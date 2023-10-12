Rewrite this title: كيفية تكوين أعداء وثني العملاء المحتملين عن طريق التتبع المكسور

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تكوين أعداء وثني العملاء المحتملين عن طريق التتبع المكسور

إذا كنت وكالة PPC، فأنت لا تريد أن ترتكب هذا الخطأ. يمكنها حقًا أن تنفر العملاء.

1. اسمح بفهرسة النطاق الفرعي للتتبع/إعادة التوجيه. هذا يعني أن “نقرات الدفع لكل نقرة” قد تكون نقرات عشوائية طويلة المدى. أو منافسين سيئين، يكسرون تحليلاتك بحركة مرور زائفة.

2. قم بتشغيل النطاق الفرعي خارج نطاقك الرئيسي بلا مبالاة. بمعنى آخر، أخبر العالم (ومنافسي العملاء) أن عملائك قد استأجروا أسلحة لإدارة حملاتهم. حفز المنافسين ليأخذوا هذا الأمر على محمل الجد، لماذا لا تفعله أنت؟!

3. قم بتسمية النطاق الفرعي بشيء واضح. بهذه الطريقة، سيتم تشجيع الأشخاص على تجربة عمليات البحث في الموقع: “track.*.com”، والنقر فوق جميع الروابط (التخلص من إجمالي النقرات وأرقام نسبة النقر إلى الظهور) ومعرفة من هم عملاؤك المختلفون.

الطريقة الصحيحة للقيام بذلك وعدم إثارة غضب الناس هي جعل هذا يبدو كواحد من مئات عناوين URL العامة للتتبع، بحيث لن يكشف البحث البسيط “site:” عنها جميعًا. على سبيل المثال، y.abc.campaign1.example.com .

الرائد يعني النوع الذي يحتوي على أكشاك براقة وإعلانات مطبوعة بالألوان الكاملة وارتباطات محادثة وكتابة مثيرة. كان الوضع هو عملهم للعملاء في بعض القطاعات الأكثر تنافسية في مجال التسويق عبر البحث. ما هي المنافسة؟ ماذا عن تكلفة النقرة المقدرة البالغة 15 إلى 23 دولارًا للمراكز الثلاثة الأولى؟ (حسب أداة AdWords من Google.)

في واقع الأمر: اجعل هذه الشركة ثالثة – شركتك حقًا! ومع ذلك، لم يكن النطاق الفرعي الخاص بي واضحًا، ولم تكن عمليات إعادة التوجيه مخصصة للعملاء، وقد قمت بالفعل بتحرير ملف robots.txt .

ومع ذلك، لن أخرج أيضًا، لأن مؤسس إحدى الوكالات سجل نقاط الكارما معي في SMX Advanced ولست بحاجة إلى بناء الجسور مسبقًا مع الآخرين. العلاقات مهمة!

وجهة نظري: 1) قد ترغب في التحقق من ذلك لوكالتك. 2) سمعتها هنا أولاً!

(نصائح القبعة كبار المسئولين الاقتصاديين 4 فايرفوكس وشريط أدوات تحسين محركات البحث (SEO) للمساعدة في البحث… يجب أن تحب كرم آرون وول في إنشاء هذه الأشياء!)

إذا أعجبك هذا المنشور حول الدفع لكل نقرة (PPC) والتحليلات، فلماذا لا تقوم بمراجعة مدونتي الخاصة بتسويق البحث المتقدم، والتي تحتوي على أشياء مثل كيفية العثور على الكلمات الرئيسية للمنافسين (مجانًا!) أو بناء العلامة التجارية لتحسين محركات البحث؟