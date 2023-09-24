Rewrite this title: كيفية تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك في Chrome وEdge وFirefox وSafari

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك في Chrome وEdge وFirefox وSafari

إن استخدام محرك البحث الذي تفضله هو تفضيل لا يستخف به العديد من مستخدمي الإنترنت.

ولكن قد يكون من الصعب أيضًا تكوين المتصفح (المتصفحات) الذي تستخدمه للعمل مع محرك البحث الذي تفضله افتراضيًا في كل مرة.

لذا، إذا كنت تريد تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك إلى Google أو أي محرك بحث رئيسي آخر داخل متصفح ويب معين، فاتبع الدليل أدناه. ستدرك أن تغييرها هو عملية بسيطة وسريعة تؤثر بشكل كبير على تجربة تصفح الويب لديك.

سواء كنت تستخدم Chrome أو Firefox أو Safari أو Microsoft Edge، فإليك كيفية تعيين محركات البحث المفضلة لديك، بغض النظر عن جهازك.

تغيير محرك البحث الافتراضي في جوجل كروم

إليك كيفية تغيير محرك البحث الافتراضي في Google Chrome.

افتح متصفح كروم.

انقر على النقاط الثلاث الصلبة في الزاوية اليمنى العليا من نافذة المتصفح. يقع هذا أدناه حيث يوجد زر X الخاص بالنافذة على الجهاز الذي يستخدمه Windowsأو أسفل السهم المتجه لأسفل الذي يفتح قائمة علامات التبويب على جهاز Mac.

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى Chrome، فسيكون موجودًا بجوار الصورة المصغرة لملفك الشخصي في Google.

لقطة شاشة من Google Chrome، فبراير 2023

يختار .

انقر فوق القسم الموجود على الجانب الأيسر من الصفحة للكشف عن قائمة محرك البحث.

ثم انقر فوق السهم لأسفل حيث يشير إلى الكشف عن الخيارات المختلفة المتاحة دون إضافة محرك بحث مختلف غير مدرج بالفعل يدويًا.

لقطة شاشة من Google Chrome، فبراير 2023

حدد محرك البحث الافتراضي الخاص بك من القائمة التي تتضمن Google، أو Ecosia، أو Yahoo، أو Bing، أو DuckDuckGo.

إضافة أو تعديل أو إزالة محركات البحث الأخرى

لإضافة محركات بحث أخرى أو تحريرها أو إزالتها من القائمة، انقر فوق السهم الموجود أسفل قائمة محركات البحث الافتراضية.

لإضافة محرك بحث

قم بالتمرير لأسفل أسفل القائمة الافتراضية

في ، انقر فوق

لقطة شاشة من Google Chrome، فبراير 2023

سيُطلب منك ملء اسم محرك البحث والاختصار وعنوان URL.

لقطة شاشة من Google Chrome، فبراير 2023

ملء الحقول النصية لإضافة محرك بحث في كروم

يجب أن يكون الحقل عبارة عن تسمية أو اسم محرك البحث (على سبيل المثال، Brave، وYandex، وSwisscows، وما إلى ذلك).

يجب أن يكون الحقل هو اختصار النص الذي تريد استخدامه لإشراك محرك البحث عبر شريط المتصفح الخاص بك.

يتيح لك هذا إدخال الكلمة الأساسية في شريط العناوين للوصول السريع والسهل. (بالطبع، لا يزال بإمكانك كتابة استعلام البحث الخاص بك في شريط العناوين لاستخدام محرك البحث الافتراضي أيضًا.)

يجب أن يتضمن الحقل “عنوان URL الذي يحتوي على %s بدلاً من الاستعلام” ما يلي:

عنوان الويب لصفحة نتائج محرك البحث.

استخدم %s حيث سينتقل الاستعلام.

للعثور على عنوان الويب الخاص بصفحة النتائج وتعديله:

انتقل إلى محرك البحث الذي تريد إضافته.

قم بالبحث.

انسخ عنوان الويب الخاص بصفحة نتائج البحث والصقه في حقل عنوان URL. يختلف عنوان صفحة نتائج البحث عن عنوان موقع الويب. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن [football]، عنوان URL لنتائج بحث Google هو “http://www.google.com/search?q=football”.

