور الروبوتات الزائفة.

في هذا العمود، سيتعلم المسوقون كيفية تنظيف بيانات Google Analytics الخاصة بهم عن طريق تصفية رسائل الإحالة غير المرغوب فيها.

إذا كنت قد انتقلت مؤخرًا إلى “إحصاءات Google” 4، فلدينا قسم هنا لك أيضًا.

من أجل حب المرشحات، ما هو البريد العشوائي للإحالة؟

يتم إنشاء البريد العشوائي للإحالة، والمعروف أيضًا باسم البريد العشوائي المحيل أو البريد العشوائي غير المرغوب فيه، بواسطة روبوتات البريد العشوائي التي تم تصميمها لزيارة مواقع الويب وتشغيل عرض الصفحة بشكل مصطنع.

قد يبدو الأمر غير واضح، لكن الروبوتات هي مجرد أجزاء من البرنامج النصي المبرمج المصمم لإكمال مهمة تلقائيًا عبر الإنترنت.

تشير التقديرات إلى ذلك 37% من نشاط موقع الويب يتم إنشاؤه بواسطة الروبوتات، وأقل من نصف نشاط الروبوت هذا شرعي.

تشمل الروبوتات المرغوبة ما يلي:

برامج زحف البحث التي تنشئ صفحات نتائج محرك البحث.

يقوم فريق الداما بمراقبة صحة موقع الويب الخاص بك.

يقوم جلب الخلاصات بتحويل المحتوى إلى تنسيق محمول.

النصف الآخر من الروبوتات ليس نبيلًا جدًا.

تم تصميم بعضها خصيصًا لإرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى تقارير الإحالة الخاصة بنا عن طريق إرسال طلبات HTTP زائفة إلى مواقعنا الإلكترونية مع القدرة على إنشاء حركة مرور غير بشرية تُعرف باسم حركة مرور الروبوتات.

لا يمكنك وزن ذهبك بالقمامة على الميزان

تعمل رسائل الإحالة غير المرغوب فيها على تضخيم بيانات Google Analytics الخاصة بك بشكل مصطنع.

يعتمد مستوى التضخم الاصطناعي على مقدار رسائل الإحالة غير المرغوب فيها التي يتلقاها موقع الويب الخاص بك، والتي يمكن أن تختلف حسب مجال عملك.

وبالمثل، فإن التهديد الذي تشكله حركة المرور هذه على سلامة بياناتك يتناسب بشكل مباشر مع مقدار حركة المرور المشروعة التي يتلقاها موقع الويب الخاص بك في اليوم العادي.

على سبيل المثال، إذا كنت تتلقى الآلاف أو حتى عشرات الآلاف من الزيارات كل شهر، فلن يتم تشويه بياناتك بشكل كبير بسبب بضع مئات من جلسات الإحالة غير المرغوب فيها.

ومع ذلك، إذا كنت تتلقى فقط 50-100 زيارة كل شهر، فإن بضع مئات من الإحالات غير المرغوب فيها ستؤدي إلى التخلص من بيانات GA الخاصة بك تمامًا، مما يؤدي إلى خنق حركة المرور المشروعة بشكل فعال.

إذا لم تكن على علم بهذه المشكلة، فقد تكون خطيرة جدًا على استراتيجية التسويق الخاصة بك.

كيفية تصفية رسائل الإحالة غير المرغوب فيها في Universal Analytics

إنه أمر مزعج أن تقوم الروبوتات بإرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى مواقعنا الإلكترونية.

والخبر السار هو أنه كان من السهل تاريخيًا تصفية هذا النوع من حركة المرور.

ومع ذلك، تكثفت المؤامرة في أكتوبر 2020، عندما أطلقت جوجل Google Analytics 4.

سنناقش رسائل الإحالة غير المرغوب فيها في هذا الإصدار الجديد من GA في القسم التالي.

في الوقت الحالي، دعنا نرى كيفية تحقيق هذه المهمة المهمة داخل حسابك على Universal Analytics.

تأكد من حصولك على الأذونات اللازمة لإجراء تغييرات في حسابك في Google Analytics على مستوى المسؤول ثم انتقل إلى هناك.

للبدء، قم أولاً بإنشاء طريقة عرض جديدة.

من أفضل الممارسات في Google Analytics اختبار التكوينات الجديدة مثل المرشحات في عرض جديد، بدلاً من عرض البيانات الأولية الافتراضية، نظرًا لأن التغييرات يمكن أن تكون دائمة وقد تحدث أخطاء على طول الطريق.

انقر على العمود في أقصى الجانب الأيسر (إذا لم يكن عمود العرض مرئيًا لك، فقد يكون ذلك لأنك الآن في Google Analytics 4):

حدد نوع العرض الذي تقوم بإنشائه، إما أو .

