Rewrite this title: كيفية تعزيز الأعمال باستخدام مراجعات Google في عصر فيروس كورونا (COVID-19).

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تعزيز الأعمال باستخدام مراجعات Google في عصر فيروس كورونا (COVID-19).

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كان للإغلاق العالمي الناجم عن جائحة كوفيد-19 تأثير اقتصادي سلبي عميق على الشركات من جميع الأحجام والصناعات.

وفق Facebook’س تقرير حالة الأعمال الصغيرةالصناعات التي شهدت التأثير الأكبر بسبب فيروس كورونا الجديد هي الفنادق والمقاهي والمطاعم، تليها الشركات القائمة على الخدمات.

تعتمد هذه الصناعات إلى حد كبير على الأنشطة التي تم تقييدها نتيجة للوباء – مثل السفر والتواصل الاجتماعي.

ولكن باستخدام أدوات عبر الإنترنت مثل Google My Business (GMB) ومراجعات Google، تستطيع الشركات إبقاء عملائها على اطلاع والبقاء أمامهم على الرغم من قيود البقاء في المنزل.

حتى مع إعادة فتح العديد من البلدان، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى إبقاء عملائك على اطلاع دائم بعملك وما تفعله للحفاظ على سلامة موظفيك وعملائك.

في هذا الدليل، نلقي نظرة على كيفية الاستفادة من بطاقة بيانات نشاطي التجاري على Google (GMB) ومراجعات Google وسط جائحة فيروس كورونا.

ما هو جوجل عملي؟

جوجل أعمالي هي أداة تساعد الشركات على التواصل مع العملاء وتعزيز تواجدهم عبر الإنترنت.

إنه المكان الذي يقصده العملاء للتعرف على نشاطك التجاري، بما في ذلك معلومات الاتصال الخاصة بك، وموقعك، وموقعك على الويب، والمزيد.

يُعد نشاطي التجاري على Google إحدى أفضل الطرق للحصول على رؤية محلية على Google، بغض النظر عن إستراتيجية موقع الويب الحالية لديك. يمكن للمستخدمين أيضًا ترك التعليقات عبر تقييمات جوجل، المرتبط بحساب نشاطي التجاري على Google.

ومع ذلك، تغيرت الطريقة التي يستخدم بها الأشخاص قوائم Google My Business منذ الوباء.

لم يعد الأشخاص يستخدمون هذه الأداة للبحث عن الأنشطة التجارية في منطقتهم لزيارتها؛ بدلاً من ذلك، يبحثون عن معلومات أخرى مثل خيارات التسليم أو الاستلام المحدثة وساعات العمل المعدلة.

هذا التغيير في السلوك هو سبب أهمية قيام الشركات بتحسين قائمة نشاطي التجاري على Google ومراقبة مراجعاتها على Google إذا لم تقم بذلك بالفعل.

كيف يمكن للشركات تحسين قوائم أعمالي على Google ومراجعات Google خلال فترة فيروس كورونا (COVID-19)؟

لدى العملاء أسئلة ومخاوف وآراء حول التغييرات التي أحدثها فيروس كورونا (COVID-19). ونتيجة لذلك، يلجأ الكثيرون إلى Google للتعبير عن أفكارهم.

مع ما يصل الى 76% نظرًا لأن العملاء يثقون في المراجعات عبر الإنترنت بقدر ثقتهم في التوصيات الشخصية، فإن الوباء ليس هو الوقت المناسب لترك مراجعاتك على جانب الطريق.

يعد الرد على مراجعات Google في الوقت المناسب دائمًا من أفضل الممارسات من منظور تجربة العملاء، ولكنه أمر بالغ الأهمية بشكل خاص خلال هذه الأوقات.

علاوة على ذلك، وجد تقرير من Responsepro أنه نتيجة لـCOVID-19، تشهد مواقع السلسلة انخفاضًا كبيرًا في التقييمات. ويرجع ذلك إلى الشكاوى المتعلقة بالنظافة وأوقات الانتظار وعمليات التسليم.

والجدير بالذكر أن المراجعات الإيجابية شهدت انخفاضًا أيضًا، مما يعني أن المراجعات السلبية لها وزن أكبر. ولذلك، فإن ترك التعليقات أو الرسائل دون تغيير يمكن أن يكون له تأثير ضار على عملك.

