Rewrite this title: كيفية تقييم جودة الارتباط

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تقييم جودة الارتباط

أنا يجب أن أعترف بشيء.

اعتدت على شراء الروابط.

اعتدت على شراء الروابط.

في مسيرتي المهنية، أقدر أنني اشتريت حوالي 3 ملايين دولار من الروابط.

لكنني لم أشتري رابطًا واحدًا منذ خمس سنوات. حسنًا، لنفترض فقط أنني لم أشتري رابطًا منذ خمس سنوات.

يعد شراء الروابط اليوم أمرًا محفوفًا بالمخاطر للغاية – بغض النظر عما قد يقوله البائع.

نعم، هناك طرق لمواصلة شراء الروابط بشكل فعال، ولكن خلاصة القول هي أنه إذا تم القبض عليك، وكان لديك أي نوع من العلامات التجارية على الإطلاق، فإن المخاطرة تفوق الفائدة.

الأمر متروك لك إذا كنت ترغب في شراء الروابط، لكن نصيحتي هي أن تظل نظيفًا.

يستغرق بناء الروابط المزيد من العمل والمزيد من الوقت لتحقيق النتائج، ولكن النتائج ثابتة وستستمر.

إحدى فوائد شراء العديد من الروابط على مر السنين هي أنني تعلمت كيفية تقييم قيمة الرابط.

في الأقسام القليلة التالية، سأوضح لك كيف نقوم بتقييم الروابط ونقدم الأسباب وراء تسجيل النقاط.

تقييم الروابط

أولاً، من المهم أن نفهم أن الروابط المحددة يتم تقييمها بشكل مختلف حسب كل موقع.

الرابط الذي يعتبر ذا قيمة للسباك ليس بالضرورة ذا قيمة لشركة قروض يوم الدفع، والعكس صحيح. وهذا في الواقع أحد عيوب شراء الروابط – إلى جانب العقوبة الكاملة.

عادةً، عندما تشتري روابط، فإنك تضطر إلى شراء شيء ليس له صلة بموقعك كما تريد – لاستخدام العبارة المبتذلة، وهو ربط مربع في حفرة مستديرة.

ولهذا السبب يجب أن يكون إنشاء الروابط مخصصًا لكل موقع. لا، هذا النهج غير قابل للتطوير بالمعنى التقليدي، ولكنه يحرك الإبرة في نتائج تحسين محركات البحث.

الحد الأدنى: الروابط التي توفر قيمة تتجاوز تحسين محركات البحث هي الروابط الأكثر قيمة التي يمكن الحصول عليها.

لقد قيل أن تحسين محركات البحث (SEO) هو فن وعلم في نفس الوقت. وهذا صحيح جدًا عندما يتعلق الأمر بتقييم الروابط.

لتقييم جودة الرابط فيما يتعلق بموقعك بشكل صحيح، عليك القيام ببعض التخمينات المدروسة.

ولذلك، فإن تقييم الارتباط يتعلق بتحديد الأولويات للروابط التي ترغب في متابعتها بدلاً من ترتيبها أو إنشاء قيمة إعلانية معادلة أو ما يعادلها نقديًا.

تم تصميم هذه العملية لمساعدتك على معرفة مكان التركيز.

عملية تقييم الارتباط: البدء

نقاط الإدراك

درجة الإدراك هي البيانات النوعية في صيغتنا. إنها بيانات تأتي من الإنسان، وليست مجموعة أدوات.

نقاط الملاءمة

خذ قائمة المواقع والمؤثرين لديك وقم بتقييمها بناءً على مدى ملاءمتها لتواصلك الحالي. نحن نستخدم مقياسًا من 1 إلى 100، حيث يمثل 100 الرابط المثالي و1 لا يكون ذا صلة على الإطلاق.

على سبيل المثال، إذا كنت تدير موقعًا يبيع تدريبًا عبر الإنترنت لمحترفي مبيعات التأمين، فإن الرابط من موقع يوضح أحدث تقنيات التدريب على التأمين سيحصل على درجة عالية جدًا – مع الأخذ في الاعتبار ما إذا كان الموقع منافسًا.

ومن ناحية أخرى، قد يحتوي الموقع الذي يركز على صيد الأسماك بالذبابة على بعض جمهورك، ولكن الرابط الموجود هناك لن يكون ذا صلة بالموضوع. لاحظ أنني لم أقل قيمة.

قد يكون موقع الصيد بالذباب ذا قيمة – ولكنه ليس بنفس أهمية موقع التأمين.

الملاءمة هي جزء من الصيغة، ولكنها ليست كلها. والملاءمة لا تساوي دائمًا القيمة.