استبدل مصطلح البحث في عنوان URL بـ %s. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم عنوان URL لنتائج بحث Google، فسيكون عنوان محرك البحث الخاص بك هو “http://www.google.com/search?q=%s”.



لتعيين محرك بحث افتراضي، قم بالتحرير أو الحذف

انقر فوق الزر الموجود أسفل الزر مباشرةً.

بعد ذلك، قم بالتمرير لأسفل إلى قائمة محركات البحث وانقر فوق أيقونة النقاط الثلاث الموجودة على يمين محرك البحث الذي تريد تعيينه على الوضع الافتراضي أو التعديل أو الحذف.

سيتم فتح مربع صغير يعرض على المستخدم “جعله افتراضيًا” أو “حذف” محرك البحث المدرج الذي نقوم بتغييره.

يوجد أيضًا رمز قلم رصاص صغير بجوار النقاط الثلاث والذي سيسمح لك بتحرير الإدخال الحالي، سواء كان ذلك اسم محرك البحث أو الاختصار أو عنوان URL.

استخدم رمز القلم الرصاص لتحرير المدخلات الحالية أو رمز النقاط الثلاث لجعل محرك البحث هو محرك البحث الافتراضي – أو احذفه من القائمة.

لقطة شاشة من Google Chrome، فبراير 2023

تغيير محرك البحث الافتراضي في فايرفوكس

اتبع هذه الخطوات لتغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك في Firefox.

افتح متصفح فايرفوكس.

انقر فوق قائمة الهامبرغر (ثلاثة خطوط متصلة) في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة المتصفح.

اختر من القائمة المنسدلة.

لقطة شاشة من Firefox، فبراير 2023

سيؤدي التحديد إلى فتح علامة تبويب جديدة في نفس نافذة Firefox.

في شريط التنقل الموجود على الجانب الأيسر، انقر فوق رمز العدسة المكبرة للوصول إلى الميزات المتنوعة المتعلقة بالبحث داخل Firefox.

قم بالتمرير لأسفل إلى القسم وانقر فوق القائمة المنسدلة للكشف عن محركات البحث الستة المختلفة التي يمكن استخدامها كمحرك افتراضي للمتصفح.

لقطة شاشة من Firefox، فبراير 2023

حدد محرك البحث الذي تريده أن يكون محرك البحث الافتراضي لديك، وسيتم تحديثه على الفور (لا يلزم حفظ الإعدادات).

لإضافة محرك بحث

لإضافة محرك بحث غير متوفر في القائمة المنسدلة أعلاه، قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل الصفحة وانقر فوق البحث عن المزيد من محركات البحث الرابط (أسفل مجموعة متنوعة من الخيارات المخصصة الأخرى، بما في ذلك خيارات شريط البحث، واقتراحات البحث، واختصارات البحث).

لقطة شاشة من Firefox، فبراير 2023

انقر فوق ، وحدد الوظيفة (الإضافات) الإضافية التي تريد إضافتها، ثم انقر فوق .

يمكنك البحث عن محرك البحث الذي تبحث عنه أو تصفح القائمة الشاملة التي يعرضها Firefox.

لقطة شاشة من Firefox، فبراير 2023

سيُطلب منك بعد ذلك منح الإذن لإضافة الوظيفة الإضافية إلى المتصفح.

بمجرد إضافته، سيظهر في قائمة محركات البحث المتاحة ضمن

لإزالة محرك بحث

قم بالتمرير أسفل القسم وانقر على محرك البحث الذي تريد إزالته وإبرازه.

ثم انقر فوق الزر “إزالة” في الركن الأيمن السفلي من هذا القسم.

لقطة شاشة من Firefox، فبراير 2023

Note: إذا قمت بإزالة محرك بحث قمت بإضافته بنفسك وغيرت رأيك، فسيتعين عليك إضافته مرة أخرى (الخطوات موجودة أعلى هذا القسم).

إذا قمت بإزالة أي من محركات البحث التي تأتي مع Firefox بشكل افتراضي، فانقر لإعادتها.

تغيير محرك البحث الافتراضي في Microsoft Edge

يعد Edge، أحدث متصفح ويب من Microsoft، بمثابة إعادة تشغيل كاملة لمتصفح Internet Explorer القديم – والذي أعلنت الشركة في يونيو 2022 أنه لن يكون مدعومًا بالكامل بعد الآن.

