Rewrite this title: كيفية تقييم طول المحتوى في تدقيق SEO

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تقييم طول المحتوى في تدقيق SEO

تميل معظم عمليات تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) إلى تحديد المحتوى الرقيق لتجنب العقوبات، ولكن ماذا عن العناصر الأخرى الضرورية من الناحية الفنية؟

لنلقي نظرة.

بدءًا من المحتوى الرقيق وحتى روابط الصور في صفحة معينة، أو الصور التي تفتقد النص البديل أو الصور التي تحتوي على أكثر مما ينبغي النص البديل، وتطبيقات Flash، وكيفية تنظيم المحتوى على مستوى الموقع، سيكون من المفيد معرفة كل ما يمكن أن يؤثر على التصنيفات، أليس كذلك؟

تحديد الصفحات ذات المحتوى الرقيق

بعد انتهاء Screaming Frog من الزحف، ما عليك سوى النقر على علامة التبويب الداخلية، ثم النقر على السهم المجاور لـ “filter”، واختيار “HTML”.

إذا قمت بالتمرير إلى اليمين، فسوف ترى عمود عدد الكلمات.

على الرغم من أن هذا ليس دقيقًا تمامًا مثل الطرق الأخرى، إلا أنه سيساعدك على تحديد صفحات المحتوى الرقيقة.

في معظم الحالات، يجب أن تعلم أنه يتم تناول عدد قليل جدًا من الكلمات عن طريق التنقل، ومن ثم يمكنك التقييم عقليًا من هناك إذا كانت الصفحة تحتوي على محتوى رقيق.

إذا كان الموقع يحتوي على قائمة ثقيلة مثل 150 كلمة، ويحتوي على تذييل أثقل يبلغ 200 كلمة ولكن ليس الكثير، وهناك 3500 كلمة من المحتوى على الصفحة، فيمكنك عمومًا افتراض أن 3150 من هذه الكلمات تنتمي إلى المقالة اللحمية الموجودة في ذلك الموقع صفحة.

إذا لم تكن متأكدًا، فتعمق في الصفحة باستخدام ملحق عدد الكلمات من جوجل كروم، واحسب عدد الكلمات التي تنتمي إلى المقالة اللحمية فقط.

سرعة تحميل الصفحة عبر HTML

أصبحت سرعة الصفحة في الآونة الأخيرة عاملاً حاسماً في التصنيف للوصول إلى المستوى الصحيح.

في الواقع، قدم جون مولر من Google مؤخرًا رقمًا شرعيًا لتوصيات سرعة الصفحة من Google.

يوصي مولر بالحفاظ على وقت التحميل الخاص بك أقل من 2-3 ثواني.

قد يؤدي استخدام أي أداة واحدة لتحديد الاختناقات ومشكلات سرعة الصفحة إلى الإضرار بك.

ولهذا السبب أوصي باستخدام ثلاث أدوات على الأقل للتحقق من هذا المقياس.

هذا بسبب أداة PageSpeed ​​​​Insights من Google ليست دقيقة دائما.

سيساعدك استخدام أكثر من أداة واحدة في تحديد المشكلات المتعددة التي لا يتم تحديدها دائمًا بواسطة أداة PageSpeed ​​Insights من Google.

يمكن للأدوات الأخرى أن تكشف عن المشكلات حتى عندما تشير أداة Google إلى أن موقعك مُحسّن بنسبة 100%.

أداة أخرى مثل اختبار صفحة الويب سيساعدك على تحديد اختناقات الخادم، بما في ذلك مشكلة أخرى مثل الوقت حتى البايت الأول والتي يمكن أن تسبب أوقات تحميل أطول إذا لم تكن حذرًا.

يمكنك أيضًا تحديد مشكلات سرعة الصفحة في Google Analytics.

إذا كنت ترغب في الحصول على صفحات أكثر تفصيلاً وتحديد أولويات الصفحات بناءً على عدد الزيارات، فيمكنك تحديد الصفحات التي تحتاج إلى العمل في Google Analytics.

ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى Google Analytics، والانتقال إلى ، وفتح ، ثم النقر على .

يمنحك تقرير توقيتات الصفحة تحليلاً تفصيليًا كاملاً لأداء الصفحة الفردية.