لا يعد الرد على التقييمات جزءًا مهمًا من تجربة العميل فحسب، بل إنه يخلق تجربة تتمحور حول العميل ويحافظ على سمعتك عبر الإنترنت، ولكنه يؤثر أيضًا على تصنيف البحث المحلي.

بمعنى آخر، حتى لو تم وضع موقع الويب الخاص بك أو استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المؤخرة بسبب الوباء، فإن الاستجابة لمراجعات Google يمكن أن تضمن قدرة العملاء على العثور عليك، وذلك بفضل خصائص عامل التصنيف الخاص بها.

كيفية تكييف قائمة أعمالي على Google

نحن نعلم مدى أهمية الحفاظ على قائمة نشاطي التجاري على Google والرد على مراجعات Google، ولكن ما أفضل الطرق لضمان إدارة كل منها بأفضل طريقة؟

دعنا نلقي نظرة على بعض الطرق التي يمكنك من خلالها زيادة حساب نشاطي التجاري على Google إلى أقصى حد ومتابعة مراجعاتك على Google.

تأكد من أن معلومات شركتك حديثة دائمًا

يعد الحفاظ على تحديث معلومات نشاطي التجاري على Google جزءًا حيويًا من تحسين قائمتك.

يعد إعلام العملاء بأي تغييرات أجريتها على عمليات عملك أمرًا ضروريًا للحفاظ على مبيعات ثابتة.

على الرغم من أن المجتمعات تتجمع حول أعمالها التجارية المحلية، فلن يتمكن الأشخاص من العثور عليك (أو الشراء منك) إذا كانت معلوماتك قديمة.

يمكن أن تتضمن المعلومات التشغيلية التي يجب أن تكون محدثة دائمًا ما يلي:

ساعات العملية

التأخير أو العناصر غير المتوفرة في المخزون

الإغلاقات المؤقتة

توفر بطاقة الهدايا

معلومات الاتصال المحدثة (رقم الهاتف المخصص للاستلام، وما إلى ذلك)

إذا كنت تدير مطعمًا أو واجهة متجر، فإن نشاطي التجاري على Google يسمح لك بتحديث بطاقة بياناتك لتحديد خيارات الخدمة، مثل الاستلام أو التوصيل.

عندما ينتقل العملاء إلى بطاقة بياناتك في نشاطي التجاري على Google (GMB)، ستظهر لهم هذه المعلومات بوضوح في بطاقة البيانات.

بالنسبة للمطاعم والمؤسسات الغذائية الأخرى، تتضمن خيارات السمات تناول الطعام داخل المطعم والوجبات الجاهزة والتوصيل. بالنسبة إلى بائعي التجزئة، تشمل خيارات السمات الاستلام أو التسليم أو الاستلام من الرصيف أو التسوق داخل المتجر.

يساعد ذلك العملاء على فهم خياراتهم ويمكن أن يساعدهم في اتخاذ قرار بشأن إجراء عملية شراء أم لا.

خصص وقتًا للمراقبة والرد على مراجعات Google

مع انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، من المرجح أن يكون لدى الأشخاص المزيد من الأسئلة حول سياساتك، وساعات عملك، وأي خصومات قد تقوم بها، والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن American Express، يقول 7 من كل 10 مستهلكين أمريكيين إنهم أنفقوا المزيد من الأموال للقيام بأعمال تجارية مع شركة تقدم خدمة عملاء رائعة.

إحدى الطرق الرائعة للرد على العملاء في أسرع وقت ممكن هي من خلال علامة تبويب المراسلة داخل نشاطي التجاري على Google. تعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا كان ذلك بعد ساعات العمل أو إذا لم تتمكن من الرد على الهاتف.

يمكنك تعيين رسالة ترحيب تلقائية سيتلقاها العملاء على الفور بعد إرسال رسالة إليك. هذه ميزة رائعة إذا لم تتمكن من الرد على الفور.

ومع ذلك، إذا وجدت صعوبة في مواكبة حجم الرسائل والأسئلة والمراجعات التي تتلقاها، فقم بتعيين متخصص متخصص فريق الاستجابة للمراجعة عبر الإنترنت قد يكون الخيار الأفضل.

