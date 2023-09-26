Rewrite this title: كيفية تنظيم المحتوى لتحسين محركات البحث: دليل البدء الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تنظيم المحتوى لتحسين محركات البحث: دليل البدء الخاص بك

هناك قول مأثور يستخدم منذ فترة طويلة في الأوساط الأكاديمية لوصف الحاجة المستمرة لدفع أعمال جديدة وإلا المخاطرة بالوقوع في الغموض: انشر أو هلك.

في حين أن العبارة نفسها قد لا تكون معروفة للجميع، إلا أن مشاعرها كذلك.

في كل يوم، يتم نشر قدر كبير من المحتوى الجديد إلى العالم بسرعة مذهلة. يعتقد المسوقون بشكل متزايد أنه يجب عليهم نشر محتوى جديد بشكل مستمر أو المخاطرة بفقدان تواجدهم عبر الإنترنت.

ولكن مع كل هذا المحتوى الجديد، أصبح من الصعب أكثر من أي وقت مضى أن تبرز الشركات. ويترك للقراء التدقيق في كل ذلك للعثور على أجزاء ذات محتوى عالي الجودة.

وهنا يأتي دور تنظيم المحتوى. فهو يخلق قيمة من خلال تنظيم المحتوى الذي نشره الآخرون بالفعل.

يعد تنظيم المحتوى وسيلة لجلب محتوى مفيد وذي صلة بشكل مستمر إلى جمهورك دون عقلية “النشر أو الهلاك”.

بعد قراءة هذه المقالة، ستتعلم كيفية البدء في تنظيم المحتوى لتحقيق أقصى قدر من فوائد تحسين محركات البحث (SEO). ولكن قبل أن نتعمق، دعونا أولاً نشرح ما يستلزمه تنظيم المحتوى.

ما هو تنظيم المحتوى؟

تنظيم المحتوى هو عملية البحث عن المحتوى الموجود وتجميعه حول موضوعات ذات صلة بجمهورك وصناعتك أو تخصصك.

ببساطة: يمكنك تحويل المحتوى الذي تم إنشاؤه بالفعل (بواسطتك أو بواسطتك أو بواسطة آخرين) إلى جزء جديد من المحتوى الخاص بك.

للإضافة إلى ذلك، يكون تنظيم المحتوى ذا معنى حقيقي فقط عندما تقوم بتضمين وجهات نظرك حول المحتوى المنسق. امنح جمهورك سببًا لاستهلاك المحتوى المنسق الخاص بك (والعودة)، بدلاً من محتوى شخص آخر.

وكيف يساعد هذا جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك؟

تضيف إستراتيجية تنظيم المحتوى التي يتم تنفيذها بشكل جيد قيمة للقراء، مما يؤدي إلى مشاركات اجتماعية وروابط وتصنيفات أفضل في النهاية.

كمثال توضيحي للنتائج التي يمكن أن يحققها مقال منسق واحد فقط، راجع هذا المثال: أفضل 16 موقعًا للعثور على صور GIF وMemes مثالية.

وبطبيعة الحال، تسرد هذه المقالة أفضل مواقع الويب للعثور على صور GIF والميمات. هذا موضوع ممتع، وبالتالي يمكن مشاركته وربطه بسهولة، كما ثبت من خلال إحصائيات Ahrefs هذه:

لقطة شاشة للمؤلف، نوفمبر 2021

عوامل نجاح تنظيم المحتوى

الآن دعونا نضع أيدينا على عاتقنا ونناقش العوامل التي تجعل تنظيم المحتوى ناجحًا.

ما الذي يتطلبه النجاح في تنظيم المحتوى؟

أنت بحاجه إلى:

اعرف جمهورك.

إضافة قيمة.

استلهم مما نجح في الماضي.

اختبر المحتوى المنسق الخاص بك.

اعرف جمهورك

لكي تصل إلى الوتر الصحيح مع جمهورك، عليك أن تعرف من هم وما الذي يحفزهم.

وبخلاف ذلك، قد يكون من الصعب اختيار أفضل محتوى لتنظيمه.

إضافة قيمة

الهدف الأساسي من تنظيم المحتوى هو أنك تضيف قيمة من خلال جمع المحتوى وتنظيمه.

الطريقة التي تفعل بها ذلك يجب أن تكون ذات قيمة حقيقية لجمهورك.

على سبيل المثال، إذا قمت بتجميع قائمة بأكثر السيارات الكهربائية مستقبلية في عام 2022، فاشرح ما الذي يعجبك فيها وما لا يعجبك. يمكنك الارتباط بمقاطع الفيديو الترويجية والمراجعات واختبارات الأعطال الخاصة بالمصنعين وكيفية البقاء على اطلاع دائم عند إطلاقها.

خذ الإلهام مما نجح في الماضي

بمجرد أن تعرف المكان المناسب لجمهورك، يمكنك التركيز على صياغة المحتوى المنسق المناسب لهم.

ابحث عما نجح في الماضي للآخرين، باستخدام منصات مثل:

رديت.

Facebook.

قراصنة النمو.

BuzzSumo.

Twitter.

المجتمعات الراكدة.

مجتمعات الخلاف.

أخبار القراصنة.

سلاش دوت.

ليس عليك إعادة اختراع العجلة. ابحث داخل مكانتك الخاصة وخارجها. حتى عبر اللغات – في بعض الأحيان يمكنك إنشاء قطعة محتوى منسقة مماثلة بلغة مختلفة.

لا تنسخ بشكل صارخ، ولكن من الجيد أن تحصل على الإلهام من المحتوى المنسق بنجاح في الأسواق الأخرى.

اختبر المحتوى المنسق الخاص بك

اختبر تنسيقات المحتوى المنسقة المختلفة (مثل المقالات والمرئيات والبودكاست ومقاطع الفيديو) وقم بتطبيق أساليب مختلفة لتنظيم المحتوى.

قم بقياس ما يعمل بشكل جيد مع جمهورك.

افشل بسرعة، ثم جرب شيئًا مختلفًا!

لماذا الجدية؟

ضع في اعتبارك أن “المحتوى القيم” لا يعني بالضرورة محتوى جديًا.

يأخذ “تحدي حاول ألا تضحك” بواسطة FailArmy، على سبيل المثال. لقد حصل على أكثر من 92 مليون مشاهدة، و478000 إعجاب، و15000 تعليق، و421 رابطًا من 191 نطاقًا مرجعيًا.

هل تعرف ما هو المضحك حقًا؟ وراء كل هذه الضحكات، هناك بعض تنظيم محتوى المستوى التالي هنا!

تكتيكات تنظيم المحتوى

ننتقل الآن إلى الجزء الأكثر متعة على الإطلاق: تكبير الزوايا الأكثر نجاحًا لتنظيم المحتوى، والتي يمكنك تنفيذها بنفسك بعد الانتهاء من قراءة هذه المقالة.

1. التجميع: الأحداث أو المقالات

ليس لدى الجميع الوقت الكافي لمراقبة أحوالهم Twitter تدفق، Facebook موجز الأخبار وخلاصات RSS والرسائل الإخبارية الواردة.

يعد تجميع المحتوى بتنسيق سهل الاستيعاب مثالًا رائعًا على التنظيم.

ينطبق هذا النوع من تنظيم المحتوى على أي مجال متخصص، وأنا أشجعك على أن تكون متفتحًا لجميع الوسائط: مقالات المدونات والنشرات الإخبارية والرسوم البيانية والبودكاست والفيديو. ومن المنطقي أيضًا في كثير من الأحيان الجمع بين هذه الأشياء.

بعض الأمثلة:

بحث في الأخبار التي يمكنك استخدامها: كل ​​أسبوع، تقوم ماري هاينز بتغطية ما حدث في مجال تحسين محركات البحث (SEO).

النشرة الإخبارية لمذكرة النمو الخاصة بكيفين إنديج: تشير النشرة الإخبارية الأسبوعية لكيفن إنديج إلى الأحداث الجديرة بالملاحظة ودراسات الحالة من مشهد تحسين محركات البحث والنمو، والتي يعلق عليها كيفن.

لا يوجد تنسيق واحد فقط لتنظيم المحتوى؛ لنأخذ على سبيل المثال البودكاست Search Engine Journal، الذي يلخص ما حدث مؤخرًا في صناعة البحث.

2. التجميع: اختزال المعلومات الطويلة والمعقدة إلى تنسيق قابل للهضم

ليس لدى الجميع الوقت أو الطاقة للبحث في المقالات الطويلة والمعقدة.

بعض الناس يريدون فقط الوجبات السريعة دون عناء قراءتها بأنفسهم.

أعطهم هذه، وسوف تخلق قيمة.

أمثلة:

عندما قدمت NerdWallet ملف S-1 الخاص بها، وهو أمر سيجده كثير من الناس مملًا، قام توم كريتشلو بتحليل محتوياته و يصف الوجبات السريعة المثيرة للاهتمام من وجهة نظر التسويق الرقمي.

من المعروف أن بيل سلاوسكي يقرأ براءات اختراع جوجل، مما يمنحه نظرة ثاقبة حول الاتجاهات المحتملة التي ستتبعها جوجل. هل ترغب في القراءة؟ براءة الاختراع المعقدة والتي يصعب قراءتها، أو مجرد القراءة هذه النسخة سهلة الهضمحيث يدرج سلاوسكي نظرياته حول براءات الاختراع هذه؟

قام مؤلف دراسة نمو Lululemon Athletica ببذل كل ما في وسعه وأجرى الكثير من الأبحاث لمعرفة ما الذي جعل Lululemon ناجحًا للغاية. هذه الدراسة ليست مليئة بالأفكار المفيدة فحسب، بل إنها أيضًا ممتعة بصريًا بسبب جميع لقطات الشاشة والصور. لا تزال هناك الكثير من المعلومات، ولكن الطريقة التي تم بها تنظيمها تجعلها سهلة الهضم للغاية.

3. تنسيق نتائج المسح

مثال رائع آخر لتنظيم المحتوى هو إجراء الاستطلاعات وتجميع نتائجها.

أنت تأخذ ردود الاستطلاع وتضعها في إطار محتوى قيم لجمهورك.

أمثلة:

4. البصرية: الصور

يستحق المحتوى المرئي المنسق قسمًا خاصًا به، لأنه يجذب جمهورك بطريقة مختلفة.

إنه سهل الهضم وقابل للربط والمشاركة للغاية.

أمثلة:

5. الإحصائيات: تنظيم مجموعات البيانات الكبيرة

يوفر تنظيم مجموعات البيانات الكبيرة وتحويلها إلى إحصائيات قابلة للاستخدام قدرًا هائلاً من القيمة.

غالبًا ما يتطلب الأمر استثمارًا كبيرًا، ولكن هذا يجعل من الصعب أيضًا تقليده.

أمثلة:

باب زجاجي: اقرأ عن طبيعة العمل في شركات مختلفة والرواتب التي يتقاضاها الأشخاص هناك.

نومبيو: تعرف على تكاليف المعيشة في البلدان الأخرى وكيفية مقارنتها ببعضها البعض.

6. جولات الخبراء

ربما تكون قد قمت بجولات الخبراء من قبل. لقد سئم بعض الأشخاص منهم، ولكنني ما زلت أجد مجموعات من الخبراء جيدة التنفيذ.

الحيلة هي تركيزهم حقًا حول موضوع معين وعدم تضمين عدد كبير جدًا من الخبراء.

بعد كل شيء، بمجرد قراءة 12 رأيًا حول قضية ما، فمن المحتمل أنك قرأت ما يكفي.

فيما يلي أمثلة على تقرير الخبراء الذي تم تنفيذه بشكل جيد:

15 من خبراء تحسين محركات البحث يشاركون نصائحهم للمبتدئين.

لماذا احبة: إنها ليست قائمة ضخمة من آراء الخبراء التي لن يقرأها أحد. الجودة أكثر من الكمية! تفعل هذه الجولة بالضبط ما تتوقعه: مشاركة النصائح المفيدة للمبتدئين. ويرافق رأي كل خبير صورة واسم واسم الشركة. الخبراء’ Twitter الملفات الشخصية مرتبطة أيضًا. وهذا يضع الخبراء في دائرة الضوء، مما يمنحهم سببًا للمشاركة في الترويج لهذا المنشور.

ما الذي سيجعلني أحب ذلك أكثر: قم بتضمين فهرس للخبراء في أعلى المقالة.

7. الأدوات

تعتبر الأدوات لعبة رائعة عندما يتعلق الأمر بتنظيم المحتوى. إليك واحدة قد لا تعرف عنها بعد:

باري شوارتز هل كان هناك تحديث جوجل.

لماذا احبة : إنه سهل الاستخدام. وهو يرتبط بموارد مفيدة.

:

8. التقطير: تحويل كميات كبيرة من المعلومات إلى قائمة قابلة للهضم

قد تكون على دراية بهذا أيضًا. أحد التنسيقات النموذجية هنا هو “”.

تعتبر هذه القوائم قديمة قدم الإنترنت نفسه، لذلك من الصعب أن تكون ناجحًا باستخدام محتوى منسق من نوع القائمة. يتطلب المزيد من الإبداع والجهد. ولكن من المؤكد أنه لا يزال ممكنا.

أمثلة:

أفضل الأماكن للزيارة في عام 2021.

لماذا احبة: إنها مرئية للغاية وسهلة القراءة. إنه يشرح بوضوح سبب إدراج كل مكان في القائمة ولماذا يجب عليك وضعه في قائمة أمنيات السفر الخاصة بك، بل إنه يتضمن توصيات محددة للغاية توضح أن المؤلف يعرف حقًا ما يتحدث عنه.



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لماذا احبة: هذا أيضًا مرئي جدًا وسهل القراءة. وهذا مهم حقًا هنا. في مقالات السيارات، من الواضح أنك تريد رؤية صور عالية الجودة. من السهل التنقل ويرشدك أيضًا إلى مراجعة لكل سيارة. ويتضمن معلومات حول إعانات محددة عند شراء السيارات، مما يوضح خبرة المؤلفين.



أدوات تنظيم المحتوى

أكبر مورد لتنظيم المحتوى هو أنت. ولكن لا تزال هناك أدوات يمكن أن تسهل هذه المهمة.

مدراء تغذية RSS

أدوات لتتبع المحتوى النصي

أدوات لتتبع المحتوى المرئي

أدوات لتجميع رسالة إخبارية بسهولة وسرعة

أدوات للعثور على المحتوى الشائع

اذهب الآن وقم بترويج المحتوى المنسق الخاص بك

تحتاج أجزاء المحتوى المنسقة أيضًا إلى الترويج لها للوصول إلى جمهورها.

يمكنك تجميع أفضل محتوى حولك، ولكن إذا لم يسمع أحد عنه، فلن يتم رؤيته. الوقت هو المال، لذلك إذا لم تقم بالترويج للمحتوى المنسق الخاص بك، فسوف تقوم بإلقاء الأموال في المرحاض.

تأكد من أن لديك خطة ترويجية مطبقة لإطلاق أجزاء المحتوى الخاصة بك إلى العالم حتى يتمكنوا من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. إذا كنت بحاجة إلى بعض الإلهام، تحقق من:

ملخص

يعد تنظيم المحتوى طريقة رائعة لتعزيز تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك. تاكد من:

خلق القيمة.

اعرف جمهورك.

احصل على الإلهام مما نجح للآخرين عندما تكون عالقًا.

اختبر المحتوى المنسق الخاص بك.

قم بتجربة أساليب مختلفة لتنظيم المحتوى.

ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن هذه الأساليب يمكن أن تساعد في توجيه تنظيم المحتوى الخاص بك، إلا أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع.

كما هو الحال مع إنشاء المحتوى، يكون التنظيم هو الأفضل عندما تجعله ذا معنى وتضيف قيمة إلى جمهورك، حتى لو كان ذلك يبدو مختلفًا عما هو موجود بالفعل.

نفذ، وافشل بسرعة، وجرب دائمًا شيئًا مختلفًا.

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