ثم قم بتسميتها، وحدد نفس المناطق والمنطقة الزمنية كعرضك الرئيسي للتأكد من أنك تقارن التفاح بالتفاح:

ستقوم Google بالجزء الأكبر من أعمال تصفية البريد العشوائي للإحالة نيابةً عنك تلقائيًا.

انتقل إلى طريقة العرض الاختبارية الخاصة بك وتأكد من تحديد الخيار:

من خلال تحديد هذا الخيار، ستتمكن تلقائيًا وسهولة من تصفية حوالي 75-80% من حركة مرور الروبوتات.

من أفضل الممارسات الأخرى إضافة تعليق توضيحي لتحديد التاريخ الذي بدأت فيه تصفية حركة مرور الروبوتات.

تعمل التعليقات التوضيحية كمرجع مفيد لتذكر التغييرات المهمة بمرور الوقت ويمكن أن تساعد الفرق في الاحتفاظ بسجل لهذه الأنواع من التغييرات.

لإنشاء تعليق توضيحي جديد، ما عليك سوى النقر على السهم الصغير الموجود أسفل أي مخطط في Google Analytics واتباع التعليمات:

بعد ذلك، سيتعين عليك القيام ببعض العمل اليدوي للتخلص من أي رسائل غير مرغوب فيها متبقية تمر عبر مرشح Google.

ولكن قبل أن تتمكن من القيام بذلك، تحتاج إلى معرفة مواقع البريد العشوائي التي يتم الدخول إليها.

كيف يمكنك تحديد حركة إحالة البريد العشوائي في GA؟

إذا كنت تريد معرفة ما إذا كانت مواقع الويب التي تشك في أنها رسائل غير مرغوب فيها في تقرير الإحالات الخاص بك، فتحقق أولاً مما إذا كانت موجودة أم لا هذه القائمة أو هذه القائمة من مواقع البريد العشوائي المعروفة.

المؤشرات الأخرى هي معدل ارتداد إما 0 أو 100%، ومدة الجلسة 0 ثانية (من السهل معرفة كيف يمكن أن تصبح البيانات منحرفة مع القيم المتطرفة مثل هذه)، وإحالة اسم المضيف التي لم يتم تعيينها.

باستخدام قائمة “المحيلين السيئين”، يمكنك حظرهم يدويًا.

توجه إلى تقريرك، وقم بالتصفية حسب معدل الارتداد التنازلي.

الآن، قم بتطبيق مرشح متقدم لإظهار عدد الجلسات التي تتجاوز حدًا معينًا فقط.

يمكن أن يختلف هذا الرقم وفقًا لحجم حركة المرور الخاصة بك.

في المثال أدناه تم استخدام 50.

لتحديد مواقع الإحالة غير المرغوب فيها، استخدم المؤشرات أعلاه.

سيتعين عليك إجراء أكبر قدر ممكن من التحقق دون النقر فعليًا على مواقع الويب غير المرغوب فيها وزيارتها.

كن حذرا، رغم ذلك؛ قد ترغب في مراجعة الأقسام الأخرى للتأكد من أن هذه المواقع ليست مرتبطة بأي نوع من المحاولات الإعلانية الفاشلة.

من المهم تنفيذ التصفية في حساب العرض الاختباري الخاص بك أولاً.

بمجرد تصفية هذه المواقع، فإنها تختفي إلى الأبد (لذا من الأفضل أن تكون متأكدًا من أنها بالفعل رسائل غير مرغوب فيها!).

بمجرد التأكد، أنشئ قائمتك في “المفكرة” أو “محرر النصوص” حتى تتمكن من لصقها مرة أخرى في GA.

قم بقص جميع عناوين URL إلى نطاق المستوى الأعلى (TLD) الخاص بها.

على سبيل المثال، af401e8c.linkbabes.com هي إحدى الشركات التابعة لـ linkbabes.com، لذلك من الأفضل إضافة linkbabes.com فقط إلى قائمة استبعاد الإحالة المحتملة لديك.

الآن قم بإنشاء تعبير عادي مع قائمة عناوين URL الخاصة بك، بحيث يبدو مثل مثال أدناه من موز:

yourmaindomain\.com|anotheruseddomain\.com|payingservice\.com|translatetool\.com

كن حذرًا من فصل مواقع الويب باستخدام شريط توجيه، وإضافة شرطة مائلة عكسية أمام امتداد النطاق.

سيسمح هذا أيضًا باستبعاد النطاقات الفرعية الأخرى التي تنتمي إلى TLD هذا.

الآن، أنت جاهز أخيرًا لإنشاء الفلتر الخاص بك!

انتقل إلى عرض الاختبار الجديد، وانقر فوق ، ثم لإنشاء عرض جديد.

امنح مرشحك الجديد اسمًا وصفيًا مثل Referral Spam لتسهيل التعرف عليه لاحقًا.