سنتطرق أكثر إلى فوائد الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المراجعة الخاصة بك لاحقًا في هذه المقالة.

بالنسبة إلى الأنشطة التجارية التي لها مواقع متعددة، ابحث عن طرق للتيسير

وغني عن القول أنه بالنسبة للأنشطة التجارية التي لها مواقع متعددة، فمن المؤكد أنك ستشهد زيادة طفيفة في عدد المراجعات والرسائل التي تتلقاها.

قد تكون محاولة الرد على المراجعات عبر قوائم Google My Business المتعددة أمرًا مرهقًا لعدة أسباب:

مراقبة يومية لكل قائمة في نشاطي التجاري على Google.

الحفاظ على الاتساق عبر كل موقع.

الحفاظ على تحديث كل بطاقة بيانات في نشاطي التجاري على Google مع تغير الأمور.

قد يكون هذا أمرًا مرهقًا، خاصة لأصحاب الأعمال الذين يحاولون الحفاظ على عمليات يومية آمنة.

أفضل طريقة للتعامل مع إدارة المراجعات للشركات متعددة المواقع هي تبسيط جهودك.

قد يبدو تبسيط إدارة المراجعة عبر الإنترنت كما يلي:

قم بإعداد سلسلة من الردود الجاهزة على الأسئلة الأكثر شيوعًا لديك؛ وبهذه الطريقة، يكون لديك ردود عالية الجودة جاهزة في كل مرة يكتب فيها العميل تعليقًا أو يرسل لك رسالة.

خصص وقتًا كل يوم للرد على رسائل العملاء ومراجعاتهم، حتى لا تقلق بشأن تدفق الرسائل أو المراجعات المتراكمة.

قم بإنشاء صفحة الأسئلة الشائعة على موقع الويب الخاص بك والتي تتضمن الأسئلة الأكثر شيوعًا؛ توجيه العملاء إلى تلك الصفحة عند الضرورة.

فكر في الاستعانة بفريق استجابة للمراجعة عبر الإنترنت

قد تكون إدارة أسئلة العملاء ورسائلهم أمرًا مرهقًا، خاصة أثناء الوباء.

التعاقد مع فريق الاستجابة للمراجعة عبر الإنترنت يزيل الضغط عنك وعن موظفيك للرد على العملاء ليس فقط في إطار زمني ولكن أيضًا بلغة متسقة.

يمكن لفريق الاستجابة للمراجعة عبر الإنترنت المساعدة بطرق مختلفة، بما في ذلك ما يلي:

قم بالرد على جميع تعليقات العملاء ورسائلهم عبر قوائم الأعمال المتعددة في الوقت المناسب.

تأكد من أن جميع الاستجابات خاصة بالعلامة التجارية ومتسقة عبر المواقع.

ضع علامة على الرسائل المهمة التي قد تتطلب استجابة إضافية من صاحب العمل.

حدد طرقًا لتحسين تجربة عملائك فيما يتعلق بمراجعات Google My Business أو Google.

يمكن لفريق الاستجابة للمراجعة عبر الإنترنت مساعدتك في إدارة مراجعاتك على Google حتى تتمكن من العودة إلى ما تفعله بشكل أفضل – وهو إدارة أعمالك.

أهمية الرد على مراجعات جوجل

يساعد الرد على مراجعاتك على Google والحفاظ على قائمة نشاطي التجاري على Google في عرض نشاطك التجاري أمام عملائك على الرغم من انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

يُظهر الرد على المراجعات أن عملك يتمحور حول العملاء وأنك تهتم بتجربة عملائك من البداية إلى النهاية.

من المهم الحفاظ على دقة قائمتك، ولكن من المهم بنفس القدر الرد على أسئلة العملاء ورسائلهم ومراجعاتهم في الوقت المناسب.

قد يكون الاستعانة بمصادر خارجية لهذا الجزء من تجربة العملاء هو النهج الأفضل – والأكثر خاليًا من التوتر – خاصة في الأوقات التي ترتفع فيها المشاعر وعدم اليقين.

هل تبحث عن مساعدة في إدارة مراجعاتك على Google؟

يقوم موقع LetUsRespond.com بإزالة الضغط الناتج عن إدارة المراجعة عبر الإنترنت.

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