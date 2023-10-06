Rewrite this title: كيفية تمكين تقارير Adsense في Analytics لمواقع ويب متعددة (روابط وصور)

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تمكين تقارير Adsense في Analytics لمواقع ويب متعددة (روابط وصور)

لقد تحسنت ميزات إعداد التقارير في Adsense وAnalytics كثيرًا في العام الماضي. ومن خلال دمج كل من أدوات Google، يمكنك رؤية البيانات التي ستكون مفيدة ومثمرة. أحد الشروط الأساسية لتمكين تقارير Adsense في Analytics هو أن يكون كلاهما من نفس حسابات Google.

إذا كنت لا ترى أي بيانات Adsense في حسابك في Analytics وقد قمت بالفعل بربط كلا الحسابين، فقد يكون هناك عدة أسباب لهذا النوع من المشكلات.

فيما يلي بعض المشكلات التي يمكنها إصلاح مشكلتك الأساسية:

هل قمت بربط حسابك في Adsense بحساب Analytics الصحيح؟

هل قمت بوضع رمز Analytics الخاص بك على جميع صفحات الويب الخاصة بك التي تحتوي على رمز Adsense؟

هل تم ربط حساباتك منذ 48 ساعة؟

هل تقارن بيانات GA الخاصة بك ببيانات Adsense فقط لبيانات الوحدات الإعلانية للمحتوى؟

هل تعرض إعلانات أدسنس من خلال خادم إعلاني؟

هل تستخدم المتغير “_udn” أو وظيفة “setDomainName()” في كود Analytics الخاص بك؟

هل تستدعي نسخة محلية مخبأة من كود التحليلات؟

إذا كان أي من الأسباب المذكورة أعلاه يناسب مشكلتك، فيمكنك إلقاء نظرة على هذا منتدى دعم جوجل للحصول على إجابات. ولكن حتى بعد حل المشكلات المذكورة أعلاه، إذا لم يتم حل مشكلتك، فستحتاج إلى التحقق مما إذا كانت ملفاتك الشخصية في Analytics قد تم تمكينها لـ Adsense.

في الأساس، قد يكون لديك مواقع ويب متعددة ضمن حساب Google Analytics واحد. من أجل دمج بيانات Adsense مع تقرير GA، يتعين عليك إنشاء موقع ويب واحد باعتباره موقع Analytics الأساسي. هذا التكامل سهل. فيما يلي الإرشادات الخاصة بدمج حسابات Google Adsense وAnalytics للموقع الأساسي.

لربط حسابك في AdSense:

في علامة التبويب الصفحة الرئيسية، قم بزيارة صفحة إعدادات الحساب. في قسم “الوصول والترخيص”، بجوار “تكامل Google Analytics”، انقر على تعديل. في صفحة “تكامل Google Analytics”، انقر فوق ربط بجوار حساب Analytics الذي تريد ربطه بحسابك في AdSense. يتم فتح نافذة جديدة ويتم نقلك إلى حسابك في Analytics. في Analytics، انقر فوق ربط الحسابات. في مربع الحوار الذي يظهر، حدد موقع Analytics الأساسي وملفاتك الشخصية في Analytics، ثم انقر فوق متابعة.

يتم إدراج مواقع Analytics الأساسية والثانوية ضمن علامة التبويب AdSense، كما تم الآن ربط حسابي AdSense وAnalytics. ولكن لن يتم ربط ملفات التعريف الثانوية تلقائيًا باستخدام الإجراء أعلاه. ستظهر لك الشاشة التالية، إذا لم يتم تمكين ملفك الشخصي الثانوي لبرنامج Adsense.

لربط ملفات تعريف متعددة في حساب Google الخاص بك، يتعين عليك اتباع الإجراء التالي.

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Analytics الذي قمت بربطه ببرنامج AdSense.

2. انقر فوق علامة التبويب “المسؤول” في الجزء العلوي الأيسر من أي صفحة Analytics.

3. إذا لم تكن موجودًا بالفعل على شاشة “إدارة الحساب”، فانقر فوق قائمة الحسابات.

4. انقر فوق اسم حسابك.

5. انقر فوق علامة التبويب مصادر البيانات.

6. انقر فوق علامة التبويب AdSense.

7. هنا يمكنك رؤية خصائص Analytics الأساسية والثانوية أو الملفات الشخصية المدرجة والتي لا تمثل سوى مواقع الويب المختلفة المدرجة ضمن GA.

8. انقر الآن على علامة السهم لأسفل بجوار موقع الويب الخاص بك ضمن “الاستخدام في التحليلات”.

9. الآن تم تحديد الملف الشخصي لموقع الويب الخاص بك. بجانبه سيكون هناك رابط يسمى “مقتطف الكود”. سيؤدي النقر عليه إلى ظهور النافذة المنبثقة التالية.

10. يتعين عليك إضافة الكود أعلاه إلى أعلى كل صفحة ويب في موقعك تحتوي على إعلانات Adsense. أفضّل وضع هذا الرمز أعلى رمز GA الشائع مباشرةً.

11. هذا كل شيء! انقر على “حفظ التغييرات” في الأسفل.

سيؤدي هذا إلى عرض تقرير Adsense الخاص بملفك الشخصي الثانوي في بيانات Google Analytics الخاصة بك

ضمن علامة تبويب المحتوى في الجزء الأيمن.

بهذه الطريقة، يمكنك تمكين تكامل Adsense-Analytics لملفات شخصية متعددة.