درجة الصعوبة

نريد تحديد مدى الصعوبة التي نتوقع أن يكون عليها الحصول على رابط على موقع ما. أثناء إنشاء الروابط، ستساعدك تجربتك في إرشادك بشأن هذا المقياس – وهو ليس مثاليًا على الإطلاق.

في الواقع، أوصيك بتغيير هذا المقياس في قائمتك عندما تتعلم المزيد عن الموقع. هذا تقييم مستمر – وليس نتيجة لمرة واحدة.

بالنسبة لهذا المقياس، نستخدم مقياسًا من 1 إلى 50، حيث يمثل الرقم 50 رابطًا يسهل الحصول عليه للغاية (فكر في رابط يمكنك وضعه بنفسك) ومنشور مثل The Wall Street Journal في أسفل المقياس.

تتضمن بعض العناصر التي يجب مراعاتها عند تسجيل مدى صعوبة الموقع ما يلي:

كم مرة ينشر الموقع.

عدد الزوار الذين يستقبلهم الموقع كل شهر (كن حذرًا هنا، فبعض المواقع تتلقى عددًا كبيرًا من الزيارات إلى أقسام معينة ولا تتلقى أي زيارات إلى أقسام أخرى).

العلاقات مع منافسيك.

استخدام الروابط nofollow على الموقع.

ميل المؤثرين الذين يكتبون للموقع إلى التفاعل مع جمهورهم.

من الصعب الحصول على هذا المقياس بشكل صحيح – في الواقع، ربما لن تتمكن أبدًا من تثبيته على رأسك. لكن الدخول إلى الملعب هو عادة كل ما عليك القيام به.

يتم الجمع بين درجة الملاءمة ودرجة الصعوبة لإنشاء الجزء النوعي من تقييمنا. نحن نسمي هذا درجة الإدراك.

موثوقية التشفير البيني

إذا كنت قلقًا من أن درجة إدراكك إما متحيزة أو غير صحيحة، فيمكنك الاستفادة من موثوقية المشفر البيني.

تعد موثوقية Intercoder طريقة رائعة لقول استخدام ثلاثة أشخاص لإجراء التقييم.

من خلال أخذ ثلاث درجات وحساب متوسطها، من المرجح أن تتوصل إلى رقم يقع في ملعب الدقة.

نقاط الرقم الصعب

في الماضي، كان يتم تسعير المواقع بشكل حصري تقريبًا على تصنيف الصفحات الخاص بها – وهو رقم رأيناه جميعًا في شريط أخضر صغير قدمته لنا Google في شريط الأدوات الخاص بها. كانت هذه بيانات غير دقيقة إلى حد كبير ولم تخبرنا بالكثير، ولكن هذه هي الطريقة التي يعمل بها السوق.

كان نظام تصنيف الصفحات “رقمًا ثابتًا” وهو المقياس المتفق عليه لتقييم الارتباط. ومع انتشار أدوات مثل Moz وMajestic وAhrefs وغيرها، أصبح لدينا في الواقع أرقام أصعب مما كنا عليه في ذلك الوقت.

نحن نستخدم مقاييس Moz، وتحديدًا المقاييس الموجودة في Moz’s Open Site Explorer، لتقييماتنا.

Note: تتطلب بعض هذه المقاييس الاشتراك في Moz، وهو ما أوصي به بشدة لأي شخص متخصص في تحسين محركات البحث. يمكنك الحصول على بيانات مماثلة من الأدوات الأخرى، لذا استخدم ما تفضله.

ولكن للحصول على البيانات الصحيحة، ربما ستحتاج إلى التسجيل للحصول على اشتراك. انت تحصل على ما تدفع ثمنه.

سلطة المجال

المقياس الأول في النتيجة الصعبة التي ننظر إليها هو Domain Authority (DA). يمكن أن يكون هذا مقياسًا مضللاً للعديد من المواقع، خاصة إذا كان الموقع يحتوي على أقسام أكثر شهرة من غيرها.

إذا كانت هناك أقسام محددة من الموقع حيث تتصور ظهور الروابط الخاصة بك، فستحتاج إلى إلقاء نظرة على سلطة الصفحة (PA) للصفحات الموجودة في القسم – ولكن بالنسبة لمعظم المواقع، فإن DA، على الرغم من أنه مقياس غير كامل، لا بأس به.

إذا كنت بحاجة إلى استخدام PA، فقد يؤدي ذلك إلى إفساد الصيغة قليلاً – ولكن عادةً لا يكون ذلك مهمًا. فقط تأكد من إيلاء اهتمام وثيق لأي موقع تستخدم فيه PA بدلاً من DA.

المجالات الجذرية

بعد ذلك، ننظر إلى مقاييس الروابط المثبتة. في الأساس، نحن نتطلع لمعرفة عدد الروابط الموجودة في الموقع.

