Rewrite this title: كيفية حذف أو دمج قوائم Google My Business المكررة

ستساعدك المقالة التالية: كيفية حذف أو دمج قوائم Google My Business المكررة

لنفترض أنك انتقلت للتو إلى مدينة شيكاغو، وبالتحديد لينكولن بارك، وترغب في تجربة البيتزا الشهيرة الخاصة بهم.

أنت جوجل [best pizza in lincoln park] وتظهر نتائج البحث.

ترى العديد من الشركات التي تمثل أفضل بيتزا في شيكاغو. كيف تختار؟

نظرتم إلى الاستعراضات. أظهرت دراسة حديثة ذلك 88% من المستهلكين يثقون في المراجعات عبر الإنترنت بقدر ما يثقون في التوصيات الشخصية.

ليس ذلك فحسب، بل عليك أن تأخذ في الاعتبار عامل الراحة.

هل محل البيتزا قريب؟

ما هو العنوان؟ ساعات العملية؟

قررت في النهاية توصيل البيتزا والاتصال برقم الهاتف المدرج لطلب فطيرتك.

في خضم بحثك عن أفضل بيتزا في المدينة، ربما كنت تبحث عن ما يطلق عليه المسوقون قوائم “نشاطي التجاري على Google”.

يسمح لك نشاطي التجاري على Google بالترويج لملفك التجاري وموقعك الإلكتروني على بحث Google وخرائط Google.

يمكّن GMB أصحاب الأنشطة التجارية من التواصل مع العملاء ونشر التحديثات على ملفاتهم التجارية ومعرفة كيفية تفاعل العملاء مع أنشطتهم التجارية في البحث المحلي.

فيما يلي مثال على ما يبدو عليه هذا:

وبطبيعة الحال، مع أي أداة مفيدة يأتي بعض الصداع.

ربما نسيت أن أحد أعضاء الفريق قد أنشأ بالفعل حساب نشاطي التجاري على Google في الماضي، أو ربما قمت بنقل المواقع وبدأت حساب نشاطي التجاري على Google (GMB) جديدًا تمامًا، ونسيت حذف الحساب القديم.

هناك طرق أخرى يمكن أن تحدث بها قوائم نشاطي التجاري على Google (GMB) المكررة أيضًا.

اقرأ عن كيفية حل هذه المشكلات أدناه.

خلاصة سريعة: لماذا يعتبر Google My Business ضروريًا للنجاح

يساعد نشاطي التجاري على Google (GMB) في العثور على نشاطك التجاري في البحث المحلي.

عندما يبحث العملاء المحليون عن نشاطك التجاري، أو أنشطة تجارية، أو منتجات، أو خدمات مثل التي تقدمها، فإنك تريد أن تكون هناك في البحث.

وعندما يقدم نشاطك التجاري بطاقات بيانات كاملة على “نشاطي التجاري على Google”، فأنت كذلك مرتين على الأرجح لكسب الثقة من العملاء.

يمكن الوصول إلى معلوماتك بسهولة

بمجرد إدراج نشاطك التجاري، سيتمكن المستهلكون من معرفة كيفية ومكان زيارة متجرك (عبر موقع الويب أو العنوان الفعلي)، وساعات العمل، ومعلومات الاتصال.

ومن المهم أن تبقي هذه المعلومات محدثة، لأنك لا تريد أن تترك العملاء في حيرة من أمرهم للحصول على تفاصيل العمل.

يمكنك إدارة نشاطي التجاري على Google وتعديله بسرعة في صفحات نتائج البحث.

عند تسجيل الدخول إلى حسابك في Google على سطح المكتب أو الهاتف المحمول، ابحث عن نشاطك التجاري وستتمكن من إدارة قائمتك كما لو كنت في واجهة GMB.

وبهذه الطريقة، إذا اضطررت إلى إغلاق المتجر مؤقتًا، فيمكنك تعديل هذا على الفور لإبقاء المستهلكين على اطلاع.

عندما تتمكن من إعادة فتح نشاطك التجاري، يمكنك تسجيل الدخول إلى نشاطي التجاري على Google (GMB) وإعلام المستهلكين بإعادة فتح نشاطك بالكامل.

لماذا من المهم حذف أو دمج قوائم أعمالي التجارية المكررة على Google

يمكن أن تكون القوائم المكررة مشكلة.

عندما يكون لديك بطاقة بيانات مكررة في نشاطي التجاري على Google (GMB)، فمن المحتمل أن يقوم Google بتصنيف بطاقة بيانات واحدة غير مكتملة ولا تحتوي على مراجعات، كما يقوم بتصفية بطاقة البيانات التي تحتوي على الكثير من المراجعات وتعرض جميع معلومات نشاطك التجاري.