نظرًا لأن Microsoft توصي المستخدمين بالحصول على Edge واستخدام وضع IE إذا كانوا يريدون العودة إلى واجهة Internet Explorer ووظائفه، فسنشرح كيفية تغيير متصفحك الافتراضي فقط إلى متصفح Microsoft المدعوم بالكامل، Edge – وليس إلى IE.

إليك كيفية تغيير محرك البحث الافتراضي في Microsoft Edge:

افتح متصفح مايكروسوفت إيدج.

انتقل إلى موقع الويب الخاص بمحرك البحث الذي تريد تعيينه افتراضيًا (على سبيل المثال، www.google.com).

انقر على النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من نافذة المتصفح أسفل الزر X.

قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق .

لقطة شاشة من Microsoft Edge، فبراير 2023

بمجرد النقر فوق ، انقر فوق اللوحة الموجودة على الجانب الأيسر.

ثم قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة حيث تقول

لقطة شاشة من Microsoft Edge، فبراير 2023

بمجرد فتح القائمة، اختر محرك البحث الافتراضي من القائمة المنسدلة المجاورة

لقطة شاشة من Microsoft Edge، فبراير 2023

ستظهر جميع محركات البحث التي تم استخدامها في المتصفح كخيار افتراضي محتمل.

إذا لم يظهر محرك البحث الذي تريد تعيينه كمحرك افتراضي، فابحث عنه في شريط العناوين، ثم ارجع وانظر – يجب أن يكون هناك خيار لاختياره كمحرك افتراضي بعد ذلك.

تغيير محرك البحث الافتراضي في Safari لسطح المكتب

فيما يلي كيفية تغيير محرك البحث الافتراضي في Safari لأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

افتح متصفح Safari وانتقل إلى قائمة Safari في الزاوية العلوية اليسرى.

اختر من تلك القائمة المنسدلة.

بمجرد فتح النافذة، انقر فوق الزر الذي يحمل رمز العدسة المكبرة في القائمة العلوية.

انقر على محرك البحث الذي تريد جعله محرك البحث الافتراضي.

تغيير محرك البحث الافتراضي في Safari للآيفون

افتح على جهاز iPhone الخاص بك.

قم بالتمرير لأسفل مباشرة إلى الزر الذي يحمل الشعار وسهم التقدم.

ضمن علامة التبويب، انتقل أسفل القائمة وانقر فوق المكان الذي يشير فيه إلى الاختيار من خيارات محرك البحث الافتراضية.

تغيير محرك البحث الافتراضي في أندرويد

على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل Android، افتح تطبيق Google Chrome.

على يمين شريط العناوين، انقر فوق ثم .

أسفل ، انقر فوق .

حدد محرك البحث الذي تريد استخدامه.

ستتم إضافة محركات البحث التي تمت زيارتها مؤخرًا كخيارات محرك البحث الافتراضية لديك.

خاتمة

بغض النظر عن الجهاز أو نظام التشغيل أو المتصفح الذي تستخدمه، فإن إعداد واستخدام محرك البحث الافتراضي الذي تفضله يؤثر بشكل كبير على نتائجك وأنواع استعلامات البحث التي تستخدمها.

كما أن له تأثيرًا فوريًا وطويل الأمد على تجربتك اليومية على الويب.

ولهذا السبب، من المهم معرفة كيفية تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك بسهولة عبر أي جهاز ونظام تشغيل ومتصفح.

مثلما تقدم المتصفحات المختلفة تجارب مختلفة، كذلك تفعل محركات البحث. ويميل كل واحد إلى ميزات وخصائص مختلفة لإضافة قيمة لمستخدميه وفصل نفسه عن المنافسة.

تسعى محركات البحث باستمرار إلى تقديم أفضل النتائج والمعلومات من خلال تجربة المستخدم الأكثر إرضاءً.

وهذان أمران حاسمان لرضا العملاء وولائهم. تعمل هذه العوامل أيضًا على فصل أفضل محركات البحث عن المحركات غير الجيدة.

قم بتحديث المتصفح (المتصفحات) الذي تستخدمه ليعمل بشكل أفضل بالنسبة لك باستخدام الخطوات المذكورة أعلاه. قم بتحديث محرك البحث الافتراضي الخاص بك، و(نأمل) ألا تضطر إلى زيارته مرة أخرى في أي وقت قريب.

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