عادةً ما يكون عدد النطاقات الجذرية هو المقياس الأكثر قيمة عند تقييم الارتباط.

عادةً ما أستخدم مقياس إجمالي الروابط فقط كأداة فاصلة.

تحديد مواقع البريد العشوائي

انظر عن كثب إلى الفرق بين النطاقات الجذرية والروابط الإجمالية. يمكن أن يشير الفارق الكبير إلى أن الموقع قد يواجه بعض مشكلات تحسين محركات البحث.

يمكن أن يساعدك النظر إلى هذا الفارق جنبًا إلى جنب مع تحليل البريد العشوائي من Moz في تجنب استهداف الروابط التي قد تضر موقعك.

يختلف مستوى تحمل المخاطر لدى كل عميل، لذلك لا يوجد رقم سحري يخبرك ما إذا كان الموقع غير مرغوب فيه أم لا، ولكن إذا كنت تشك في أنه قد يكون بريدًا عشوائيًا، فمن الأفضل تجنبه.

وزن المقاييس

حان الوقت الآن لتجميع كل بياناتنا معًا وإنشاء درجات التقييم. للقيام بذلك، نحتاج إلى وزن كل مقياس من أجل التوصل إلى النتيجة النهائية.

لا توجد طريقة “خاطئة” لتقييم هذه المقاييس، طالما أن النتيجة النهائية تساعدك على تحديد أولويات الروابط التي يجب إنفاق الموارد للحصول عليها أولاً.

أولاً، تحتاج إلى أخذ المواقع ومقارنة النطاقات الجذرية، وترتيبها من الأعلى إلى الأدنى وفقًا لمقياس النطاقات الجذرية.

ثم قم بتقسيم المواقع إلى مجموعات مكونة من 10. إذا كنت تقوم بتقييم أقل من 10 مواقع، فسيكون لكل موقع مجموعته الخاصة.

قم بتسمية المجموعات من 1 إلى 10، حيث تمثل 10 المواقع التي تحتوي على أكبر عدد من الروابط و1 هي المجموعة التي تحتوي على أقل عدد من الروابط.

إذا كان لديك أقل من 10 مواقع إجمالاً، فقم بتسمية أعلى موقع لديك بالرقم 10 ثم قم بالعد التنازلي من هناك. نحن نسمي هذا مقياس المجال الجذري.

بعد ذلك، خذ سلطة المجال لكل موقع وأضف رقم سلطة المجال ومقياس النطاق الجذر معًا ثم نقسم على 2. سبب قسمتنا على 2 هو أننا نشعر أن هذه المقاييس نصفها مؤشر على قيمة الموقع مقابل المقاييس النوعية. ويسمى هذا الرقم “درجة الرقم الصعب”.

ننتقل الآن إلى النتيجة النوعية، أو كما نسميها، درجة رقم الإدراك. هذا أمر بسيط للقيام به. ما عليك سوى إضافة درجة الملاءمة ودرجة الصعوبة.

التفكير وراء ذلك هو أن أهمية الملاءمة هي ضعف أهمية صعوبة تقييم الارتباط، ولهذا السبب نقيس الملاءمة بمقياس من 1 إلى 100 والصعوبة بمقياس من 1 إلى 50. ولكن أيضًا، كلما كان الحصول على الرابط أسهل، كان ذلك أفضل – ولهذا السبب نقوم بتصنيف المواقع السهلة في الطرف الأعلى من مقياس الصعوبة.

في النهاية، ستضيف درجة الإدراك ودرجة الرقم الصعب للحصول على درجة تقييم الارتباط الشاملة. يجب أن تكون المواقع ذات الدرجات الأعلى هي المواقع الأولى في قائمتك.

www.example.com 50 25 75 45 8 26.5 101.5 www.test.com 75 40 115 33 6 19.5 134.5 www.sample.com 15 20 35 99 10 54.5 89.5 www.site.com 80 10 90 65 4 34.5 124.5

استخدم عقلك

ومن الواضح أن هذا ليس نظاما مثاليا. عادة ما تحدث أكبر الإخفاقات في مرحلة “الصعوبة” حيث تكون الروابط السهلة في أقسام المواقع التي لا تقدم أي قيمة.

عليك أن . لا يمكنني التأكيد على أهمية قيام شخص ما بمراجعة كل موقع لمعرفة المكان المناسب لروابطك.

ولا تتخطى أيضًا خطوة تقييم البريد العشوائي. قد يؤدي الحصول على رابط على موقع مزعج إلى الإضرار بك.

من المفترض أن تساعدك هذه الصيغة البسيطة في تحديد أولويات الروابط التي يجب أن تعمل للحصول عليها. إذا كان هذا ذا قيمة بالنسبة لك أو كان لديك اقتراحات لتحسينه، فأنا أحب أن أسمع منك Twitter.

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