Rewrite this title: كيفية تقييم فرص نشر مدونة الضيف في خمس خطوات سهلة

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تقييم فرص نشر مدونة الضيف في خمس خطوات سهلة

قبل بضعة أيام، سألنا أحد عملائنا عما إذا كان الأمر يستحق وقته في كتابة تدوينة ضيف لمدون تواصل معه مؤخرًا عبر Twitter. يعد التدوين الضيف طريقة رائعة للتفاعل مع جماهير جديدة، وتأسيس نفسك كقائد فكري، ونأمل أن تحصل على رابط وارد عالي الجودة أو اثنين. ومع ذلك، لا يتم إنشاء جميع المدونات على قدم المساواة، ومع كون الوقت موردًا نادرًا – خاصة لأصحاب الأعمال الصغيرة – فمن المهم التأكد من حصولك على عائد إيجابي على استثمارك. لجعل عملية اتخاذ القرار أسهل قليلاً، أردت تسليط الضوء على بعض الأشياء التي يجب البحث عنها في مدونة عند تقييم ما إذا كانت ذات قيمة عالية لمنشور ضيف.

مشاركة القارئ

هل يتفاعل زوار الموقع مع منشورات المدونة بطريقة موضوعية وحقيقية؟ قد تكون ندرة التعليقات علامة على وجود مجتمع ضعيف وغير نشط ومن غير المرجح أن يساعد في الترويج للمحتوى الخاص بك وتقديم التعليقات. وبالمثل، فإن قسم التعليقات المليء بالرسائل غير المرغوب فيها والملاحظات غير ذات الصلة يثير التساؤلات حول التزام مالك المدونة بالحفاظ على حوار عالي الجودة. قم بمراجعة المشاركات العشرة الماضية لمعرفة ما إذا كان الأشخاص ينشرون تعليقات ذات معنى.

المشاركات الاجتماعية

هل يساعد القراء في الترويج للمحتوى عبر أزرار المشاركة على الشبكات الاجتماعية؟ يجب أن يتضمن كل منشور بالمدونة أزرار مشاركة معروضة بشكل بارز، ويجب أن يستفيد المستخدمون بشكل فعال من هذه الميزات الترويجية. انظر إلى عدد الأشخاص الذين “أعجبوا” وقاموا بالتغريد وإجراء 1+ للمشاركات العشر الماضية لتكملة تقييمك لمستوى مشاركة المجتمع.

منشور مدونة HubSpot؛ لاحظ أزرار المشاركة الاجتماعية في الشريط الجانبي الأيسر

عدد المشتركين

يعد العدد الكبير من المشتركين في خدمة RSS والبريد الإلكتروني بشكل عام وكيلًا جيدًا لتحديد ما إذا كانت المدونة تحتوي على محتوى عالي الجودة وقابل للتنفيذ. يمكنك التحقق من عدد المشتركين في المدونة عبر Google Reader، ما عليك سوى البحث عن اسم المدونة في الحقل النصي لعنوان URL للخلاصة. Noteومع ذلك، فإن هذا الرقم قد يكون أقل من الواقع، لأنه لا يشمل الأشخاص الذين يستخدمون برامج قراءة RSS بخلاف Google Reader. من الجيد دائمًا أن تطلب من مالك المدونة تزويدك بعدد المشتركين لديه (إذا كان مرتفعًا، فسيكون سعيدًا بذلك).

ملف تعريف الارتباط الخلفي

ما مدى ارتباط الأشخاص بالصفحة الرئيسية للمدونة الرئيسية والمشاركات الفردية؟ مرة أخرى، يعد العدد الكبير من الروابط الواردة مؤشرًا جيدًا على أن الأشخاص الآخرين يعتبرون المدونة مصدرًا موثوقًا وعالي الجودة للمعلومات، أي نوع المدونة بالضبط الذي تريد عرض المحتوى الخاص بك فيه. يمكنك التحقق من بيانات الارتباط الخلفي باستخدام SEOmoz مجانًا افتح مستكشف الموقع. ال مدونة سيومزعلى سبيل المثال، يحتوي على روابط واردة من أكثر من 3500 نطاق جذري، أي مواقع الويب الفريدة. من الناحية المثالية، يجب أن تهدف إلى عرض منشورك على مدونة راسخة قادرة على جذب عدد كبير من الروابط الطبيعية. ما يشكل “رقمًا مرتفعًا” هو في نظر الناظر، ولكن كنقطة مرجعية، لاحظ أن مدونة SEOmoz في المرتبة رقم 1. تحتل المرتبة 13 في قائمة Ad Age Power 150، وهي قائمة موثوقة للغاية لمدونات التسويق.

جودة المشاركة – هل تحتوي المنشورات على عناوين مقنعة وواضحة وقابلة للتنفيذ؟ هل هي خالية من الأخطاء النحوية والإملائية؟ هل تتضمن صورًا وعناوين فرعية للأقسام لتقسيم أجزاء من النص وعبارات تحث المستخدم على اتخاذ إجراء؟ بالنسبة للمشاركات عالية الجودة، تعد هذه الميزات أمرًا ضروريًا تمامًا. للحصول على قائمة أكثر شمولاً لما يجعل منشور مدونة جيدًا، راجع أحدث مقالتنا حول هذا الموضوع، 10 عناصر لمدونة فعالة للغاية.

الآن نريد أن نسمع منك: ما هي بعض المؤشرات الأخرى التي يجب أن تنظر إليها عند تحديد مالكي المدونات الذين ستتواصل معهم؟ نحن نحب أن نسمع تعليقاتك في التعليقات.