من الواضح أن هذا سيؤثر على مُحسنات محركات البحث المحلية الخاصة بك بشكل كبير، وقد يكون لفقدان المراجعات على القائمة تأثير سلبي على عدد العملاء المحتملين الذين يأتون إليك.

من المهم أيضًا ملاحظة أنه يمكن وجود قوائم متعددة لنشاط تجاري في Google، ولكن القوائم المكررة تنتهك إرشادات Google.

وهذا يجعل من الضروري حل القوائم المكررة لشركتك.

خذ بعين الاعتبار ما يلي:

عندما يكون لديك قوائم أعمال متعددة معروضة على Google، فقد تكون المعلومات المقدمة مربكة أو متضاربة بالنسبة للمستهلك.

كما ذكرنا سابقًا، قد تعرض Google قائمة غير دقيقة أو قديمة تحتوي على معلومات فارغة وعدد أقل من المراجعات. قد يؤدي هذا إلى إعادة توجيه العملاء إلى مكان آخر.

عند الحديث عن المراجعات، قد يكون لديك قائمة واحدة تحتوي على مراجعات أكثر بكثير من الأخرى. هل ستذهب إلى مطعم 5 نجوم مع تقييم واحد أكثر من واحد مع 200؟ أعتقد أن جميع العوامل الأخرى هي نفسها، وسيختار الكثيرون الخيار الأخير.

من المحتمل أن تصل القوائم المكررة المتبقية على Google My Business إلى Yelp وTrip Advisor وYahoo وما إلى ذلك حيث لا يمكنك التحكم في تلك المواقع.

لذلك، دعونا نتحدث عن دمج أو حذف قوائم Google My Business المكررة لتجنب هذا الصداع.

أولاً: كيفية دمج قوائم Google My Business المكررة في قائمة واحدة.

كيفية دمج قائمتين على Google My Business

الخطوة 1: إذا تم التحقق من كلتا قائمتي Google My Business المكررتين؛ تحتاج إلى إلغاء التحقق من القائمة التي تريد دمجها. لا يمكن لنشاطي التجاري على Google دمج قائمتين تم التحقق منهما.

الخطوة 2: تأكد من أن عنوان بطاقة البيانات المكررة يتطابق تمامًا مع عنوان نشاطك التجاري.

إذا تطابقت العناوين: اتصل بـ Google لتطلب دمج القائمتين. يمكنك القيام بذلك من خلال Google My Business نموذج الاتصال.

إذا كانت العناوين غير متطابقة: استخدم ميزة “اقتراح تعديل” في Google للإشارة إلى أن الموقع بالخطأ غير موجود (لقطة الشاشة أ أدناه). ومن هناك، يمكنك تعديل الاسم والموقع وساعات العمل وما إلى ذلك (لقطة الشاشة ب أدناه).

لقطة الشاشة أ:

لقطة الشاشة ب:

كيفية حذف نسخة مكررة من قائمة أعمالي على Google

إذا اخترت عدم دمج الحسابات المكررة، فيمكنك أيضًا المضي قدمًا وحذف الحساب المكرر. فيما يلي خطوات حذف الحساب المكرر:

الخطوة 1: توصي جوجل…

“قبل إزالة نسخة مكررة: تأكد من أنك لا تقوم بإزالة الموقع الذي تم التحقق منه بالفعل، وإلا ستحتاج إلى التحقق منه مرة أخرى؛ وقم بتحديث الموقع الذي تريد الاحتفاظ به بأي معلومات مهمة من الموقع الذي تريد إزالته. بمجرد إزالة الموقع، لا يمكن استعادته.”

الخطوة 1: قبل إزالة الحساب المكرر، تأكد من أنك لا تزيل الموقع الذي تم التحقق منه بالفعل، وإلا ستحتاج إلى التحقق منه مرة أخرى.

الخطوة 2: قم بتحديث الموقع الذي تريد الاحتفاظ به بالمعلومات ذات الصلة من الموقع الذي تريد إزالته. بمجرد إزالة الموقع، لا يمكن استعادته.

الخطوه 3: قم بتسجيل الدخول إلى نشاطي التجاري على Google.

الخطوة 4: انتقل إلى علامة التبويب.

الخطوة 5: انقر وسيتم حذف قائمتي على Google.

يعد Google My Business أداة مهمة للمساعدة في الترويج لأعمالك.

تأكد من تحديث جميع معلوماتك في نشاطي التجاري على Google (GMB) لتحقيق أقصى استفادة من تواجدك في البحث المحلي.

ليس هذا فحسب، بل ستكون في وضع جيد مع العملاء لمشاركة معلومات جديرة بالثقة ومفيدة معهم في البحث.

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