سيكون الدفاع عن الصفحات ذات الأولوية والإصلاحات الشاملة على مستوى الموقع أسهل مع وجود كل هذه البيانات في متناول يدك.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم Google Page Speed ​​Insights أيضًا مقاييس أداء جديدة يتم تحليلها بواسطة أداة Lighthouse.

تقييم طول المحتوى من خلال تحليل المنافسين

عندما يتعلق الأمر بطول المحتوى، غالبًا ما يُفضل المحتوى الطويل من حيث نتائج البحث والتصنيف.

ولكن، هل تعلم أنه يمكنك تقييم طول المحتوى من خلال تحليل المنافسين؟

انها حقيقة.

لنفترض أننا نقوم بتحليل المنافسين في الصناعة القانونية.

في الصناعة، نريد العثور على منافسين يتم تصنيفهم لمصطلح مثل “محامي وثيقة الهوية الوحيدة في كاليفورنيا”.

أولا وقبل كل شيء، نريد أن نستخدمها لطرح جلسة خاصة جديدة.

يعد هذا أمرًا مهمًا عندما تقوم بتحليل المنافسين – لأن متصفحك سيظهر نافذة خاصة تحتوي على كل الجلسات المعطلة وغير المسجلة.

وهذا مفيد لعدة أسباب:

ليس لديك نتائج مخصصة لتعكير المياه التي ستحصل عليها عند استخدام حسابك الذي قمت بتسجيل الدخول إليه.

ليس لديك نتائج محلية تعكر صفو المياه التي ستحصل عليها عند استخدام حسابك الذي قمت بتسجيل الدخول به أو نافذة عادية غير مسجلة الدخول.

لن يكون لديك نتائج مخصصة تتداخل بأي شكل من الأشكال مع البيانات التي تريد فحصها.

باستخدام مثالنا للزحف السابق، يمكنك التحقق من عدد الكلمات في Screaming Frog عن طريق التأكد من أنك في علامة التبويب الداخلية > التمرير إلى اليمين إلى عمود عدد الكلمات:

ما عليك سوى إدخال أفضل خمسة منافسين اخترتهم لهذه الكلمة الرئيسية، وتقييم عدد الكلمات لكل منافس تقوم بالزحف إليه.

وتصبح بعد ذلك لعبة التغلب على منافسك في عدد الكلمات، وجودة المحتوى، وجودة الروابط الخارجية الواردة.

اعتبارات خاصة بطول المحتوى على الهاتف المحمول

قد يعتقد الأشخاص (مُحسنو محركات البحث، في الغالب) أن الهاتف المحمول سيضر بأي فرص للحصول على عميل محتمل عبر الهاتف المحمول، وأنه مع المحتوى الأطول، سوف يرتدون ببساطة كما لن يحدث غدًا.

وهذا في الواقع بعيد عن الحقيقة.

سيستمر الأشخاص في مراجعة المحتوى الطويل على الهاتف المحمول.

مع الشاشات ذات الجودة الأعلى في أجهزة سامسونج وآيفون، فإن إمكانية قراءة النص – في أغلب الأحيان – ليست موضع شك.

في الواقع، إلين هارفي من pubexec.com يكتب فيما يلي معلومات عن بحثها حول طول المحتوى على الأجهزة المحمولة ولماذا يكون أداء المحتوى الطويل بنفس جودة (إن لم يكن أفضل) من المحتوى القصير، على الرغم من صغر حجم الجهاز:

“1. على الرغم من أن المقالات القصيرة أكثر عددًا على منصات الأجهزة المحمولة، إلا أن المقالات الطويلة تحصد عددًا مماثلاً من الزيارات. أفاد مركز بيو أن المقال الطويل يحصل في المتوسط ​​على 1530 تفاعلاً من مستخدمي الهاتف المحمول مقارنة بـ 1576 تفاعلاً مع المحتوى القصير، على الرغم من أن المحتوى الطويل يمثل 24% فقط من إجمالي حجم عينة المقالة. يقول مركز بيو: “هذا لا يعني بالضرورة أن الجمهور يطلب المزيد من المحتوى الطويل، حيث أن هناك احتمالًا قويًا بأن معظم المستخدمين لا يدركون طول القصة عندما ينقرون على الرابط”. “ومع ذلك، فإن المقالات الطويلة، سواء من خلال المشاركات أو الإشارات المرجعية أو وسائل أخرى، تجد طريقها إلى أكبر عدد من الزوار الأوائل مثل المقالات القصيرة.”

2. يقضي القراء وقتًا أطول مع المحتوى الطويل في عطلات نهاية الأسبوع، خاصة في الصباح. يجذب المحتوى الطويل في صباح عطلة نهاية الأسبوع 137 ثانية من وقت التفاعل في المتوسط، مقارنة بـ 123 ثانية من وقت التفاعل خلال صباح أيام الأسبوع.

3. تعمل الإحالات الاجتماعية على توجيه معظم حركة المرور المتنقلة (40% من إجمالي حركة المرور) إلى المحتوى الطويل، لكن الإحالات الداخلية تحفز معظم تفاعل القراء. قراء الهاتف المحمول الذين ينقرون على رابط داخلي (رابط داخل نفس موقع الويب) إلى مقالة طويلة يقضون في المتوسط ​​148 ثانية في المقالة. تؤدي الإحالات المباشرة إلى ثاني أطول تفاعلات مع محتوى طويل يبلغ 132 ثانية تفاعل. تقود منصات التواصل الاجتماعي أقصر متوسط ​​مشاركة بـ 111 ثانية. يتبع المحتوى القصير نمطًا مشابهًا، على الرغم من أن الإحالات المباشرة تقضي وقتًا أطول قليلاً مع محتوى يبلغ 62 ثانية مقارنة بالإحالات الداخلية التي تبلغ 59 ثانية. مثل المحتوى الطويل، تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بإحالة مجموعة القراء الأقل تفاعلاً إلى المحتوى القصير، بمتوسط ​​52 ثانية من وقت التفاعل.

4. Facebook يدفع معظم القراء إلى المحتوى الطويل، ولكن Twitter يحرك القراء الأكثر تفاعلاً.“بالنسبة للمحتوى الأطول، فإن المستخدمين الذين يصلون من Facebook يقضون ما متوسطه 107 ثانية، مقارنة بـ 133 ثانية عند قدومهم Twitter، بفارق 24%. وفي المحتوى الأقصر، يظهر النمط نفسه، حسبما أفاد مركز بيو.

باختصار، لا تقلق بشأن طول المحتوى على الهاتف المحمول.

لا توجد عناصر تدقيق حقيقية للتحقق منها هنا – مجرد نصيحة سليمة.

مشاكل غريبة في محتوى SEO وكيفية إصلاحها

هناك عدد من المشكلات التي يمكن أن تواجهها في بحث Google، خاصة عندما تكون لديك مشكلات كبيرة تتعلق بالأداء الضعيف.

إذا كان أداء الموقع ضعيفًا، فإن الأشخاص يحبون ممارسة لعبة إلقاء اللوم مع تقديم الأعذار.

يمكن أن تكون مشكلات Google الغريبة سهلة الاستخدام في مثل هذا السيناريو.

ومع ذلك، من المحتمل أن تكون بعض هذه المشكلات، في الواقع، بسبب مزيج من ضعف الموقع، والمنافسة العالية جدًا، والعلامة التجارية الفاشلة.

إذا عانيت من انخفاض مفاجئ في حركة المرور، فمن المحتمل أن تكون هناك مشكلات أخرى، وستكون عملية التدقيق هذه هي أول شيء تريد القيام به للعثور على أي مشكلات جزائية كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، لا تنس التحقق من عمليات التحقق من تفكيك الكلمات الرئيسية في وقت سابق من هذا الدليل أيضًا.

بادئ ذي بدء، عندما تواجه مشكلات غريبة في المحتوى. قد تواجه مواقف حيث لديك التوصيات أو الأعذار التالية.

لدينا موقف تكون فيه ثقة عملائنا معدومة تقريبًا. من المهم ملاحظة أن عملائنا ليسوا شركات تحسين محركات البحث.

لم يتمكنوا من الاهتمام كثيرًا بتوصياتنا نصف الوقت.

في الواقع، ربما يكون تحسين محركات البحث (SEO) هو الأدنى في قائمة الأولويات في الشركات الصغيرة أو المتوسطة. أقل بكثير في بيئة الأعمال الكبيرة.

عرض إيان لوري, هراء، امتلكه: دليل تحسين محركات البحث المزاجي لإنجاز الأمور، يضع هذا تماما:

“إنها عقوبة” ومن المرجح أن تُقابل التوصيات التي تكمن وراء ذلك ببعض المقاومة إذا لم تقم بالتحقيق في طرق أخرى أولاً في عملية التدقيق الخاصة بك.

قد يكون هذا صحيحًا على الرغم من أنك عرضت تراكب باراكودا الذي يوضح بالضبط متى انخفضت حركة المرور والارتباط الدقيق بوقت حدوث تلك العقوبة.

قد تقول: “يجب علينا إعادة بناء قائمة التنقل بأكملها”.

يقول عميلك “لا”.

يمكنك أن تقول “قم بتثبيت هذا المكون الإضافي للتخزين المؤقت”.

وما زال عميلك يقول لا. على الرغم من حسن نواياك مع هذه التوصيات.

المشكلة، كما يذكر لوري، هي أنها نادراً ما تكون ركلة جزاء.

هناك الكثير من الأشياء الصغيرة التي يمكن أن تسبب مشاكل قد تبدو وكأنها عقوبة.

الأشياء الكبيرة (في سيناريو أكثر بين الحين والآخر) يمكن أن تسبب مشاكل أيضًا.

وأنا أتفق.

إحدى المشكلات الرئيسية التي يمكن أن تسبب ذلك هي ثقة العميل.

إليك مثال آخر يطرحه لوري:

تجد مشكلة كبيرة حيث أن الصفحات المفهرسة على Google يبلغ عددها 2 مليون صفحة، لكن موقعك يحتوي على 1000 صفحة فقط.

يريد العميل أن يقول: تقول Google أن هذه ليست مشكلة.

أنت تعرف ماذا يعني ذلك؟

يقول العميل إنه يثق في Google أكثر بكثير من ثقته بك غبى.

يتحدث حل لوري هنا عن إيجاد مصدر الحقيقة من حيث لماذا وهذا يؤثر على موقعك بطريقة سلبية.

أولاً، تحقق من ملفات السجل. ستكون ملفات السجل قادرة على إخبارك بالضبط بما يحدث على موقعك.

إذا قمت بمراجعة ملفات السجل الخاصة بك، فمن المحتمل أن ترى بعض الأشياء.

ربما يزحف Google إلى نماذجك ألف مرة يوميًا، وهو ما يعادل أكثر من 80% من عمليات الزحف اليومية التي تقوم بها من Google.

ربما يقوم Google بالزحف إلى الصفحات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا باستخدام معلمات عشوائية يتم فهرستها بما يصل إلى الآلاف والآلاف يوميًا.

يعد هذا أمرًا شائعًا مع بعض مكونات البحث الإضافية التي لم يتم تمكين ميزة إلغاء الفهرسة فيها.

ربما جوجل هو…الخ. إلخ.

الفكرة هي البدء بملفات السجل الخاصة بموقعك ومعرفة ما يحدث مع تلك الملفات حتى تتمكن من كسب الثقة أولاً.

مسلحًا بهذا الدليل، يمكنك الآن التوجه مباشرةً إلى الرئيس التنفيذي للشركة والقول له: “هذا هو دليلك. دعونا نصلح هذا الأمر.”

ولهذا السبب تعد ملفات السجل جزءًا مهمًا من أي تدقيق لتحسين محركات البحث.

إذا قمت بفحص ملفات السجل الخاصة بك، فقد ينتهي بك الأمر إلى العثور على مشكلات مهمة لم تكن لتكتشفها في المقام الأول.

النقطة المهمة هي – يجب أن تمتلك موقفك وتصحح أي أخطاء قد تكون نتيجة مشكلات كبيرة في الخادم الخاص بك، وليس مشكلات مع Google.

اغش إذا اضطررت لذلك – إذا كانت سياسات الشركة الداخلية لا تسمح لك بممارسة اللعبة أو تجبرك على تقييد يديك.

في نهاية المطاف، وظيفتك هي التي على المحك، ومن المحتمل أنها ليست وظيفتهم.

هذه أمثلة على مشكلات محتوى تحسين محركات البحث الغريبة التي يمكن أن تظهر وكيف يمكنك إصلاحها.

حتى لو كنت صاحب عمل.

ماذا بعد؟

بمجرد الانتهاء من جزء تقييم طول المحتوى من تدقيق تحسين محركات البحث (SEO)، فقد حان الوقت لمعرفة ما إذا كانت لديك مشكلات مكررة في المحتوى.