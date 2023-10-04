Rewrite this title: كيفية توسيع نطاق اكتساب الروابط والتواصل: مقابلة مع ستيفان سبنسر

ستساعدك المقالة التالية: كيفية توسيع نطاق اكتساب الروابط والتواصل: مقابلة مع ستيفان سبنسر

شكرًا جزيلاً لراعينا Pubcon 2014، LinkResearchTools، مجموعة أدوات تحسين محركات البحث خارج الصفحة. رابط التخلص من السموم: التعافي – الحماية – البناء.

في Pubcon 2014 في لاس فيغاس أتيحت لي الفرصة للتحدث معه ستيفان سبنسر ل علم كبار المسئولين الاقتصاديين حول كيفية توسيع نطاق جهود اكتساب الارتباط.

ستيفان هو مؤلف لثلاثة كتب، بما في ذلك The Art Of SEO الذي سيصدر في طبعته الثالثة العام المقبل. بفضل معرفة ستيفان الواسعة، كان بإمكاني أن أسأله عن أي شيء حرفيًا، ولكن ما أردت حقًا أن أركز عليه هو الحصول على الارتباط.

لقد كتب ستيفان الكثير عنها في الماضي، وأردت معرفة المزيد. في الفيديو أدناه يتحدث ستيفان عن الأدوات التي يمكنك استخدامها للحصول على رابط أفضل.

فيما يلي بعض الوجبات الرئيسية من الفيديو:

إحدى أدوات ستيفان المفضلة للحصول على الارتباط، وتحديدًا التواصل مع الارتباط، هي صندوق الملعب. ما تسمح لك به هذه الأداة هو العثور على عملاء محتملين بناءً على سلطة المجال وأشياء من هذا القبيل. ثم يقوم Pitchbox بإنشاء قائمة من العملاء المحتملين لك ويضعها في نظام CRM.

ما يفعله ستيفان بعد ذلك باستخدام Pitchbox هو إعطاء الأولوية لقائمة العملاء المحتملين. بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك أيضًا تحميل نماذج رسائل البريد الإلكتروني لإرسالها إلى هؤلاء العملاء المحتملين. خلال هذه المرحلة، لا ينصح ستيفان بالتوجه إليهم على الفور، بل يركز على بدء المحادثة.

قم بدمج الأشياء في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتوعية مما يجعلها تبدو فردية وشخصية. من المرجح أن يتم تجاهل أي شيء يأتي عبر البريد الإلكتروني كثيرًا. اذكر أحد منشورات العميل المحتمل الأخيرة أو أي شيء قام به في الماضي ونال إعجابك.

ما يفعله ستيفان لجعل كل بريد إلكتروني يبدو شخصيًا هو إعداد القوالب، ثم الحصول على مساعد لتصفح كل موقع واختيار شيء شخصي لإدراجه في البريد الإلكتروني الخاص بالتواصل مع هذا العميل المحتمل.

يوصي ستيفان بإرسال أكثر من بريد إلكتروني إلى عملائك المحتملين. إذا قمت بإرسال رسالتين أو ثلاث رسائل بريد إلكتروني، يقول ستيفان إن معدل استجابتك سيزيد بنسبة 60% على الأقل. ومع ذلك، لا تبالغ في إرسال الكثير من رسائل البريد الإلكتروني. تعد ثلاث رسائل بريد إلكتروني يفصل بينها 7 إلى 10 أيام صيغة جيدة.

يجمع ستيفان بين Pitchbox وأدوات تحليل الروابط حتى يتمكن من تحديد مصادر رائعة وموثوقة لإرسال رسائل بريد إلكتروني للتواصل إليها.

يرجى زيارة SEJ YouTube صفحة للمزيد من مقابلات الفيديو.