قم بتغيير الخاص بك إلى ، وقم بتغيير إلى (لا حقل الإحالة).

أخيرًا، الصق القائمة المعدة مسبقًا لعناوين URL غير المرغوب فيها للإحالة:

بمجرد البدء في تصفية رسائل الإحالة غير المرغوب فيها، يمكنك البدء في معرفة مدى تأثيرها على حركة المرور الخاصة بك.

يمكن أن يمثل جزءًا لا بأس به من حركة المرور على موقع الويب الخاص بك إذا ترك دون تحديد، لذلك فمن السهل معرفة سبب انزعاج مسوقي البحث منه.

حظر رسائل الإحالة غير المرغوب فيها باستخدام مرشحات البيانات في Google Analytics 4

إذا كنت قد بدأت مؤخرًا في استخدام Google Analytics، أو قمت بترحيل حسابك على Universal Analytics بشكل نشط، فمن المفترض أن يكون لديك موقع Google Analytics 4 (GA 4) (الذي أصبح الآن هو الموقع الافتراضي).

في حين أن المسوقين الرقميين سيحبون علامة تبويب المشاركة الجديدة، فإن إعداد مرشحات لمحيلي البريد العشوائي يبدو مختلفًا الآن.

وأبرز ما في الأمر هو أن العمود لم يعد موجودًا في واجهة مشرف Google Analytics 4 الجديدة.

وبدلاً من ذلك، يستخدم GA 4، الذي لا يحتوي على عمود خاص به.

يشعر المسوقون بالحيرة الآن لأن الكثير مما اعتدنا القيام به في GA يقع ضمن “عرض” والعديد من المقالات الإرشادية مثل هذه ستحتاج إلى التحديث لإبطاء إنشاء سلاسل رسائل مثل هؤلاء.

باستخدام GA 4 الجديد، يمكن للمسوقين إنشاء ما يصل إلى 10 مرشحات بيانات لكل موقع.

يتم اقتراح عوامل تصفية حركة المرور الداخلية وتم تهيئتها مسبقًا إلى حد ما.

ومع ذلك، يوجد حاليًا نوعان فقط من المرشحات المتاحة:





لا يبدو أن أيًا من هذين الأمرين مناسب لتصفية رسائل الإحالة الخارجية غير المرغوب فيها.

والأكثر من ذلك، إذا لجأت إلى دعم Google للحصول على المساعدة، ستجد نفسك في حلقة لا نهاية لها بين شعار الدرج العلوي من Google الذي يخبرك بالانتقال إلى دعم Google Analytics 4 وشريط البحث في تلك الصفحة الذي يعيدك إلى Universal Analytics نتائج تصفية نطاقات الإحالة.

لقد تواصلنا مع Google لتوضيح كيفية القيام بذلك بالضبط في GA 4، وأكدوا أن ذلك ليس ممكنًا بعد (حاليًا في وقت النشر).

جوجل قال:

بينما ننتظر القدرة على استبعاد رسائل الإحالة غير المرغوب فيها في GA4، أوصي بإنشاء إصدار قديم وجديد من Google Analytics:

واحدة في وضع Universal Analytics القديم.

وواحد جديد في وضع Google Analytics 4.

اتبع الإرشادات الواردة في القسم السابق في Universal Analytics لتصفية رسائل الإحالة غير المرغوب فيها من تقارير GA الخاصة بك في الوقت الحالي.

والخبر السار هو أن هذا الإصدار الجديد من Google Analytics يحتوي على اختبار مدمج، لذلك لن يكون من الضروري إنشاء طرق عرض جديدة لتنفيذ التكوينات الجديدة:

فوائد التخلص من البريد العشوائي المرجعي

البيانات النظيفة هي كل شيء عندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى استنتاجات ذات معنى وقابلة للتنفيذ بناءً عليها.

باستخدام هذه التكتيكات القوية، ستتمكن من تصفية رسائل الإحالة غير المرغوب فيها حتى تتمكن من اتخاذ القرارات بناءً على الحقائق.

نظرًا لأن رسائل الإحالة غير المرغوب فيها يمكن أن تصل إلى مواقع الويب ذات عدد الزيارات الأقل بشكل أقوى من المواقع الكبيرة، فمن المهم أن تظل فرق التسويق من جميع الأحجام على اطلاع بها.

وهذا يعني التحقق من مواقع الويب غير المرغوب فيها الجديدة للإحالة بانتظام وإضافتها إلى قائمة الاستبعاد الخاصة بك.

تذكر الاحتفاظ بعرض Universal Analytics الخاص بك قيد التشغيل في الوقت الحالي، حتى نعرف المزيد حول كيفية استبعاد رسائل الإحالة غير المرغوب فيها في Google Analytics 4.

المزيد من الموارد: