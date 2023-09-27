Rewrite this title: كيفية توسيع نطاق أعمالك في مجال تحسين محركات البحث (SEO) دون فقدان السيطرة

ستساعدك المقالة التالية: كيفية توسيع نطاق أعمالك في مجال تحسين محركات البحث (SEO) دون فقدان السيطرة

التوفيق بين اكتساب العملاء وإمكانات النمو

إذا كان لديك فهم جيد للأداء العام لمحفظتك الاستثمارية، فسوف يمنحك ذلك صورة أوضح عن أنواع العملاء التي تريدها وكالتك أو تحتاجهم. ستتحكم أيضًا في الوقت الذي يحين فيه الوقت لإبطاء عمليات الاستحواذ على الأعمال الجديدة ومتى يحين وقت التوظيف بسرعة.

بالنسبة للانطباع، إلى جانب العديد من المتغيرات الأخرى، فقد تم تطوير مستويات التجنيب من 1 إلى 5 لأغراض التوسع: التركيز على المستويات من 1 إلى 3 في الوقت الحالي، أي العملاء الكبار ذوي الميزانيات المقنعة أو العملاء ذوي النمو السريع والأهداف الطموحة.

يتذكر يوفيتيتش أحد العملاء في صناعة السلع الاستهلاكية سريعة الحركة الذي أراد مضاعفة حجم مبيعاته السنوية ثلاث مرات وكان بحاجة إلى مزيج استراتيجي قوي لحضوره الرقمي، بما في ذلك البحث والمدفوعات وCRO والعلاقات العامة الرقمية. بالنسبة لجانب تحسين محركات البحث، استخدموا منهجية التنبؤ مما سمح لهم بحساب النمو المحتمل لحركة المرور العضوية وما يعنيه ذلك من حيث معدلات التحويل والإيرادات.

بعد ذلك، تمكنوا من إنشاء خريطة طريق مدتها 12 شهرًا وأهداف لكل ربع سنة، حيث كان إثبات المفهوم قويًا وأشار إلى معدلات التحويل التاريخية، واتجاهات البحث على أساس سنوي، وتقسيم الأجهزة، وحتى التأثير طويل الأمد. عند الانتهاء، تم دمجها في التوقعات الرقمية الأوسع.

مثال آخر كان علامة تجارية دولية كبيرة حصلت على 30% فقط من الزيارات العضوية غير المرتبطة بالعلامة التجارية، وتاريخ قصير الأجل في تحسين محركات البحث، وميزانية متحفظة للعمل بها.

هذا هو المكان الذي أبدع فيه فريق البحث في Impression في تجميع الكلمات الرئيسية والمستويات الموضعية، مع التركيز على صفحات مقصودة محددة وفرص طويلة الأمد من شأنها إنشاء سرد جدير بالثقة وعائد استثمار ذي صلة على كلا الجانبين.

كان الأمر يتعلق بإدراك ما يمكنهم التأثير عليه وما هي الأدوات التي يمكنهم استخدامها وسط التحديات المعتادة المتمثلة في طوابير التطوير الطويلة والموارد الداخلية والخارجية المحدودة.

وبالتالي، فإن استخدام منهجية تنبؤية موثوقة لن يساعدك فقط على كسب عملاء جدد، بل سيساعدك أيضًا على تأهيلهم وتقييم فرص النمو المتاحة لهم. معرفة متى تقول نعم ومتى أقول لا سوف تساعدك في جهود التوسع الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على قيمة إعلانات Google المكافئة لسيناريو تحسين محركات البحث المتوقع الخاص بك وحساب التجنيب وفقًا لذلك، مع عرض عائد الاستثمار التجاري والتأكد من أن لديك معيارًا موضوعيًا يمكن للعميل التحقق منه والوثوق به.

على سبيل المثال، إذا كان العميل الذي تبلغ قيمته المقدرة في إعلانات Google 300000 دولار أمريكي للأشهر الـ 12 المتوقعة، فإن مبلغ التجنيب الشهري البالغ 1500 دولار أمريكي ليس بعيد المنال. مرة أخرى، إذا كان العميل الذي نموه المقدر يعادل تقريبًا التجنيب، فمن المحتمل أنه ليس العميل المناسب لك.

مع تحليل كل هذه الأرقام، سيكون لديك صورة واضحة عن MRR المحتمل الذي سيأتي إلى محفظتك.

إذا كان العميل يستحق المتابعة، فالحقيقة الحاسمة الأخرى هي الحصول على قبوله. كما يقول يوفيتيتش، تكون التوقعات جيدة بقدر ما تكون المواءمة حولها – ولهذا السبب اعتمدت شركة Impression إطار الأهداف المملوكة والمشتركة، حيث حددت الأهداف المشتركة داخل أقسام الوكالة ومع العملاء. وترتبط هذه العناصر بخطة القياس، لذلك لا يتم نسيان أي جزء من عملية المراقبة ويتم تحديد التوقعات المناسبة منذ البداية.

إن وجود إطار الاستحواذ هذا يضمن أن العملاء المعنيين الذين يتمتعون بإمكانيات طويلة الأجل فقط هم من يدخلون خط الأنابيب ويظل معدل التهرب منخفضًا.

تتبع توقعات الأعمال والأهداف

وبصرف النظر عن النظرة العامة على العميل، هناك أيضًا جانب الوكالة الذي يحتاج إلى تتبعه وقياسه. مرة أخرى، أحد المقاييس البسيطة والفعالة هنا هو MRR المتوقع – وهو الهدف الذي حددته لوكالتك لتحقيقه من حيث الإيرادات بحلول نهاية العام.

اعتمد الانطباع إطار عمل OKR (الهدف والنتائج الرئيسية). ليكونوا قادرين على التعامل مع أنفسهم كعميل وتحديد الأهداف على كل مستوى. كما يوضح يوفيتيتش، فإن كل قسم لديه أهداف ربع سنوية ويبذل الجهود للسيطرة على معدلات الاستنزاف.

يستخدم فريق القيادة لوحة معلومات تشغيلية في شكل تقرير مخصص لـ Data Studio والذي يسحب البيانات من جميع أجزاء العمل المهمة: برنامج إدارة الوقت مع الساعات المتعقبة من كل قسم، ونظام الموارد البشرية مع الأهداف الفردية، والنظام المالي مع التدفقات النقدية ، وما إلى ذلك وهلم جرا.

إن وجود جميع المقاييس القابلة للتنفيذ في مكان واحد يسمح لهم بإجراء توقعات الأعمال لوكالتهم وتقييم سيناريوهات النمو المحتملة كل ربع سنة.

لا تحتاج إلى أن تفقد نفسك في الكثير من المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية.

من واحد إلى ثلاثة مقاييس رئيسية يجب مراقبتها باستمرار ستفي بالغرض، خاصة في بداية العملية. ففي نهاية المطاف، أغلبها عبارة عن مؤشرات متأخرة: “المخرجات” التي لا يمكن تفسيرها إلا بمجرد الانتهاء من الإجراء مثل “رضا العميل”. يمكنك تقييم رضا العملاء بمجرد انتهاء الربع أو العام ورؤية الاتجاه، ولكن المؤشر القابل للتنفيذ، في هذه الحالة، سيكون النسبة المئوية لأهداف العميل التي تم تحقيقها.

بالنسبة لقسم تحسين محركات البحث (SEO)، على وجه الخصوص، يمكنك التفكير في:

المهام اليومية التي تحتاج إلى بيانات في الوقت الحقيقي.

الاتجاهات التاريخية التي يجب أن تكون على دراية بها.

الميزانيات والموارد المخصصة لكل عميل.

لوحة تحكم وكالة SEOmonitor يتضمن لقطة يومية لمحفظة عملائك والعمليات الداخلية الرئيسية:

الحالة العامة لأهداف تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

اتجاه الرؤية عبر المحفظة.

حالة MRR عبر المحفظة وعلى المستوى الفردي.

حالة التقارير الشهرية عبر الوكالة ولكل مدير حساب.

الرؤى الأساسية لكل حملة تتطلب اهتمامك الآن – سواء كانت المكاسب السريعة، أو مشكلات الحملة، أو تغييرات المنافسين، وما إلى ذلك.

للتأكد من أنك على اطلاع دائمًا بالتحديثات المهمة في صحة أعمال عملائك أو حملاتهم، ترسل منصتنا تنبيهات لكل تغيير في الحالة.

شيء صغير

كل مجموعة مؤشرات أداء رئيسية ولوحة معلومات تشغيلية تم إنشاؤها تكون ذات صلة فقط إذا كانت قابلة للتنفيذ و”حية”. إذا قمت بضبطه ونسيته، فلن يساعدك ذلك في الحصول على الوضوح الذي تحتاجه.

في كل خطوة من رحلة العميل، يمكنك قياس الإيرادات المحتملة والإيرادات الفعلية ومساحة النمو. باعتبارك وكالة، تحتاج إلى الحفاظ على توازن دقيق بين العملاء الحاليين والعملاء الجدد:

استحوذ فقط على العملاء الموجودين على المدى الطويل ويقدمون لك عائدًا صحيًا على الاستثمار.

الحفاظ على معدل التغيير منخفضًا من خلال تمكين العمليات الداخلية من البداية إلى النهاية: أهداف العميل، والأهداف الداخلية، والتقارير الدورية، ومراجعات الأعمال.

وبهذه الطريقة تظل متحكمًا في تطور وكالتك ولديك القدرة على البدء في وضع توقعات حول المكان الذي يمكن أن تكون فيه خلال عام أو عامين.

يعمل SEOmonitor باستمرار على تحسين لوحة معلومات الوكالة لاستيعاب العمليات الهامة داخل الوكالة – بدءًا من مراقبة الحملة وحتى إدارة التقارير وبناء المقترحات.

تعد هذه الميزات جزءًا من نظام تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بنا والمصمم خصيصًا للوكالات.

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